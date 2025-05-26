Огляд доповнення Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death

Brushes With Death — перше сюжетне доповнення для Kingdom Come: Deliverance II. Воно занурює гравця у нову історію, в якій Генрі знайомиться з таємничим художником Майстром Войти, що страждає на особливий душевний розлад і прагне створити свій останній шедевр. Попереду геймера чекає не просто новий сюжет, але й можливість проявити себе як у нових пригодах, так і у творчості: від розфарбовування щитів до розв’язання моральних дилем. У цьому огляді ми розглянемо, чи варто витратити час на цю пригоду та чи доповнення відповідає високим стандартам гри.

Kingdom Come: Deliverance II: Brushes With Death 194 грн. Плюси: атмосферна і глибока історія з неочікуваними поворотами тривалістю до 12 годин; цікаві моральні вибори, що впливають на репутацію; можливість творчого самовираження через розфарбовування щитів; нові активності: кінні перегони та стрільба з лука верхи. Купити в PlayStation Store Мінуси: відсутність впливу на глобальний сюжет; деякі моменти здаються надто затягнутими; немає глобальних змін у механіках гри. Купити в PlayStation Store 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Сюжет Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death

Події Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death розпочинаються в районі замку Троски. У лісі Генрі знаходить прив’язаного до дерева художника Майстра Войту, який балакає з розмальованим черепом. Митець розповідає, що двоє здирників вкрали в нього пензлі й гральні кістки і просить Генрі повернути їх мирним шляхом. Під час пошуку ви знаходите цих двох чоловіків на узліссі: вони кажуть, що Войта поводився як божевільний і через те покарали його, зв’язавши на дереві.

Далі сюжет веде Генрі до таємних місць і різних людей, через яких поступово розкриваються деталі минулого самого художника. Історія доповнення віє загадковістю: Войта, схоже, страждає на шизофренію — він постійно чує голоси, а його одержимість темою смерті й розмови з черепом стають причиною непорозумінь з навколишніми.

Мета сюжетної лінії — допомогти художнику знайти натхнення і завершити його останню картину, яка зробить його відомим у своєму поколінні. У процесі розслідування Генрі відвідує прихованими місця Богемії, а фінал історії Войти залежить від виборів гравця.

Квестова структура

Brushes With Death побудовано як низка взаємопов’язаних завдань. Початковий квест змушує рятувати Войту від вовків, а потім відшукати його пензлі та кістки у розбійників. Надалі з’являються другорядні завдання, які додають контекст. Наприклад, в одному квесті Генрі потрібно допомогти літній жінці зібрати трави та полагодити її вбрання, щоб вона змогла відновити пам’ять і дати підказку про одне місце.

Гравцеві належить подорожувати між кількома локаціями: доставляти і збирати предмети, шукати потрібні місця і вести діалоги з NPC — загалом все те, що в основній частині гри.

Крім головної лінії, у DLC є розваги: у кочовому таборі на північному сході Троски влаштовано кінні перегони і стрільбу з лука верхи. Це автономні заходи для випробування навичок верхової їзди: нагородою за успіх є унікальне спорядження для коня. Головне ж — це послуги Войти з розпису щитів. Допомігши йому, розблокуєте нову можливість кастомізувати щити Генрі, які Войта розмалює у стилі середньовічної геральдики. Вибір малюнка досить гнучкий — можна задати кольори, облямівку й сам символ — тож на практиці отримуємо понад сотню варіантів розфарбування щитів.

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Атмосфера

Атмосфера Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death — незвична для серії. Замість політичних інтриг й високо драматичних баталій гравцеві пропонують інтимну і тривожну історію. Природа навколо — похмурі луки й лісові хащі на околицях Куттенбергу — підкреслює меланхолійний настрій. Сцени психологічної драми розкривають внутрішні конфлікти персонажів. Важливо, що сюжет чутливо торкається проблеми душевного розладу — опис стану Войти зобразили трепетно й із розумінням, не применшуючи серйозності теми, а в кінці залишаючи оптимістичний тон.

Сильним елементом, який працює на атмосферу є акторська гра та діалоги. Генрі (у виконанні актора Том Маккея) часто виказує скепсис і стурбованість, коли натикається на дивні події; його емоції й риторика добре передані озвученням. Персонаж Войти теж комплексний та цікавий, а маска жартівливості поступово змінюється, коли стає очевидним його душевний біль.

Діалоги звучать природно і майстерно озвучені, що робить розмови з героями цікавими. Завдяки цьому занурення в історію проходить легко: навіть численні подорожі між локаціями приносили винагороду у вигляді захопливих розмов і нових подробиць про персонажів.