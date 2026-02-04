Огляд Code Vein 2: амбіційний souls-like із суперечливою реалізацією

Нова гра Code Vein 2 точно не намагається сподобатися всім, і це одразу відрізняє її на тлі трохи втомленого souls-like-жанру. Вона свідомо жертвує кооперативом, комфортом і частиною фан-сервісу, роблячи ставку на жорсткіший темп, дисципліну бою та покарання за помилки. Однак не всі ці рішення працюють однаково добре, адже сиквел часто перегинає з напором, плутаючи принциповість з обмеженістю, а авторська візія не завжди підкріплена продуманим геймдизайном. Саме тому Code Vein 2 викликає більше запитань, ніж захоплення. У нашому редакційному огляді розбираємо гру без романтизації й з холодною головою.

Code Vein 2 1 999 грн. Плюси: Гнучка система білдів і класів крові; можливість швидко перебудувати персонажа без повного ресету; стилістика аніме; звуковий супровід і музика підсилюють атмосферу і бої. Купити в Steam Мінуси: Відсутність кооперативу може когось засмутити; пустий відкритий світ; лінива оптимізація; повторюваність патернів ворогів; незручний і перевантажений інтерфейс; болісна гра на клавіатурі й миші; відсутність української локалізації; ціна на рівні породистого ААА-проєкту на релізі. Купити в Steam 6.5 /10 Оцінка

Світ і сюжет Code Vein 2

Світ Code Vein 2 знову апелює до постапокаліпсису як до базового стану реальності, де занепад цивілізації не подія, а фон для всього, що відбувається. Руїни, порожні простори й приглушена палітра формують атмосферу постійної тривоги та меланхолії, але візуально гра рідко виходить за межі знайомих жанрових шаблонів.

Локації виконують свою функцію, проте майже не запам’ятовуються, і на тлі сучасних екшенів виглядають занадто тьмяно. Для порівняння, Stellar Blade навіть у межах не найоригінальних біомів демонструє значно вищий рівень візуальної ідентичності та режисури, тоді як Code Vein 2 обирає шлях впізнаваності.

Світ Code Vein 2 затиснутий між спогадами про минуле та небажанням остаточно зникнути. Втім, історія не обмежується спогляданням руїн, адже у певний момент гравцю пропонують буквально пофіксити реальність за допомогою подорожей у часі. Вони у Code Vein 2 трактуються буквально у дусі “Назад у майбутнє”: втручання миттєво переписує таймлайн, а наслідки з’являються одразу, без складних парадоксів і довготривалих причинно-наслідкових ланцюгів.

На відміну від першої частини, де лор часто подавався уривками й потребував терпіння, у сиквелі розробники намагаються зробити наратив більш керованим. Сюжет подається послідовніше, але без надмірних пояснень у лоб. Гра все ще вимагає уваги, проте тепер вона рідше карає гравця за небажання перечитувати кожен запис у журналі.





Тема пам’яті знову стає центральною, але тепер вона працює не лише як емоційний тригер, а як системоутворюючий елемент світу. Спогади персонажів впливають на їхню мотивацію, архітектуру локацій і навіть ритм подачі історії. Це створює відчуття, що світ не просто зруйнований, а зламаний зсередини, тому його структура буквально тримається на фрагментах минулого.

Одним із способів, яким гра намагається дати гравцеві контроль над власним образом у грі є редактор персонажів. Тут є не лише базові зміни зовнішності, але й налаштування пропорцій, рис обличчя, волосся та тонких деталей типу лінії щелепи, форми очей і відтінку шкіри. Додатково можна навіть змінювати голос персонажа, що підсилює відчуття персоналізації. Це плюс, бо сильна візуальна ідентичність є однією з причин, чому серія має фанатську аудиторію.

Хоч можливостей багато, кінцевий результат обмежений стилем гри, тому що б ти не налаштовував, вони так чи інакше підпадають під одну й ту саму візуальну формулу. Для гравців, які хочуть унікального героя, це може розчарувати, адже можливості є, але вони мало впливають на враження поза меню.

А після цього саме час зануритися у саму гру. Лор Code Vein 2 будується навколо катастрофічної сили Resurgence, яка перетворює живих на монстрів. Це центральний рушій сюжету, але сам світ часто виглядає надто штучним. Ревенанти — колишні люди з вампіричними властивостями. Майже безсмертні, але їхні мотиви та внутрішній конфлікт не завжди розкриті достатньо.

Сюжет Code Vein 2 менш схильний до мелодраматичних вибухів, ніж у першій частині. Пафос залишився, але його дозування стало стриманішим. Декілька сюжетних твістів здатні здивувати, а наша “експедиція” з порятунку великих героїв минулого, яка швидко закінчується їхньою анігіляцією, додає перші години проходження неабиякої інтриги.

Персонажі в Code Vein 2 прописані рівніше, без різких стрибків між аніме-архетипом і спробою драматичної глибини. Виділяються хіба-но місцева версія Леді Дімітреску та дівчина, що дарує на пів серця — Лу, місцева Мері Сью. Більшість героїв залишаються другорядними “картонками”, які майже не впливають на оповіді, але при цьому гра не намагається перетворитися на повноцінний філософський трактат. Вона обережно балансує між символізмом і практичністю, зберігаючи фокус на екшн-RPG.

Нововведенням у Code Vein 2 є відкритий світ, що теоретично мало додати свободи та масштабності, але на практиці вийшло доволі мляво. На відміну від умовного Elden Ring локації виглядають ще більш мертвими, мало ворогів, відсутні випадкові події та відчуття живої екосистеми. Світ радше служить тлом для бою та сюжету, ніж стимулює до досліджень. Дослідження швидко стає одноманітним, а нововведення відчувається радше формальністю, ніж справжнім доповненням ігроладу.

Бойова система Code Vein 2

Code Vein 2 швидко переходить до того, що для жанру має вирішальне значення — бою. Саме тут стає зрозуміло, що дорослішання сиквелу не обмежується наративом. Бойова система більше не намагається бути лайт-версією Souls, а впевнено вибудовує власний ритм, де помилки караються, але рідко здаються несправедливими.

Основу ігроладу все ще формують класи крові, які визначають стиль гри значно сильніше, ніж класична зброя чи рівень персонажа. Проте тепер вони відчуваються не як набір взаємовиключних пресетів, а як гнучка система для експериментів. Зміна класу не ламає прогрес і не змушує починати з нуля, що заохочує підлаштовувати білді під конкретні ситуації, а не шукати універсальне рішення.

Темп бою в Code Vein 2 став відчутно агресивнішим. У першій частині гра часто винагороджувала обережність і пасивну гру за щитом або напарником, тоді як сиквел постійно підштовхує до активних дій. Вікна для атаки вузькі і не завжди чітко читаються, а перекати та контратаки перестали бути запасним варіантом, адже стали необхідною частиною кожної сутички. Інакше гравець опиняється у постійному респавні біля монументів, які виконують роль спеціальних “маяків” біля босів, дозволяючи планувати дії та оцінювати ризики перед ключовими битвами. Основними чекпоінтами залишаються дерева омели.

Безконтрольне натискання кнопок швидко призводить до покарання, але й надмірна обережність рідко працює. Гра явно очікує від гравця розуміння патернів ворогів і готовності ризикувати, а не просто чекати слушного моменту.

Боси Code Vein 2 продовжують цю тенденцію. У контексті бойової системи важливо, що більшість боїв із ними побудовані так, щоб перевіряти не лише реакцію, а й розуміння механік. Неправильно зібраний білд або ігнорування здібностей швидко дають про себе знати.

Роль напарників у бою стала менш панівною. Вони все ще можуть врятувати у критичний момент, але більше не створюють ілюзію безпеки. Гра навмисно зменшує їхній вплив на перебіг сутички, змушуючи гравця брати відповідальність на себе, а не ховатися за штучним інтелектом.

При цьому бойова система не стає відверто жорстокою. Code Vein 2 залишає простір для помилок і навчання. Смерті тут часті, але рідко викликають роздратування, бо зазвичай зрозуміло, де саме була допущена помилка.





Дизайн рівнів Code Vein 2

Відчуття масштабу у Code Vein 2 є, але воно часто підміняється штучними перепонами та контрольованими маршрутами. Світ виглядає багатошаровим, але не живим, тому за всією вертикальністю та різноманіттям немає справжньої свободи для дослідження.

Маркування шляху стало більш органічним. Перший Code Vein часто змушував гравця постійно відкривати карту, щоб не загубитися, а тут орієнтири частіше підказують правильний напрямок. Знайдені сховки чи альтернативні шляхи дають винагороду за увагу до деталей.

Вертикальні елементи рівнів активно впливають на бойову систему. Високі уступи, платформи та обриви дозволяють комбінувати атаки з повітря, використовувати здібності для швидкого переміщення або контролю простору. Це підсилює відчуття, що простір і геймплей тісно пов’язані, а не існують окремо.

Локації тематично різноманітні. Кожна зона передає власний настрій і історію, при цьому не втрачаючи цілісності світу. Багато деталей підкреслюють постапокаліптичний хаос і занедбаність, від дрібних руїн до масштабних конструкцій, що загрожують обвалом.

Основний хаб гри називається MagMell Base. Тут можна купити зброю, предмети, модернізувати спорядження та форми. Окрім бази, у відкритих локаціях розкидані невеликі торговці, які продають боєприпаси та матеріали.

У деяких випадках NPC з’являються у віддалених зонах, але вони майже не впливають на сюжет і нагадують штучні маркери на карті, а не повноцінних мешканців світу.





Чекпоінти розташовані розумно. Вони враховують не тільки складність боїв, а й можливість дослідження. З однієї сторони, це зменшує фрустрацію, з іншої — підтримує відчуття напруги, коли доводиться проходити довгі ділянки без автоматичної підстраховки.

Камера в рівнях стала більш керованою, що особливо помітно у вузьких або вертикальних зонах. Вона рідше підводить під час бою, а огляд дозволяє швидше орієнтуватися у складних просторах. Це невелика, але важлива перемога над проблемами першої частини.

Локації інтегрують пастки (засідки ворогів) й перешкоди органічно. Вони не здаються додатковими елементами для штучного підвищення складності. Швидше, це спосіб урізноманітнити ігролад і змусити гравця постійно тримати увагу на просторі та позиціюванні.

Вороги та боси

У Code Vein 2 вороги отримали більш прокачані інтелект і різноманітність, ніж у першій частині. Звичайні супротивники активно реагують на дії гравця. Вони комбінують атаки, застосовують елементи контролю простору і навіть змінюють стратегію, якщо ви повторюєте ті самі рухи. Це робить сутички напруженими. З часом повторюваність дій вороже налаштованих NPC починає працювати проти гри, формуючи відчуття дежавю, де нові локації маскують ті самі сценарії бою.





Дизайн ворогів залишився стильним та з великою увагою до деталей. Кожен тип демонструє характер у поведінці і зовнішності: хтось агресивно рветься в бій, хтось обережно використовує пастки чи допомогу союзників. Такий підхід дозволяє гравцеві швидко “читати” ворогів і підлаштовуватися під їхні патерни.

Боси в сиквелі помітно складніші, ніж в оригіналі. Вони поєднують великі атаки з невеликими, швидкими комбінаціями, змушуючи контролювати відстань і правильно вибирати моменти для перекату або контратаки. Бої з ними часто вимагають синхронізації дій зі здібностями та напарниками, що додає глибини тактиці.

Кожен бос має унікальні етапи або фази, які не повторюються, а поступово змінюють стиль бою, змушуючи гравця адаптуватися.

Різноманітність середньої ланки ворогів також зросла. У кожній зоні можна зустріти поєднання типів супротивників, що створює динамічні бої.





Складність поєдинків також регулюється через використання середовища. Перепади висот, вузькі проходи, платформи впливають на тактику та змушують обирати місце для атаки й захисту. Це активна частина бою.

Механіка крові і здібностей також впливає на битви з босами. Вибір білду часто визначає, чи ви зможете ефективно контролювати простір, чи будете постійно відступати. Відповідно, навіть знайомі типи ворогів відчуваються по-новому.

Варто відзначити дизайн фінальних боїв у сюжетних арках. Вони підкреслюють драматичність моменту без зайвих промов або надмірної мелодрами. Візуальні й аудіо сигнали допомагають гравцю швидко зрозуміти, що змінюється, і реагувати адекватно, що робить битви емоційно напруженими.

Гра повністю розрахована на соло-досвід, а всі тактичні опції, які раніше можна було розподіляти між реальними гравцями, тепер контролюються ШІ. Для деяких фанатів це мінус, бо зникла соціальна складова проходження, однак з іншого боку, баланс боїв і дизайн рівнів тепер не залежить від поведінки іншого гравця.





Візуал і технічний стан Code Vein 2

Code Vein 2 демонструє помітний візуальний прогрес порівняно з оригіналом. Текстури й моделі стали деталізованішими, а освітлення та тіні природнішими. Утім, цей ріст нерівномірний. Парадоксально, але Unreal Engine 5 тут радше маскує проблеми, ніж вирішує їх, тому проста геометрія у підземеллях, повторювані ассети й пласке освітлення відкидають гру назад на рівень середини 2000-х. Особливо різко це відчувається на тлі “поверхневих” локацій, де рушій нарешті працює на повну і демонструє потенціал, якого підземеллям так і не дісталося.

Технічна оптимізація залишає контраверсійні враження. На сучасному ПК (я грав зв’язкою AMD Ryzen 5 7500X3D та MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC) Code Vein 2 виглядає плавно і стабільно, видаючи 95-110 FPS на максимальних графічних налаштуваннях без увімкнення генерації кадрів в роздільній здатності 2560х1440 пікселів. Але на менш потужних конфігураціях можливі падіння FPS у вузьких і щільно населених ворогами зонах.

Анімації персонажів стали більш плавними, особливо під час атак і перекатів. Бої виглядають органічніше, а візуальні ефекти здібностей точно виразніші.

Окремо варто згадати саунд-дизайн. У боях і під час атмосферних сцен звук працює добре, підкреслюючи драматизм. Але деякі елементи викликають подив і навіть усмішку. Наприклад, звук ходіння по металевих поверхнях іноді виглядає так, ніби його просто взяли з безкоштовної бібліотеки ефектів. Подібні деталі не псують гру кардинально, але відчуття занурення трохи ріжеться.





Проблеми та компроміси

Хоча Code Vein 2 помітно покращила багато аспектів порівняно з оригіналом, гра не позбулася проблем і компромісів. Найпомітніше це стосується балансу складності, адже нові механіки і агресивніші вороги іноді створюють ситуації, де битва здається непропорційною для обраного білду або рівня персонажа. Особливо для гравців, які звикли до більш “ліберальних” souls-like. Питання наступне: гравець швидше знесе босса чи саму гру?

Друга проблема пов’язана з відсутністю кооперативу. Для фанатів оригіналу, де можна було пройти ключові моменти разом із другом, відсутність мультиплеєра помітно впливає на соціальний аспект гри. І хоча ШІ-напарники намагаються компенсувати це, вони не здатні відтворити динаміку справжнього кооперативу.

Інтерфейс Code Vein 2 залишається одним із найслабших елементів гри. Меню багаторівневі, логіка вкладок не завжди очевидна, а частина важливих дій захована так глибоко, що без звички знайти потрібну опцію складніше, ніж перемогти рядового ворога.





Вочевидь, що Code Vein 2 розрахована насамперед на геймпад і це відчувається буквально в кожному русі персонажа. Гра на клавіатурі та миші швидко перетворюється на постійний компроміс між зручністю й виживанням, де частина поразок стається не через помилки гравця, а через неінтуїтивне керування та перевантажений інтерфейс. Утім, після знайомства з жахливим ПК-портом великої Resident Evil 4 зразка 2007 року автора цих рядків уже складно чимось по-справжньому здивувати.

Технічні нюанси також нікуди не зникли. І це помітно дисонує з тим, що гравець бачить на екрані, а також із системними вимогами, які Code Vein 2 висуває до заліза. Перехід на Unreal Engine 5 обіцяв технологічний стрибок уперед, але на практиці він радше пояснює високі апетити гри, ніж виправдовує їх.

Сюжетні моменти Code Vein 2, хоч і подані більш структуровано, не завжди уникають кліше аніме. Деякі діалоги та мотивації персонажів здаються надуманими або надто драматизованими, що місцями зменшує ефект занурення.





Баланс здібностей і білдів теж не ідеальний. Деякі комбінації виявляються занадто потужними або, навпаки, марними у конкретних боях із босами. Це вимагає додаткового часу на підгонку персонажа під власний стиль або конкретні виклики гри. Незважаючи на покращений ШІ ворогів, деякі моменти виглядають передбачуваними. Декілька типів ворогів повторюють ті самі патерни занадто часто, що зменшує відчуття живого світу.

Аніме-стилізація іноді конфліктує з темою постапокаліпсису: яскраві ефекти, надмірна емоційність персонажів або невмотивовані декоративні елементи можуть порушувати атмосферу серйозності. Це скоріше естетичний компроміс, але він помітний.

Ціни, видання та локалізація

Ціни на Code Vein 2 в українському Стімі наступні. Базова версія коштує 1 999 гривень, Deluxe видання 2 399 гривень, а Ultimate — 2 599 гривень.

Deluxe Edition додає три костюми, одну зброю та майбутнє DLC Mask of Idris, яке стане доступним пізніше. Тобто покупець фактично купує частину контенту заздалегідь, але користуватися ним зможе лише через кілька місяців.

Ultimate Edition розширює пропозицію ще шістьма костюмами з оригінальної Code Vein, цифровим артбуком і саундтреком гри. Більшість цих бонусів косметичні або колекційні, тому на ігролад вони не впливають.

Української локалізації у Code Vein 2 немає. Це певною мірою зменшує доступність гри для тих, хто віддає перевагу іграм рідною мовою. Враховуючи нинішній стан ринку і зростання кількості проєктів з українською локалізацією, відсутність перекладу виглядає не як технічна неможливість, а як свідоме ігнорування регіону. Для гри, яка активно продається офіційно і має регіональні ціни, це мінус, який напряму впливає на комфорт проходження і загальне сприйняття продукту.