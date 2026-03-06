banner
Новини Пристрої 06.03.2026 comment views icon

NVIDIA повертає на ринок RTX 3060

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

NVIDIA повертає на ринок RTX 3060
Depositphotos

На тлі дефіциту графічних процесорів NVIDIA повертається до випуску відеокарти GeForce RTX 3060. 


За повідомленнями, виробники почнуть отримувати RTX 3060 в період з 10 по 20 березня. Протягом останніх років ця модель була однією з найпопулярніших. Згідно з опитуванням Steam Hardware Survey, її досі використовує велика кількість геймерів. 

RTX 3060 випускалась у варіантах з 8 ГБ та 12 ГБ відеопам’яті GDDR6. Однак варіант з 8 ГБ мав шину 128 біт, а на 12 ГБ —196 біт. RTX 3060 12 ГБ була популярнішою серед геймерів. Однак який саме варіант випускатиме NVIDIA не уточнюється. 

RTX 3060 продавались за ціною близько $300 після виходу серії RTX 40. NVIDIA припинила приймати замовлення на RTX 3060 від партнерів у четвертому кварталі 2024 року. Очікується, що наразі вона продаватиметься за ціною менш ніж $300.


Окрім цього NVIDIA випустить GeForce RTX 5050 з 9 ГБ відеопам’яті GDDR7 з 96-бітною шиною та пропускною здатністю 28 Гбіт/с. Цю відеокарту планується показати на виставці Computex 2026. Інші характеристики, включно з графічним процесором, TGP, базовою та підвищеною тактовими частотами залишаються невідомими. Ймовірно, що вони залишатимуться практично такими самими, як в RTX 5050 8 ГБ.

Раніше ми писали, що Lenovo та Asus, можливо випадково, вказали у характеристиках власних ноутбуків офіційно не представлену NVIDIA відеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ. Нещодавно NVIDIA також попередила про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни.

Однак точно відомо, що ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають нові чипи  NVIDIA N1/N1X. Нажаль, NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році.

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Спецпроєкти
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Інженер знайшов баг у ПЗ китайської маски для сну: він дозволяв "атакувати" інших власників електроімпульсами
Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Зірвав джекпот: користувач Reddit заплатив Amazon $100 за повернені товари, а отримав DDR5 на $8000
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Користувачі скаржаться на новий драйвер від NVIDIA: обмежує продуктивність RTX 50
“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Asus: RTX 5070 Ti і 5060 Ti 16 ГБ залишаються у виробництві
Корейський злодій накрав відеокарт з магазину на $14 000, хоча взяв всього три "штуки"
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт
ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times
ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту
GeForce RTX 5090 влаштувала фаєр-шоу на камеру під час першого запуску: випадок не гарантійний
Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10
Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати