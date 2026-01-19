Пристрої Пристрої 19.01.2026 comment views icon

Чи вистачить 850 Вт для геймінгу з RTX 5090? Огляд блоку живлення MSI MAG A850GLS PCIE5

Назар Яворський

Головний редактор ITC.ua

Якісний блок живлення де-факто вважається запорукою стабільності та надійної роботи всієї системи. Досвідчені комп’ютерні ентузіасти знають, що економити на ньому ні в якому разі не можна. Сьогодні у нас на редакційному огляді MSI MAG A850GLS PCIE5, який пропонує міцний силовий фундамент для передтопових ПК. Ми приготували окреме випробування — RTX 5090, для якої рекомендується потужніший БЖ. 

Чи вистачить 850 Вт для геймінгу з RTX 5090? Огляд блоку живлення MSI MAG A850GLS PCIE5
MSI MAG A850GLS PCIE5


Плюси:

підтримка сучасних стандартів ATX 3.1 та PCI-E 5.1; комбінація роз'ємів;
стабільна робота під навантаженням; ефективне охолодження; повна модульність для зручного кабель-менеджменту; 7-річна гарантія від виробника.



Мінуси:

відсутній Zero Fan; конденсатори не японського виробництва.


8.7/10
Оцінка
ITC.ua

Технічні характеристики

MSI MAG A850GLS PCIE5 з’явився в українському продажі осінню 2025 року. Його потужність — 850 Вт, що можна вважати золотою серединою для сучасних ПК.

Блок живлення підтримує стандарти ATX 3.1 та PCI-Express 5.1. В тому числі здатний витримувати короткочасні пікові навантаження до 220 % потужності. 

Виробник MSI
Модель MAG A850GLS PCIE5
Вхідна напруга, В 100-240
Потужність, Вт 850
Сертифікація 80 Plus Gold
Корекція потужності Active PFC
Стандарти ATX 3.1, PCIE 5.1
Роз’єми для GPU 1 x 12VHPWR (12+4 pin), до 600 Вт; 4 x 6+2 pin PCIE
Інші роз’єми 1 x 24-pin ATX, 2 x 8 pin EPS12V, 8 x SATA, 4 x Molex
+12 В потужність, Вт 850
+3.3 В, +5 В потужність (комбінований режим), Вт 100
Охолодження ZFF132512H — 135 мм вентилятор із гідродинамічним підшипником
Ефективність До 90% при типовому навантаженні
Захист OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
Розміри, мм 150 x 150 x 86
Вага, г 1 600
Гарантія, років 7

Тестовий стенд

Тестування MSI MAG A850GLS PCIE5 проходило на топовій конфігурації прогресивного ПК за класифікацією ITC.ua.

Заміри напруги проводилися мультиметром з осцилографом, а також фіксувалися показники датчиків в AIDA64. Вхідна мережева напруга — 240 В, температура в приміщення 23 градуси за Цельсієм. Нагрів елементної бази блока живлення перевірявся за допомогою пірометру, під час короткочасного зняття кришки з кулером.

Конфігурація тестового стенда:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд

MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5

MSI MAG A850GLS PCIE5 прибув на редакційний огляд у класичній чорній коробці, прикрашеній декоративними дизайнерськими вставками. За традицією на ній зображений сам блок живлення та перелік основних стандартів й сертифікацій, що ним підтримуються.

MSI MAG A850GLS PCIE5

Всередині герой нашого огляду акуратно зафіксований між двома формами зі спіненого поліетилену. Поруч в окремому мішечку знаходяться комплектні кабелі. 

MSI MAG A850GLS PCIE5
Найменування та кількість кабелів в MSI MAG A850GLS PCIE5
Тип кабелю: Кількість: Довжина, см
ATX 24 Pin (Живлення материнської плати) 1 60
EPS 4+4 Pin (Живлення CPU) 2 60
PCI-E 5.1 12VHPWR (Живлення відеокарти) 1 60
PCI-E 8 Pin (6 + 2) 4 60
SATA + Molex + FDD (комбіновані) 8, 3, 1 50 + 15 + 15 + 15

Доступно чотири роз’єми (8-Pin PCI-E), три з яких дуже знадобляться для потужних відеокарт від AMD на кшталт Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, плюс один на додаткове живлення просунутих материнських плат.

MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5

Також не забули про два сучасні PCI-E 5.1 12V-2×6, один з яких підтримує нові відекокарти NVIDIA потужністю до 600 Вт. Один 12VHPWR розгалужується на два додаткові 8 Pin (PCI-E). Для живлення периферії та накопичувачів маємо вісім SATA роз’ємів, три MOLEX і навіть архаїчний ностальгійний FDD.

MSI MAG A850GLS PCIE5

Металічний корпус блока живлення вкритий порошковою фарбою чорного кольору виглядає солідно й водночас стримано. Присутні білі вставки з плавними скошеними кутами та імпровізованим тисненням.

Задня сторона слугує вентиляційною решіткою, через яку нагріте повітря виводиться за межі корпусу. Там же розміщений силовий AC вхід (220 В) та перемикач увімкнення. Окремої кнопки для гібридного режиму роботи, як і його самого, тут не передбачено.

MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5

Габарити MSI MAG A850GLS PCIE5 стандартні 150×86×150 мм. Всі модульні роз’єми підписані, тому з під’єднанням кабелів під час збірки ПК не виникне питань навіть у новачків.

MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5MSI MAG A850GLS PCIE5

Довжини кабелів з запасом вистачає в тому числі для повноформатних корпусів, тому навіть з материнськими платами EATX не виникне зайвих складнощів у під’єднанні. 

Особливості виконання та начиння MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок живлення має повноцінний EMI-фільтр, що відокремлений від основної елементної бази за допомогою мідного екрана. Це зменшує вплив високочастотних пульсацій у вхідну мережу. 

Випрямлення напруги відбувається за допомогою двох діодних збірок GBJ1506 (600 В, 15 А). Для них передбачено окремий радіатор охолодження.

Перший “удар фільтрації” бере на себе електролітичний конденсатор TEAPO ємністю 560 μФ. Звісно, на його місці хотілося б бачити аналог японського виробництва. З усім тим, він здатний працювати в робочому діапазоні до 105 °C.

У випадку перегріву спрацює захист і блок живлення вимкнеться. Але навіть без комплектного кулера він не нагрівається до такої позначки.

Первинний каскад на основі напівмостової LLC-топології побудований на двох MOSFET-транзисторах STF33N60M2 (650 В, 26 А, 0.125 Ом). Для них передбачений окремий радіатор.

Шість MOSFET-транзисторів IPS 014N04SA (40 В, 140 А) відповідають за генерацію на лінії +12 В. Для тепловідведення передбачено дві окремі пластини. Фільтрація здійснюється за допомогою конденсаторів CHENGX (3300 μФ). Вони як і основний конденсатор (TEAPO) розраховані на роботу в діапазоні до 105 градусів за Цельсієм. 

Поруч з роз’ємами знаходяться полімерні конденсатори для додаткової фільтрації напруги по лінії +12 В.

На окремій платі формується напруга +3,3 В та +5 В. За це відповідає окремий понижувальний DC-DC перетворювач. Живлення в режимі очікування базується на ШІМ-контролері OB2365T з електролітичним конденсатором на 2200 мкФ.

За контроль вихідних напруг, температури та захисту компонентів відповідає контролер NS51FB9AE від Nuvoton. Він розпаяний на платі з конекторами. Передбачена багаторівнева система захисту: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO.

MSI MAG A850GLS PCIE5

Охолоджує елементну базу вентилятор ZLC-ZFF132512H (12 В, 0,45 А) з гідродинамічним підшипником. Він під’єднаний до блоку живлення трьохконтактним конектором. Ресурс гідродинамічного підшипника складає до 60 тисяч годин.

Продуктивність MSI MAG A850GLS PCIE5

Блок живлення тестувався протягом двох тижнів у найпопулярніших робочих та ігрових сценаріях, в тому числі під максимальним навантаженням. Напруга на лініях (+12 В, +5 В і +3,3 В) залишалась в межах допуску. Відхилення на 12-вольтовій лінії при цьому не перевищували 1,5 %. Тож, майбутні власники можуть сподіватися на якісну стабілізацію.

В найважчих робочих та ігрових сценаріях, навіть з використанням відеокарти MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC, система не перегрівалася і працювала передбачувано.

MSI MAG A850GLS PCIE5
Ефективність MSI MAG A850GLS PCIE5

Тести підтверджують відповідність сертифікації 80 PLUS GOLD. На всьому проміжку потужності від 20 до 75% ефективність трималася позначки 90%.

Навіть при 100 % завантаженні MSI MAG A850GLS PCIE5 (Doom: The Dark Ages на пресеті Ultra Nightmare) коефіцієнт корисної дії відхилився від золотого стандарту всього на 1,5%. Пульсації також знаходились в прийнятних рамках.

Температурний режим та шум

Температурні показники MSI MAG A850GLS PCIE5 залишалися на безпечному рівні. Після двогодинного стрес-тестування при 100% навантаженні температура зовнішньої поверхні блоку сягала близько 36 °C, тоді як повітря на виході з вентилятора нагрівалося максимум до 46 °C при температурі в приміщенні 23 °C.

MSI MAG A850GLS PCIE5
Зелений: <30 °C, Жовтий: 31-45 °C, Помаранчевий: 46-55 °C; Червоний: 56-70.

Система охолодження працює ефективно. Радіатор та внутрішні елементи протягом усіх тестів перебували в допустимому діапазоні, а система захисту від перегріву (OTP) активувалася після 20 хвилин навантаження в іграх з примусово вимкненим вентилятором. 

Шумові характеристики / Cybernetics

За результатами акустичних випробувань блок живлення отримав сертифікат Cybenetics A+. Шум від вентилятора зазвичай не перевищує 35 ДБа навіть при піковому навантаженні. Режим Zero Fan не передбачений.

Що дуже тішить, так це відсутність будь-яких паразитних писків, в тому числі при 100 % навантаженні. Загалом акустичні характеристики цього блоку живлення задовольнять потреби більшості користувачів.

Досвід користування та геймінг з RTX 5090

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC
Відеокарта MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC

Серед ПК ентузіастів історично склалася думка, що блок живлення апріорі не вважається повноцінним без японських конденсаторів. Так, їх якість не викликає запитань і перевірена багатьма десятиліттями роботи. Однак інші виробники також не стоять на місці.

В доказ цього можете почитати статтю: “Best Electrolytic Capacitors Database”Аріса Мпіціопулоса, керівника Cybenetics та засновника сайту Hardware Busters. Там він провів порівняння конденсаторів від Chemi-con, Elite та Teapo.

Елементна база MSI MAG A850GLS PCIE5 працює в дуже лагідних умовах. Конденсатори не нагріваються навіть до 70 градусів за Цельсієм. Тому, враховуючи допустимий робочий діапазон, для хвилювання немає причини. Заради експерименту я перевірив, за який час один з елементів “розпечеться” до 105 °C. Для цього знадобилося близько 20 хвилин геймінгу з загальним енергоспоживанням ПК близько 500-600 Вт.

MSI MAG A850GLS PCIE5 піддавався справжнім редакційним тортурам протягом двох тижнів.  В режимі спокою система споживала близько 127 Вт (у режимі Precision Boost Overdrive), тобто з авторозгоном.

Сценарій (AMD Ryzen 7 9800X3D + NVIDIA RTX 5090): Енергоспоживання, Вт

Лінія

(+12 В)

Лінія

(+5 В)

Лінія

(+3,3 В)
Вимкнений комп’ютер 3,8 12,03 5,01 3,28
Режим спокою (робочий стіл) 127 11,98 5,01 3,28
CPU-Z (MultiCore) 227 11,933 5,01 3,28
CPU-Z + Furmark (CPU ECO, GPU Downvolt + зменшені частоти) 350 11,933 4,99 3,24
Furmark (Downvolt) 458 11,93 4,99 3,24
CPU-Z + Furmark (CPU 5,2 GHz, GPU Downvolt) 667 11,93 4,96 3,23
CPU-Z + Furmark (CPU 5,2 GHz, GPU — Default) 712 11,93 4,96 3,23
Cyberpunk 2077 798 11,88 4,94 3,21
Doom: The Dark Ages (4K, PT, MFG, Nightmare) 848 11,88 4,93 3,20

Якщо запустити типові мультипотокові тести продуктивності CPU, то ПК споживатиме від 227 Вт до 255 Вт. Додавши до цього ще й “бублик” Furmark, енергоспоживання зростає приблизно до 720 Вт.

В геймінгу з RTX 5090 та Ryzen 7 9800X3D енергоспоживання системи зазвичай не перевищує межі 600-750 Вт, адже процесор не використовується на всі 100%. 

Одним з найважчих режимів — Nightmare в грі Doom: The Dark Ages. Трасування шляху й генерація кадрів з’їдають до 20 гігабайтів відеопам’яті та “ставлять на коліна” будь-яке залізо. З усім тим MSI MPG A850GS PCIE5 працював стабільно навіть на максимальному навантаженні.

Ціна та конкуренти

MSI MAG A850GLS PCIE5 займає своє місце в середньо-високому ціновому сегменті серед аналогів своєї потужності. Він продається за ціною від 6 549 гривень. Конкурентів тут на будь-який смак.

Be quiet! Pure Power 12 M обіцяє не таку тривалу гарантію. З мінусів ви не зможете “з коробки” під’єднати відеокарти AMD з трьома 8-піновими роз’ємами живлення, наприклад AMD Radeon RX 9070 XT. Коштує він дорожче за героя нашого огляду.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.1 пропонує схожі характеристики, вдале компонування елементної бази та надійні японські конденсатори.

Corsair RM850x ATX 3.1 також може похвалитися сертифікацією 80 Plus Gold і модульною конструкцією, але коштує дорожче. Він тихий в роботі, має режим Zero Fan, з можливістю самостійного регулювання його початкових оборотів.

8.7/10
Оцінка ITC.ua
Якість збирання, матеріали
9
Якісне компонування елементної бази. Модульне виконання.
Продуктивність
9
Навіть при максимальному навантаженні відхилення не перевищували 1.5 %.
Енергоефективність, шум
8.5
Блок живлення тихий в роботі, але Zero Fan був би доречним.
Ціна
8.5
Доцільна вартість за свої характеристики.

Висновок:

MSI MAG A850GLS PCIE5 зарекомендував себе, як надійний блок живлення, що чудово підходить для сучасних ігрових комп'ютерів. Він підтримує новітні стандарти ATX 3.1 та PCI-Express 5.1, має достатню кількість роз'ємів для підключення всіх компонентів, включно з топовими відеокартами.

Блок показав стабільну роботу навіть з топовою RTX 5090, з якою у найважчих режимах напруга залишалася в межах норми, а температури не перевищували безпечних значень. Модульна конструкція кабелів спрощує збірку ПК, а 7-річна гарантія від виробника додає впевненості у довговічності пристрою.



