ПК місяця (Лютий 2026)

Після короткої перерви рубрика "ПК місяця" повертається у лютому 2026-го, аби розібратися з ринком, який й досі лихоманить. Ці коливання залишаються болісними для ентузіастів і змушують замислитися: збирати ПК зараз чи чекати, поки все трохи вирівняється? Саме тому ми підготували новий випуск однієї з ваших найулюбленіших рубрик, щоб зорієнтуватися у сучасному залізному хаосі та зробити свій вибір так, щоб навіть через рік ваш ПК не здавався артефактом минулого. Хоча, спойлер: будуть і вони. Нумо з нами!





Криза на ринку пам’яті та накопичувачів не абстрактна. Виробники DRAM і NAND скорочують обсяги, переходять на більш маржинальні сегменти, а бюджетні модулі та SSD поступово зникають або ростуть у ціні швидше, ніж відеокарти. У підсумку DDR4 і платформи під неї раптом знову стають економічно виправданими, а не пережитком минулого.

Саме тому в бюджетному сегменті ми свідомо повертаємося до AM4 та LGA1700 з DDR4. У зв’язці з сучасною відеокартою такі системи дають максимум FPS за мінімум грошей і це те, що реально важливо для геймера.

Ще одним важливим фактором цього сезону є ситуація з відеокартами NVIDIA серії RTX 50. Очікуване оновлення SUPER, яке мало принести більше пам’яті та підвищену продуктивність, компанія відклала через дефіцит передової відеопам’яті та концентрацію ресурсів на ШІ‑продуктах. Для тих, хто планував апгрейд у 2026‑му, це означає, що доведеться орієнтуватися на доступні RTX 50 і поточні моделі AMD.





Окремим маркером того, як криза пам’яті впливає на весь ринок ПК, стала ситуація з Valve і її Steam Machine. Спочатку анонсована бюджетна “не‑консоль” мала з’явитися вже на початку року і коштувати приблизно на рівні базових ПК‑збірок, але тепер Valve має більше часу, щоб прив’язати ціни до реального рівня компонентів. Що ж, навіть великі гравці відчувають тиск сучасного ринку пам’яті.

У середньому й прогресивному сегментах ситуація інша: там DDR5 і нові платформи вже мають сенс, бо майбутній апгрейд не за горами. Починаємо з бюджетного ігрового сегмента, де компроміси найвідчутніші.

Бюджетний ігровий ПК за ≈ 41 000 гривень

Бюджетний ігровий ПК у 2026 році — це насамперед спроба витиснути максимум реальної ігрової продуктивності з обмеженого бюджету в умовах нестабільного ринку памʼяті та накопичувачів.

Платформа Intel

Ігровий ПК “Бюджетний” Ціна, грн Процесор Intel Core i5-12400F 6121 Материнська плата Asus PRIME B760M-A WIFI 5633 Оперативна пам’ять G.Skill Aegis DDR4 2x8Gb 3200 MHz 4860 Накопичувач 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5599 Відеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC 14657 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 899 Блок живлення Gigabyte PS-Series 650 W 2189 Корпус Vinga Dagger 1061 Весь ПК 41019 Енергоспоживання в іграх 270-280 Вт

В основі системи лежить наш старий знайомий Intel i5-12400F — один із небагатьох процесорів, який навіть сьогодні залишається логічним вибором для недорогого ігрового ПК. Шість повноцінних продуктивних ядер без гібридної архітектури забезпечують стабільну поведінку в іграх і мінімальні проблеми з плануванням потоків. Для відеокарти рівня GeForce RTX 5050 цього процесора достатньо, а відсутність вбудованої графіки дозволяє зекономити без жодного практичного мінуса для ігрової системи.

Материнська плата Asus PRIME B760M-A WIFI обрана з міркувань балансу. Її підсистема живлення без проблем справляється з i5-12400F у тривалому навантаженні, а сам чипсет B760 дає сучасний набір інтерфейсів без переплати за можливості розгону, які в цій конфігурації все одно не використовуються. Вбудований Wi-Fi у бюджетному ПК — практична економія на окремому адаптері й менше зайвих дротів. Особисто я, тільки “за” цю опцію.

Оперативна памʼять G.Skill Aegis DDR4 у конфігурації 2×8 ГБ з частотою 3200 МГц. Шістнадцять гігабайтів залишаються оптимальним мінімумом для сучасних ігор, а двоканальний режим дозволяє процесору працювати без зайвих обмежень пропускної здатності.





Накопичувач WD Green SN3000 на 1 ТБ — приклад прагматичного підходу. Це NVMe-SSD без претензій на рекорди швидкості, але з достатнім обсягом (бо 500 ГБ буквально “кіт наплакав”) і помітно кращими затримками порівняно з SATA-рішеннями (маю надію, що до них ми не повернемось, тьфу-тьфу-тьфу). У бюджетному ігровому ПК важливіше мати терабайт простору для кількох сучасних проєктів, ніж платити за флагманські швидкості, які в іграх практично не відчуваються.

MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC визначає ігрові можливості цього ПК. У Full HD відеокарта дозволяє грати на високих налаштуваннях у більшість актуальних ігор, а підтримка DLSS і генерації кадрів дає запас на майбутні проєкти. Обсяг відеопамʼяті у 8 ГБ не виглядає “бідно” і для цього цінового сегмента він усе ще залишається достатнім, якщо не гнатися за ультра-пресетами. Тут могли бути “фіолетові” рішення від Intel, але вони оверпрайснуті й на нашому ринку їх знайти не так вже й легко.

Охолодження у вигляді ARCTIC Freezer 7 X CO відповідає загальній ідеології збірки. i5-12400F не вимагає дорогих баштових кулерів або рідинних систем, а просте повітряне рішення забезпечує адекватні температури й прийнятний рівень шуму. Переплата за складніші системи тут не дала б жодної практичної вигоди.





Блок живлення Gigabyte PS-Series 650 W (80+ Bronze) потужністю 650 Вт обраний із запасом, виходячи з реального енергоспоживання системи на рівні 270–280 Вт в іграх. Така потужність дозволяє уникнути роботи БЖ на межі можливостей і залишає невеликий простір для апгрейду відеокарти в майбутньому, без необхідності негайної заміни живлення.

Корпус Vinga Dagger — типовий компроміс бюджетного сегмента. Він дозволяє без проблем встановити всі компоненти, забезпечує базову вентиляцію і не створює критичних теплових обмежень для цієї конфігурації. У межах бюджету це прийнятне рішення, яке не впливає на стабільність роботи системи.





Платформа AMD

Ігровий ПК “Бюджетний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 5 5600X 6465 Материнська плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 5063 Оперативна пам’ять G.Skill Aegis DDR4 2x8Gb 3200 MHz 4860 Накопичувач 1 ТБ WD Green SN3000 WDS100T4G0E NVMe M.2 5599 Відеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC 14657 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 899 Блок живлення Gigabyte PS-Series 650 W 2189 Корпус Vinga Dagger 1061 Весь ПК 40793 Енергоспоживання в іграх 270-280 Вт

Основою цієї конфігурації став Ryzen 5 5600X — процесор, який для AM4 є свого роду фінальним масовим рішенням, “лебединою” піснею. Його шість ядер і дванадцять потоків усе ще забезпечують достатню обчислювальну потужність для сучасних ігор у Full HD, а високий IPC дозволяє уникати різких просідань мінімального FPS у зв’язці з відеокартами класу RTX 5050.





Материнська плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 обрана як одна з небагатьох моделей, що дозволяють зберегти сучасні інтерфейси на старішій платформі.

Оптимальний ігровий ПК за ≈ 78 000 гривень

В цій категорії ми маємо на меті комфортну гру в 1440p без постійного оглядання на налаштування графіки. Саме в цьому сегменті стає помітно, де закінчується раціональна економія і починається виправдана інвестиція в продуктивність, стабільність і запас на найближчі кілька років.





Платформа Intel

Ігровий ПК “Оптимальний” Ціна, грн Процесор Intel Core Ultra 5 245K 9099 Материнська плата MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI 7490 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 7787 Накопичувач 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 6489 Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G 35167 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2682 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4574 Корпус Gamemax Infinity Plus 2985 Весь ПК 76273 Енергоспоживання в іграх 420-440 Вт

В основу конфігурації беремо Intel Core Ultra 5 245K. Це процесор нового покоління, який уже не намагається бути «універсальним солдатом» для всіх сценаріїв, а чітко орієнтований на продуктивні завдання і сучасні ігрові рушії. У порівнянні з бюджетними Core i5 попередніх поколінь, він пропонує вищу продуктивність на ядро і краще поводиться в іграх, де зростає навантаження на CPU у 1440p, особливо при активному використанні апскейлерів і генерації кадрів.





Материнська плата MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI обрана не випадково. Чипсет B860 дозволяє повністю розкрити процесор без переплати за топові Z-серії. Плата має потужну підсистему живлення, розраховану на тривале навантаження, сучасний набір портів і бездротові інтерфейси, які в цьому класі системи вже сприймаються як стандарт, а не бонус. Це платформа, яку не доведеться міняти через рік через обмеження з живлення або інтерфейсах.

Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom у вигляді DDR5 2×8 ГБ із частотою 5200 МГц є мінімально виправданим рівнем для оптимального сегмента. Обсяг у 16 ГБ усе ще залишається достатнім для більшості ігор.





Накопичувач Kingston NV3 NVMe на 1 ТБ — приклад розумного компромісу між ціною та швидкодією. У цьому сегменті немає сенсу гнатися за флагманськими моделями, якщо ПК використовується переважно для ігор, а не для важкого професійного софту.

Наш вибір — Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC з 12 ГБ відеопам’яті. Підтримка DLSS і генерації кадрів дає відчутний запас продуктивності в нових проєктах. А навесні чекаємо і на Dynamic 6x Frame Generation.





Охолодження у вигляді be quiet! Pure Rock Pro 3 LX відповідає тепловому профілю процесора і загальній концепції збірки. Для оптимального сегмента важлива не тільки температура, а й акустичний комфорт, особливо при тривалих ігрових сесіях.

Блок живлення Seasonic G12 GC-850 з сертифікацією Gold обраний із запасом не лише по потужності, а й по якості. Номінальна потужність 850 Вт дозволяє витримувати пікові стрибки споживання RTX 5070 і сучасних процесорів без просідань напруги, а схема стабілізації DC‑to‑DC забезпечує точність ±3 % на лінії 12 В.

Корпус Gamemax Infinity Plus підтримує материнські плати ATX, micro‑ATX і Mini‑ITX. Він дозволяє встановити відеокарту довжиною до 400 мм і процесорний кулер висотою до 160 мм, а також має 7 слотів розширення для майбутніх апгрейдів. Усередині є місця під один 3,5‑дюймовий накопичувач і три 2,5‑дюймові SSD, що дає гнучкість у розміщенні дисків.

Платформа AMD Ігровий ПК “Оптимальний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 5 9600X 9099 Материнська плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E 7299 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x8Gb 5200 МГц 7787 Накопичувач 1 ТБ SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 6489 Відеокарта Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE 37499 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2682 Блок живлення Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4574 Корпус Gamemax Infinity Plus 2985 Весь ПК 78414 Енергоспоживання в іграх 420-440 Вт

Процесор Ryzen 5 9600X — точка входу в актуальне покоління AMD без переплати за надлишкову кількість ядер. Він орієнтований саме на ігрові сценарії, де важливі високе IPC і стабільні мінімальні FPS, а не багатопотокові рекорди. У парі з відеокартами класу RX 9070 XT він залишає запас на майбутнє.

Материнська плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E виконує роль бази для довготривалого використання платформи AM5. Плата не обмежує систему ні по живленню, ні по функціональності, але й не намагається виглядати дорожчою, ніж є насправді.

Вибір відеокарти у вигляді Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE формує характер усієї системи. У порівнянні з рішеннями NVIDIA, тут ставка робиться на чисту растрову продуктивність, яка добре масштабується у 1440p. Ця відеокарта дозволяє комфортно грати з високими або максимальними налаштуваннями без постійної залежності від апскейлерів, що важливо для користувачів, які надають перевагу нативному рендерингу.

Прогресивний ігровий ПК за ≈145 000 гривень

Збираючи прогресивний ігровий ПК на платформі Intel, ми хочемо максимально наблизитися до безкомпромісного геймінгу. Тут бюджет дозволяє знімати більшість обмежень, але саме тому кожне рішення має бути виправданим, а не продиктованим бажанням поставити найдорожчий компонент у списку.

Платформа Intel

Ігровий ПК “Прогресивний” Ціна, грн Процесор Intel Core Ultra 7 265K 13657 Материнська плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI 11659 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 15795 Накопичувач Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 12999 Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G 73499 Система охолодження ARCTIC Liquid Freezer III 280 3326 Блок живлення Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 6482 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 5584 Весь ПК 143001 Енергоспоживання в іграх 580-590 Вт

“Камінець” Intel Core Ultra 7 265K у цій конфігурації виконує роль потужного універсального ядра системи. У порівнянні з оптимальним сегментом, тут зростає не лише середня продуктивність, а й стабільність мінімального FPS у важких сценах, що особливо важливо при грі у 4K або з активною генерацією кадрів.

Материнська плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI вибрана як платформа, здатна витримувати тривалі високі навантаження без компромісів з живлення. Чипсет забезпечує підтримку PCIe 5.0 для відеокарт і M.2 SSD, а потужна підсистема VRM із 16 фазами живлення дозволяє стабільно тримати навіть топові процесори під піковим навантаженням.

Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 у конфігурації 2×16 ГБ з частотою 6200 МГц відповідає рівню системи, хоча хотілось би бачити тут вже набір 2×32 ГБ. У порівнянні з типовими бюджетними наборами DDR5-4800 або DDR5-5200, вона має вищу пропускну здатність — до 105 ГБ/с у двоканальному режимі проти 77–83 ГБ/с у бюджетних комплектах.

На практиці це означає, що у CPU-залежних сценах і деяких програмах DDR5-6200 може підвищувати мінімальний FPS і зменшувати час завантаження даних, хоча у більшості сучасних ігор в 4K обмеження накладає відеокарта, тому приріст продуктивності буде дуже помірним.

Накопичувач Samsung 990 PRO 2 ТБ беремо у збірку через стабільність і передбачувану поведінку під навантаженням. У прогресивному сегменті ПК часто використовується не лише для ігор, а й для роботи з великими файлами, і тут важлива не пікова швидкість, а відсутність просідань і тротлінгу при тривалих операціях.

Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC — це рівень, на якому 4K-геймінг стає реальністю. Великий обсяг відеопамʼяті, висока растрова продуктивність і підтримка сучасних технологій рендерингу дозволяють запускати найважчі ігри без постійного балансування між якістю і FPS.

Система охолодження ARCTIC Liquid Freezer III 280 обрана не з естетичних міркувань, а з практичних. Рідинна система забезпечує стабільні температури та дозволяє процесору тривалий час працювати на високих частотах без агресивного тротлінгу.

Блок живлення Gigabyte Aorus Elite 850W із сертифікацією 80+ Platinum відповідає рівню споживання всієї системи, яка в іграх може наближатися до 600 Вт. Вентилятор на підшипниках Fluid Dynamic Bearing забезпечує тиху та надійну роботу, а MTBF понад 100 000 годин свідчить про ресурсність і довговічність блоку.

Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ завершує конфігурацію, забезпечуючи необхідний повітряний потік для потужних компонентів. Тут корпус уже не є другорядним елементом, адже без адекватної вентиляції навіть найкраще охолодження не зможе працювати ефективно. І суто естетично, він виглядає дуже круто.

Платформа AMD

Ігровий ПК “Прогресивний” Ціна, грн Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D 14895 Материнська плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 12456 Оперативна пам’ять Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6600 MHz 15795 Накопичувач Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW 12999 Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G 73499 Система охолодження ARCTIC Liquid Freezer III 280 3326 Блок живлення Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 6482 Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 5584 Весь ПК 144995 Енергоспоживання в іграх 580-610 Вт

AMD-збірка відрізняється від Intel лише процесором і платформою. Ryzen 7 7800X3D став логічним вибором для цього сегмента: він гарантує за високу продуктивність у сучасних іграх, особливо у 1440p і 4K. Технологія 3D V-Cache дає приріст у FPS без необхідності підвищувати частоти пам’яті.

Материнська плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WiFi обрана для надійної роботи Ryzen 7800X3D і довгострокового апгрейдного потенціалу платформи AM5.