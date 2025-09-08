Огляд Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H: продуктивний ноутбук, що кинув виклик десктопам

Продуктивні ноутбуки з NVIDIA RTX 5090 Laptop вже не вперше потрапляють під приціл редакційних оглядів ITC. Здавалося б, чим можливо здивувати після 18-дюймових монстрів в скандинавському стилі чи важких неонових лептопів? Цього разу у нас в гостях Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, який пропонує ультимативну швидкодію, цікавий дизайн та якісний OLED дисплей при помірних габаритах.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Від 190 399 грн. Плюси: топова продуктивність Intel Core 9 275HX та RTX 5090 Laptop; якісний OLED-дисплей; зручна клавіатура; гарний дизайн; швидкий накопичувач; тихе та продуктивне охолодження. Купити в Brain Мінуси: високі температури CPU в режимі Продуктивність; відблиски глянцевого екрана; фрагментований софт; відсутність біометрії. Купити в Brain 9.1 /10 Оцінка

ITC.ua Вибір

редакції

Технічні характеристики

Екран 17″, 2560×1600 IPS (OLED) 16:10, 240 Гц, 100% DCI-P3, 500 nits Процесор Intel Core Ultra 9 275HX, 8P+16E, до 5,4 ГГц Max Оперативна пам’ять 64GB DDR5-6400 Накопичувачі SSD 1TB M.2 (2280) NVMe PCIe 5.0 Відеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5090 laptop 24 ГБ (до 175 Вт) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (Intel BE200), Bluetooth 5.4 Провідні інтерфейси HDMI 2.1, 1x USB-C with Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 with PD, 1x USB-A gen2 Right: 2x USB-A 3.2 gen1, RJ45 (2,5G), 1 x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення 400 Вт (20 В, 20 А) Акумулятор 99.9 Вт*год, літій-іонний Вага 2.65 кг Розміри 36.4 x 27.5 x 2.19-2.66 см Інше Заряджання по USB-C — 140 Вт, RGB клавіатура (1,6 мм хід), камера 5 Мегапікселів з електронною шторкою, три вентилятори, випарна камера, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000, G-Sync.

Комплектація і паковання

Legion Pro 7 16IAX10H приїхав у великій, чорній коробці з глянцевими вставленнями та акцентом на безпеку під час транспортування. Усередині, окрім самого ноутбука на нас чекають:

Масивний 400-ватний блок живлення (приблизно 1 кг);

Силовий кабель;

Базовий набір документації.

Блок живлення разом з кабелями знаходиться в окремій коробочці. Якихось додаткових приємностей не передбачено та й вони не дуже потрібні, коли найосновніше — це потужне начиння Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Це той випадок, коли “Pro” у назві впадає в гармонійний резонанс з тим, що відчувається у руках. Корпус у чорному матовому оздобленні переважно металічний, за вийнятком клавіатурної панелі. Тактильно все здається монолітними, без скрипів або люфтів.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Габарити зросли порівняно з торішньою моделлю (364.4 × 275.9 × 21.9–26.65 мм), зате маса тримається на рівні 2.65 кг, тож відчуття “гирі” при транспортуванні немає. Шасі відчутно вдосконалили: жорсткість висока, петлі рухаються плавно і дозволяють однією рукою відкрити кришку (так званий “макбук тест”), а поки працюєте, вони надійно фіксують дисплей.

Естетика в Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H цілеспрямовано “геймерська”, хоча й з нотками лаконічності. В наявності ефектні RGB-елементи вентиляційних виступів ззаду. Крім того, підсвітка присутня спереду ноутбука та в надписі LEGION на кришці. Для когось це ефектно, для інших — зайвий елемент декору. Фірмовий індикатор під кнопкою живлення завжди увімкнений. У темряві це може відволікати.

Практичність в обслуговуванні — окремий нюанс. Матова чорна поверхня охоче збирає відбитки, тому прискіпливим користувачам доведеться регулярно чистити свій ноутбук.

Прогумовані смуги знизу Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H забезпечують відмінне зчеплення з поверхнею стола. Кут розкриття становить близько 145°.

Провідні та безпровідні інтерфейси

Lenovo кардинально перерозподілила інтерфейси: задня грань тепер повністю зайнята гігантськими “вихлопами” охолодження, що виглядають наче футуристичні сопла космічних кораблів.

Порти переїхали на “бочки”, що не всім сподобається, особливо якщо під’єднано багато периферії. Зате такий варіант прийдеться до вподоби всім тим, хто обурювався, що гаряче повітря обпікає їм пальці при тривалих ігрових сесіях.

Ліва грань:

Зарядний порт;

HDMI 2.1;

USB Type-C з Thunderbolt 4;

USB Type-C 3.2 Gen2 з PD;

USB-A Gen2.

Права грань:

2× USB-A 3.2 Gen1; комбінований аудіороз’єм 3.5 мм;

RJ45 (2.5G LAN);

апаратний eShutter вебкамери.

Card-reader і замок Kensington відсутні. За бездротовий зв’язок відповідає Intel BE200 з Wi-Fi 7 (2.4G/5G/6G), що підтримує швидкість до 8774 Mbps і Bluetooth 5.4. Сигнал ловиться впевнено навіть через декілька стін без суттєвого падіння швидкості.

Клавіатура та трекпад

Повнорозмірна клавіатура з окремим цифровим блоком, великими стрілками й ходом клавіш 1.6 мм викликає окрему повагу. Кнопки не “люфтять” по діагоналі, пробіл став тихішим і не таким дзвінким, як раніше в попередніх моделях серії.

RGB підсвічування може похвалитися дуже яскравими діодами та широкими градаціями яскравості. Загалом, клавіатура дуже приємна не тільки для ігрових сесій, але й для роботи: ніякої “желейності”, тільки чіткість та приємний тактильний відгук.

Тачпад тут пластиковий, середнього розміру (120 х 75 мм). Свою основну задачу він виконує і не більше. Фантомних спрацьовувань не помічено — працює чітко, жестова навігація в нормі, але без тої тактильної приємності, якою можуть похвалитися тачпади зі скляною поверхнею.

Дисплей Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

Ноутбук містить якісну 16-дюймову OLED-панель (Samsung ATNA60HU01-0) формату 16:10 з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою 240 Гц і заявленим часом відгуку 4 мс. Це глянцевий, не сенсорний екран з охопленням 100% DCI-P3 і яскравістю 500 ніт у SDR.

В наявності підтримка G-Sync і Advanced Optimus, що дозволяє гнучко перемикати графіку без перезавантажень. X-Rite Color Assistant дає можливість обрати один з колірних профілів, а також обрати колірну схему інтерфейсу (Dark, Lighy).

Картинка тут без компромісів у типовому характері OLED: глибокий чорний, високий контраст, солідна насиченість. У іграх та відео все виглядає дуже плавно при 240 Гц. У робочих сценаріях треба рахуватися з відблисками глянцю. PWM на низькій яскравості я не помітив, але це дуже суб’єктивна думка і залежить від індивідуальних особливостей користувача. PPI Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H складає 192 пікселів на дюйм.

Якщо потрібна матова поверхня або вища пікова яскравість у HDR чи “пересвітленому” офісі, альтернативи на mini-LED виглядають доречніше, але як “домашньо-офісний” дисплей для контенту та ігор — цей OLED є чудовим варіантом.

Камера та звук

Вебкамери на 5 мегапікселів цілком вистачає для дзвінків чи типових мітів. Вона забезпечує достатню чіткість зображення, широкий кут та помірні шуми. Звісно, з падінням освітленості її якість суттєво знижується. На правій грані Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H знаходиться перемикач, він же шторка eShutter, що є додатковим плюсом для приватності. ІЧ-сенсора, на жаль, немає.

Аудіо представлене у вигляді двох сабвуферів і такої ж кількості твіттерів потужність кожного з них складає 2 Вати. Звук на рівні кращих у класі. Динаміки звучать гучно і чисто, стало більше басів, ніж у попередніх роках. Вони чудово підходять для перегляду відео і навіть ігор без навушників. Високі, середні частоти гарно деталізовані, так само як і відчувається приємний об’єм.

Фірмове програмне забезпечення

Екосистема Lenovo тепер розділена щонайменше між двома додатками:

Lenovo Vantage відповідає за базові налаштування: обмеження заряду (75–80%), швидка зарядка, діагностика та інформаційні панелі.

Legion Space взяла на себе роль у керуванні режимів продуктивності (тихий, збалансований, продуктивний, користувацький), перемикання графіки, інструменти для OLED, “оптимізація пам’яті” перед запуском ігор, RGB-налаштування (клавіатура, фронтальні/задні лайтбари, логотип) та геймерські фішки на кшталт прицілів.

Функції розкидані між додатками, і пропуск інсталяції одного з них позбавляє важливих опцій (наприклад, батарейні ліміти у Vantage або тонке налаштування продуктивності/підсвітки у Legion Space). Інтерфейс Spectrum для окремого керування підсвіткою клавіатури та корпусних елементів часом неочевидний.

З усім тим програмне забезпечення дуже функціональне і дає користувачу багато можливостей для тонкого налаштування Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H.

Продуктивність та тести Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

Core Ultra 9 275HX — це високопродуктивний мобільний процесор лінійки Intel Arrow Lake HX з 24 ядрами. Він містить Performance та Efficiency ядра, які забезпечують значно вищу стабільну швидкодію порівняно з Raptor Lake Core i9 HX попереднього покоління.

Крім того, конструкція та тепловий модуль Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H дозволяють процесору працювати зі стабільною потужністю (приблизно 150 Вт) при тривалому навантаженні. Хоча, його швидкодія у конкретному сценарії залежить від багатьох факторів, про що пізніше.

В режимі продуктивності частота Intel Core 9 275HX тримається на рівні 4,64 ГГц. Однак системи охолодження в такому режимі явно не вистачає, тому процесор вимушений її скидати. Вже через декілька хвилин стресового навантаження частота падає до 4,2 ГГц, тобто приблизно на 10%. Шум при цьому становить близько 52 дБ.

При тривалому навантаженні продуктивність Intel Core 9 275HX падає несуттєво, приблизно на 15%. Однак температури сягають при цьому 104-105 градусів за Цельсієм і натякають, що краще трішки “зменшити оберти”.

В продуктивному режимі процесор споживає близько 150 Вт, хоча спостерігалися короткочасні піки до 202 Вт. Запустивши паралельно навантаження на RTX 5090 Laptop, стає помітно, що ноутбук починає обмежувати енергоспоживання процесора, скидаючи його частоту до 3,3 ГГц.

Щоб вкластися в загальний енергопакет, доводиться балансувати його між CPU та GPU. Тому живлення розподіляється таким чином: щоб видати мобільній RTX 5090 необхідну кількість енергії, приходиться обмежити апетити Intel Core 9 275HX. При максимальному навантаженні близько 175 Вт йде на RTX 5090 Laptop та близько 65 Вт на Intel Core 9 275HX.

Що стосується оперативної пам’яті — серія пропонує два слоти DDR5 SODIMM. В цій версії Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H маємо конфігурацію з 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400 (2 x 32 ГБ). Вона може похвалитися чудовими результатами читання/запису/копіювання, про що детальніше у таблиці.

Баланс (АКБ) Баланс (БЖ) Продуктивність (БЖ) CPU-Z 786 9 701 860 15 152 861 17 426 Octane 2.0 Plus 68 806 1 011 369 109 492 1 096 383 116 929 1 112 124 WebXPRT 4 354 398 412 Speedometer 32,3 37,9 36,9 GeekBench 6 2 503 12 348 2 992 20 246 2 993 19 374 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) 80 508 OpenCL – 221 922 OpenCL – 237 354 iGPU – 20 650 Blender 3 616 5 807 8 333 AIDA64, Memory test Read — 90 960 Write — 88 997 Copy — 90 188 Latency — 111,1 Read — 91 878 Write — 89 529 Copy — 90 300 Latency — 111,7 Read — 94 180 Write — 89 703 Copy — 90 801 Latency — 107,1 Crystal Dysk Mark 12 005 11 961 12 043 13 025 12 229 13 001 Cinebench R23 1987 19 513 2 087 27 283 2 147 34 411

Для зберігання даних є два слоти M.2 2280 SSD, один з яких підтримує швидкості PCIe gen5, а інший — PCIe gen4. Наш зразок постачається зі швидким накопичувачем Samsung MZVLC2TOHBLD-00BL2 ємністю 2 ТБ, швидкість запису якого доходить до 13 000 Мб/с.

В оглядовій версії Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H стоїть топова серед мобільних рішень NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop з 24 ГБ пам’яті на архітектурі Blackwell. Її TGP доходить до 175 Вт із Dynamic Boost, що значно менше, ніж десктопні варіанти. Вона побудована на графічному процесорі GB203-400, що проводить паралелі до десктопної версії RTX 5080.

Графіка RTX 5090 Laptop у 3DMark демонструє еволюційний приріст над 4090 (≈+13%). У професійних задачах, як-от експорт в Adobe Premiere Pro, система відпрацьовує швидко, а 24 ГБ відеопам’яті дають запас для важких сцен, великих таймлайнів, складних фільтрів і кешів.

В іграх ноутбук демонструє топову продуктивність як для мобільного рішення, причому повністю розкриваючи можливості свого швидкісного OLED-дисплея. В S.T.A.L.K.E.R. 2, при QuadHD та ультраналаштуваннях, з увімкненими DLSS та генератором кадрів, ноутбук видає 140 кадрів на секунду. В режимі класичної растеризації без допомоги нейротехнологій ми отримуємо 65 к/с.

Навіть без допомоги розетки в автономному режимі ми можемо пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2 при 60 кадрах на секунду на середніх налаштуваннях. Причому ігровий процес відчувається досить комфортним. Це відповідь всім тим, хто каже, що автономних ігрових ноутбуків не буває.

Indiana Jones and the Great Circle за допомогою генератора кадрів та DLSS видає захмарні 330 FPS. Хоча і без них ми отримуємо 120 кадрів на секунду. Avowed на ультраналаштуваннях QuadHD з DLSS та Multi frame generator можна пограти при 232 к/c. Навіть без допомоги додаткового живлення отримуємо в автономному режимі 134 FPS.

The Elder Scrolls IV Oblivion дуже вимоглива до графічної підсистеми. Тому якщо ми не увімкнемо DLSS та генератор кадрів, то побачимо місцеві пейзажі з частотою 47 FPS. Однак ніхто не заважає включити допомогу “нейропокращувачів” і отримати вже 119 кадрів на секунду.

Clair Obscur: Expedition 33 завдяки останнім апдейтам отримала таку довгоочікувану підтримку генерації кадрів від NVIDIA. І як наслідок — 210 FPS навіть у важких сценах. Це саме те, що треба для розуміння можливостей високогерцового OLED-дисплея. Doom The Dark Ages без трасування шляху, але на ультраналаштуваннях доступний для проходження зі швидкістю 268 FPS з DLSS та MFG.

Автономність, температури та шум

Охолодження забезпечують три вентилятори, двосекційні радіатори та велика випарна камера. Рідкого металу на CPU немає, що стане хорошим аргументом для багатьох покупців.

В режимі максимального навантаження відеокарти та процесора температура Intel Core 9 275HX становить близько 101°C, а температура GPU тримається на позначці 86 градусів за Цельсієм. Гаряче повітря, що виштовхує система охолодження, нагріває задні радіатори до 60°C.

У випадку, коли процесор завантажений не на повну потужність, як то зазвичай буває у сучасних іграх, відеокарта може споживати до 175 Вт у піку. Майте на увазі, що якщо Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H завантажений на максимум, то при підключенні від розетки він ще буде додатково споживати з неї до 11 Вт.

Приглянувшись до температури Samsung MZVLC2TOHBLD-00BL2 під час повного навантаження CPU та RTX 5090, можна помітити, що нагрівається він несуттєво, приблизно до 46 градусів за Цельсієм. З цього можна зробити висновок, що дискова підсистема добре ізольована і на неї не попадає зайве тепло, яке може спричинити пришвидшений вихід з ладу SSD.

Тихий Баланс Продуктивність Користувацька Тільки CPU, TDP PL1/PL2 55/65 Вт 90/125 Вт 150/175 Вт 175/175 Вт Тільки GPU, максимальний TGP 65 Вт 100 Вт 175 Вт 175 Вт Перехресне навантаження,

TDP CPU + TGP графічного процесора 95 Вт, 30 + 65 145 Вт, 55 + 90 240 Вт, 65 + 175 250 Вт, 75 + 175

Температура оперативної пам’яті також тримається в нормі. В максимальному навантаженні вона становить близько 55°C у режимі продуктивності.

У короткочасні моменти процесор та відеокарта можуть споживати 250 Вт в сумі. Клавіатура при цьому не нагадувала розпечену лаву. Під час тривалих ігрових сесій температура на ній не перевищувала 39°C.

В збалансованому режимі температури стають значно помірнішими, коштом невеликого падіння швидкодії. Максимальна температура CPU (Balance) складатиме 82°C, а GPU — 70°C.

Тиха робота (АКБ) Баланс (АКБ) Баланс (БЖ) Продуктивність (БЖ) Температура GPU max, °C 58 65 70 86 Температура CPU max, °C 65 58 82 105 Шум в навантаженні 30 37 48 52

Батарея 99.9 Вт*год забезпечує відтворення відео з Youtube орієнтовно 4 год при середній яскравості дисплея. Такий результат доступний при режимі використання iGPU. Повне заряджання від 0-100% відбувається за 1 годину і 20 хвилин. Крім того, є можливість заряджати Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H від USB Type-C — до 140 Вт.

Ступінь заряду: Швидкість заряджання, хв 30% 15 50% 27 80% 50 100% 80

Тиша в роботі Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H приємно дивує: заміри коливаються в районі 52 дБ під ігровим навантаженням. Суб’єктивно — шум “рівний”, без високочастотних призвуків, тому за потреби можна комфортно грати без навушників.

Досвід використання

У реальних іграх Legion Pro 7 16IAX10H виглядає як ноутбук із запасом на “наступне покоління”. Якщо порівняти зі своїм стаціонарним 23-кілограмовим “ящиком” з AMD Ryzen 7 9800X3D та Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, то цей ноутбук в деяких сценаріях видає кращу швидкодію. Тому переплата за компактність та автономність цілком виправдана.

У щоденному використанні OLED-дисплей — головна причина, чому іноді навіть не хочеться під’єднувати свій IPS монітор: текст чистий, відео — кінематографічне, ігор з підтримкою HDR хочеться більше.

Так, віддзеркалення помітні на темному фоні при яскравому світлі позаду, але мозок швидко адаптується. Декілька разів, коли я працював на цьому ноутбуці в кафе, до мене підходили запитатися, що це за модель. І справа була в першу чергу в дуже ефектній підсвітці.

Ціна та конкуренти

Lenovo позиціює Legion Pro 7 16IAX10H як представника верхнього сегмента під 16 дюймів, пропонуючи, фактично, максимальну мобільну продуктивність без переходу в екстремальні 18-дюймові форм-фактори.

Asus ROG Zephyrus G16 2025 GU605CX пропонує швидший час відгуку дисплея, але гіршу сертифікацію DisplayHDR 500 та менш продуктивний CPU. RTX 5090 тут обмежена лімітом TGP — 125 Вт. Але його основна фішка — ультимативно низька вага.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) пропонує не просто продуктивність, а ще й “неоновий удар”. Про нього ми вже писали в нашому редакційному огляді.

Gigabyte AORUS MASTER 16 BZH та Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 мають пластиковий корпус. В першому не такий яскравий дисплей — 400 ніт. Плюс обоє комплектуються блоками живлення меншої потужності. В Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 є сканер обличчя та відбитків пальців, чого не вистачає у героя нашого огляду.

9.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Понад 4 години Youtube на вбудованому iGPU. Продуктивність (БЖ) 10 Ультимативна продуктивність, як для лептопа. Продуктивність (АКБ) 9 Без додаткового живлення можливо пограти у S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed та багато інших проєктів. Екран 9 OLED, 100% DCI-P3, 240 Hz. Дизайн, ергономіка 9.5 Дизайн, що привертає увагу, зручна клавіатура. Якість збирання, матеріали 8.5 Міцно зібраний алюмінієвий корпус з пластиковою панеллю клавіатури. Енергоефективність, шум 9 Тиха робота та ефективне охолодження, крім Продуктивного режиму для CPU - 105 °C. Ціна 9 Справедлива ціна відповідно продуктивності та виконання. Звук 9 Деталізований і об'ємний звук.