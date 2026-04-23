Огляд ноутбука Acer Aspire 17: офісний стоїцизм на 17 дюймів

17-дюймові ноутбуки живуть у своїй окремій реальності: їх купують не за мобільність, а за простір на екрані і здатність замінити десктоп. Acer Aspire 17 якраз із цієї породи. Чи вистачає йому “заліза”, щоб вийти за межі звичайного офісника і не загубитися серед конкурентів, які давно навчилися робити те саме, але трохи краще. Нумо розбиратися.

Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-52RX 29 999 грн. Плюси: великий 17.3-дюймовий екран; стабільна повсякденна продуктивність; адекватна робота від батареї для свого класу; повнорозмірна клавіатура з NumPad та підсвіткою; безшумний режим у легких задачах; швидкий SSD. Мінуси: базовий FHD-екран на великій діагоналі (без претензій на професійну роботу з графікою); тачпад потребує певного звикання; помітний шум системи охолодження під піковим навантаженням; вага і габарити швидше призначені для стаціонарного використання, ніж для щоденної мобільності. 7 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики Acer Aspire 17

Екран 17.3 дюйма (Full HD, 1920×1080, 16:9), IPS, 60 Гц Процесор Intel Core 5 120U (0.9 – 5.0 ГГц) Оперативна пам’ять 16 ГБ LPDDR5 5200 MT/c Накопичувачі 512 ГБ M.2 PCIe SSD Відеокарта Intel Iris Xe Graphics (80EU) Охолодження 1 вентилятор Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Камера Full HD вебкамера Аудіосистема 2 динаміки Провідні інтерфейси USB-C, 2×USB-A, HDMI, 3.5 мм Блок живлення 65 Вт Акумулятор 50 Вт·год Вага 2.09 кг Розміри 402 x 257 x 18 мм Інше Сканер відбитків пальців, повнорозмірна клавіатура з підсвіткою Гарантія 1 рік

Комплектація та паковання Acer Aspire 17

Коробка у Acer Aspire 17 виконує суто логістично-захисну функцію. Ніяких дизайнерських вправ чи спроб виділитися на полиці. Звичайний картон із базовою поліграфією. Виглядає це так, ніби ноутбук одразу знає свою роль: працювати.

Ноутбук зафіксований у картонних eco-friendly вставках, праворуч — окремий відсік для блока живлення і кабелю. Усе лежить щільно, нічого не бовтається.





Комплект постачання обмежується базовим набором: сам ноутбук, адаптер живлення на 65 Вт і мережевий кабель. Жодних перехідників, чохлів чи навіть символічних бонусів не передбачено.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Блок живлення Acer Aspire 17 компактний як для 17-дюймового ноутбука. Він не займає піврюкзаку і не нагадує цеглину з 2015-го, але кабель міг би бути довшим. Особливо якщо розетка не там, де хочеться.

Окремо варто згадати відсутність USB-C зарядки в комплекті, попри наявність відповідного порту. Теоретично ноутбук можна заряджати універсальним адаптером, але виробник вирішив не ускладнювати життя собі, і користувачу.

Дизайн, ергономіка та матеріали Acer Aspire 17

Acer Aspire 17 ніби передає тяглість традицій всіх “офісних” ноутбуків. Стриманий сірий корпус, мінімум декоративних елементів і жодних спроб видати себе за щось дорожче. У вакуумі — типовий робочий інструмент без характеру.

На відміну від багатьох конкурентів, верхня кришка Acer Aspire 17 виготовлена з алюмінію, що підвищує жорсткість екрана та додає приємної тактильності. Решта корпусу пластикова, проте якість збірки залишається на високому рівні: без явних люфтів у повсякденному використанні.

17-дюймовий формат одразу визначає сценарій використання. Вага і габарити швидко нагадують про це, якщо спробувати носити його щодня з собою.





Рамки навколо дисплея не рекордно тонкі. Нижня частина виглядає масивніше, ніж хотілося б.

Клавіатура Acer Aspire 17 повнорозмірна, з NumPad. Для роботи з цифрами — однозначно плюс. Під час набору тексту (до речі, його ви і читаєте зараз) дискомфорту не виникало, але вайб бідного родича є. Особливо, якщо ви користувались до того клавіатурою класом вище.

Підсвітка є, але базова, просто щоб не друкувати наосліп у темряві. Сканер відбитків пальців інтегрований у тачпад. І от тут починається дрібна, але регулярна проблема: розташування не найвдаліше. Його легко зачепити під час звичайної роботи, а іноді доводиться «цілитися» пальцем, щоб він коректно спрацював.

Точність розпізнавання нормальна, але не ідеальна. Іноді спрацьовує з першого разу, іноді просить повторити.

Сам тачпад великий, але середній по якості. Жести працюють, однак точність не завжди стабільна. Для мене миша все ще виглядає більш комфортним варіантом для роботи.





Порти в Acer Aspire 17 розкидані так: зліва — живлення, HDMI, USB-C і USB-A, праворуч — ще один USB-A та аудіороз’єм. Набір базовий, але для щоденних задач вистачає.

Шарніри тримають екран стабільно, але відкрити ноутбук однією рукою виходить не завжди. Основа має звичку трохи підніматися. Максимальний кут розкриття — близько 135–140°.

Дисплей Acer Aspire 17

17.3-дюймовий екран, мабуть, головний аргумент цього ноутбука ще до того, як він увімкнувся. Велика робоча площа банально зручна: два вікна поруч, таблиці без постійного скролу і т.д. Але сам факт великої діагоналі, то лише половина історії.





Тут встановлена IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD. Для 17 дюймів це не межа мрій: щільність пікселів не вражає, і якщо придивлятися, зернистість можна помітити. Особливо після переходу з 14–15″ з тією ж роздільною здатністю.

Частота оновлення Acer Aspire 17 — стандартні 60 Гц. Прокрутка виглядає звично, але після більш плавних екранів різниця відчувається одразу. Яскравість у районі 250 ніт. Для приміщення цього достатньо, але біля вікна або під прямим світлом запасу вже не вистачає.

Колірне охоплення тут стандартне для свого класу: близько 45% NTSC, що приблизно відповідає ~60–65% sRGB. Це рівень базових офісних панелей, головне завдання яких — комфортна робота з текстом, а не професійна корекція кольору. Хоча відтінкам може бракувати кінематографічної глибини, фірмова технологія Acer BlueLightShield ефективно знижує навантаження на очі під час тривалої роботи. Та, будемо чесні, для документів чи відео цього вистачає.

Кути огляду широкі, що є класичною перевагою IPS. Антиблікове покриття є, і воно працює. Віддзеркалення приглушені, але повністю від них не позбавляє, знову ж таки через обмежену яскравість.





Камера та звук

У Acer Aspire 17 встановлений стандартний FullHD-модуль. Для дзвінків у Zoom чи Meet вистачає, але виглядати як людина з дорогого вебінару не вийде. Деталізація середня, шуми з’являються при першій же нестачі світла.

Зате з кольорами все більш-менш адекватно. Камера не намагається перетворити обличчя на моркву чи сіру масу, як це іноді буває у бюджетних моделях. Баланс білого тримається стабільно, і це плюс. Є базові фішки на рівні Windows Studio Effects: розмиття фону, автофреймінг. Працюють вони нормально, але це скоріше заслуга платформи Intel, ніж самого ноутбука.

Мікрофони Acer Aspire 17 справляються зі своєю задачею не в останню чергу завдяки фірмовій системі шумозаглушення Acer PurifiedVoice на базі ШІ. Голос передається чисто й без сторонніх фонових шумів, але чутливість не найвища.





Динаміки зірок з неба не хапають. Гучності вистачає для YouTube чи серіалу на кухні. Звук плоский. Розташування динаміків не найкраще. Частина звуку губиться, якщо ноутбук стоїть на м’якій поверхні або на колінах.

Робоча продуктивність Acer Aspire 17

Тест БЖ АКБ CPU-Z (Single, Multi) 806.5 5000.5 776.1 4768.6 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 102 483 626 525 101 454 623 682 WebXPRT 4 330 311 WebXPRT 5 97 96 Speedometer 32.4 31.2 7-zip memory test (GIPS) Compr — 52 186 Decomp — 57 642 Total — 54 914 Compr — 52 077 Decomp — 57 463 Total — 54 770 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 434 9 671 2 487 8 782 GeekBench 6 (Intel UHD 730) OpenCL – 12 336 Vulkan – 16 301 OpenCL – 12 135 Vulkan – 14 261 Corona Benchmark 2 599 913 2 520 930 AIDA64, Memory test Read — 59 338 Write — 74 922 Copy — 62 054 Latency — 91.4 Read — 58 427 Write — 74 789 Copy — 61 894 Latency — 96.0 Crystal Disk Mark (Read, Write) 6346.35 4227.51 6319.52 4399.63 Cinebench 2024 (Single, Multi) 106 453 97 456 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 895 7 468 1 880 7 342

У тестах видно доволі типову для U-серії картину: система майже не втрачає продуктивність при переході на батарею, але й не має прихованого запасу під тривалі навантаження. CPU-Z показує 806.5 / 5000.5 у multi від БЖ і 776.1 / 4768.6 від АКБ. Просадка мінімальна, у межах похибки, що говорить про стабільні енергетичні ліміти без агресивного бусту від мережі.

Браузерні тести (Octane, WebXPRT, Speedometer) майже ідентичні в обох режимах, що підтверджує головний сценарій використання. Офіс і веб не залежать від живлення. Водночас 7-Zip і GeekBench 6 вже показують невелике зниження multi-потоку на батареї.





Графічні тести iGPU також демонструють очікуване: невелике падіння у Vulkan/OpenCL на АКБ, але без критичного впливу на базову графічну продуктивність. Пам’ять і SSD практично не реагують на зміну джерела живлення.

Cinebench підтверджує загальну логіку: single-core майже ідентичний, multi-core трохи нижчий від АКБ, але без різких провалів. Acer Aspire 17 тримає однакову поведінку незалежно від живлення, жертвуючи піковою продуктивністю заради стабільності.

У реальних сценаріях Acer Aspire 17 поводиться досить бадьоро. Браузер із десятками вкладок, документи, месенджери, відеодзвінки не викликають жодних проблем. Система не задумується на простих діях.





Якщо дивитися ширше, Core 5 120U у цій конфігурації Acer Aspire 17 за відчуттями може нагадувати десктопний Intel Core i5-12400 у легких повсякденних задачах, але з помітним відставанням у тривалих багатопоточних навантаженнях через нижчий теплопакет і обмеження енергоспоживання.

У порівнянні з i5-1335U новіший 120U забезпечує трохи кращу відзивчивість у однопотоці та змішаних сценаріях, тоді як у багатопотоці різниця мінімальна і часто зводиться до особливостей охолодження та лімітів потужності. Проти Ryzen 5 7530U ситуація залишається близькою до паритету: Intel швидше реагує в коротких задачах, тоді як AMD інколи стабільніше тримає тривале навантаження.

Ігрова продуктивність Acer Aspire 17

Коли дивитись в табличку в Excel стає нестерпним, хочеться трохи розслабитися. Core 5 120U з інтегрованою графікою тримається впевнено тільки там, де рушій не вимагає сучасного рівня GPU-обчислень. Тобто шлях до ретро-геймінгу відкритий. Сучасні тайтли для героя огляду є справжніми “пекельними борошнами”.





Half-Life 2 “на ізі” показує 132 FPS. Тут усе як у підручнику: стара Source-гра фактично не помічає сучасного заліза.

Mirror’s Edge легенько тримає “залочені” 61-62 FPS. Дуже показовий результат для епохи Unreal Engine 3. Гра виглядає все ще стильно, і ноутбук дозволяє грати без відчутних компромісів.

Metro 2033 видає стабільні 60 FPS. Колись ця гра була еталоном важкого рушія, який валив навіть топові ПК. Тепер вона скоріше показує, що сучасні iGPU вже навчилися переварювати старі AAA без драматичних просідань, хоча запасу тут нуль.

Morbid Metal ледь-ледь дає 47 FPS. І тут уже починається реальність. Навіть із мінімальними налаштуваннями та агресивним FSR гра не дотягує до комфортного рівня.

Cronos: The New Dawn показує скромні 17 FPS. Тут уже стіна. Навіть максимальне зниження якості й апскейл не рятують ситуацію.

Автономність, температури та шум

По автономності Acer Aspire 17 із Core 5 120U тримається на гідному рівні: близько 8 годин змішаного сценарію та до ~11-12 годин відео. У реальному офісному використанні це перетворюється приблизно на 6–8 годин браузера, документів і месенджерів, якщо не викручувати яскравість у максимум. Ігри або синтетика з’їдають батарею за 1.5–2 години, і тут уже все впирається не в CPU, а в iGPU та 17-дюймову IPS-матрицю.

Температури процесора під тривалим навантаженням тримаються приблизно на рівні 68°C.

Корпус Acer Aspire 17 через півгодини гри нагрівається до 35°C.

У легких задачах система може бути практично безшумною або триматися в районі 28–35 дБ. Але під навантаженням піднімається до 45–46 дБ.

У простої Acer Aspire 17 часто взагалі відключає вентилятор, і тоді він буквально зникає з акустичного фону. Тільки даєш йому навантаження — тиша закінчується.

Досвід використання Acer Aspire 17

У щоденному використанні Acer Aspire 17 швидко дає зрозуміти, що це великий “нудний” робочий інструмент. 17.3 дюйма екрана однозначний плюс: менше скролу, більше простору, і це відчувається вже в перші години роботи.

У роботі з браузером ноутбук поводиться стабільно навіть із великою кількістю вкладок. Сценарії на кшталт Google Docs, YouTube, десятки сторінок, месенджери не первантажують Acer Aspire 17. Якщо працюєте із цифрами, таблицями чи бухгалтерією, то клавіатура з NumPad — must-have.

Але є і менш приємні моменти. Тачпад великий, проте не завжди точний, що змушував мене частіше тягнутися до миші. Сканер відбитків у ньому працює нормально, але інколи вимагає повторного прикладання.

Екран великий, але після більш дорогих панелей помітно, що тут немає ні особливої яскравості, ні глибини кольорів. Зате ввечері очі не втомлюються при довгій роботі. Відеодзвінки ок, але не більше. Це інструмент для Zoom/Meet.

Переносити Acer Aspire 17 щодня, вочевидь, не найзручніший сценарій. Вага і габарити нагадують, що це скоріше “домашній офіс”, який іноді переїжджає, ніж мобільна машина.

Ціна та конкуренти

Acer Aspire 17 знаходиться у сегменті 26–30 тисяч гривень. І тут цікаво: на папері всі конкуренти виглядають майже однаково, але в реальності нюанси вирішують.

Поруч стоїть Asus Vivobook 17 F1704VAP — той самий Core 5 120U, але з DDR4 і слабшою базовою конфігурацією (часто 8 ГБ ОЗП) від 26 428 гривень. Acer Aspire 17 виглядає більш збалансованим із коробки.

HP 17-cn4000 від 27 599 гривень грає в ту ж гру: той самий процесор, схожий рівень продуктивності, але трохи яскравіший екран (до 300 ніт) і водночас слабша батарея (41 Вт·год проти 50 Вт·год у Acer).

Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 від 33 921 гривень вибивається із загальної картини за рахунок Ryzen 7 5825U. У багатопотоці він навіть сильніший за Core 5 120U, але все інше — компроміс: TN-матриця з роздільною здатністю 1600×900, гірша якість зображення і загально більш бюджетне відчуття.

7 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Тримає робочий день у легких сценаріях, але до ультрабуків із двозначними годинами далеко. Продуктивність (БЖ) 7 Стабільно працює під навантаженням без різких просідань, але без запасу потужності. Продуктивність (АКБ) 6.5 Продуктивність падає помірно, але в важких задачах це вже відчувається. Екран 6.5 Великий і зручний для роботи, але якість та яскравість зображення дуже базова. Дизайн, ергономіка 7.5 Усе на місці й працює як треба. Є сканер відбитків пальців. Якість збирання, матеріали 7 Корпус зібраний нормально, але дешевий пластик відчувається одразу. Тачпад також категорично не сподобався. Енергоефективність, шум 7 У легких задачах тихо, під навантаженням вентилятор стає гучним. Ціна 7 Адекватно для сегмента, але без очевидної причини обрати саме його серед аналогів. Звук 7 Динаміки тільки для мітів та колів, для музики чи фільмів краще одразу брати навушники.