NVIDIA GTX 1080 Ti проти RTX: остання помилка Дженсена Хуанга

Минуло майже десять років відтоді, як ринок ПК виглядав зовсім інакше: без трасування променів, без DLSS і без нескінченних ШІ-технологій у кожній презентації. Саме в ту епоху на сцену вийшла GeForce GTX 1080 Ti — один із найпотужніших і найвідоміших флагманів свого часу. У 2026 році, вона вже давно стала легендою вторинного ринку, але цікаве питання залишається відкритим: чи здатна майже десятирічна відеокарта разом із доступними б/в компонентами скласти основу повноцінного ігрового ПК за 10 тисяч гривень минулого і впоратися з сучасними іграми в буремну епоху ПК-геймінгу?





Іноді у технологічній індустрії з’являються продукти, які самі собі створюють проблему, от настільки вони вдалі. Саме такою стала NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, випущена у 2017 році. Архітектура Pascal тоді досягла майже ідеального балансу продуктивності, енергоефективності та ціни (акурат до першого майнингового буму!), а флагманська модель виявилась настільки потужною, що на довгі роки закрила потреби геймерів у оновленні відеокарти. У певному сенсі це можна назвати “останньою помилкою Дженсена Хуанга”. Компанія створила відеокарту, яка старіла надто повільно. Навіть через майже десятиліття GTX 1080 Ti продовжує запускати сучасні ігри з пристойною частотою кадрів.

Минуло майже десятиліття. На ринку давно панують відеокарти з апаратним трасуванням променів, DLSS виріс до четвертої версії, а нові відеокарти коштують інколи дорожче за цілий бюджетний ігровий комп’ютер. А що вже казати про ціни на оперативну пам’ять і SSD?





На вторинному ринку старі флагмани досі живуть власним життям. І саме там GTX 1080 Ti перетворилася на справжній феномен. Колишній топ тепер можна знайти за ціною удвічі меншою за умовні RTX 4060/5050.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Це й породжує цікаве питання: чи можна у 2026 році зібрати ігровий ПК приблизно за 10 тисяч гривень? Так, ми це вже робили!

Щоб перевірити це на практиці, ми зібрали максимально чесну “народну” конфігурацію з компонентів, які легко знайти на вторинному ринку. У центрі системи — легендарна Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition. Компанію їй складає перевірений часом Ryzen 7 2700, 16 ГБ DDR4-пам’яті та бюджетна плата на чипсеті B450. Не топ, не новинка, але цілком реалістична збірка, яку може повторити майже кожен читач ITC.ua.

Звісно, для тестів ми трохи “схитрували” з накопичувачем. Систему встановили на старенький SATA, але сучасні ігри запускали з NVMe SSD на 1 ТБ, щоб уникнути вузького місця у вигляді повільного диска. У реальному житті більшість користувачів зробила б приблизно так само.

У цій статті ми подивимося, на що здатна GTX 1080 Ti у 2026 році, перевіримо систему у синтетичних тестах і, що важливіше, у сучасних іграх. Чи вистачить старому флагману сил без DLSS і генерації кадрів? Чи можна комфортно грати у “народний” 1080p? І головне, а чи справді ПК за ціною однієї сучасної відеокарти може залишатися повноцінною геймерською машиною?

Конфігурація тестового ПК

Процесор AMD Ryzen 7 2700 Материнська плата Asus PRIME B450M-A Відеокарта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition Оперативна пам’ять Samsung DDR4 16 ГБ (2×8 ГБ) 2666 МГц Накопичувач (система) Kingston SSDNow KC300 120 ГБ Накопичувач (ігри) Samsung 980 NVMe M.2 1 ТБ Блок живлення XILENCE Red Wing 700W Корпус GIGABYTE Poseidon

Ryzen 7 2700 колись був майже топом для масового сегмента: 8 ядер, 16 потоків, непоганий запас для багатопотокових задач і досить адекватна ціна на вторинному ринку. У 2026 році він вже не виглядає швидкісним монстром, але для відеокарти рівня GTX 1080 Ti у більшості ігор його все ще достатньо.

Asus PRIME B450M-A — типова бюджетна плата епохи Ryzen 2000. Ніяких дизайнерських радіаторів чи PCIe 5.0. Натомість стабільна робота, підтримка широкого спектра процесорів AM4 і доступність на вторинному ринку.





Оперативна пам’ять в нас — 16 ГБ DDR4-2666 від Samsung. Сьогодні це вже мінімум для ігор, але для системи такого класу цілком достатньо. Два модулі по 8 ГБ дозволяють працювати у двоканальному режимі, що особливо важливо для процесорів Ryzen першого і другого покоління.

Головна зірка цього експерименту — Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition. У свій час ця модель була справжнім монстром: масивна система охолодження, заводський розгін і продуктивність, яка дозволяла комфортно грати у 1440p та навіть 4K. Навіть сьогодні 11 ГБ відеопам’яті виглядають несподівано актуально.

Систему встановили на старенький Kingston KC300 SATA SSD на 120 ГБ — типовий сценарій для бюджетного ПК. Але сучасні ігри запускали з NVMe-накопичувача Samsung 980 на 1 ТБ, щоб уникнути довгих завантажень і мікрофризів.

Блок живлення — Xilence Red Wing 700W. Не найвідоміший бренд серед ентузіастів, але цілком робоче рішення для такої системи. GTX 1080 Ti не з тих відеокарт, які можна живити від офісного блока на 400 Вт, тому запас потужності тут точно не завадить.





Корпус GIGABYTE Poseidon — справжня легенда початку 2000‑х: простий, але практичний Mid‑Tower, який пропонує достатню вентиляцію для навіть гарячих відеокарт з базовими вентиляторами. Гарний приклад збалансованого корпусу свого часу.

Робоча продуктивність

Перед тим як перейти до ігор, варто подивитися на “сухі цифри” синтетичних бенчмарків. Вони добре показують загальний баланс системи, її сильні та слабкі сторони. Для тестів використовували стандартний набір бенчмарків. Той, що й для редакційних оглядів.

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 15.2 WebXPRT 4 213 Google Octane 2.0 Plus 54 252 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 612 388 Geekbench Single 1076 Geekbench Multi 5211 Geekbench Open CL 84878 Geekbench Vulkan 67908 CPU-Z Single 371.5 CPU-Z Multi 4013.4 3DMARK Steel Nomad – 3DMARK Time Spy Extreme – 3DMARK Speed Way – 3DMARK Port Royal 2580 3DMARK CPU Profile (Max threads) 4228 Cinebench R23 Single 940 Cinebench R23 Multi 7917 Cinebench 2024 Single 59 Cinebench 2024 Multi 482 Blender CPU 4.5.0 116.83 Blender GPU 4.5.0 887.26 Corona Benchmark 2 709 681 RAM read MB/s 39 887 RAM write MB/s 339 222 SSD read MB/s 3525.73 SSD write MB/s 2745.94

Результати браузерних тестів (Speedometer, WebXPRT і Octane) показують типовий рівень продуктивності системи на базі Ryzen другого покоління. У повсякденних задачах, таких як робота з вебдодатками, офісними сервісами або десятком вкладок у браузері, ПК почувається цілком комфортно. Це не рекордні цифри за мірками 2026 року, але для системи з компонентів 7-10 річної давності вони виглядають абсолютно робочими.





Ryzen 7 2700 набирає 940 балів у Cinebench R23 Single та майже 8000 у Multi. Результат, який приблизно відповідає бюджетним шестиядерникам.

У Geekbench ситуація подібна: 1076 балів у Single і 5211 у Multi. Це не той рівень, який демонструють нові процесори, але для відеокарти класу GTX 1080 Ti такого CPU більш ніж достатньо.





Графічні тести Geekbench також показують цікаву деталь: 84 тисячі балів у OpenCL і майже 68 тисяч у Vulkan. Для відеокарти архітектури Pascal це досить пристойний результат, який добре пояснює, чому GTX 1080 Ti досі здатна запускати сучасні ігри з високими налаштуваннями графіки.

Окремо варто згадати 3DMark Port Royal, де система набрала 2580 балів. Це тест із трасуванням променів, і результат тут швидше символічний: Pascal не має апаратної підтримки RT-ядер, тому продуктивність у таких сценаріях обмежена.

Варто також зазначити, що частина тестів 3DMark (Steel Nomad, Time Spy Extreme та Speed Way) завершилася помилкою. Причина доволі проста: ці бенчмарки орієнтовані на новіші графічні API та функції, які не підтримуються архітектурою Pascal. І це ще раз нагадує, що GTX 1080 Ti — продукт своєї епохи.





У Blender GPU відеокарта набирає 887 балів. У CPU-рендері Blender результат 116.83 виглядає значно скромніше, але для восьмиядерного процесора 2018 року це очікувано.

У підсумку маємо не швидку систему за сучасними мірками, але добре збалансовану. Процесор забезпечує достатній багатопотоковий запас, SSD не створює вузьких місць, а відеокарта досі демонструє продуктивність, яка колись належала до топового сегмента. І саме це пояснює, чому у реальних іграх результати можуть виявитися значно цікавішими, ніж можна було б подумати, дивлячись лише на цифри бенчмарків.

Битва поколінь ПК

Щоб зрозуміти, наскільки далеко просунулася індустрія за майже десятиліття, ми порівняли нашу “народну” збірку з повністю сучасною системою середнього класу. Конфігурація ПК виглядає так:

Процесор AMD Ryzen 5 7500X3D 4.0 ГГц (96 МБ, Zen 4, 65 Вт, AM5) Материнська плата GIGABYTE B650M D3HP AM5 Відеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 16 ГБ GDDR7 Накопичувач GIGABYTE Gen4 4000E 3D NAND 1 ТБ M.2 Оперативна пам’ять DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MHz Ripjaws S5 G.Skill Корпус AeroCool P300C-G-BK-v1 (Minitower) Охолодження ID-Cooling FROZN A620 Pro SE Блок живлення AeroCool 700 Вт VX Plus Stealth

Вартість такої системи — 74 299 гривень, тобто приблизно у сім разів дорожче за наш експериментальний ПК із GTX 1080 Ti.

Бенчмарк ПК за 10 тис. грн Сучасний ПК Різниця Speedometer 3.1 15.2 34.5 ~2.3× WebXPRT 4 213 335 ~1.6× Geekbench Single 1076 2491 ~2.3× Geekbench Multi 5211 11 977 ~2.3× Geekbench OpenCL 84 878 150 746 ~1.8× Geekbench Vulkan 67 908 141 694 ~2.1× CPU-Z Single 371 605 ~1.6× CPU-Z Multi 4013 5148 ~1.3× Cinebench R23 Single 940 1805 ~1.9× Cinebench R23 Multi 7917 13 844 ~1.7× Blender GPU 887 4314 ~4.8× 3DMark Port Royal 2580 10 365 ~4×

Навіть поверхневий погляд на цифри показує очевидну річ: сучасна система значно швидша практично в усіх сценаріях. Але цікаві деталі ховаються у співвідношенні результатів.





Ryzen 5 7500X3D приблизно у 2–2,3 раза швидший у однопотокових задачах, ніж Ryzen 7 2700. Це типовий результат еволюції архітектур: між Zen+ і Zen 4 лежить кілька поколінь IPC-поліпшень, нові техпроцеси та значно вищі частоти.

У багатопотокових тестах різниця трохи менша — близько 1,7–2×. Це логічно: старий Ryzen має 8 ядер і 16 потоків, тому навіть у 2026 році він здатен триматися більш-менш гідно. У GPU-завданнях сучасна RTX 5060 Ti приблизно у 2–5 разів швидша, залежно від тесту. Наприклад, у Blender GPU різниця майже п’ятикратна.





Ще більш показовий 3DMark Port Royal. Система з RTX 5060 Ti набирає понад 10 тисяч балів, тоді як GTX 1080 Ti — лише 2580. Причина очевидна: Pascal не має апаратних RT-ядер, тоді як сучасні відеокарти створені з прицілом на трасування променів і AI-обчислення.

DDR5-6000 також додає системі швидкості. Пропускна здатність пам’яті тут перевищує 59 ГБ/с, тоді як DDR4-2666 у нашій бюджетній збірці забезпечує близько 40 ГБ/с. SSD-накопичувачі демонструють меншу різницю: приблизно 4 ГБ/с проти 3,5 ГБ/с, але у повсякденних задачах це майже непомітно.





Сучасна система швидша приблизно:

у 2× у CPU-завданнях

у 2–3× у більшості GPU-тестів

у 4–5× у важких рендер-навантаженнях

Але коштує вона приблизно у 7 разів дорожче! Саме тому старий ПК виглядає настільки привабливо з точки зору співвідношення ціни й продуктивності. Він не може конкурувати з новим “залізом” у абсолютних цифрах, але для свого бюджету демонструє несподівано сильні результати.

По суті, ці дві системи ілюструють дві різні філософії геймінгу у 2026 році. Перша — це максимально бюджетний підхід. Купуєш старий флагман на вторинному ринку, додаєш перевірений часом Ryzen і отримуєш систему, яка все ще здатна запускати сучасні ігри у 1080p. Друга — сучасний mid-range ПК. Він значно швидший, підтримує трасування променів, DLSS, нові API та матиме в рази довший запас міцності.

Ігрова продуктивність

Головна інтрига цього експерименту проста: чи здатна GeForce GTX 1080 Ti у 2026 році тягнути сучасні ігри, і не просто запускати їх, а забезпечувати комфортний фреймрейт. Тестували систему у роздільній здатності 1920×1080, бо це найбільш реалістичний сценарій для бюджетного ПК такого рівня. У багатьох випадках доводилося використовувати сучасні методи масштабування, адже старий флагман не має доступу до DLSS, але вміє працювати з FSR, TSR та іншими універсальними апскейлерами.

У свіженькому Resident Evil Requiem ми отримали 65 FPS без будь-якого апскейлінгу. І це на високих налаштуваннях графіки. Це один із тих випадків, де стара архітектура Pascal демонструє свою силу: оптимізовані рушії Capcom традиційно добре працюють навіть на старших відеокартах.

Результати виявилися значно цікавішими, ніж можна було очікувати від відеокарти майже десятирічного віку. У S.T.A.L.K.E.R. 2 система демонструє 94 FPS із пресетом Epic та TSR у режимі Quality. Для настільки вимогливої гри це дуже гідний результат. Frame Generation тут помітно допомагає підняти плавність, хоча базова продуктивність також залишається достатньою для комфортної гри.

У польському виживачі Cronos: The New Dawn з пресетом High, з FSR 4 Quality та генерацією кадрів, система демонструє середньо 78 FPS у роздільності 1080p. Дуже і дуже солідно.

Не менш приємно здивував High on Life 2. З пресетом Very High і FSR Balanced гра працює на рівні 88 кадрів за секунду. Для швидкого шутера це означає практично повністю плавний геймплей. Але не без артефактів від генерації кадрів. На скриншотах це виглядає страшнувато, проте в динаміці ситуація куди краща.

Схожа ситуація спостерігається у демці Pragmata та Stellar Blade. Обидві гри працюють приблизно на рівні 57–58 FPS при дуже високих налаштуваннях і нативному рендерингу. У реальному геймплеї це відчувається як стабільні 60 кадрів із рідкісними просіданнями. Для ПК за умовні 10 тисяч гривень результат виглядає майже сюрреалістично. Генерація кадрів вимкнена в обох тайтлах.

Цікаво поводиться The Outer Worlds 2. З пресетом Very High та FSR Balanced система демонструє 59 FPS. Тут видно, що апскейлінг стає ключовим інструментом для старих відеокарт: без нього FPS був би помітно нижчим і неграбельним.

The Witcher 3 на Ultra+ пресеті з ввімкненим Hair Works теж не став серйозною перешкодою. Фреймрейт тримається на рівні 56 FPS з ввімкненим TAUU і, звичайно, без генерації кадрів.

Єдиною грою, де система справді почала відчувати вік відеокарти, став Code Vein 2. Навіть із FSR і дуже високими налаштуваннями FPS зупинився на позначці 37 кадрів за секунду. Грати можна, але запасу продуктивності вже майже немає, і для стабільного геймплею доведеться або знижувати налаштування, або використовувати агресивніший апскейлінг і генерацію кадрів.

Загалом картина виглядає досить оптимістично. У більшості сучасних ігор GTX 1080 Ti у 1080p видає 55–90 FPS і на майже максимальних налаштуваннях. Для відеокарти 2017 року це майже фантастичний результат.

Плюс, GeForce GTX 1080 Ti демонструє стабільні температури. У середньому в іграх вони тримаються на рівні 58–65 °C, а на піку — 67 °C. Під час стрес-тесту FurMark показники підіймаються сильніше: середня температура складає 66 °C, а Hot Spot — до 81 °C, що теж залишається в межах безпечної експлуатації.

І тут варто згадати ще одну причину такої витривалості — 11 ГБ відеопам’яті. У сучасних іграх це часто дозволяє уникнути проблем із текстурами та мікрофризами, які вже давно переслідують багато бюджетних GPU з 8 ГБ VRAM. Тому NVIDIA несподівано повертає на полиці найнесподіванішу легенду серед масових відеокарт — GeForce RTX 3060.

Висновок

Експеримент із ПК за приблизно 10 тисяч гривень виявився значно цікавішим, ніж можна було очікувати на початку. На папері ця система виглядає як типовий музейний експонат: процесор Ryzen другого покоління, DDR4-пам’ять із не надто високою частотою та відеокарта, якій уже майже десять років. Але реальність виявилася значно приємнішою.

Головна причина — GeForce GTX 1080 Ti. Ця відеокарта свого часу була настільки потужною, що навіть через дев’ять років вона не перетворилася на відвертий антикваріат. У сучасних іграх у роздільній здатності 1080p вона здатна видавати 55–90 FPS, якщо грамотно використовувати апскейлінг на кшталт FSR або TSR. Деякі проєкти взагалі працюють на нативній роздільній здатності без серйозних компромісів.

Ще один фактор довголіття — 11 ГБ відеопам’яті. Сьогодні це виглядає майже іронічно: багато сучасних бюджетних відеокарт мають лише 8 ГБ VRAM, і саме через це часто впираються у текстурні обмеження. Старий флагман Pascal таких проблем майже не відчуває.

Процесор Ryzen 7 2700 теж показав себе з неочікувано хорошого боку. Так, у синтетичних тестах він уже помітно поступається сучасним процесорам, але в реальних іграх його восьми ядер і шістнадцяти потоків достатньо.

Звісно, ідеалізувати такий ПК не варто. Архітектура Pascal не підтримує апаратне трасування променів, а DLSS, на хвилиночку, одну з ключових технологій сучасного ПК-геймінгу, доводиться замінювати універсальними апскейлерами. Деякі нові бенчмарки і графічні функції просто недоступні для цієї платформи.

Втім, якщо дивитися на ситуацію з практичного погляду, картина виходить доволі оптимістичною. ПК за умовні 10 тисяч гривень здатен запускати більшість сучасних ігор із високими налаштуваннями у 1080p, і для багатьох заощадливих геймерів цього більш ніж достатньо.

Тож відповідь на головне питання статті виявилася доволі простою. Вижити на ПК за 10 тисяч гривень у 2026 році є цілком реальною задачею. І якщо у вашому системному блоці досі живе GTX 1080 Ti, поспішати з апгрейдом, можливо, ще рано.