Огляд смартфона Samsung Galaxy A57: простий вибір у складному сегменті

З першого погляду Samsung Galaxy A57 легко сплутати з попередниками та процитувати меметичне “Це ж було вже!”. Зовні та концептуально це знайома для А-серії історія без експериментів. Але справжня різниця починає проявлятись у деталях використання. Наприклад, як швидко працює інтерфейс, як поводиться камера та чи є відчутні компроміси в повсякденних задачах. Розбираємось у всьому цьому в нашому редакційному огляді.

Samsung Galaxy A57 5G 8/128GB Awesome Lilac 23 999 грн. Плюси: якісний Super AMOLED+ дисплей з 120 Гц і високою яскравістю; стабільна робота One UI без підвисань у повсякденних задачах; нормальна автономність на повний день і більше; адекватна основна камера; захист IP68; збірка з металевою рамкою і склом; довга програмна підтримка від Samsung. Купити в Elmir.ua Мінуси: не найшвидша зарядка за сучасними мірками; відсутність бездротової зарядки; продуктивність без запасу для ААА-ігор; великі габарити комусь не сподобаються; високий цінник на старті продажів. Купити в Elmir.ua 8.1 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики Samsung Galaxy A57

Параметр Характеристика Екран Super AMOLED+, 6.7 дюйма, Full HD+ (2340×1080), яскравість до 1200 ніт, ~385 ppi, 120 Гц, HDR10+, Always-On Display Матеріали корпусу Алюмінієва рамка, Gorilla Glass Victus+ (передня та задня панелі) Захист IP68 Процесор Exynos 1680 Графічний прискорювач Xclipse 550 Операційна система Android 16 з оболонкою One UI 8.5 Пам’ять 8 ГБ ОЗП (LPDDR5), 128 ГБ (UFS 3.1) Основна камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширококутна камера 12 МП, f/2.2 Макрокамера 5 МП, f/2.4 Фронтальна камера 12 МП, f/2.2 Запис відео До 4K (30 fps), стабілізація Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, 5G, Nano-SIM + eSIM Акумулятор 5000 мАгод, швидка зарядка 45 Вт, бездротової зарядки немає Габарити 161.5 × 76.8 × 6.9 мм Вага 179 грамів

Паковання та комплектація Samsung Galaxy A57

На огляд до нашої редакції приїхав семпл Samsung Galaxy A57. Тобто без коробки та аксесуарів, тому маємо лише смартфон.

Роздрібна версія буде максимально стриманою. Компактна коробка, мінімум вмісту, жодних зайвих аксесуарів. Смартфон, кабель USB Type-C, документація та скріпка для відкриття SIM-лотка.





Дизайн та ергономіка Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 не намагається вигадати щось нове в дизайні. Це представник сучасної A-серії, де все вже відшліфовано до акуратного вигляду. Смартфон виглядає класно, хоч це і суб’єктивщина, але користуватися ним без чохла приносить дещицю естетичного задоволення.

У нас на огляді був Samsung Galaxy A57 у кольорі Awesome Lilac. Це не яскравий фіолетовий, а скоріше світлий відтінок із легким переливом, який змінюється залежно від освітлення. У приміщенні він майже нейтральний, а на вулиці трохи “оживає”. І як бачите на світлинах, він суперглянцевий. Майже як дзеркало.

Габарити 161.5 × 76.8 × 6.9 мм чітко дають зрозуміти, перед нами не компактна модель, а “лопата”. Мені користуватися ним було зручно, і не маленьку роль у цьому зіграли вага та товщина ґаджета. Він “схуд” та став “стрункішим” за свого попередника.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Керування Samsung Galaxy A57 однією рукою формально можливе, але на практиці це постійні компроміси та перехоплення. Баланс непоганий, тому він не тягне руку вниз і не створює дискомфорту при тривалому використанні.

Рамка металева і це одразу додає правильного відчуття жорсткості. Корпус не скрипить, не прогинається і сприймається зібрано, без відчуття дешевизни. У цьому класі це вже обов’язковий елемент.

Задня панель скляна і передбачувано слизька. Вона швидко збирає відбитки пальців, і це помітно навіть при короткому використанні без чохла. У світлому кольорі ситуація трохи краща, але повністю проблему це не вирішує.

Блок камер — це єдиний острів із двоярусною структурою, де модулі зібрані в одну композицію. Поруч з ним розташований спалах. І так, на столі смартфон все одно трохи хитається через камерний виступ.

Правий торець Samsung Galaxy A57 має невелике потовщення, у якому розмістили кнопку блокування і клавіші регулювання гучності. Ліва грань повністю порожня. Зверху винесли два мікрофони. Знизу знаходяться ще два мікрофони, основний динамік, порт USB-C та лоток для двох nano-SIM.

Сканер відбитків пальців під дисплеєм працює швидко, якщо палець прикладено нормально і екран не забруднений, помилкові спрацювання трапляються рідко. Хіба з вологими руками можуть бути хибні спроби розблокування.

Приємним покращенням Samsung Galaxy A57 у порівнянні з A56 став захист IP68. У ситуаціях із дощем або випадковим контактом з водою він виручає.

Дисплей Samsung Galaxy A57

У Samsung Galaxy A57 дисплей задає тон усьому враженню від смартфона. Тут стоїть Super AMOLED+ панель на 6.7 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ (2340 × 1080 пікселів). Щільність близько 385 ppi дає нормальну чіткість. Текст виглядає різким, іконки акуратні.





Рамки навколо дисплея Samsung Galaxy A57 відчутно тонші, ніж у молодшого A37, огляд якого чекайте вже скоро. Різниця помітна одразу, A57 виглядає сучасніше і акуратніше спереду, без відчуття важкого “підборіддя”. При цьому ідеальної симетрії все ще немає, нижня рамка трохи ширша, але це не кидається в очі і швидко ігнорується.

Яскравість тут одна з сильних сторін. В пікових значеннях (до 1200 ніт) екран впевнено тримається на сонці, і навіть у складних умовах читабельність не падає до критичного рівня. У приміщенні ж навпаки, автоматична яскравість трохи занижує рівень, особливо ввечері.

Кольори традиційно для AMOLED насичені. Є профілі налаштування, і можна зробити картинку більш природною, але більшість користувачів, як показує практика, залишають “Насичені кольори”. HDR10+ підтримка тут працює як приємний бонус до контенту. У відео з YouTube або стримінгу помітно більше деталей у світлих і темних ділянках.

Звук та вібровідгук

У Samsung Galaxy A57 зі звуком все добре. Тут класична схема зі стереодинаміками, де основний працює в парі з розмовним. Гучність достатня, як на мене. YouTube, TikTok, дзвінки на гучному зв’язку звучать нормально, без необхідності одразу тягнутися до навушників. Але на максимальній гучності вже з’являється легка компресія і відчутна втрата деталізації.





Високі частоти не ріжуть вухо. Середина домінує, тому голоси звучать чітко, а от низи присутні радше формально. Бас є, але він скоріше натяк, ніж фізичне відчуття.

Розмовний динамік Samsung Galaxy A57 виконує свою роботу стабільно. Голос співрозмовника чистий, без спотворень, навіть у шумному середовищі.

А ось вібровідгук тут середнього рівня. У меню та клавіатурі вібрація працює коректно. У кишені інколи може губитися, особливо якщо інтенсивність не викручена на максимум.





Камери Samsung Galaxy A57

Основний модуль Samsung Galaxy A57 на 50 МП з оптичною стабілізацією, ультраширик на 12 МП і 5 МП макро. Знайомий набір, одним словом. Але я б краще обрав телефотомодуль замість макро.

За замовчуванням головна камера працює через піксель-бінінг і видає 12 МП фото, об’єднуючи дані з 50 МП сенсора. У денному світлі це дає нормальну різкість і приємні кольори без різких перекосів. Samsung традиційно трохи підкручує насиченість, тому кадри виглядають готовими до соцмереж без додаткової обробки. Ввечері шум є, але не критичний, і алгоритми не вбивають деталізацію надмірним згладжуванням.





Ультраширокий модуль на 12 МП простіший. Динамічний діапазон уже слабший, ніж в основної камери. Але вдень він дає нормальну картинку без різких провалів по експозиції. Для архітектури та вулиць його більш ніж достатньо.

Макрокамера тут на 5 МП, але це не означає, що вона раптово стала мастхевом. Інколи можна зловити дійсно приємний великий план.

Фронтальна камера Samsung Galaxy A57 на 12 МП тримає рівень середнього класу. Селфі виходять різкі. У портретному режимі відділення фону без явних помилок по контурах.





Відео тут максимально стандартне. Є 4K при 30 fps, і це головний режим, який має сенс використовувати. Стабілізація працює адекватно при ходьбі. У 1080p картинка стає плавнішою, але без додаткових бонусів по деталізації.

Продуктивність, ПЗ та ігри

У Galaxy A57 Samsung продовжує свою звичну стратегію для середнього класу. Усередині Exynos 1680 з графікою Xclipse 550. У нашій версії 8 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ накопичувача, чого вистачає, але впритул.

Інтерфейс One UI 8.5 працює плавно. Перемикання між застосунками, браузер з десятком вкладок, месенджери, камера. 8 ГБ оперативної пам’яті тут вистачає, щоб система не вбивала фонові процеси занадто агресивно, хоча при дуже важких навантаженнях, перезапуски додатків все ж трапляються.





Температурно смартфон поводиться спокійно. У змішаних сценаріях нагрів мінімальний, і навіть тривала робота з камерою або навігацією не переводить корпус у стан гарячого сендвіча. Під навантаженням чип скидає частоти, але без різких провалів, які б відчувалися користувачем.

Легкі ігрові тайтли типу PUBG Mobile або Call of Duty Mobile працюють стабільно на середніх і високих налаштуваннях з комфортним фреймрейтом. Ситуація у важчих проєктах вже більш обережна: Genshin Impact або подібні ігри потребують компромісів у графіці, щоб залишатися плавними.

Тротлінг присутній, але не агресивний. Після тривалих сесій продуктивність падає, але без різких стрибків. Це скоріше плавне пригальмовування, ніж різке просідання.





Автономність Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 у звичайному щоденному використанні показує себе абсолютно впевнено. Акумулятора на 5000 мАгод вистачає на повний день активної роботи без режиму економії. Це змішаний сценарій із соцмережами, камерою, браузером, навігацією та періодичними ігровими сесіями. Якщо навантаження помірне, смартфон легко дотягує до півтора дня.

Екран зі 120 Гц відчутно впливає на витрати, особливо при активному скролі та відео. Різниці між адаптивним і постійно активним високим оновленням помітні не стільки по плавності, скільки по відсотках батареї наприкінці дня. One UI при цьому доволі адекватно керує фоновими процесами, тому зайвого розряду у спокої майже немає. За ніч йде 1-2%.





Окремо ми протестували зарядку Samsung Galaxy A57 від павербанка Baseus Elf Digital Display 20000 mAh 65W, стартувавши з повного нуля. Весь процес зайняв приблизно 1 годину 12 хвилин, і нижче наведена динаміка заряджання.

Час від старту Заряд смартфона Заряд павербанка 00:00 0% 95% 00:15 34% 83% 00:30 60% 73% 00:45 84% 64% 01:00 94% 60% 01:12 100% 59%

По відчуттях перша половина зарядки максимально швидка та агресивна, смартфон легко бере великий обсяг енергії за короткий час. Після 60–70% швидкість падає, а фінальні відсотки займають найбільше часу.

Ще один нюанс, який варто знати про зарядку. У Samsung є так званий bypass charging через функцію Pause USB Power Delivery, але це не універсальна історія. Вона працює тільки під час ігор через Game Booster і лише з сумісним зарядним адаптером (читай: фірмовим). У цьому режимі живлення йде напряму на компоненти, минаючи акумулятор, що знижує нагрів і знос батареї.

Досвід користування Samsung Galaxy A57

У щоденному використанні Samsung Galaxy A57 сприймається як ґаджет без сюрпризів. Після кількох днів це навіть починає подобатись, бо не потрібно звикати до дивних особливостей чи випадкових вибриків. Але одного разу такий стався. Wi-Fi пішов у “вічне” з’єднання з мережею, і лише ребутнувши смартфон, все запрацювало як треба.

One UI тут відчувається вже знайомою і доволі відполірованою. Меню не змушує шукати базові функції по п’ять хвилин, а системна логіка зрозуміла навіть якщо ти давно не тримав у руках Samsung. Є відчуття перевантаженості функціями, але це радше питання філософії оболонки, а не конкретно цієї моделі. У повсякденних задачах (месенджери, браузер, відео, камера, навігація) смартфон поводиться стабільно.

Ергономіка залишається компромісною через габарити. Смартфон великий, і це може відчуватися в побуті. У транспорті, однією рукою або під час швидкого набору тексту доводиться підлаштовуватись. Але при цьому до форми швидко звикаєш і вже не сприймаєш це як проблему. Для мене абсолютно ок, для когось — ні.

Камера в побуті працює саме так, як і очікуєш від Samsung середнього класу. Дістав, зняв, отримав добрий результат без довгих налаштувань. Швидкий спосіб зафіксувати момент і не думати про технічну частину.

Ціна та конкуренти

В Україні базова версія Galaxy A57 8/128 коштує 23 999 гривень. На цьому ж рівні поруч стоїть Galaxy A56 8/256, який дешевший і при цьому пропонує більше пам’яті та майже той самий підхід до заліза.

Уже на старті видно, що Samsung сам собі створює конкуренцію всередині лінійки.

Якщо дивитися ширше, Honor 400 Pro і OnePlus 13R одразу “тиснуть” продуктивністю. Snapdragon 8 Gen 3 і топові Dimensity дають майже дворазовий відрив в AnTuTu.

Motorola Edge 60 Pro виглядає як більш збалансована альтернатива з сильним екраном і швидкою зарядкою, де 90 Вт і майже миттєве відновлення батареї просто перекривають Samsung по зручності.

Xiaomi 15T і POCO X8 Pro Max грають у лізі “топ за свої гроші”. Тут і 120–200 МП камери, і 100 Вт зарядки, а у другого — ще й козир у вигляді величезного АКБ.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Легко тримає повний день і з нормальним запасом у змішаному режимі використання. Екран 9 AMOLED-панель з високою яскравістю і плавністю, яка "витягує" враження від смартфона. Дизайн, ергономіка 8.5 Якісна збірка і матеріали, але велика діагональ не всім зайде. Програмне забезпечення 9 One UI вже давно відшліфована і гарантує класний користувацький досвід. Продуктивність, тротл. 8 Достатньо для щоденних задач, але без запасу для важких ігор на максимумі. Камера 8 Високий рівень фото- та відеоможливостей. Дістав і зняв, і в більшості випадків отримуєш передбачуваний результат, який не треба потім доопрацьовувати в редакторі. Ціна 6 Умовно "адекватна" за Samsung, але конкуренти часто пропонують краще "залізо" за ті ж гроші. Через рік все стане на свої місця.