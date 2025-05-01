Огляд ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX): ультимативна продуктивність та неоновий удар

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) є одним із найпотужніших ігрових ноутбуків на ринку, орієнтованим на геймерів та професіоналів, які потребують максимальної продуктивності. Він отримав оновлений дизайн, продуктивне апаратне забезпечення, а також покращену систему охолодження. У цьому редакційному огляді ми детально розглянемо всі аспекти ноутбука, щоб допомогти зрозуміти майбутнім власникам, чи вартий він своєї ціни.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) Від 261 579 грн. Плюси: продуктивні Intel Core Ultra 9 275HX і NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop; якісний дисплей; ефективне охолодження; гнучкість налаштувань; багата комплектація; AniMe Vision + Aura 360; клавіатура та трекпад. Купити в ASUS Україна Мінуси: пластик в корпусі; неінтуїтивний Armoury Crate; камера не відповідає статусу ноутбука; посередній звук; ціна. Купити в ASUS Україна 8.9 /10 Оцінка

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Технічні характеристики ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

Екран 16″, 2560×1600 IPS (Mini LED) 16:10, 240 Гц, 1200 кд/м2 (пікова), матовий, 10 bit, 100% sRGB, 87,8% AdobeRGB, 100% DCI-P3 Процесор Intel Core Ultra 9 275HX, 8PC+16EС, до 5,4 ГГц Max Оперативна пам’ять 64GB DDR5-5600 (2 модулі) Накопичувачі 2 x WD PS SN 8000S SDEQNRG 2T00 (2TB M.2 NVMe PCIe 5.0, Raid 0) Відеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5090 laptop 24 ГБ (до 175 Вт з Dynamic Boost) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Провідні інтерфейси HDMI 2.1, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 2 × Thunderbolt 4, RJ-45 (2,5G), 1 x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення Основний — 380 Вт (20 В, 19 А), Додатковий — 100 Вт. Акумулятор 90 Вт*год, 4 елементи, літій-іонний Вага 3,48 кг Розміри 39.9 x 29.8 x 2,3 ~ 3.2 см Інше Система фіксації Q-Latch, ROG Intelligent cooling, захист від пилу, Display HDR 1000, PANTONE Validated, AniMe Vision, Aura 360, FHD камера з ІЧ-функцією.

Комплектація і паковання

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) постачається в солідній чорній коробці, на фронтальній частині якої красується фірмовий логотип та напис REPUBLIC OF GAMERS. Взявши її в руки на тактильному рівні стає зрозумілим, що всередині на нас чекає досить габаритний та ваговий вміст.

Простір всередині розділений за модульним принципом. В центрі між фіксаторами розміщена окрема піксельна коробка, в якій знаходиться сам ноутбук. Поруч можемо побачити фірмовий рюкзак, який обов’язково знадобиться майбутнім власникам при транспортації недешевого девайса.

Він з запасом вміщає в себе ноутбук та має декілька окремих секцій, в яких поміститься зарядний пристрій та додаткова периферія. Надписи-візерунки відблискують всіма кольорами райдуги, відбиваючи сонячне проміння та привертаючи окрему увагу.

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Чорна коробка з ноутбуком значно цікавіше, ніж зовнішня і виконана у чорно-сірих тонах. На її стінках красується перелік деяких фірмових технологій, які використовуються в ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Вона відкривається у форматі кейсу та крім самого ноутбука вміщає два блоки живлення — основний на 380 Вт та додатковий Type-C (100 Вт). Крім того, в комплект входить фірмова миша — ROG Strix Impact. Тому можна впевнено сказати, що комплектація тут адекватно корелює з ціною.

Дизайн, ергономіка та матеріали

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 року отримав суттєве оновлення дизайну порівняно з попередніми моделями серії, хоча не обійшлося без спірних рішень. Ноутбук зроблений у повністю чорному кольорі з матовим покриттям. Це надає йому стриманого вигляду серед ігрових пристроїв. Відсутність прозорих пластикових вставок, які були присутні в моделях 2023-2024 років, додає дизайну мінімалістичності.

На задній кришці сяє великий логотип ROG, який може здаватися надто нав’язливим для тих, хто віддає перевагу лаконічному стилю. Додатковим елементом антуражу є AniMe Vision – масив світлодіодів на кришці. Він дозволяє відображати анімацію чи текст. Практичної користі від неї небагато, але, як на мене, це спосіб сказати мовчки: «погляньте, як вам таке?». І, скажу відверто, це дуже привертає увагу людей. Звісно, її без проблем можна вимкнути та замаскуватись під «сіру мишку».

RGB-підсвітка (вона ж Aura 360) проходить по всьому периметру корпусу, що створює ефектний вигляд не тільки у темряві, а й серед білого дня. Вона нагадує неонову підсвітку крутих машин у серії перегонів Need For Speed.

Загалом, з вимкненою підсвіткою та AniMe Vision, SCAR 18 виглядає як відносно стриманий пристрій, але з нею він перетворюється на космічний корабель в очах стороннього споглядача.

За розмірами та вагою ноутбук не є компактним, адже габарити – 399 х 298 х 23.6 ~ 32 мм роблять його громіздким, а вага 3.48 кг (без урахування зарядного пристрою на 1 кг) підтверджує, що це скоріше стаціонарний пристрій, хоч і з можливістю комфортного транспортування. У порівнянні з попередньою моделлю SCAR 18, новинка стала трохи важчою через оновлену систему охолодження та внутрішні компоненти. Серед 18-дюймових конкурентів, таких як MSI Raider 18 чи Alienware m18, цю вагу можна вважати середньою.

Матеріали корпусу викликають змішані почуття. Кришка ноутбука виготовлена з металу, що додає міцності та приємного тактильного відчуття. Внутрішня частина, включаючи область навколо клавіатури, зроблена з пластику. Він має приємну текстуру і здається міцним, але не створює відчуття преміальності, яке можна очікувати від ноутбука з такою вартістю.

Для порівняння, конкуренти, такі як Razer Blade, деякі моделі Alienware чи драконічна новинка — MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth використовують алюміній для більшої частини корпусу, що виглядає і відчувається якісно. Навіть вдвічі дешевша тогорічна модель Asus ROG Zephyrus G16 була виготовлена з алюмінію.

До того ж пластикові поверхні дуже швидко покриваються відбитками пальців і слідами жиру, особливо в зоні клавіатури та трекпада. Очистити їх непросто – потрібні спеціальні засоби та зусилля, що може дратувати при щоденному використанні.

Позитивним аспектом є міцність конструкції. Попри використання пластику, корпус відчувається надійним, не скрипить та не прогинається під тиском. Гумові ніжки забезпечують відмінне зчеплення з поверхнею, що запобігає ковзанню навіть на гладких столах. Оновлена система охолодження, яка прибрала бічні вентиляційні отвори на користь заднього радіатора, не тільки покращила теплові характеристики, але й дозволила зробити бічні сторони корпусу естетичнішими.

Новий прямокутний роз’єм живлення, на відміну від попереднього круглого з 90-градусним кутом, стирчить та ускладнює приховування кабелю. До того ж сам роз’єм має вертикальний люфт у гнізді, хоча під час тестування це не впливало на стабільність живлення.

Загалом, дизайн ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) орієнтований на ефектний зовнішній вигляд, але не завжди на практичність і комфорт у щоденному використанні.

Провідні та безпровідні інтерфейси

Розташування портів викликає питання. Більшість важливих роз’ємів, знаходяться на лівій стороні, ближче до задньої частини. Це частково виправдано оновленою системою охолодження, яка займає весь задній край корпусу великим радіатором, але все ж таке розташування портів не є ідеальним для грамотної організації кабелів.

Загалом ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) пропонує широкий набір інтерфейсів, що відповідає сучасним стандартам. На лівій стороні розташований порт живлення, 2.5 Гбіт/с LAN, 2x USB-C з підтримкою Thunderbolt 5, 1x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 та аудіороз’єм. З правого боку – ще 2x USB-A 3.2 Gen 2. Картридера чи замка безпеки не передбачено, але не думаю, що хтось залишить такий дорогий пристрій без нагляду.

Безпровідне підключення забезпечується модулем Intel BE200, який підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Під час тестування проблем із підключенням не виникало. Загалом, набір інтерфейсів є достатнім для більшості сценаріїв використання, хоча їх розташування могло бути продуманішим.

Клавіатура та трекпад

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) може похвалитися повнорозмірною клавіатурою з окремим цифровим блоком, що є перевагою для користувачів, які часто працюють із числами чи використовують його для швидкого доступу до команд у грі. Клавіші в цій моделі вимагають трішки більшого зусилля при натисканні порівняно з типовими ноутбуками, хоча додаткове звикання мені не знадобилось. Єдине, що трохи дивує, так це клавіші керування курсора, які «заїхали на територію» Numpad.

Хід клавіш (2 мм) достатній для комфортного набору, а відгук – чіткий. Клавіатура підходить як для ігор, так і для роботи з текстом. Окремим плюсом можна зазначити розширені вентиляційні отвори під клавіатурою, які не дають їй нагріватися при жарких ігрових сесіях.

Чорні пластикові клавіші швидко покриваються відбитками пальців і слідами жиру, що особливо помітно під яскравим освітленням. Те саме стосується області між клавішами. Для підтримання охайного вигляду клавіатуру доведеться регулярно протирати.

RGB-підсвітка клавіатури є ще одним додатковим елементом ефектності. Вона яскрава, з можливістю налаштування для кожної клавіші окремо через програмне забезпечення Aura. Це дозволяє створювати індивідуальні профілі підсвітки для різних ігор чи сценаріїв роботи, що сподобається геймерам.

В ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) використовується великий (150 х 100 мм) скляний трекпад. З одного боку збільшення розміру додає зручності для навігації та роботи з жестами, але в ігрових сесіях його прийдеться вимикати. Адже оперуючи клавішами WASD ви постійно торкатиметесь поверхні, чим збиватимете позиціювання в грі (хоч і передбачена функція запобігання доторканню долонею).

Дисплей ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

Ноутбук комплектується 18-дюймовим mini-LED екраном (ROG Nebula HDR) із роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 3 мс. Він забезпечує чудову якість зображення, підтримує зональне затемнення (понад 2000 зон), що знадобиться для ігор та перегляду відео, хоча для роботи з графікою краще використовувати режим однорідного підсвічування через можливі артефакти контрасту.

Дисплей ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 року вважається одним із найкращих у сегменті ігрових ноутбуків. Цей 18-дюймовий екран із технологією mini-LED, яку ASUS називає ROG Nebula HDR, пропонує хорошу якість зображення, частоту 240 Герц для ігор і мультимедіа, а також гнучкість налаштувань для різних сценаріїв використання.

Діагональ дисплея складає 18 дюймів зі співвідношенням сторін 16:10, що забезпечує трохи більше вертикального простору порівняно з традиційним 16:9. Це зручно для роботи з документами, браузерами, але в іграх дасть додаткового навантаження на відеокарту. Адже кількість пікселів збільшиться на 11% при роздільній здатності 2560×1600 пікселів.

Технологія mini-LED є значним кроком вперед порівняно зі стандартними IPS-панелями, які часто зустрічаються в ігрових ноутбуках. Вона дозволяє досягти глибшого чорного кольору (хоча далекого від OLED) та вищої контрастності завдяки більшій кількості зон затемнення та подвійному шару ACR, який зменшує відблиски та підвищує контрастність у 4,5. Екран може незалежно регулювати яскравість у різних областях, створюючи реалістичніше зображення з яскравими світлими ділянками та глибокими тінями одночасно.

ASUS пропонує два режими роботи підсвітки: однорідне підсвічування (single-zone), коли екран поводиться як якісна IPS-панель із рівномірною яскравістю, і зональне підсвічування (multi-zone), яке активує локальне затемнення для підвищення контрасту. Останній режим добре підходить для ігор і перегляду відео з HDR-контентом, де важливі деталі в темних і світлих областях. Однак для професійної роботи з графікою чи редагування фото/відео рекомендується використовувати однорідний режим, оскільки зональне підсвічування може впливати на сприйняття кольорів і контрасту, створюючи артефакти в певних сценаріях.

За заявами виробника екран забезпечує 100% покриття DCI-P3. Це робить його придатним не лише для ігор, але й для творчої роботи, такої як обробка фотографій чи створення контенту. Максимальна яскравість у режимі однорідного підсвічування досягає 591 кд/м² (ніт) при живленні від мережі, а в зональному режимі може сягати близько 1200 ніт, що забезпечує відмінну видимість навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Контрастність на максимальній яскравості становить 1200:1, а рівень чорного – 0.46 кд/м².

Матове покриття екрана є ще однією перевагою, особливо для користувачів, які працюють у приміщеннях із яскравим освітленням або біля вікон. На ньому можна комфортно використовувати ноутбук навіть у складних умовах освітлення. Це відрізняє ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) від багатьох конкурентів із глянцевими дисплеями, які можуть виглядати більш насиченими в ідеальних умовах, але стають менш практичними при наявності зовнішнього світла. Мінусом є те, що матове покриття може дещо зменшувати сприйняття глибини кольорів порівняно з глянцевими панелями. В цьому випадку mini-LED та подвійний шар ACR компенсує цей недолік завдяки високій контрастності.

Дисплей підтримує технологію G-Sync, що забезпечує синхронізацію частоти оновлення екрана з частотою кадрів, яку видає відеокарта. Це зменшує розриви зображення і забезпечує плавніший ігровий процес. Також варто відзначити, що система автоматично знижує частоту оновлення до 60 Гц при відключенні від мережі, щоб економити заряд акумулятора. Користувач за бажанням може змінити це налаштування вручну.

Камера та звук

Вебкамера на ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) виступає у ролі «гидкого каченяти». Попри роздільну здатність 2 МП та підтримку ІЧ для Windows Hello, якість зображення залишається низькою: зображення акварельне та поганої якості навіть за хорошого освітлення, а в темряві стає зовсім непридатним. Ситуацію намагаються виправити ШІ фільтри. Однак приходиться обирати між акварелями, шумом чи перетворитися на «воскову фігуру мадам Тюссо».

Звук також не ловить зірок з неба, хоча він реалізований за допомогою чотирьох динаміків (два основних знизу та два твітери під екраном) і забезпечує гучність до 85 дБ. Але одразу зауважу, він гірший за MacBook Pro чи ASUS ProArt P16, який приїжджав до нас на редакційний огляд.

Фірмове програмне забезпечення

Фірмове програмне забезпечення дозволяє гнучко налаштовувати продуктивність, підсвітку, охолодження та інші аспекти роботи ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Основним інструментом для цього є Armoury Crate – утиліта, яка стала стандартом для ігрових пристроїв ASUS серії ROG. Ця програма встановлена за замовчуванням і стала центральним хабом для управління всіма ключовими налаштуваннями ноутбука.

Інтерфейс Armoury Crate виконаний у сучасному стилі з нахилом в ігрову тематику: темна колірна схема, анімації та акцент на візуальних ефектах. Основний екран пропонує швидкий доступ до кількох ключових розділів, таких як моніторинг системи, налаштування продуктивності, управління підсвіткою та ігровими профілями. Іноді під час тестування профілі продуктивності працювали дивно, а деякі налаштування вимагали додаткового перезавантаження операційної системи.

ASUS використовує Armoury Crate для управління налаштуваннями ноутбука, включаючи режими продуктивності (Silent, Performance, Turbo, Manual), RGB-підсвітку та AniMe Vision. Програма не завжди інтуїтивна, але дозволяє детально налаштувати поведінку системи. Armoury Crate також іноді викликає проблеми з автоматичними налаштуваннями в іграх, тому для тестування продуктивності рекомендується відключати оптимізації.

Ще однією корисною функцією Armoury Crate є моніторинг системи. Програма відображає поточні температури CPU і GPU, завантаження компонентів, швидкість обертання вентиляторів та інші параметри в реальному часі. Це допомогло мені стежити за станом ноутбука під час тестування в Conter-Strike 2, який блокує оверлей в MSI Afterburner.

Armoury Crate має певні недоліки, які можуть впливати на досвід використання. В першу чергу, інтерфейс програми не завжди інтуїтивний. Навігація між різними розділами може бути заплутаною, особливо для нових користувачів, а деякі налаштування заховані в підменю, що потребує часу на їх пошук.

Під час тестування було помічено, що автоматичні налаштування в Armoury Crate можуть змінювати параметри графіки чи продуктивності, що призводить до зниження FPS у деяких іграх на режимах Turbo чи Manual.

Для користувачів, які шукають альтернативу Armoury Crate, існує стороннє програмне забезпечення, таке як G-Helper. Це відкрита утиліта, створена спільнотою ентузіастів, яка пропонує легший та гнучкіший спосіб управління налаштуваннями ноутбуків ASUS ROG.

ASUS також надає інші утиліти, які можуть бути встановлені за замовчуванням або доступні для завантаження. Наприклад, MyASUS – це програма для діагностики системи, оновлення драйверів і BIOS, а також управління гарантійним обслуговуванням. Вона корисна для підтримання ноутбука в актуальному стані, хоча більшість її функцій дублюються в Armoury Crate або можуть бути виконані через стандартні інструменти Windows.

Продуктивність та тести ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) комплектується топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX, який належить до платформи Arrow Lake HX. Він має 24 ядра (8 продуктивних і 16 енергоефективних) та 24 потоки. Продуктивні ядра більше не підтримують HyperThreading, на відміну від попередніх поколінь.

Попри зменшення кількості потоків порівняно з Raptor Lake (де їх було 32), загальна продуктивність у багатопотокових завданнях значно зросла. Найцікавіше, що виробник заявляє у своїх мануалах про TDP — 80 Вт. Однак тести показали, що у режимах Turbo та Manual цей процесор стабільно працює на потужності 135-175 Вт під час інтенсивних навантажень!

Тест Результат CPU-Z (БЖ) Single — 854

Multy — 16 902 CPU-Z (АКБ) Single — 711

Multy — 9265 Octane 2.0 Plus Single — 115 054

Multy — 1 126 370 WebXPRT 4 405 GeekBench 6 Single — 2 966

Multy — 19 970 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) Open CL – 225 783

Vulkan – 225 885 Realistic Interior Lightning (БЖ) 3 хвилини 22 секунди Realistic Interior Lightning (АКБ) 7 хвилин 55 секунд Blender benchmark (БЖ) 8198 Blender benchmark (АКБ) 2135 AIDA64, Memory test Read — 82 639 Write — 82 520 Copy — 80 316 Latency — 111,6 Crystal Dysk Mark Read — 13 006 Write — 12 636 Cinebench 2024 Single — 126

Multy — 1653 Cinebench R23 Single — 2039

Multy — 30 519 Speedometr 3.0 32,2

Intel Core Ultra 9 275HX демонструє чудові результати як в однопотокових тестах, так і при багатоядерному завантаженні. В однопотоковому режимі CPU-Z Intel Core Ultra 9 275HX видає 854 бали в Ручному режимі енергоспоживання, а в багатопотоковому 16 902 Вт. Це на 82% більше, ніж мобільний Ryzen AI 9 HX370.

В бенчмарку Google Octane 2.0+, режимі у нас 115 054 однопотокових балів, та 1 126 370 балів при повному завантаженні. Це чудовий результат, якщо згадати бувальщину у вигляді хоча б десктопного Intel Core i7-14700K, який показував приблизно схожі результати при значно більшому теплопакеті.

В Cinebench 2024 він обігнав іменитих Apple M1 Ultra та Apple M1 Max. Максимальна частота процесора доходила до позначки 5,4 ГГц.

Ну і головною вишенькою на торті в ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) виступає графічна підсистема — NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop з 24 ГБ пам’яті на архітектурі Blackwell, TGP якої доходить до 175 Вт із Dynamic Boost. Це значно менше, ніж десктопні варіанти починаючи від 5060 Ti, не кажучи вже про старші моделі.

Якщо зазирнути у порівняльну таблицю, то можна побачити, що від 5090 там швидше назва, ніж реальність. Вона побудована на графічному процесорі GB203-400, що робить її ближчою до десктопної версії RTX 5080.

Порівняльні характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop та RTX 5090 laptop Модель RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Архітектура Blackwell Blackwell Кодове ім’я GB202 GB203-400 Базова частота 2032 1095 Шейдерні блоки 21 760 10 496 Текстурні блоки (TMUs) 680 328 Блоки виводу (ROPs) 176 112 SM-блоки 170 82 Тензорні ядра 680 328 Ядра трасування променів 170 82 Кеш L1 128KB per cluster 128KB per cluster Кеш L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451.4 ГПікс/с 178.9 ГПікс/с Texture Fill Rate 1754.4 ГТекс/с 523.8 ГТекс/с Інтерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 Вт 175 Вт Виробництво TSMC TSMC Кількість транзисторів 92 200 45 600 Розмір кристала 750 мм² 378 мм² Тип пам’яті GDDR7 GDDR7 Обсяг пам’яті 32 ГБ 24 ГБ Частота пам’яті (Default) 1750 МГц 1750 МГц Шина 512 біт 256 біт

Рендеринг сцени у Realistic Interior Lightning при роздільній здатності 6000х3900 пікселів зайняв 202 секунди, що всього на 8% менше за десктопну версію 5070 Ti енергоспоживання якої доходило до 276 Ватів. А це значить, що GeForce RTX 5090 laptop енергоефективніша в цьому сценарії на 45%! В режимі АКБ відеокарта справляється за сім хвилин та 55 секунд.

В бенчмарку від Blender відеокарта набрала 8198 балів, що ставить її між десктопними RTX 5080 та RTX 5090! В режимі суто на акумуляторній батареї (АКБ) продуктивність RTX 5090 laptop «пасе задніх».

Єдиною ложкою дьогтю виявилась помилка при генерації зображень в Amuse. Чомусь на високих налаштуваннях оболонка вилітала з помилкою, хоча пам’яті було з запасом. Тому результату в цій порівняльній дисципліні не буде.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus RTX 5090 laptop 175 Вт 4K, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 52 43 40 40 44 35 4K, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON 99 110 105 77 114 75 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 158 168 163 125 171 129 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 79 72 66 63 73 60 (АКБ) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON х х х х х 58 (АКБ) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF х х х х х 30

З додатковим живленням в S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5090 laptop показує результати, які нагадують повноформатну RTX 5070 і не дотягують до показників десктопної Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, яка нещодавно була на нашому редакційному огляді. Відеокарти на ПК передбачувано займають олімп графічної продуктивності.

В режимі «енергоспраги» (режим АКБ) все ще можна блукати зоною на QuadHD при 58 FPS. Звісно за допомогою DLSS+FG. І хто казав, що сталкер погано оптимізований?

На відміну від нього в Indiana Jones and the Great Circle неможливо пересуватися навіть пунктами меню без зарядки, не кажучи вже про джунглі та міста. Хоча, якщо не нехтувати блоком живлення та нейронними технологіями, до ноутбука можна навіть під’єднати зовнішній 4К монітор і грати з частотою 94 кадри на секунду.

Заради інтересу привів схожі результати Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, яка, на секундочку, має вдвічі більше енергоспоживання — як цілий ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Silent Hill 2 Remake RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus RTX 5090 laptop 175 4K, Epic, DLSS + FG – OFF 85 55 46 32 32 37 32 46 4K, Epic, DLSS + FG – OFF, RT 70 50 39 29 29 30 29 40 4K, Epic, DLSS – ON, RT 103 70 67 64 64 58 66 70 QuadHD, Epic, DLSS + FG – ON, RT 205 105 83 105 105 103 108 111

Remanant 2 чомусь вилітала при завантаженні меню. А ось в Silent Hill 2 Remake мобільна відеокарта демонструє чудеса продуктивності та наздоганяє RTX 5070 Ti desktop, а в QuadHD з DLSS+FG «дає прикурити» навіть комп’ютерній RTX 5080.

В кіберспортивному режимі Counter-Strike 2 лічильник кадрів показує 436 кадрів на секунду. Вони допомогли мені отримати друге місце в турнірній таблиці попри те, що Steam здається ніколи не справиться з всюдисущими чітерами.

Ігровий процес в Half-Life 2 RTX при 4К з DLSS+FG видається желейним, що і не дивно, адже без «нейропомічників» тут лише чесних 11 к/с. Тому використовуємо рідну роздільну здатність, в якій не виникатиме ніяких проблем з фреймрейтом.

У Forza Horizon 5 при QuadHD дисплей розкривається у всіх своїх можливостях, адже швидкість перегонів сягатиме 255 км/год к/с. Звісно, я не міг обійти увагою нову The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, огляд якої вже давно чекає на вас.

Пресет FPS Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON 130 Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 51 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 110 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 42

Вона славиться досить високими системними вимогами: QuadHD з ультрапресетом, вимкненими нейронками та ray tracing (high) провалює FPS до 41 к/с. Тому вмикаємо DLSS+FG та ласкаво просимо до Сироділу, тільки не здумайте красти столове срібло!

Автономність, температури та шум

У ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) доступні чотири основні режими: Silent (Тихий), Performance (Продуктивність), Turbo (Турбо) та Manual (Ручний). Кожен із цих режимів має різні налаштування потужності для CPU і GPU, а також відповідні профілі роботи вентиляторів.

Наприклад, режим Silent обмежує потужність GPU до 55 Вт і знижує шум вентиляторів до рівня нижче 35 дБ, що ідеально для легких завдань або роботи в тихому середовищі, хоча продуктивність в іграх значно падає. Режим Performance забезпечує баланс між продуктивністю та шумом (близько 42 дБ), дозволяючи GPU працювати на потужності до 135 Вт.

Turbo і Manual розкривають максимальний потенціал системи, підвищуючи потужність до 175 Вт, але з відповідним зростанням шуму до 47-52 дБ. У режимі Manual користувач може додатково налаштувати криві вентиляторів, розгін GPU та інші параметри, що особливо корисно для ентузіастів, які хочуть отримати максимум із системи.

Акумулятор місткістю 90 Вт*год забезпечує середню автономність для ноутбука такого класу. У режимі Silent із невисокою яскравістю ноутбук працює 3-4,5 години під час перегляду відео чи роботи з текстом, і лише близько 1 години в іграх. USB-C зарядка на 100 Вт підходить для легкої роботи, але не для ігор, оскільки продуктивність падає, а батарея розряджається під навантаженням.

Температури залишаються в межах норми: у Turbo режимі CPU досягає 81-85°C, GPU – 73-75°C, а поверхня клавіатури не перевищує 37°C. Шум вентиляторів варіюється від <35 дБ у Silent до 51-53 дБ у Manual, що може бути дискомфортним без навушників. Performance режим (43 дБ) є оптимальним балансом між шумом і продуктивністю.

Досвід використання

За звичаєм, під час тестування я використовую ноутбук протягом тижня як альтернативу своєму домашньому ПК та робочому лептопу. За цей час як правило випливає більшість недоліків та особливостей.

Особисто для себе я давно відмовився від формату «ігрового ноутбука», оскільки надаю перевагу дуету: персональний комп’ютер для дому та легкий і компактний лептоп для роботи в дорозі чи інших локаціях. Чому так? Дуже просто, адже універсальність потребує компромісів і їх тут закономірно багато.

В першу чергу, із-за доволі суттєвих габаритів ноутбук не хочеться піддавати постійним релокаціям, тому йому більше підходить сценарій домашнього ПК. Клавіатура хоч і якісна, як для ноутбука, але ніколи не зрівняється з повноформатною низькопрофільною механікою, яку я використовую для роботи з текстом та в іграх.

Що стосується екрана: так він якісний, яскравий, великий та підходить для роботи з текстом завдяки своєму співвідношенню сторін. Але я впевнений, що ніхто не купить такого ноутбука для офісної роботи, а для ігор все ж таки краще стандартні 16*9.

З усім тим мені дуже сподобалось, що ASUS встановила матовий дисплей. Це значно розширює кількість сценаріїв експлуатації, де в глянцевих OLED версіях ви б бачили лише своє відображення.

Щодо продуктивності: тут важливо розуміти, що це максимум, який зараз можна витиснути з ноутбука в розрізі енергоспоживання. І вона дійсно вражає в парі зі складною системою охолодження, яка дозволяє успішно приборкати цей пекельний теплопакет.

Великим плюсом є те, що за перші 35 хвилин ноутбук заряджається до 70%, тому можна швидко поповнити виснажений у робочих процесах акумулятор.



Ціна та конкуренти

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) очікується в продажі за ціною від 261 579 гривень. Представників нової платформи з 18” екранами у преміальному сегменті ринку поки не так багато і не всі вони доступні до замовлення.

MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth пропонує справді титанічну продуктивність. В ньому 96 гігабайтів оперативної пам’яті, накопичувач на 6 терабайтів, потужніша батарея та OLED екран, що може бути як плюсом, так і мінусом, залежно від сценаріїв експлуатації та власних вподобань. Його корпус зроблений з алюмінію та магнієвого сплаву, але щоб його придбати за ціною 299 999 гривень, потрібно сидіти на золоті, наче Смауг.

MSI Raider 18 HX AI A2XWJG схожий за своєю вартістю з героєм нашого огляду. Проте в нього вже 4К екран, хоч і з меншою частотою — 120 Гц, трішки швидша пам’ять та більша на 200 МГц частота процесора. Також присутній сканер відбитків пальців, чого, як по мені, не вистачало ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Проте він ще габаритніший та важчий.

Якщо ви вважаєте ціни неадекватними лише на нові моделі, то можете кинути оком стомленим на Dell Alienware m18 R2. Попри те, що в ньому залізо попереднього покоління, яке вже відходить на задній план, ціна від цього не сильно зменшилась. Зекономивши на школярських обідах 266 249 гривень можете придбати вже застарілого «інопланетянина» з Core i9 14900HX та RTX 4090 laptop.

8.9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Достатня автономність враховуючи продуктивність та великий екран. Продуктивність (БЖ) 10 Ультимативна продуктивність в рамках енергопакета. Продуктивність (АКБ) 9.5 Можливо пограти у S.T.A.L.K.E.R. 2 без розетки. Екран 9 Висока частота, 100% DCI-P3, mini-LED, зональна підсвітка. Дизайн, ергономіка 9.5 Лаконічний дизайн компенсовується AniMe Vision та Aura 360. Якість збирання, матеріали 8 Корпус міцно зібраний, але містить пластик. Енергоефективність, шум 9.5 Не гучний з урахуванням теплопакету. Ціна 8 Суттєва сума навіть за західними мірками. Звук 8 Посередній звук, як для такої ціни.