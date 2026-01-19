Чи вистачить 850 Вт для геймінгу з RTX 5090? Огляд блоку живлення MSI MAG A850GLS PCIE5

Якісний блок живлення де-факто вважається запорукою стабільності та надійної роботи всієї системи. Досвідчені комп’ютерні ентузіасти знають, що економити на ньому ні в якому разі не можна. Сьогодні у нас на редакційному огляді MSI MAG A850GLS PCIE5, який пропонує міцний силовий фундамент для передтопових ПК. Ми приготували окреме випробування — RTX 5090, для якої рекомендується потужніший БЖ.

MSI MAG A850GLS PCIE5 Від 6549 грн. Плюси: підтримка сучасних стандартів ATX 3.1 та PCI-E 5.1; комбінація роз'ємів;

стабільна робота під навантаженням; ефективне охолодження; повна модульність для зручного кабель-менеджменту; 7-річна гарантія від виробника. Купити в Telemart.ua Мінуси: відсутній Zero Fan; конденсатори не японського виробництва. Купити в Telemart.ua 8.7 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики

MSI MAG A850GLS PCIE5 з’явився в українському продажі осінню 2025 року. Його потужність — 850 Вт, що можна вважати золотою серединою для сучасних ПК.

Блок живлення підтримує стандарти ATX 3.1 та PCI-Express 5.1. В тому числі здатний витримувати короткочасні пікові навантаження до 220 % потужності.

Виробник MSI Модель MAG A850GLS PCIE5 Вхідна напруга, В 100-240 Потужність, Вт 850 Сертифікація 80 Plus Gold Корекція потужності Active PFC Стандарти ATX 3.1, PCIE 5.1 Роз’єми для GPU 1 x 12VHPWR (12+4 pin), до 600 Вт; 4 x 6+2 pin PCIE Інші роз’єми 1 x 24-pin ATX, 2 x 8 pin EPS12V, 8 x SATA, 4 x Molex +12 В потужність, Вт 850 +3.3 В, +5 В потужність (комбінований режим), Вт 100 Охолодження ZFF132512H — 135 мм вентилятор із гідродинамічним підшипником Ефективність До 90% при типовому навантаженні Захист OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO Розміри, мм 150 x 150 x 86 Вага, г 1 600 Гарантія, років 7

Тестовий стенд

Тестування MSI MAG A850GLS PCIE5 проходило на топовій конфігурації прогресивного ПК за класифікацією ITC.ua.

Заміри напруги проводилися мультиметром з осцилографом, а також фіксувалися показники датчиків в AIDA64. Вхідна мережева напруга — 240 В, температура в приміщення — 23 градуси за Цельсієм. Нагрів елементної бази блока живлення перевірявся за допомогою пірометру, під час короткочасного зняття кришки з кулером.

Конфігурація тестового стенда:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд

MSI MAG A850GLS PCIE5 прибув на редакційний огляд у класичній чорній коробці, прикрашеній декоративними дизайнерськими вставками. За традицією на ній зображений сам блок живлення та перелік основних стандартів й сертифікацій, що ним підтримуються.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Всередині герой нашого огляду акуратно зафіксований між двома формами зі спіненого поліетилену. Поруч в окремому мішечку знаходяться комплектні кабелі.

Тип кабелю: Кількість: Довжина, см ATX 24 Pin (Живлення материнської плати) 1 60 EPS 4+4 Pin (Живлення CPU) 2 60 PCI-E 5.1 12VHPWR (Живлення відеокарти) 1 60 PCI-E 8 Pin (6 + 2) 4 60 SATA + Molex + FDD (комбіновані) 8, 3, 1 50 + 15 + 15 + 15

Доступно чотири роз’єми (8-Pin PCI-E), три з яких дуже знадобляться для потужних відеокарт від AMD на кшталт Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, плюс один на додаткове живлення просунутих материнських плат.

Також не забули про два сучасні PCI-E 5.1 12V-2×6, один з яких підтримує нові відекокарти NVIDIA потужністю до 600 Вт. Один 12VHPWR розгалужується на два додаткові 8 Pin (PCI-E). Для живлення периферії та накопичувачів маємо вісім SATA роз’ємів, три MOLEX і навіть архаїчний ностальгійний FDD.

Металічний корпус блока живлення вкритий порошковою фарбою чорного кольору — виглядає солідно й водночас стримано. Присутні білі вставки з плавними скошеними кутами та імпровізованим тисненням.

Задня сторона слугує вентиляційною решіткою, через яку нагріте повітря виводиться за межі корпусу. Там же розміщений силовий AC вхід (220 В) та перемикач увімкнення. Окремої кнопки для гібридного режиму роботи, як і його самого, тут не передбачено.

Габарити MSI MAG A850GLS PCIE5 стандартні — 150×86×150 мм. Всі модульні роз’єми підписані, тому з під’єднанням кабелів під час збірки ПК не виникне питань навіть у новачків.

Довжини кабелів з запасом вистачає в тому числі для повноформатних корпусів, тому навіть з материнськими платами EATX не виникне зайвих складнощів у під’єднанні.

Особливості виконання та начиння MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок живлення має повноцінний EMI-фільтр, що відокремлений від основної елементної бази за допомогою мідного екрана. Це зменшує вплив високочастотних пульсацій у вхідну мережу.

Випрямлення напруги відбувається за допомогою двох діодних збірок GBJ1506 (600 В, 15 А). Для них передбачено окремий радіатор охолодження.

Перший “удар фільтрації” бере на себе електролітичний конденсатор TEAPO ємністю 560 μФ. Звісно, на його місці хотілося б бачити аналог японського виробництва. З усім тим, він здатний працювати в робочому діапазоні до 105 °C.

У випадку перегріву спрацює захист і блок живлення вимкнеться. Але навіть без комплектного кулера він не нагрівається до такої позначки.

Первинний каскад на основі напівмостової LLC-топології побудований на двох MOSFET-транзисторах STF33N60M2 (650 В, 26 А, 0.125 Ом). Для них передбачений окремий радіатор.

Шість MOSFET-транзисторів IPS 014N04SA (40 В, 140 А) відповідають за генерацію на лінії +12 В. Для тепловідведення передбачено дві окремі пластини. Фільтрація здійснюється за допомогою конденсаторів CHENGX (3300 μФ). Вони як і основний конденсатор (TEAPO) розраховані на роботу в діапазоні до 105 градусів за Цельсієм.

Поруч з роз’ємами знаходяться полімерні конденсатори для додаткової фільтрації напруги по лінії +12 В.

На окремій платі формується напруга +3,3 В та +5 В. За це відповідає окремий понижувальний DC-DC перетворювач. Живлення в режимі очікування базується на ШІМ-контролері OB2365T з електролітичним конденсатором на 2200 мкФ.

За контроль вихідних напруг, температури та захисту компонентів відповідає контролер NS51FB9AE від Nuvoton. Він розпаяний на платі з конекторами. Передбачена багаторівнева система захисту: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO.

Охолоджує елементну базу вентилятор ZLC-ZFF132512H (12 В, 0,45 А) з гідродинамічним підшипником. Він під’єднаний до блоку живлення трьохконтактним конектором. Ресурс гідродинамічного підшипника складає до 60 тисяч годин.

Продуктивність MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок живлення тестувався протягом двох тижнів у найпопулярніших робочих та ігрових сценаріях, в тому числі під максимальним навантаженням. Напруга на лініях (+12 В, +5 В і +3,3 В) залишалась в межах допуску. Відхилення на 12-вольтовій лінії при цьому не перевищували 1,5 %. Тож, майбутні власники можуть сподіватися на якісну стабілізацію.

В найважчих робочих та ігрових сценаріях, навіть з використанням відеокарти MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC, система не перегрівалася і працювала передбачувано.

Тести підтверджують відповідність сертифікації 80 PLUS GOLD. На всьому проміжку потужності від 20 до 75% ефективність трималася позначки 90%.

Навіть при 100 % завантаженні MSI MAG A850GLS PCIE5 (Doom: The Dark Ages на пресеті Ultra Nightmare) коефіцієнт корисної дії відхилився від золотого стандарту всього на 1,5%. Пульсації також знаходились в прийнятних рамках.

Температурний режим та шум

Температурні показники MSI MAG A850GLS PCIE5 залишалися на безпечному рівні. Після двогодинного стрес-тестування при 100% навантаженні температура зовнішньої поверхні блоку сягала близько 36 °C, тоді як повітря на виході з вентилятора нагрівалося максимум до 46 °C при температурі в приміщенні — 23 °C.

Система охолодження працює ефективно. Радіатор та внутрішні елементи протягом усіх тестів перебували в допустимому діапазоні, а система захисту від перегріву (OTP) активувалася після 20 хвилин навантаження в іграх з примусово вимкненим вентилятором.

За результатами акустичних випробувань блок живлення отримав сертифікат Cybenetics A+. Шум від вентилятора зазвичай не перевищує 35 ДБа навіть при піковому навантаженні. Режим Zero Fan не передбачений.

Що дуже тішить, так це відсутність будь-яких паразитних писків, в тому числі при 100 % навантаженні. Загалом акустичні характеристики цього блоку живлення задовольнять потреби більшості користувачів.

Досвід користування та геймінг з RTX 5090

Серед ПК ентузіастів історично склалася думка, що блок живлення апріорі не вважається повноцінним без японських конденсаторів. Так, їх якість не викликає запитань і перевірена багатьма десятиліттями роботи. Однак інші виробники також не стоять на місці.

В доказ цього можете почитати статтю: “Best Electrolytic Capacitors Database”, Аріса Мпіціопулоса, керівника Cybenetics та засновника сайту Hardware Busters. Там він провів порівняння конденсаторів від Chemi-con, Elite та Teapo.

Елементна база MSI MAG A850GLS PCIE5 працює в дуже лагідних умовах. Конденсатори не нагріваються навіть до 70 градусів за Цельсієм. Тому, враховуючи допустимий робочий діапазон, для хвилювання немає причини. Заради експерименту я перевірив, за який час один з елементів “розпечеться” до 105 °C. Для цього знадобилося близько 20 хвилин геймінгу з загальним енергоспоживанням ПК близько 500-600 Вт.

MSI MAG A850GLS PCIE5 піддавався справжнім редакційним тортурам протягом двох тижнів. В режимі спокою система споживала близько 127 Вт (у режимі Precision Boost Overdrive), тобто — з авторозгоном.

Сценарій (AMD Ryzen 7 9800X3D + NVIDIA RTX 5090): Енергоспоживання, Вт Лінія (+12 В) Лінія (+5 В) Лінія (+3,3 В) Вимкнений комп’ютер 3,8 12,03 5,01 3,28 Режим спокою (робочий стіл) 127 11,98 5,01 3,28 CPU-Z (MultiCore) 227 11,933 5,01 3,28 CPU-Z + Furmark (CPU — ECO, GPU — Downvolt + зменшені частоти) 350 11,933 4,99 3,24 Furmark ( Downvolt ) 458 11,93 4,99 3,24 CPU-Z + Furmark (CPU — 5,2 GHz, GPU — Downvolt) 667 11,93 4,96 3,23 CPU-Z + Furmark (CPU — 5,2 GHz, GPU — Default) 712 11,93 4,96 3,23 Cyberpunk 2077 798 11,88 4,94 3,21 Doom: The Dark Ages (4K, PT, MFG, Nightmare) 848 11,88 4,93 3,20

Якщо запустити типові мультипотокові тести продуктивності CPU, то ПК споживатиме від 227 Вт до 255 Вт. Додавши до цього ще й “бублик” Furmark, енергоспоживання зростає приблизно до 720 Вт.

В геймінгу з RTX 5090 та Ryzen 7 9800X3D енергоспоживання системи зазвичай не перевищує межі 600-750 Вт, адже процесор не використовується на всі 100%.

Одним з найважчих режимів — Nightmare в грі Doom: The Dark Ages. Трасування шляху й генерація кадрів з’їдають до 20 гігабайтів відеопам’яті та “ставлять на коліна” будь-яке залізо. З усім тим MSI MPG A850GS PCIE5 працював стабільно навіть на максимальному навантаженні.

Ціна та конкуренти

MSI MAG A850GLS PCIE5 займає своє місце в середньо-високому ціновому сегменті серед аналогів своєї потужності. Він продається за ціною від 6 549 гривень. Конкурентів тут на будь-який смак.

Be quiet! Pure Power 12 M обіцяє не таку тривалу гарантію. З мінусів ви не зможете “з коробки” під’єднати відеокарти AMD з трьома 8-піновими роз’ємами живлення, наприклад AMD Radeon RX 9070 XT. Коштує він дорожче за героя нашого огляду.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.1 пропонує схожі характеристики, вдале компонування елементної бази та надійні японські конденсатори.

Corsair RM850x ATX 3.1 також може похвалитися сертифікацією 80 Plus Gold і модульною конструкцією, але коштує дорожче. Він тихий в роботі, має режим Zero Fan, з можливістю самостійного регулювання його початкових оборотів.

8.7 /10 Оцінка ITC.ua Якість збирання, матеріали 9 Якісне компонування елементної бази. Модульне виконання. Продуктивність 9 Навіть при максимальному навантаженні відхилення не перевищували 1.5 %. Енергоефективність, шум 8.5 Блок живлення тихий в роботі, але Zero Fan був би доречним. Ціна 8.5 Доцільна вартість за свої характеристики.