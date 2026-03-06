NVIDIA повертає на ринок RTX 3060

Depositphotos

На тлі дефіциту графічних процесорів NVIDIA повертається до випуску відеокарти GeForce RTX 3060.





За повідомленнями, виробники почнуть отримувати RTX 3060 в період з 10 по 20 березня. Протягом останніх років ця модель була однією з найпопулярніших. Згідно з опитуванням Steam Hardware Survey, її досі використовує велика кількість геймерів.

RTX 3060 випускалась у варіантах з 8 ГБ та 12 ГБ відеопам’яті GDDR6. Однак варіант з 8 ГБ мав шину 128 біт, а на 12 ГБ —196 біт. RTX 3060 12 ГБ була популярнішою серед геймерів. Однак який саме варіант випускатиме NVIDIA не уточнюється.

RTX 3060 продавались за ціною близько $300 після виходу серії RTX 40. NVIDIA припинила приймати замовлення на RTX 3060 від партнерів у четвертому кварталі 2024 року. Очікується, що наразі вона продаватиметься за ціною менш ніж $300.





Окрім цього NVIDIA випустить GeForce RTX 5050 з 9 ГБ відеопам’яті GDDR7 з 96-бітною шиною та пропускною здатністю 28 Гбіт/с. Цю відеокарту планується показати на виставці Computex 2026. Інші характеристики, включно з графічним процесором, TGP, базовою та підвищеною тактовими частотами залишаються невідомими. Ймовірно, що вони залишатимуться практично такими самими, як в RTX 5050 8 ГБ.

Раніше ми писали, що Lenovo та Asus, можливо випадково, вказали у характеристиках власних ноутбуків офіційно не представлену NVIDIA відеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ. Нещодавно NVIDIA також попередила про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни.

Однак точно відомо, що ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають нові чипи NVIDIA N1/N1X. Нажаль, NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році.

Джерело: VideoCardz