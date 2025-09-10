Ігри Ігри 10.09.2025 comment views icon

Огляд Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — та сама класика в новій обгортці

author avatar

Семен Брилінський

Автор статей та оглядів

Серія Metal Gear майже десять років перебувала в підвішеному стані після виходу The Phantom Pain у 2015 році (Survive 2018-го, що носила підзаголовок Metal Gear, не рахується). Конфлікт Konami із Хідео Кодзімою та погана репутація компанії серед гравців призвели до того, що серію довелося заморозити, поки не знайдуть, як її розвивати далі. Лише зараз ми отримуємо відчутний крок уперед у серії з Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, римейком однієї з найулюбленіших частин франшизи. На відміну від недавніх успішних проєктів, Delta вирішила не переосмислювати гру радикально, зберігши  ігролад і сюжет оригіналу. Це змушує замислитися: чи не виграла б гра від більш сміливого переосмислення, чи й нині вона залишається цікавою зі змінами лише у візуальній частині?

Огляд Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — та сама класика в новій обгортці
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
1475 грн.

Плюси:

Вражаюче графічне оновлення на Unreal Engine 5: деталізовані текстури, реалістичне освітлення та насичені кольори; цікава історія; класичний стелс-ґеймплей з покращеннями; битви з босами залишають сильне враження завдяки унікальним стилям і тактиці.

Купити в Steam

Мінуси:

Застарілі лицьові анімації та міміка; відсутність безшовності під час переходу між локаціями; максимальна частота кадрів обмежена 60 FPS, що може дратувати власників топових ПК; не найкраща технічна оптимізація на ПК, що спричиняє вильоти.

Купити в Steam
7.5/10
Оцінка
ITC.ua

Сюжет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Історія Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вирізняється поєднанням шпигунського трилеру і драми про ідеали, зраду та вибір. Оновлена версія гри відтворює цей сюжет практично покадрово без змін — ми граємо за Нейкеда Снейка, якого відправляють у радянські джунглі 60-х років виконати операцію «Snake Eater».

Хронологічно це початок історії серії Metal Gear Solid. В самий розпал холодної війни Снейк отримує завдання знайти та вивезти в Америку радянського вченого Соколова, який проти власної волі допомагає СРСР розробити зброю масового знищення, що дозволяє запускати ядерні боєголовки з будь-якої точки світу. Виконати місію Снейку віддалено допомагає його група підтримки та наставниця Бос.

Але врятувавши вченого, виявляється, що його наставниця стала зрадницею і займає сторону радянського полковника ГРУ Волґіна, який планує державний переворот. Вона ранить Снейка і викрадає Соколова. Після цієї невдачі протагоніста відправляють на нову місію: знову врятувати Соколова, знищити небезпечну зброю і завадити планам Волґіна та Боса.

Хоча історія Metal Gear Solid Delta: Snake Eater наповнена пафосними діалогами та діями персонажів, за нею цікаво спостерігати, адже тут знайдеться місце несподіваним сюжетним поворотам та драматичним моментам. Так, тут частенько твориться повна японська абсурдність, що може відлякати сучасне покоління геймерів, але саме в цьому і є певний шарм історій Кодзіми.

Великий пласт інформації захований в розмовах по рації, тож для повного занурення у світ гри їх не варто пропускати.

Ігролад Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Тут ми маємо справу з максимально обережним підходом. Delta відтворює оригінальний геймплей майже без змін. Є два режими камери — Legacy для тих, хто хоче класичний ізометричний огляд, і New Style, що наближає камеру до рівня Metal Gear Solid 4 чи 5.

Серія Metal Gear свого часу зробила стелс популярним жанром, і в Snake Eater стелс-елементи розкриваються на повну. Як і в оригіналі, можна маскуватися під оточення, використовуючи різні камуфляжі, відволікати ворогів димовими гранатами, а також ховатися в знаменитій картонній коробці. Повзати у траві чи під технікою — усе ще дієвий, хоч і не гарантований спосіб залишитися непоміченим.

Римейк відтворює механіки з оригіналу, але робить їх зручнішими. Наприклад, тепер камуфляж можна міняти миттєво через D-pad, без зайвих меню. Снейк також може рухатися навприсядки — це функція, якої не було раніше.

Спецпроєкти
Як 3D-моделювання перестає бути професією “лише для технарів”: кейс від Visual 360
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям

Виживання — ще одна ключова частина. Джунглі та бої виснажують, тож здоров’я доводиться відновлювати їжею. Тут справді відчувається сенс назви Snake Eater: можна підстрелити тварину чи зібрати рослини, а потім з’їсти їх із меню. Аналогічно працює система лікування: доведеться діставати кулі чи накладати шини вручну, обираючи потрібний інструмент для конкретної травми.

Konami значно спростила частину механік, але не прибрала всі незручності. Для лікування, їжі чи зміни спорядження все одно потрібно заходити в меню, фактично ставлячи гру на паузу. Це не критично, але саме ці моменти заважають рімейку бути плавним у керуванні.

До недоліків можна віднести й відсутність безшовного переходу між локаціями. Для гри 2025 року дивно бачити темний екран завантаження, коли переходиш з однієї частини лісу в іншу.

Боси в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — окрема історія, і, мабуть, найсильніші враження від усього проходження. Саме вони перетворюють гру на щось більше, ніж просто стелс у джунглях. Бої з членами підрозділу «Кобри» побудовані так, що кожен запам’ятовується надовго: у кожного свій стиль, унікальна тактика і власна філософія.

Графіка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Найбільш очевидна перевага Metal Gear Solid Delta — візуальне перевтілення. Гра створена на Unreal Engine 5 і справді вражає рівнем деталізації: від текстур рослинності й відблисків на болоті до реалістичних моделей героїв. Сцени джунглів виглядають живими завдяки деталізованим текстурам, реалістичному освітленню й насиченим кольорам. Візуально гра створює автентичну атмосферу — від вранішніх променів сонця, які пробиваються крізь гілля, до атмосферних дощів, що додають драматизму.

Unreal Engine 5 дозволив відтворити природу максимально природно, і це добре поєднується зі стелс-механікою: Снейк буквально розчиняється в навколишньому середовищі, якщо правильно підібрано камуфляж.

Хоча сама постановка катсцен не зазнали змін, завдяки новим деталям і освітленню вони відчуваються по-новому. У пізніших розділах гри, де більше часу доводиться проводити в будівлях, візуальний ефект не такий яскравий, як на початку, але і ці локації мають чудовий вигляд.

Втім, не все так ідеально. Коли персонажі говорять, помітно, що лицьові анімації відчутно відстають від сучасних стандартів. У результаті моделі виглядають сучасно, але рухи губ і міміка нагадують епоху PS2.

Оптимізація на ПК

Що стосується продуктивності, я грав на ноутбуці з RTX 4070, яка трохи потужніша за рекомендовану. Граючи на максимальних налаштуваннях графіки у Full HD, у деяких заповнених деталями сценах спостерігалися просідання FPS, але траплялося це не дуже часто. Більш серйозною проблемою були вильоти, які трапились кілька разів за проходження.

Налаштувань графіки небагато: можна лише вибирати готові пресети залежно від потужності ПК і обирати між 30 та 60 FPS. Для власників топових комп’ютерів обмеження 60 кадрів може здатися прикрим.

Що стосується баґів, під час проходження я проблем не помітив, але в катсценах іноді траплялися розриви кадру або дрібні візуальні артефакти з оточенням.

Звук Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Найбільш суперечливе рішення Konami — залишити оригінальні записи голосів. З одного боку, це гарантія, що легендарні акторські роботи Девіда Хейтера (Снейк), Лорі Алан (Бос) залишились незмінними. З іншого — чутно, що записам уже два десятиліття. Це особливо помітно у катсценах, де дисонанс із сучасною графікою вибиває з занурення.

Через старі аудіодоріжки також страждає синхронізація міміки облич. Там, де сучасні ігри користуються моу-кап, тут ми бачимо ручну анімацію, яка виглядає більш театрально й менш реалістично.

Втім, музична складова залишається бездоганною. Головна тема Snake Eater від Синтії Гаррелл була перезаписана й звучить розкішно, як справжній шпигунський саундтрек 60-х. Атмосферні композиції під час стелсу, напружені мотиви під час погонь і бойових сцен підсилюють занурення.

Ціни Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

У Steam стандартну версію гри продають за 1475 гривень. Digital Deluxe, в яку входять 6 костюмів, 2 маски та 2 варіанти окулярів, оцінили в 1665 гривень.

На PlayStation 5 та Xbox Series X|S стандартне видання коштує 2 199 гривень та 69,99 долара відповідно.

Висновок:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — зовсім не погана гра, але вона трохи не виправдовує очікування, які виникають від слова рімейк. Багато елементів справді відчуваються як оновлена версія класики, проте інші виглядають так, ніби Konami пішла легким шляхом і не наважилася на сміливі зміни. В результаті гра залишається дуже цікавою та, ймовірно, найкращим способом пройти Snake Eater у 2025 році.

Проте враховуючи, що оригінальна Metal Gear Solid 3 доступна на сучасних платформах, хотілося б, щоб Delta відважніше переосмислила гру і запропонувала щось принципово нове, що відрізняло б її від оригіналу.

Вона дає змогу новачкам познайомитися з одним із найсильніших сюжетів серії, а ветеранам — пережити ностальгію у новому візуальному виконанні. Але називати її повноцінним рімейком складно. Стара озвучка, мінімальні зміни в геймплеї та обережність у підході роблять її радше преміальним ремастером.

Купити в Steam

Популярні статі

arrow left
arrow right
Найцікавіші нові ігри вересня 2025
Огляд монітора MSI MAG 255F E20: бюджетний FullHD з геймерською швидкістю
Огляд навушників Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE та DT 73 IE: професійні внутрішньоканальні монітори
Огляд материнської плати MSI B860M Gaming Plus WiFi: прагматичність та "блискавичні" інтерфейси
Огляд Stronghold Crusader: Definitive Edition – повернення класики стратегій в реальному часі
Огляд Cronos: The New Dawn. Новий світанок для survival-horror?
Огляд Samsung Galaxy Fold 7: відкрив, побачив і купив?
Огляд Kingston Fury DDR5 Beast RGB: скільки оперативної пам’яті потрібно для щастя
Огляд Razer KAIRA: must-have чи просто ще одні ігрові навушники?
Огляд Nintendo Switch 2: сучасне оновлення перевіреної формули
Огляд TWS-навушників Anker Soundcore Liberty 5: чи справді краще за конкурентів?
Огляд клавіатури Logitech K250: мінімум очікувань — максимум комфорту
Огляд ігрової мишки HATOR Pulsar 3 Ultra 4K Wireless: флагманські амбіції за розумні гроші
Огляд Samsung Galaxy A36: смартфон, що розмиває грань між класами
Огляд ноутбука MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG): лептоп-геймінг ціною компромісу
Огляд Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H: ультимативний ноутбук з RTX 5090, що кинув виклик десктопам
Огляд Mafia: The Old Country — кримінальні хроніки Сицилії
Огляд монітора 2E L2825B: ультрабюджетний квиток у 4К
Огляд MSI Raider 18 HX: ноутбук, який сміється в обличчя десктопам
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
Огляд навушників Sony WH-1000XM6: якісне мінорне оновлення
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати