Огляд Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — та сама класика в новій обгортці

Серія Metal Gear майже десять років перебувала в підвішеному стані після виходу The Phantom Pain у 2015 році (Survive 2018-го, що носила підзаголовок Metal Gear, не рахується). Конфлікт Konami із Хідео Кодзімою та погана репутація компанії серед гравців призвели до того, що серію довелося заморозити, поки не знайдуть, як її розвивати далі. Лише зараз ми отримуємо відчутний крок уперед у серії з Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, римейком однієї з найулюбленіших частин франшизи. На відміну від недавніх успішних проєктів, Delta вирішила не переосмислювати гру радикально, зберігши ігролад і сюжет оригіналу. Це змушує замислитися: чи не виграла б гра від більш сміливого переосмислення, чи й нині вона залишається цікавою зі змінами лише у візуальній частині?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 1475 грн. Плюси: Вражаюче графічне оновлення на Unreal Engine 5: деталізовані текстури, реалістичне освітлення та насичені кольори; цікава історія; класичний стелс-ґеймплей з покращеннями; битви з босами залишають сильне враження завдяки унікальним стилям і тактиці. Купити в Steam Мінуси: Застарілі лицьові анімації та міміка; відсутність безшовності під час переходу між локаціями; максимальна частота кадрів обмежена 60 FPS, що може дратувати власників топових ПК; не найкраща технічна оптимізація на ПК, що спричиняє вильоти. Купити в Steam 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Сюжет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Історія Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вирізняється поєднанням шпигунського трилеру і драми про ідеали, зраду та вибір. Оновлена версія гри відтворює цей сюжет практично покадрово без змін — ми граємо за Нейкеда Снейка, якого відправляють у радянські джунглі 60-х років виконати операцію «Snake Eater».

Хронологічно це початок історії серії Metal Gear Solid. В самий розпал холодної війни Снейк отримує завдання знайти та вивезти в Америку радянського вченого Соколова, який проти власної волі допомагає СРСР розробити зброю масового знищення, що дозволяє запускати ядерні боєголовки з будь-якої точки світу. Виконати місію Снейку віддалено допомагає його група підтримки та наставниця Бос.

Але врятувавши вченого, виявляється, що його наставниця стала зрадницею і займає сторону радянського полковника ГРУ Волґіна, який планує державний переворот. Вона ранить Снейка і викрадає Соколова. Після цієї невдачі протагоніста відправляють на нову місію: знову врятувати Соколова, знищити небезпечну зброю і завадити планам Волґіна та Боса.

Хоча історія Metal Gear Solid Delta: Snake Eater наповнена пафосними діалогами та діями персонажів, за нею цікаво спостерігати, адже тут знайдеться місце несподіваним сюжетним поворотам та драматичним моментам. Так, тут частенько твориться повна японська абсурдність, що може відлякати сучасне покоління геймерів, але саме в цьому і є певний шарм історій Кодзіми.

Великий пласт інформації захований в розмовах по рації, тож для повного занурення у світ гри їх не варто пропускати.

Ігролад Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Тут ми маємо справу з максимально обережним підходом. Delta відтворює оригінальний геймплей майже без змін. Є два режими камери — Legacy для тих, хто хоче класичний ізометричний огляд, і New Style, що наближає камеру до рівня Metal Gear Solid 4 чи 5.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Серія Metal Gear свого часу зробила стелс популярним жанром, і в Snake Eater стелс-елементи розкриваються на повну. Як і в оригіналі, можна маскуватися під оточення, використовуючи різні камуфляжі, відволікати ворогів димовими гранатами, а також ховатися в знаменитій картонній коробці. Повзати у траві чи під технікою — усе ще дієвий, хоч і не гарантований спосіб залишитися непоміченим.

Римейк відтворює механіки з оригіналу, але робить їх зручнішими. Наприклад, тепер камуфляж можна міняти миттєво через D-pad, без зайвих меню. Снейк також може рухатися навприсядки — це функція, якої не було раніше.

Виживання — ще одна ключова частина. Джунглі та бої виснажують, тож здоров’я доводиться відновлювати їжею. Тут справді відчувається сенс назви Snake Eater: можна підстрелити тварину чи зібрати рослини, а потім з’їсти їх із меню. Аналогічно працює система лікування: доведеться діставати кулі чи накладати шини вручну, обираючи потрібний інструмент для конкретної травми.

Konami значно спростила частину механік, але не прибрала всі незручності. Для лікування, їжі чи зміни спорядження все одно потрібно заходити в меню, фактично ставлячи гру на паузу. Це не критично, але саме ці моменти заважають рімейку бути плавним у керуванні.

До недоліків можна віднести й відсутність безшовного переходу між локаціями. Для гри 2025 року дивно бачити темний екран завантаження, коли переходиш з однієї частини лісу в іншу.

Боси в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — окрема історія, і, мабуть, найсильніші враження від усього проходження. Саме вони перетворюють гру на щось більше, ніж просто стелс у джунглях. Бої з членами підрозділу «Кобри» побудовані так, що кожен запам’ятовується надовго: у кожного свій стиль, унікальна тактика і власна філософія.

Графіка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Найбільш очевидна перевага Metal Gear Solid Delta — візуальне перевтілення. Гра створена на Unreal Engine 5 і справді вражає рівнем деталізації: від текстур рослинності й відблисків на болоті до реалістичних моделей героїв. Сцени джунглів виглядають живими завдяки деталізованим текстурам, реалістичному освітленню й насиченим кольорам. Візуально гра створює автентичну атмосферу — від вранішніх променів сонця, які пробиваються крізь гілля, до атмосферних дощів, що додають драматизму.

Unreal Engine 5 дозволив відтворити природу максимально природно, і це добре поєднується зі стелс-механікою: Снейк буквально розчиняється в навколишньому середовищі, якщо правильно підібрано камуфляж.

Хоча сама постановка катсцен не зазнали змін, завдяки новим деталям і освітленню вони відчуваються по-новому. У пізніших розділах гри, де більше часу доводиться проводити в будівлях, візуальний ефект не такий яскравий, як на початку, але і ці локації мають чудовий вигляд.

Втім, не все так ідеально. Коли персонажі говорять, помітно, що лицьові анімації відчутно відстають від сучасних стандартів. У результаті моделі виглядають сучасно, але рухи губ і міміка нагадують епоху PS2.

Оптимізація на ПК

Що стосується продуктивності, я грав на ноутбуці з RTX 4070, яка трохи потужніша за рекомендовану. Граючи на максимальних налаштуваннях графіки у Full HD, у деяких заповнених деталями сценах спостерігалися просідання FPS, але траплялося це не дуже часто. Більш серйозною проблемою були вильоти, які трапились кілька разів за проходження.

Налаштувань графіки небагато: можна лише вибирати готові пресети залежно від потужності ПК і обирати між 30 та 60 FPS. Для власників топових комп’ютерів обмеження 60 кадрів може здатися прикрим.

Що стосується баґів, під час проходження я проблем не помітив, але в катсценах іноді траплялися розриви кадру або дрібні візуальні артефакти з оточенням.

Звук Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Найбільш суперечливе рішення Konami — залишити оригінальні записи голосів. З одного боку, це гарантія, що легендарні акторські роботи Девіда Хейтера (Снейк), Лорі Алан (Бос) залишились незмінними. З іншого — чутно, що записам уже два десятиліття. Це особливо помітно у катсценах, де дисонанс із сучасною графікою вибиває з занурення.

Через старі аудіодоріжки також страждає синхронізація міміки облич. Там, де сучасні ігри користуються моу-кап, тут ми бачимо ручну анімацію, яка виглядає більш театрально й менш реалістично.

Втім, музична складова залишається бездоганною. Головна тема Snake Eater від Синтії Гаррелл була перезаписана й звучить розкішно, як справжній шпигунський саундтрек 60-х. Атмосферні композиції під час стелсу, напружені мотиви під час погонь і бойових сцен підсилюють занурення.

Ціни Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

У Steam стандартну версію гри продають за 1475 гривень. Digital Deluxe, в яку входять 6 костюмів, 2 маски та 2 варіанти окулярів, оцінили в 1665 гривень.

На PlayStation 5 та Xbox Series X|S стандартне видання коштує 2 199 гривень та 69,99 долара відповідно.