Огляд смартфона Motorola Edge 60: змушує конкурентів зеленіти від заздрощів

У випадку з новим смартфоном Motorola Edge 60 компанія бере середній клас, підкручує його характеристики до рівня “майже топ” і додає дещицю стилю від Pantone. Тут і захист IP69, камери Sony LYTIA на 50 Мп та яскравий pOLED-дисплей, який обіцяє випалити сітківку на сонці. Але головне питання залишається: чи це справді класний смартфон, чи просто добре зібраний список характеристик? Зараз розкладемо все по поличках у нашому редакційному огляді.

Motorola Edge 60 14 999 грн. Плюси: якісний pOLED-дисплей із високою яскравістю та плавністю 120 Гц; великий запас пам’яті 512 ГБ; хороша автономність із батареєю 5200 мАгод і швидкою зарядкою 68 Вт; збалансована камера з основним сенсором від Sony і наявністю 3× оптичного зуму; захист корпусу IP68/IP69 і MIL-STD-810H. Купити в Elmir.ua Мінуси: середній рівень продуктивності без запасу для важких ігор на високих налаштуваннях; відсутність бездротової зарядки; пластикова рамка; ультраширик і телеоб’єктив поступаються основному модулю. Купити в Elmir.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики Motorola Edge 60

Параметр Характеристика Екран pOLED, 6.67 дюйма, 2712×1220 пікселів (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт, HDR10+, 100% DCI-P3, 10-bit Матеріали корпусу Пластикова рамка, силіконове покриття задньої панелі (текстуроване під шкіру або тканину залежно від кольору), Corning Gorilla Glass 7i (передня панель) Захист IP68/IP69, MIL-STD-810H Процесор MediaTek Dimensity 7300 Графічний прискорювач Mali-G615 MC2 Операційна система Android 15 Пам’ять 8/12 ГБ ОЗП LPDDR4X, 512 ГБ uMCP Основна камера 50 МП, Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS Ультраширококутна камера 50 МП, f/2.0, 122° Третя задня камера 10 МП телеоб’єктив, 3× оптичний зум, OIS, f/2.0 Фронтальна камера 50 МП, f/2.0 Запис відео До 4K (до 30 fps) Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6 (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, Nano SIM + eSIM, 5G Акумулятор 5200 мАгод, TurboPower 68 Вт (дротова зарядка), бездротової зарядки немає Габарити 161 × 73 × 7.9 мм Вага 179 г

Паковання та комплектація Motorola Edge 60

Коробка Motorola Edge 60 виглядає акуратно і без зайвого пафосу, але при цьому вона ароматизована. При відкритті відчувається легкий запах, який нагадує парфум. Комусь сподобається, хтось просто не зверне уваги, але як елемент впізнаваності це точно працює.

Комплектація доволі стандартна для сучасного середнього класу. У коробці є кабель USB Type-C — Type-C. Додається і захисний чохол під колір ґаджету. Для старту підійде, особливо якщо не хочеться одразу витрачатися на аксесуари. І, звичайно, він з переробленого пластику, що робить його максимально eco-friendly. Є скріпка для SIM-картки та базова документація.

Зарядного блоку в комплекті немає.





При цьому, котрий рік поспіль, продовжується загальний тренд де виробники поступово прибирають усе “зайве” (невже наступним буде зарядний кабель?), залишаючи тільки необхідне. Motorola тут не виняток.

Дизайн та ергономіка Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 виглядає як смартфон, який дуже хоче виділитись, і треба визнати, йому це вдається. Замість скла з градієнтами тут текстурована спинка, яка в нашому випадку виконана під шкіру у кольорі PANTONE Shamrock. Виглядає незвично, особливо на фоні однотипних глянцевих брусків.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Матеріал задньої панелі Motorola Edge 60 — силіконове покриття з імітацією шкіри. На дотик це щось середнє між екошкірою та прогумованою поверхнею. Пальці не ковзають, відбитки майже не збираються, і це вже плюс у повсякденному використанні.

Варіант Gibraltar Sea отримав текстуру під тканину. Виглядає цікаво, але можливо він більш маркий у плані сприйняття. Та й не всі готові до “тканинного” смартфона. Shamrock у цьому плані універсальніший. Але для мене, от, наприклад, флагманський Motorola Signature виглядає розкішно, тому тут виключно смаківщина.

Рамка у Motorola Edge 60 пластикова і це допомогло знизити вагу до 179 грамів і зробити корпус тонким — 7,9 мм.

Зібраний смартфон добре, тому тут нічого не люфтить, не скрипить. В руці відчувається цілісним, без відчуття, що десь зекономили на конструкції. Габарити 161×73 мм роблять його доволі витягнутим. Однією рукою користуватись можна, але без перехоплень не обійтись, особливо якщо тягнутись до верхньої частини екрана.

Краї дисплея Motorola Edge 60 трохи заокруглені. Виглядає це круто, але проблема з пошуком скла чи плівки актуальна. Передня панель прикрита Corning Gorilla Glass 7i. Не топове рішення, але достатньо сучасне, щоб не боятись дрібних подряпин у повсякденному житті.





Розташування елементів у Motorola Edge 60 знайоме. На правій грані є кнопка живлення і клавіші гучності, натискаються чітко, без люфтів. Поруч ще й мікрофон, що трохи незвично, але в реальному використанні на це не звертаєш уваги. Ліва грань порожня. Зверху повний мінімалізм. Жодних портів чи кнопок, лише допоміжний мікрофон для шумозаглушення. Виглядає акуратно і без перевантаження. Знизу маємо USB-C для зарядки і передачі даних, основний стереодинамік, ще один мікрофон і лоток SIM-карти. Підтримується одна фізична SIM плюс eSIM, що вже стало стандартом для цього класу.

Сканер відбитка пальця вбудований у дисплей. Працює швидко і стабільно, без необхідності кілька разів прикладати палець. Фейсконтроль теж є, але це скоріше додаткова опція.

Окремо варто згадати захист Motorola Edge 60. Тут IP68 і IP69, плюс відповідність MIL-STD 810H. Смартфон спокійно переживе дощ, пил і не дуже акуратне використання.

Дисплей Motorola Edge 60

Екран у Motorola Edge 60 один із тих компонентів, на яких виробник явно не економив. Тут встановлена 6,67-дюймова pOLED-матриця з роздільною здатністю 2712×1220, і вже по цифрах зрозуміло, що це рівень вище типового “середняка”.

Щільність 446 ppi дає чітку картинку без видимих пікселів. Текст виглядає акуратно, дрібні елементи інтерфейсу не розпливаються. У повсякденних задачах це просто комфортно для очей. Частота оновлення до 120 Гц вже стандарт для цього сегмента, але все ще важлива річ. Прокрутка, анімації, перемикання між додатками виглядають плавно. Різниця з 60 Гц помітна одразу, особливо якщо повернутись назад. Але повертатись точно не захочеться.





Заявлена пікова яскравість — до 4500 ніт. У реальному використанні значення нижчі, але запас яскравості великий. На вулиці під сонцем екран залишається читабельним без необхідності придивлятись чи крутити Motorola Edge 60.

Підтримка HDR10+ і 10-бітної глибини кольору робить свою справу у частині “поглинання” контенту. Картинка на Motorola Edge 60 виглядає насиченою, без різких переходів у градієнтах. Відео із підтримкою HDR виглядає краще, ніж на базових OLED. Охоплення DCI-P3 на 100% ще один плюс для кольорів.

Технологія Water Touch дозволяє користуватись дисплеєм із вологими пальцями. Практична річ, особливо в дощ або після миття рук. Працює коректно.

Рамки навколо дисплея тонкі, співвідношення екрана до корпусу понад 96%. Виглядає сучасно, без "підборіддя", яке псує враження. Захищає дисплей Corning Gorilla Glass 7i.





Звук та вібровідгук Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 отримав стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, і це вже мінімальний стандарт для класу. Звук об’ємний, із відчутною різницею між верхнім і нижнім каналами.

Гучності вистачає з запасом. На максимумі смартфон без проблем перекриває фоновий шум у кімнаті або на вулиці. При цьому немає відчуття, що динаміки “захлинаються” або починають сипати спотвореннями. Баланс частот зміщений у бік середніх і високих. Діалоги в відео чи голос у подкастах звучать чітко. Бас є, але він скоріше номінальний.

Dolby Atmos працює, але без магії. Ефект розширення сцени помітний у фільмах і деяких іграх. Розташування динаміків типове: один основний знизу, другий — розмовний зверху.

Через USB Type-C звук передається без проблем, підтримка сучасних кодеків у Bluetooth теж на місці. Для бездротових навушників це означає стабільне з’єднання і нормальну якість.





Мікрофонів два, і вони справляються зі своїм завданням. Голос під час дзвінків передається чисто, без відчутних спотворень. Шумозаглушення працює адекватно. Не ідеально, але без явних провалів.

Вібровідгук приємно здивував. Під час набору тексту або навігації по інтерфейсу вібрація не дратує. Вона не надто сильна, але й не губиться. Баланс підібраний вдало.

Камери Motorola Edge 60

У Motorola Edge 60 з камерами ситуація цікавіша, ніж здається на перший погляд. Формально маємо типовий набір для класу: основний модуль, ультраширик і телефото. Але по факту тут є кілька моментів, які витягують його трохи вище середнього рівня.





Основний сенсор — 50 Мп Sony LYTIA 700C. І це доволі серйозний модуль із великим розміром пікселя (2,0 мкм). На практиці це дає кращу роботу в складному освітленні. Фото вдень деталізовані, з нормальним динамічним діапазоном і без агресивного перешарпування. Кольори виглядають ближчими до реальності, ніж до перенасичених світлин в Інстаграмі.

HDR працює акуратно. Смартфон витягує світлі та темні ділянки без явних перегинів. Небо не вигоряє, тіні не провалюються у чорну кашу. Увечері ситуація очікувано ускладнюється, але нічний режим допомагає. Деталізація падає, але не критично.





Ультраширококутна камера теж на 50 Мп із кутом огляду 122 градуси. Вона підтримує автофокус і макрозйомку. Телефото-модуль на 10 Мп із трьохкратним оптичним зумом дійсно корисний. Але 30-кратний цифровий суперзум очікувано видає піксельну “кашу” навіть у парі з ШІ-алгоритмами.

Портретний режим працює з різними фокусними відстанями (24, 35, 50 мм), що додає гнучкості. Розмиття виглядає природно, хоча іноді помиляється з волоссям або складними контурами.

Фронтальна камера тут на 50 Мп. Селфі виходять чіткими, з хорошою деталізацією і без мила. Для відео і сторіс більш ніж достатньо.





По відео ситуація стандартна: стабілізація працює, картинка плавна. Це не камерофон, який замінить екшн-камеру, але для повсякденних задач ок.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola Edge 60 працює на MediaTek Dimensity 7300 — чипі, який не женеться за рекордами, зате тримає стабільний рівень у повсякденних задачах. Це добре відчувається вже в перші дні: інтерфейс швидкий, перемикання між додатками без затримок, система не “задумується” без причини.

12 ГБ оперативної пам’яті у 2026 році є комфортним запасом. Смартфон без проблем тримає багато додатків у фоні, не вбиває їх після згортання і спокійно витримує активне перемикання між задачами. Є відчуття запасу на майбутнє, особливо у порівнянні з базовими версіями на 8 ГБ. Внутрішньої памя’ті у Motorola Edge 60 — 512 ГБ. Можна не думати про те, що доведеться щось видаляти через пару місяців. Є опція докинути карту пам’яті до 1 ТБ.

У синтетичних тестах Dimensity 7300 тримається на рівні середнього класу. Він, звісно, поступається флагманським Snapdragon. А от у щоденному користуванні все доволі рівно. Соцмережі, браузинг, YouTube, камера без ривків і фризів.





З іграми у Motorola Edge 60 ситуація прогнозована. Популярні тайтли на кшталт Call of Duty Mobile або PUBG працюють стабільно на середніх налаштуваннях. Без ультра-графіки, але з нормальним FPS.

У важчих проєктах, типу Genshin Impact, доведеться трохи знизити налаштування. На високих пресетах можливі просідання, особливо під довгим навантаженням. Зате чип добре тримає температуру. Смартфон не перегрівається до дискомфорту навіть у тривалих сесіях. Тротлінг є, але дуже помірний.

Android 15 тут майже “чистий”. Motorola традиційно додає мінімум змін: кілька жестів, корисні дрібниці, але без перевантаження інтерфейсу. Система працює плавно і передбачувано.

Фірмові жести на кшталт швидкого запуску камери або ліхтарика залишаються зручними. Це ті дрібниці, до яких швидко звикаєш і потім не хочеш втрачати. Зайвого софту майже немає.

Автономність Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 отримав акумулятор на 5200 мАгод. У реальному використанні це дає відчутний запас, особливо якщо не гратися з максимальною яскравістю постійно.

У змішаному режимі (соцмережі, браузер, камера, трохи відео) смартфон спокійно тримає день активної роботи. Часто залишається ще 20–30% до вечора, якщо не навантажувати іграми.

Якщо використання більш легке (месенджери, дзвінки, періодичний серфінг), то можна розраховувати на півтора дня. Обіцяні виробником понад 50 годин виглядають досяжними тільки в дуже щадному сценарії.

Дисплей із частотою 120 Гц і високою яскравістю очікувано впливає на витрати енергії. Якщо увімкнути максимальну плавність і часто користуватись автояскравістю, батарея сідає швидше. Процесор Dimensity 7300 працює енергоефективно. У простої смартфон майже не витрачає заряд, а в повсякденних задачах споживання рівномірне без різких стрибків.

Ігри помітно скорочують автономність. Година геймінгу може забрати близько 12–18% заряду залежно від налаштувань і яскравості. Зате перегріву, який зазвичай “з’їдає” батарею, тут майже немає. Тепловий режим стабільний, що позитивно впливає на витрати енергії.

Швидка зарядка TurboPower 68 Вт виглядає доречно. Смартфон заряджається швидко, і довгі простої біля розетки не потрібні.

Бездротової зарядки тут немає. Для більшості користувачів це не критично, але факт залишається фактом.

Досвід користування Motorola Edge 60

У повсякденному використанні Motorola Edge 60 не намагається вразити кожною дрібницею, але й не підкидає тих маленьких проблем, які з часом починають бісити. А користувався я їм понад місяць, тож навряд чи, щось оминуло моє прискіпливе око. Все працює швидко, логічно і без зайвого сміття. Дістав смартфон і користуєшся.

Фірмові жести Motorola одна з тих речей, до яких звикаєш дуже швидко. Увімкнути камеру чи ліхтарик рухом зручно, і потім цього реально не вистачає на інших смартфонах.

Сканер відбитка під екраном працює як треба: приклав палець і розблокував. Екран теж робить свою справу. 120 Гц додають плавності, висока яскравість рятує на вулиці — користуватись комфортно в будь-яких умовах.

Сам корпус легкий і тонкий, рука не втомлюється навіть якщо довго сидиш у телефоні. Задня панель із текстурою не ковзає, тому смартфон впевнено лежить у руці.

Вібрація і звук приємні. Без відчуття дешевизни. Це ті деталі, які ніби непомітні, але саме вони формують загальне враження. Камера запускається швидко, без затримок.

Під тривалим навантаженням (як ігровим, так і синтетичним) смартфон поводиться стабільно.

Екран мені тут реально сподобався. Є цей ефект “водоспаду”, коли краї трохи стікають вниз і картинка ніби виходить за рамки корпусу. Виглядає красиво, додає відчуття дорожчого пристрою і просто приємний для очей у повсякденному використанні.

Але є і зворотний бік. Через ці заокруглення не все так просто з захистом: нормальне скло знайти складніше, а більшість варіантів — це або плівки, або гідрогелі. І навіть із ними бувають нюанси з приляганням.

Ціна та конкуренти

Motorola Edge 60 у версії 12/512 ГБ в Україні продається від 14 999 гривень, і це одразу ставить його в щільний конкурентний сегмент.

Всередині лінійки Motorola є кілька очевидних альтернатив. Edge 60 Neo дешевший (від 13 800 гривень). Edge 60 Fusion ще доступніший (від 11 200 гривень). Moto G86 Power грає від батареї (від 11 300 гривень і 6720 мАгод).

Якщо дивитись на сторонніх конкурентів, один із найцікавіших, а разом з тим і найдорожчим, є Poco F7 (від 17 500 гривень). Можна подивитись у бік Redmi Note 15 Pro 5G (від 13 300 гривень) і Note 14 Pro (від 9 500 гривень).

OPPO Reno14 F (від 12 400 гривень) — ставка на дизайн і збалансованість, але по “залізу” він слабший, бо тут простіший процесор і камера без оптичного зуму.

Samsung Galaxy A56 (від 16 700 гривень) — найнебезпечніший конкурент. Він пропонує потужніший чип і преміальні матеріали корпусу. Але Edge 60 відповідає яскравішим дисплеєм, швидшою зарядкою і наявністю телевика.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея на 5200 мАгод дає стабільний день-півтора роботи, але без рекордних показників у важких сценаріях. Екран 9 Яскравий, плавний і чіткий pOLED-дисплей із високим запасом яскравості та гарною кольоропередачею. Дизайн, ергономіка 8.5 Легкий корпус і цікаві текстури виглядають свіжо, але пластикова рамка трохи знижує відчуття преміальності. Програмне забезпечення 8 Чистий Android 15 із мінімумом зайвих додатків і корисними жестами Motorola. Продуктивність, тротл. 7 Dimensity 7300 стабільний і енергоефективний, але без запасу для важких ігор і майбутніх навантажень. Камера 7.5 Добрий основний модуль і корисний телевик, але ультраширик слабший у складних умовах. Відеоможливості очікувані для свого класу. Ціна 8 Конкурентна пропозиція з великим накопичувачем і гарним набором функцій.