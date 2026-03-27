Огляд HATOR Hellyberry HK75: доступна механіка з кастомними амбіціями

Українському бренду HATOR вдалося побудувати репутацію на якісній та відносно доступній геймерській периферії. Але компанія запустила суббренд Hellyberry, орієнтований на тих, хто хоче нормальну механіку тут і зараз, але має взагалі невеликі кошти. Першою ластівкою нового напрямку стала клавіатура Hellyberry HK75 у форматі 75%. Чи вдалося HATOR зробити “вбивцю” Ajazz чи Aula? Деталі, як завжди, нижче.

HATOR Hellyberry HK75 1799 грн. Плюси: стильний дизайн; Gasket Mount та змащені світчі від Haimu; акумулятор 4000 мАгод; підтримка Hot-swap; три режими підключення; адекватний комплект постачання; повна українська розкладка; металеве коліщатко гучності; RGB-підсвічування; приємна ціна Купити в Elmir.ua Мінуси: комусь не сподобаються ABS-кейкапи; не можна заряджати від потужних зарядних пристроїв Купити в Elmir.ua 8.2 /10 Оцінка

Технічні характеристики HATOR Hellyberry HK75

Параметр Значення Формфактор 75% (82 клавіші) Перемикачі Hellyberry Mechanical Linear (Haimu), лінійні, змащені Сила натискання 47 ± 5 гс (початкова 30 гс / фінальна 55 гс) Хід до спрацювання 2,0 ± 0,5 мм Повний хід 3,6 ± 0,3 мм Ресурс перемикачів 50–60 млн натискань Конструкція кріплення плати Gasket Mount (силіконові прокладки) Кейкапи ABS Double-shot, OEM-профіль Підключення (Wireless) USB Type-C / 2,4 ГГц / Bluetooth 5.3 Кількість BT-пристроїв До 4 одночасно Частота опитування 1000 Гц Акумулятор 4000 мАгод (до 200 год без RGB) Вага (Wireless) 790 грамів Hot-swap Так (3 та 5-пінові свічі) RGB Індивідуальне підсвічування клавіш + бічні LED-смуги Програмне забезпечення Фірмовий софт із українською локалізацією

Паковання та комплектація HATOR Hellyberry HK75

Коробка новинки витримана в дусі молодіжного суббренду, тому вона яскраво-фіолетово-салатова.

Окрім самої клавіатури в коробці лежить кабель USB-C, комбінований пулер для знімання клавіш і перемикачів, інструкція, USB-ресивер, а також набір із 7 додаткових кейкапів.

Дизайн, ергономіка та функціональність

HATOR Hellyberry HK75 має формат 75% та вагу 790 грамів. На мою думку, це, мабуть, один із найрозумніших компромісів у світі клавіатур. Ти зберігаєш функціональний ряд F1–F12, блок стрілок та більшість службових клавіш, але при цьому на столі займається значно менше місця, ніж з повнорозмірною клавіатурою.

Новинка має 82 клавіші, а корпус повністю пластиковий. Матеріал щільний, не прогинається при натисканні, і загального відчуття дешевизни немає. Колір білий, але торець по колу чорний.





На передньому торці HATOR Hellyberry HK75 розмістили металевий логотип Hellyberry.

На правому та лівому торцях бачимо вирізи для RGB-підсвічування.

На зовнішньому торці є отвір для зберігання комплектного USB-ресивера, клавіша перемикання роботи між Windows та iOS, а ще кнопка перемикання режимів підключення (дротовий, Bluetooth, 2,4 ГГц).

На дні є пара двопозиційних ніжок з гумовими накладками та чотири силіконових ніжки. Завдяки цьому клавіатура не їздить по столу навіть під час активного тайпінгу та може міняти кут нахилу.

У правому верхньому куті розташоване металеве коліщатко. За замовчуванням воно регулює гучність, натискання вимикає звук, а якщо потримати дві секунди, то воно перемикається в режим керування яскравістю підсвітки. При зміні режиму LED-індикатори розташовані лівіше та нижче тричі моргають для підтвердження.

Розкладка тут ANSI, тобто Enter однорядний і широкий, лівий Shift довгий, а правий коротший. Для більшості геймерів і тих, хто звик до стандартного розташування клавіш, це звична і зручна схема. Клавіша F1 розмішена трохи правіше цифри 1.

Кейкапи виготовлені з ABS-пластику методом подвійного лиття. Це означає, що символи не надруковані поверх матеріалу, а вилиті разом із ним, тому стертися вони не можуть фізично. На кожній клавіші присутні англійська та українська розкладки. Латиниця розміщена у верхній частині клавіші, а кирилиця трохи нижче і праворуч від неї, дрібнішим кеглем. Шрифт трафаретний.

Підсвічування українських символів відповідає підсвічуванню англійських, а обидві розкладки зроблені методом double-shot, тому кирилиця теж світиться крізь матеріал, і це не просто лазерне гравіювання поверх пластику. Це реально приємна деталь, якої немає в багатьох конкурентів на цьому рівні ціни та й вище. Я вже мовчу про відсутність російської розкладки.





Самі ж клавіші мають легкий нахил, в них матова поверхня, тому пальці взагалі не ковзають. Відчуття на дотик нейтральне та приємне, але PBT дало б виразнішу текстуру. Проте вимагати за таку ціну подібні кейкапи дуже дивно, на мою думку.

Особливості HATOR Hellyberry HK75

Головною фішкою Hellyberry HK75 є система Gasket Mount. Плата тут не прикручена жорстко до корпусу, а тримається на силіконових прокладках. Завдяки цьому клавіші мають характерну “пружність” при наборі, а звук натискань виходить глухим і насиченим.

Перемикачі тут лінійні Hellyberry Mechanical Linear з ресурсом до 60 млн натискань. Фактичний їх виробник компанія Haimu і це важлива деталь. Серед ентузіастів Haimu давно відома як постачальник якісних та адекватних за ціною свічів. Перемикачі йдуть вже змащеними, тому в них плавний хід без пісочного ефекту, який переслідує більшість бюджетних альтернатив.

Сила спрацювання складає 47 грамів. Цього більш ніж достатньо для тривалого друку і водночас не надто чутливо. Скажімо так, це класичний показник для ігрових клавіатур (норма 35-45 грамів). Хід до спрацювання складає 2,0 ± 0,5 мм, а повний хід — 3,6 ± 0,3 мм.





Заявлено також про багатошарове шумопоглинання (силікон під платою, поролон на платі, додаткові амортизуючі плівки), тому це ще один аргумент на користь цієї клавіатури. Звук натискання глухий і приємний, та й загалом він дуже пристойний і точно не дратуватиме нікого навколо. Послухати тайпінг можна нижче на відео.

HATOR Hellyberry HK75 має й підтримку Hot-swap. Тобто в будь-який момент ви можете легко замінити перемикачі на інші (потірбні 3- або 5-пінові без пайки).





Завезли й RGB-підсвічування. Є індивідуальна підсвітка кожної клавіші на 16,8 млн кольорів та бічні LED-смуги про які згадувалося вище. Виглядає цілком ефектно, особливо у темній кімнаті.

Не забули про NKRO і Anti-ghosting, тому усі натискання реєструються без проблем.

Підключення, керування та ПЗ

HATOR Hellyberry HK75 підключається по USB Type-C, через USB-приймач із частотою опитування до 1000 Гц та по Bluetooth 5.3 з підтримкою до чотирьох пристроїв одночасно. Перемикання між режимами відбувається фізичними комбінаціями клавіш і займає буквально секунду. Якщо не потрібен, то донгл зберігається у спеціальному відсіку в корпусі, про який ми писали вище.





Клавіатура має фірмове ПЗ під назвою Hellyberry. Воно дуже схоже на програмне забезпечення інших пристроїв HATOR, тобто максимально просте, навіть аскетичне, але усі потрібні функції тут є.

Програма має українську локалізацію. Через неї налаштовуються макроси, перепризначення клавіш, різні RGB-ефекти тощо. Всі профілі зберігаються у вбудованій пам’яті клавіатури, тому на чужому комп’ютері ваші налаштування будуть при вас.

Також маємо кілька зручних апаратних функцій. Наприклад, комбінації клавіш Fn + 1–0 показують рівень заряду цифровим способом через підсвітку, Fn + Alt (L) перемикає між чотирма пресетами розкладок (QWERTY, Dvorak та іншими), Fn + W міняє місцями WASD та стрілки.





Автономність HATOR Hellyberry HK75

HATOR Hellyberry HK75 оснащена акумулятором на 4000 мАгод. Заявлено, що без підсвічування клавіатура тримає до 200 годин, що на практиці означає кілька тижнів без підзарядки. З активним RGB ця цифра, звісно, суттєво зменшується, але навіть при помірній яскравості підсвітки вистачає на кілька повноцінних робочих або ігрових днів в чому я переконався на практиці.

Важливий практичний момент щодо зарядки. Клавіатура заряджається через USB-C, але підтримує лише 5V/2A, тобто максимум 10 Вт. Це означає, що сучасні смартфонні БЖ до неї підключати не варто, адже це може пошкодити акумулятор та й вони її просто не заряджають. Найбезпечнішим варіантом є звичайний порт USB на комп’ютері чи ноутбуці, або найдешевший блок живлення без швидкої зарядки.





Досвід користування HATOR Hellyberry HK75

HATOR Hellyberry HK75 мені не просто сподобалася, вона мене приємно здивувала. Я не дивився на її цінник перший час, щоб скласти враження про клавіатуру, припустити на основі власного досвіду скільки вона може коштувати і вже тоді порівняти це з реальністю.

І я дуже здивувався, коли побачив, що її вартість менше ніж 2000 гривень, і це при адекватному комплекті, якісній збірці, “гарячій” заміні клавіш, змінних кейкапах, перевірених перемикачах та купи важливих дрібниць.

Тайпінг тут комфортний, а наявний Gasket Mount додає саме той рівень м’якості, який потрібно і для ігор і для довгих годин друкування літер. Також мені заходить формат 75%, який я вважаю одним з найкращих. Водночас я знаю багатьох, хто не любить “обрізані” клавіатури, тому це завжди справа смаку та в цьому випадку навіть переконань.





Є й кілька нюансів, які варто знати заздалегідь. Кейкапи з ABS-пластику неминуче почнуть набувати характерного блиску через кілька місяців чи років активного використання. Це загальна особливість матеріалу, і тут HATOR нічого не може вдіяти, не підіймаючи ціну. Водночас я тестував набагато дорожчі клавіатури, які теж мали такі ж кейкапи, тому жалітися на це взагалі не варто. Це я просто вам кажу, як є, щоб ви знали. Ну, бо це огляд.

Ціна та конкуренти

HATOR Hellyberry HK75 у бездротовому форматі, що опинився в нас на огляді коштує 1799 гривень. Це, я б сказав, агресивна ціна для клавіатури з Gasket Mount та змащеними перемикачами від відомого виробника, тому співвідношення ціна/якість тут чудова.





Найпрямішим конкурентом, напевно, можна назвати Ajazz AK820 Max, але вона коштує від 2499 гривень. Це схожий формат, та й модель популярна в тих, хто в темі і шукає собі доступну, але якісну механіку.

Також є Keychron J1 з цінником від 1944 гривень. Це популярна модель, але вона наче трохи гірша за рівнем шумоізоляції, та й акумулятор тут лише 2 000 мАгод, проте бренд перевірений та надійний. Серед власних продуктів HATOR можна порадити Skyfall 80 (ціна від 1999 грн) з перемикачами Aurum. Наш огляд цієї моделі тут.

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Лаконічний дизайн, пластиковий корпус, металеве коліщатко і логотип на передньому торці приємно підтягують загальний вигляд. Якість збирання, матеріали 8 Міцний пластиковий корпус без люфтів і скрипів. Для свого сегмента зібрано добре. Функ., тактильність 8.5 Gasket Mount і змащені свічі від Haimu, приємний та відносно тихий тайпінг. Є Hot-swap, три режими підключення, корисні апаратні комбінації. Програмне забезпечення 7.5 Є українська локалізація, налаштування макросів, RGB і профілів зі збереженням у пам'яті пристрою. Поки що тільки під Windows, та й вигляд у ПЗ дуже аскетичний. Ціна 8.5 За такі характеристики ціна дуже переконлива.