Огляд навушників Final Audio DX3000CL: аудіофільський мінімалізм по-японськи

Будь-який любитель хорошого звуку рано чи пізно стикається з дилемою. Йому треба або платити великі гроші за серйозні аудіофільські навушники, або миритися з компромісами в бюджетніших моделях. Японський бренд Final запропонував своє рішення у вигляді Final Audio DX3000CL — закритих повнорозмірних навушниках для затятих меломанів та аудіофілів з відносно адекватною ціною. Чи дійсно вони варті уваги та чи все вийшло як треба читайте в цьому огляді.

Final Audio DX3000CL Плюси: аскетичний дизайн; деталізований реалістичний звук; відкрита звукова сцена в закритому форматі; висока чутливість 96 дБ; сумісність із портативними ЦАПами тощо; реальна ремонтопридатність; незвична діафрагма з паперово-вуглецевого композиту Купити в E-Katalog Мінуси: в комплекті немає кабелю чи перехідника 3.5 мм; важка конструкція не для довготривалого використання; до наявного реалістичного звуку треба звикати Купити в E-Katalog 8.1 /10 Оцінка

Технічні характеристики Final Audio DX3000CL

Характеристика Значення Тип навушників Повнорозмірні, закриті, Over-Ear Драйвер 40 мм, динамічний Матеріал діафрагми Японський папір Washi + вуглецеве волокно Частотний діапазон 10 Гц – 40 кГц Імпеданс 37 Ом (@ 1 кГц) Чутливість 96 дБ/мВт Матеріал корпусу Полімер, армований скловолокном Оздоблення Покриття SHIBO Амбушури 30 мм, піна з ефектом пам’яті, синтетична шкіра Вага 410 г (без кабелю) Кабель 2 м, OFC мідь, штекер 4.4 мм Pentaconn Підключення Дротове Ремонтопридатність Теоретично повна

Паковання та комплектація

Final DX3000CL постачаються в аскетичній білій картонній коробці, а всередині знаходиться ще простіший бокс.

Всередині знаходимо:

самі навушники;

знімний кабель 2 м із міді OFC та роз’ємом 4.4 мм Pentaconn;

адаптер з 4.4 мм на 6.3 мм;

інструкцію користувача.

Зверну увагу, що адаптера з 4.4 мм на 3.5 мм у комплекті немає. Це означає, що підключити навушники до смартфона або звичайного аудіоплеєра без додаткових аксесуарів не вийде. Напевно, таким чином виробник чітко дає зрозуміти, що ця модель призначена для серйозного домашнього або студійного використання з різними (портативними і не дуже) звуковими картами, підсилювачами тощо.





Дизайн та ергономіка Final Audio DX3000CL

Final Audio DX3000CL виглядають дуже стримано та аскетично. Маємо вугільно-чорний корпус із полімеру, армованого скловолокном та вкритий фірмовим покриттям SHIBO із дрібнозернистою текстурою під шкіру. Така поверхня справді добре опирається відбиткам пальців та дрібним подряпинам, а от сліди від вух та загальні сліди користування нікуди не дінуться. При цьому навушники виглядають акуратно навіть після тривалого використання.

Заявлено, що наявний скловолоконний армований полімер обрано не випадково, адже цей матеріал значно краще пригнічує механічні вібрації за стандартний ABS-пластик. А це серйозно і безпосередньо впливає на акустичні характеристики навушників.

Final Audio DX3000CL — закриті повнорозмірні навушники. Виробник також відмовився від клею на користь різних гвинтів та кріплень. Тобто жодна деталь навушників не приклеєна, а значить їх можна відносно легко розібрати та замінити будь-який компонент від драйвера до внутрішньої проводки.

Новинка отримала сталеве оголів’я, що рівномірно розподіляє немалу вагу навушників у 410 грамів. Правда, голові від цього не сильно легше, тому орієнтуйтеся на декілька годин прослуховування музики і не більше. Далі вже починає нити шия. Принаймні так було в мене. Тобто в цих навушниках не посидиш цілий день.

Final Audio DX3000CL мають амбушури завтовшки 30 мм із піни з ефектом пам’яті. Вони повністю охоплюють вуха і дають стабільну пасивну ізоляцію, іноді не гіршу ніж режим в ANC в деяких інших навушниках. Аудіопристрій взагалі не хитається на голові, але при цьому не тисне болісно. Також треба пам’ятати про екошкіру амбушурів, тому в теплу пору року ваші вуха, скоріше за все, будуть в них пітніти.

Новинка також не отримала складного механізму та й чашки не складаються, то це суто домашній варіант прослуховування музики.

Особливості та звук Final Audio DX3000CL

Final DX3000CL мають 40-міліметровий динамічний драйвер із гібридною діафрагмою. В ньому є японський папір Washi та вуглецеве волокно. Також тут незвичка конструкція підвісу, що позитивно впливає на діафрагму дозволяє діафрагмі рухатися лінійно, без механічного опору гофрованих країв.





Перед драйвером встановлено такий собі Spider-web Diffuser із геометрією павутини. Кажуть, що він не просто захищає діафрагму, а робить високі частоти гладкими та комфортними для прослуховування без класичних електронних фільтрів.

Головною проблемою закритих навушників часто є внутрішній тиск і відбиття звукових хвиль, що створюють відчуття “замкнутого простору”, тобто кажуть, що “звук як з бочки”. Виробник каже, що розв’язав цю проблему за допомогою технології Rear Diffuser Array Structure.

Кажуть, що система внутрішніх ребер-дифузорів спроєктована так, щоб повністю усунути паралельні поверхні всередині чаш. Тобто відбиті хвилі розсіюються замість того, щоб накопичуватися у вигляді стоячих хвиль, а це значить, що глухого звуку немає.

Результат дії цієї технології реально відчувається на слух, адже Final Audio DX3000CL мають дійсно незвично широку та глибоку звукову сцену як для закритих навушників. Тобто ви чудово чуєте усі інструменти, їх чітко та реалістично чутно і ви ніби знаходитеся серед музикантів. Ніби сидите на стулі посеред них і слухаєте як вони грають вам.





Загальний характер звучання Final Audio DX3000CL можна описати як нейтральний із характером. Низькі частоти тут помірні, але при цьому дуже сильно відчуваються. Тобто у баса є об’єм та вага, він контрольований і глибокий, але водночас він не забиває нижню середину.

Середні частоти, без перебільшення, є найсильнішою стороною цих навушників, адже вокал подається живо, ніби співають буквально біля тебе. Якщо ви слухаєте джаз, класику або камерну музику, то отримаєте справжнє задоволення.





Високі частоти чисті та повітряні. Вони точно не ріжуть вуха, а мають стримане, навіть помірне звучання.

Якщо ви шукаєте навушники, які вражають гучним басом та агресивним звуком, то Final DX3000CL точно не для вас. Але якщо ви хочете почути музику такою, якою вона є насправді, то ця модель саме те, що треба. Правда, це ж відноситься й до будь-яких притомних дротових аудіофільских моделей, де звучання взагалі не таке, яке ми звикли чути від універсальних аудіопристроїв для широкого кола слухачів.

Підключення та сумісність

З опором 37 Ом та чутливістю 96 дБ, Final Audio DX3000CL є значно доступнішими для різних портативних джерел, ніж багато інших аудіофільських моделей. Якщо у вас є нормальний портативний ЦАП, то він цілком здатний їх розкрити, хоча стаціонарний підсилювач дасть ще краще їх розкриття.





Я слухав і тестував ці навушники на ЦАПі із підсилювачем iFi Go bar Kensei. Це серйозна та недешева штука, яка без проблем їх розкрила. Але я певен, що для Final Audio DX3000CL підійдуть і простіші моделі.

Нагадую, що наявний кабель із безкисневої міді OFC довжиною 2 метри закінчується роз’ємом 4.4 мм Pentaconn. У комплекті є адаптер на 6.3 мм для підключення до підсилювачів, а от адаптер на 3.5 мм відсутній, і купувати його доведеться окремо, якщо є потреба.

Звісно, ніяких фірмових програм, застосунків чи утиліт на смартфон, чи ПК такі навушники не мають. Та й вони їм не потрібні, бо користувач налаштовує та контролює звучання самостійно через наявний ЦАП чи підсилювач.





Досвід користування Final Audio DX3000CL

Протягом тестування Final Audio DX3000CL використовувалися в різних сценаріях: прослуховування музики різних жанрів, фонова робота в офісі та перегляд відео.

Аудіофільські навушники типу Final Audio DX3000CL найкраще проявляють себе в джазі, класиці, камерній музиці чи записів, де головним є голос. В цих випадках вони буквально розкривають деталі треків, які на інших, звичайних, моделях просто губляться. Проте й електронна музика з виразним басом теж звучить добре, хоча і без того хорошого басового напору, якого можна очікувати від закритих навушників.

Та й інші різні жанри також можна без проблем слухати і отримувати задоволення. Я прослухав різні альбоми гуртів жанрів metalcore, posthardcore та nu metal і враження тільки позитивні. Проте якщо ви тільки хочете купити собі аудіофільські навушники, тор треба розуміти, що звук в них буде взагалі не такий, який ви звикли чути у звичайних моделей. Він не буде підсилений нічим, він буде звучати як є, а ви ніби будете знаходитися серед музикантів. До такого точно треба буде звикати, бо це кардинально міняє сприйняття буквально кожного треку.





Також в таких моделях вилазять усі помилки при зведенні. Якщо трек звели коряво, то ви це почуєте. Дуже почуєте. А якщо його звели суперкруто, то це також буде вам чутно і задоволення отримаєте ще більше.

Загалом до таких навушників треба звикати десь декілька днів мінімум, але потім ти вже не розумієш, як ти міг слухати музику інакше. А коли вмикаєш звичайні навушники умовного мас-маркету, то розумієш наскільки штучне та витягнуте електронікою в них звучання і наскільки це далеко від реального звучання цих пісень.

Ціни та конкуренти

Final Audio DX3000CL продавалися за ціною 26 999 гривень, але вони то з’являються в магазинах, то зникають, тому за цінником і наявністю треба слідкувати. Це точно серйозна сума, але для Hi-End сегмента просто адекватна.





Конкурентами в цьому сегменті взагалі не багато, але вони є. Наприклад, Focal Azurys (ціна від 22 899 гривень), що мають яскравіший, більш “споживчий” звук із посиленим басом. Також зверніть увагу на Sennheiser HD 660 S2 (ціна від 19 450 гривень). Це вже відкриті навушники з широкою сценою, та гарними відгуками користувачів.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 7.5 Дуже аскетичний дизайн, грубі матеріали, велика вага та немаленькі габарити. Якість збирання, матеріали 9 Якісні матеріали, багато технологій, деталі зібрані без клею, а значить навушники дуже ремонтопридатні. Ціна 7.5 Як для цього сегменту ціна адекватна, але для усіх інших точно буде дорогою. Якість звучання 9.5 Чудовий реалістичний деталізований звук. Проте до нього треба звикати. Комплектація 7.5 Базова комплектація з кабелем та перехідником, але немає ні чохла, ні перехідника на 3,5 мм.

Висновок: Final Audio DX3000CL — якісні та відносно недорогі, як для аудіофільського сегменту, закрити повнорозмірні навушники з аскетичним дизайном та немаленькою вагою. Попри закриту конструкцію в них широка звукова сцена і купа технологій, які роблять звучання максимально реалістичним. Таке звучання точно не для всіх, до нього треба звикати та мати ЦАП чи підсилювач. Але якщо ви хочете заходити у світ поціновувачів якісного звучання, то ця модель підходить для цього чи не найкраще. Але якщо ви очікуєте агресивного, драйвового звуку із потужним басом, якщо плануєте брати навушники в дорогу, то краще дивитися в інший бік. Final Audio DX3000CL точно є інструментом для вдумливого слухача, який сяде в крісло і буде неспішно, та відносно недовго слухати музику такою, якою вона є насправді. Купити в E-Katalog

Дякуємо магазину Soundmag за надані для огляду навушники Final Audio DX3000CL.