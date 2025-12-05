Огляд PocketBook Verse Lite: твоя перша електронна книга

У лінійці електронних книг PocketBook є моделі на будь-який смак і гаманець від базових до топових з кольоровими екранами. Сьогодні ми розповімо про новинку 2025 року під назвою PocketBook Verse Lite, яка позиціюється як найдоступніша “читалка” серії Verse. Чи вдалося компанії створити збалансований пристрій для початківців, або це просто обрізаний варіант звичайної версії? Все це і набагато більше ви дізнаєтеся з цього огляду.

PocketBook Verse Lite Від 4979 грн. Плюси: легкий і компактний корпус; аскетичний сучасний дизайн; підтримка 25 форматів без конвертації; відкритість екосистеми; підтримка DRM-захищених форматів; інтеграція з хмарними сервісами; є порт USB Type-C; тривала автономність; є підсвічування; доступна ціна у своєму сегменті; є "нічний режим" Мінуси: нижча роздільна здатність екрана; для когось буде мінусом відсутність фізичних кнопок; немає слота для карт пам'яті microSD; немає регулювання теплоти підсвічування; немає аудіофункцій; відносно невелика різниця в ціні з більш функціональними моделями; немає захисту від вологи чи води

Технічні характеристики PocketBook Verse Lite

Характеристика Значення Екран 6-дюймовий сенсорний E Ink Carta™, 1024×758 пікселів, підсвічування, щільність 212 ppi, 16 відтінків сірого Пам’ять 512 МБ ОЗП, 8 ГБ внутрішньої пам’яті Формати підтримуваних файлів ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF Підключення та зв’язок Wi-Fi 2.4 ГГц Захист від вологи Немає Операційна система Linux 3.10.65 Батарея 1000 мАгод, до 2 місяців роботи Матеріали корпуса Пластик Кольори Midnight Grey (чорний) Габарити 108×156×7,6 мм Вага 170 грамів

Пакування та комплектація

PocketBook Verse Lite постачається в класичній для бренду коробці. Вона компактна, екологічна та з мінімалістичним дизайном. На упаковці видніється зображення самого рідера та основні характеристики, а також різна інформація про модель.

Всередині коробки знаходиться сама електронна книга, короткий кабель USB Type-C для зарядки та передачі даних, а також стандартна документація з інструкцією користувача кількома мовами. Адаптер живлення в комплект не входить.

Комплектація мінімальна, але цілком достатня для початку роботи. Єдине, про що вам, напевно, треба подумати заздалегідь — це чохол.

Дизайн та ергономіка

PocketBook Verse Lite не намагається здивувати просунутим дизайном, тому тут усе максимально практично та функціонально. Але водночас нова електронна книга копіює зовнішній стиль усіх нових читалок компанії.

Передня частина пристрою пласка, з широкими рамками навколо екрана, що дозволяє комфортно тримати книгу, не торкаючись сенсорної зони випадково. На відміну від старших моделей серії Verse, тут немає жодних фізичних кнопок. Вже тут це, напевно, комусь не сподобається, бо усі електронні книги цього виробника мали кнопки, а тут їх не додали. Проте до такого швидко звикаєш, тим паче цю практику давно ввели конкуренти з Amazon та інших брендів.

Корпус PocketBook Verse Lite пластиковий і нагадує софт-тач. Захисту ні від води, ні від вологи тут немає. Задня панель має цікаву текстуру, а сам матеріал приємний на дотик і дає надійний хват. Проте він дуже швидко та легко збирає пил та відбитки пальців, але це «хвороба» не тільки цієї моделі, а й усіх читалок загалом. Колір корпуса тут чорний, ну, або темно-сірий.

Передня панель традиційно чорна з невеликим логотипом PocketBook внизу.

На торцях пристрою немає жодних кнопок, слотів для карт пам’яті чи роз’ємів для навушників. Весь функціонал зосереджений на нижньому торці. Тут бачимо порт USB Type-C для зарядки, світлодіодний індикатор заряду та кнопку живлення. До речі, відсутність слота microSD одна з ключових відмінностей цієї моделі від старших версій.

PocketBook Verse Lite важить всього 170 грамів та має габарити 108×156×7,6 мм, через що «читалка» майже не відчувається в руці. Компактність також на висоті, тому пристрій легко поміститься в невеликій сумці чи навіть у кишені куртки, або широких штанів.

Тут варто згадати про відсутність будь-яких датчиків. Немає ні G-сенсора для автоматичного повороту екрана, ні датчика обкладинки, який автоматично вмикав би чи вимикав пристрій. Ці спрощення свідомі та направлені на зниження вартості, але для базової моделі це цілком прийнятний компроміс.

Загалом, дизайн PocketBook Verse Lite відрізняється аскетичністю та наголосом на простоті. Тут немає нічого зайвого, тому це просто легкий, зручний пристрій для читання, який робить свою роботу без претензій на статусність.

По розміру читалка ну дуже компактна і може поміститися буквально куди завгодно: в тендітну жіночу руку, в кишеню чи маленьку сумочку. Її дуже легко тримати та без проблем читати на ній годинами.

Дисплей PocketBook Verse Lite

PocketBook Verse Lite оснащено 6-дюймовим сенсорним дисплеєм E Ink Carta з роздільною здатністю 1024×758 точок. Щільність пікселів становить 212 ppi, що є трохи нижчим показником порівняно зі стандартними 300 ppi в більшості сучасних «читалок». Проте на практиці це не настільки критично, як може здатися, та і якщо не мати поруч іншої, дорожчої, електронної книги, то різницю ви не помітите.

Для читання романів чи наукпопу роздільність 212 ppi цілком достатня. Шрифти залишаються чіткими та читабельними, а очі не напружуються навіть після кількох годин читання. Проблеми можуть виникнути хіба що з дрібними шрифтами в PDF-файлах або з детальними ілюстраціями, де менша чіткість стає помітнішою. Проте через суперкомпактний розмір я не рекомендую, та ви й нормально не зможете, читати на цій моделі комікси чи будь-що у PDF.

Технологія E Ink Carta імітує вигляд справжнього паперу, що робить читання комфортним для очей. Такий екран не має власного випромінювання та не мерехтить, відповідно, жодного шиму тут немає. Це дуже важлива, я б сказав ключова, перевага перед смартфонами чи планшетами, де LCD або OLED-екрани через декілька годин читання втомлюють зір. Також дисплей має антиблікове покриття, тому читати можна навіть під прямими сонячними променями, адже екран не засвічується.

PocketBook Verse Lite також має підсвічування дисплея. Воно тут, як і в будь-якій інший електронній книзі, фронтальне, тобто світлодіоди розташовані навколо рамки екрана і м’яко освітлюють поверхню. Це дозволяє комфортно читати у сутінках або повній темряві.

Яскравість регулюється плавно і цього цілком вистачає для різних умов освітлення. Але на відміну від старших моделей тут немає функції SMARTlight. Остання дозволяє регулювати колірну температуру підсвічування. Тобто в PocketBook Verse Lite ви не зможете зробити світло теплішим для вечірнього читання і воно завжди буде холодним білим.

Екран підтримує 16 градацій сірого, що достатньо для відображення обкладинок книг та ілюстрацій. Звісно, це не кольоровий дисплей, тому яскравих картинок чекати не варто, але загалом цього цілком вистачить.

Сенсорний екран в читалці ємнісний і реагує на дотики миттєво. Також підтримується мультитач для масштабування тексту чи зображень двома пальцями. У налаштуваннях можна активувати “нічний режим”, коли фон стає чорним, а текст білим. Це зручно для читання в повній темряві з мінімальним підсвічуванням. А ще радує, що компанія додала цю функцію у свою найдоступнішу читалку, бо раніше це було лише в топових моделях.

Залізо, інтерфейс та ОС

Під корпусом PocketBook Verse Lite працює двоядерний чип з частотою 1 ГГц та 512 МБ оперативної пам’яті. Загалом, це, звісно, скромні показники, але цілком достатні для електронних книг. Внутрішньої пам’яті тут 8 ГБ, а розширити її, я нагадую, не вдасться через відсутність слота для карт microSD.

Враховуючи, що текстові книги важать зазвичай кілька мегабайтів, тут легко поміститься кілька тисяч книг. Проблеми можуть виникнути хіба що при зберіганні великих PDF-файлів або коміксів, але ми вже говорили, що на такій діагоналі читати це взагалі не зручно, тому краще це оминати та розуміти перед покупкою.

Операційна система електронної книги називається Linux 3.10.65. Вона відома своєю стабільністю та енергоефективністю, не має фонових процесів, що розряджають акумулятор, і працює швидше за Android-системи, які використовують деякі конкуренти. Проте варто розуміти, що швидкість роботи читалок суттєво повільніша від смартфонів чи планшетів. Це нормально.

Інтерфейс PocketBook традиційно простий та інтуїтивно зрозумілий, особливо для тих, хто вже мав справу з продукцією бренду.

Головний екран показує обкладинки останніх відкритих книг і прогрес їх читання. Нижче знаходиться віджет онлайн-магазину PocketBook, але за бажанням його можна прибрати в налаштуваннях.

Зверху є панель з годинником, рівнем заряду батареї та іконками Wi-Fi. Внизу розташована панель навігації з доступом до різних розділів: бібліотека, магазин, додатки, налаштування.

Свайпом згори вниз відкривається функціональна шторка, де можна швидко налаштувати яскравість підсвічування, увімкнути режим польоту, синхронізувати бібліотеку з хмарою або перейти в загальні налаштування пристрою.

Тепер поговоримо про підтримку форматів і тут PocketBook Verse Lite, як і інші моделі бренду, має суттєві переваги, адже підтримує 25 форматів без необхідності конвертації. На цьому рідері можна без проблем відкривати текстові формати ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, та формати зображень JPEG, BMP, PNG і TIFF.

А ще читалка має підтримку DRM-захищених форматів типу Adobe DRM (EPUB, PDF) та LCP DRM (EPUB). Це означає, що ви можете легально купувати книги в європейських чи українських онлайн-магазинах або брати їх в електронних бібліотеках і читати без зайвих танців з бубном.

Сама ж програма для читання максимально стандартна, але її можливостей більше ніж вистачає, щоб налаштувати книгу та її читання під себе. Тут є показ сторінок до кінця глави, налаштування шрифту та його розміру, інтервалу між рядками та розмір полів, згаданий вище словник, нотатки, швидкий доступ до змісту тощо.

З підключення тут є Wi-Fi 2.4 ГГц (підтримки 5 ГГц немає) та USB Type-C для зарядки та передачі файлів. Bluetooth відсутній, тож про аудіокниги чи підключення бездротових навушників можна забути.

Вбудовані додатки включають веббраузер (дуже повільний, але для перегляду текстових сторінок підійде), калькулятор, галерею для перегляду зображень, нотатки та RSS-рідер. Є навіть ігри типу шах, солітера, скребла та судоку, якщо вам раптом захочеться відірватися від читання.

PocketBook Verse Lite постачається з 11 попередньо встановленими словниками, а ще можна безплатно завантажити 42 додаткові мовні комбінації. Це робить пристрій чудовим інструментом для вивчення іноземних мов або читання книг в оригіналі зі швидким перекладом незнайомих слів.

Інтеграція з хмарними сервісами тут також на висоті. Наявний PocketBook Cloud синхронізує вашу бібліотеку між різними пристроями, є підтримка Dropbox та функція відправки книг на пристрій через електронну пошту. Це дуже зручно, якщо ви користуєтеся кількома читалками або смартфоном для читання, або купляєте книги на сайтах українських магазинів і вони файлами приходять на вашу пошту.

Автономність PocketBook Verse Lite

PocketBook Verse Lite оснащено літій-іонним полімерним акумулятором ємністю 1000 мАгод. Це найменша батарея серед сучасних моделей PocketBook, але не поспішайте засмучуватися.

Виробник обіцяє до двох місяців автономної роботи, але це за умови помірного використання близько 30 хвилин читання на день з середньою яскравістю підсвічування. Якщо ви читаєте більше, скажімо, пару годин щодня, як я, то можна розраховувати на три-чотири тижні без підзарядки. Це все одно чудовий показник, особливо порівняно зі смартфонами чи планшетами. А ще це такий собі “золотий стандарт” для читалок.

Тут варто розуміти, що E Ink екрани споживають енергію лише під час перегортання сторінок чи оновлення зображення. Тобто коли ви просто читаєте сторінку, батарея майже не витрачається, а найбільше енергії йде на підсвічування, Wi-Fi та відкриття нових книг. Тому якщо вимкнути Wi-Fi та знизити чи деактивувати яскравість, то автономність суттєво зростає.

Зарядка відбувається через порт USB Type-C. Потужність тут невелика, тому повна зарядка займає десь 2-3 години залежно від адаптера живлення, який ви використовуєте.

Досвід використання PocketBook Verse Lite

Надкомпактний та 170-грамовий PocketBook Verse Lite дійсно майже не відчувається в руці. Для порівняння, середній смартфон важить близько 200 грамів, а тут ще й розподіл ваги рівномірний, та й співвідношення сторін взагалі інше, тому руки не втомлюються взагалі.

Відсутність фізичних кнопок перегортання для мене є комфортним, але я розумію, що для когось це буде мінусом. З одного боку, це робить дизайн більш мінімалістичним і дозволяє тримати книгу як завгодно, не шукаючи «правильне» положення, щоб натиснути кнопку. З іншого, багато користувачів звикли до тактильних клацань і вважають їх зручнішими за тапи по екрану. Тут вже кожен вирішує сам для себе.

Дисплей хоч і має понижену роздільність, але фактично цього не помітно, якщо не мати іншої моделі під рукою. Тому для художньої літератури чи нонфікшну він працює бездоганно. Текст чіткий, шрифти читабельні, а очі взагалі не напружуються. Але при читанні PDF-файлів з дрібним текстом чи складною версткою почали проявлятися обмеження, що логічно на такому маленькому екрані, тому знову не рекомендую використовувати цю модель саме для такого формату.

Підсвічування працює добре, яскравості вистачає для читання в будь-яких умовах. Відсутність розумного освітлення мене напружувала, бо в моїй рідній моделі вона є і я використовую жовтаве світло. Але якщо це ваша перша книга і вам немає з чим порівнювати, то ви будете раді такому простому підсвічуванню, особливо з нашими відключеннями світла.

Автояскравість тут є, але працює поганенько. Це актуально не тільки для цієї найдоступнішої моделі, а й для усіх читалок бренду. В Amazon Kindle з цим набагато краще. Зате вони не вміють рахувати сторінки та показують лише приблизний час до кінця глави.

Швидкість роботи системи цілком прийнятна, знову ж таки, як для читалки. Книги відкриваються за пару секунд, а перегортання сторінок відбувається майже миттєво. Але якщо одночасно відкрити кілька книг і не закривати їх через диспетчер задач, система починає гальмувати і це логічно для такого заліза.

Чи рекомендував би я цю модель? Залежить від ваших потреб. Якщо ви шукаєте свій перший рідер, не хочете переплачувати за зайві функції та плануєте в основному читати художню літературу та наукпоп, то PocketBook Verse Lite точно хороший варіант. Цей рідер легкий, компактний, підтримує купу форматів і не прив’язаний до закритої екосистеми, як той же Kindle.

Але якщо ви вже маєте досвід використання читалок і звикли до фізичних кнопок, великого акумулятора, можливості розширення пам’яті та зміни колірної температури, то краще подивіться на інші моделі. Різниця в ціні тут не настільки велика, щоб жертвувати зручністю.

Ціна та конкуренти

PocketBook Verse Lite продається за ціною від 4979 гривень. Це робить його одним із найдоступніших рідерів на ринку і точно найбюджетнішим серед читалок відомих брендів.

З конкурентів можна звернути уваги на звичайний PocketBook Verse, що коштує від 5649 гривень. Тут вже є SMARTlight для регулювання теплоти підсвічування, фізичні кнопки, більший акумулятор на 1500 мАгод, G-сенсор і слот для SD-карти. Доплата відносно невелика, але функціонал значно ширший.

З ще дешевших є тільки якийсь ноунейм EvroMedia One (ціна від 3648 гривень), але ця електронна книга поступається по залізу та можливостям.

Ну й важливим конкурентом є Amazon Kindle Gen 11 2022 з цінником від 5749 гривень. Екран тут також 6 дюймів, але з роздільністю 300 ppi, що краще за Verse Lite, але є прив’язка до екосистеми Amazon і складнощі з завантаженням книг не з офіційного магазину. Тому тут або доведеться це терпіти, або робити джейлбрейк, що в будь-якому разі буде зайвими клопотами для користувача.

Якщо порівнювати ціну та функціонал, PocketBook Verse Lite займає дещо дивну нішу. Він дешевший за звичайний Verse лише на умовні 700 гривень, але при цьому втрачає багато корисних функцій. З іншого боку, він легший, компактніший і має сучасний USB Type-C, чого немає в старіших моделях тієї ж PocketBook.

Якщо порівнювати ціну та функціонал, PocketBook Verse Lite займає дещо дивну нішу. Він дешевший за звичайний Verse лише на умовні 700 гривень, але при цьому втрачає багато корисних функцій. З іншого боку, він легший, компактніший і має сучасний USB Type-C, чого немає в старіших моделях тієї ж PocketBook.

Висновок: Електронна книга PocketBook Verse Lite не претендує на звання "найкращого рідера року", але впевнено займає нішу доступних пристроїв для початківців. Це мінімалістичний інструмент для читання, він легкий, компактний, з великою підтримкою форматів і без прив’язки до закритої екосистеми. Якщо ви вперше купуєте читалку і не хочете переплачувати за функції, якими, можливо, ніколи не скористаєтеся, то цей варіант буде хорошим вибором. Але якщо ви вже маєте досвід користування рідерами або знаєте, що вам важливі фізичні кнопки, тепле підсвічування чи можливість розширення пам’яті, то краще розглянути інші моделі. Купити в Click.ua

Дякуємо магазину iClick.ua за надану для огляду електронну книгу PocketBook Verse Lite.