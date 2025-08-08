Огляд POCO F7: твій перший “майже флагман”

Навесні ми писали про POCO F7 Ultra, що неприємно дивував своєю ціною та деякими можливостями. А тепер на огляді в ITC.ua опинився POCO F7 – новинка в середній категорії, що коштує адекватних грошей, має чудовий вигляд та може навіть похизуватися перед деякими флагманами. Ми вже протестували смартфон декілька тижнів, походили з ним, пограли і вже готові розказувати про нього детальніше.

Технічні характеристики POCO F7

Екран AMOLED, 6.83 дюйма, 1280×2772 пікселів, щільність 447 ppi, 120 Гц, середня яскравість -1700 ніт, пікова яскравість – 3200 ніт, Dolby Vision, HDR10+, кольори 12 біт, захисне скло Gorilla Glass 7i Процесор Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4, вісім ядер (1×3,21 ГГц Cortex-X4 та 3×3,0 ГГц Cortex-A720 та 2×2,8 ГГц Cortex-A720 та 2×2,0 ГГц Cortex-A720), максимальна тактова частота 3.21 ГГц Графічний чип Adreno 825 Пам’ять 12 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.1 Основні камери Головна на 50 Мп, діафрагма f1.5, сенсор 26 мм, DAF, OIS, запис відео в 4K@60fps; надширококутна з роздільною здатністю 8 Мп, діафрагма f2.2, сенсор 15 мм Фронтальна камера 20 Мп, діафрагма f2.2, запис відео в 1080p@60fps Модулі та інтерфейси Wi- Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ІЧ-порт, навігація GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Акумулятор 6500 мАгод, дротова зарядка 90 Вт, реверсивна 22.5 Вт Програмне забезпечення Android 15, HyperOS 2 Кольори Cyber Silver, Black, White Матеріали корпуса Алюміній та скло Захист від води Є, IP68 Габарити 163.1×77.9×8.2 мм Вага 215 грамів

Паковання та комплектація

POCO F7 продається в чорно-жовтому пласкому боксі.

Всередині коробки знаходиться сам телефон з наліпленою на екран плівкою, кабель USB Type-C, скріпка для відкриття слота з SIM-картками, силіконовий чохол і документація. Блока живлення в комплекті немає, але це стосується саме нашого регіону. Я бачив, що в інших регіонах комплекти мають БЖ на 90 Вт, але Європу чомусь з цим обмежують. Можливо через наявні “зелені” закони.

Дизайн та ергономіка

POCO F7 має сучасний та мінімалістичний дизайн. У смартфона бачимо пласкі грані та закруглені кути. У новинки металева рамка та скляні задня і передня поверхні. Габарити моделі складають 163,1×77,9×8,2 мм, а вага 215 грамів.

На передній панелі бачимо тонкі рамки та вбудовану в екран фронтальну камеру.

На задній панелі є надпис POCO, випнутий овальний модуль основних камер із дивними зеленими лініями та окремо виведений спалах.

На лівому торці за класикою розмістили кнопку блокування екрана та кнопки гучності. На верхній панелі є мікрофон. На нижній — другий мікрофон, динамік, порт USB-C та слот для SIM-карт (дві nano-SIM).

Корпус апарата захищений по стандарту IP68. Це означає, що його можна занурювати у прісну воду на глибину до 1,5 метра на пів години і йому нічого не буде. Одночасно з цим пам’ятаємо, що навмисно цього краще не робити, бо гарантія на такі випадки не діє. Просто добре, що маємо такий бонус, який може десь якось стане в пригоді.

POCO F7 точно не маленький телефон та не легкий. Наче 215 грамів цифра невелика, але модель в руці відчувається монолітною та важкою. Це точно не компактний телефон, який буде акуратно виглядати в маленькій руці. Якраз навпаки.

В нас на огляді був смартфон білого кольору, а ще є чорного та подвійного з прикольним дизайном задньої кришки. В нашому випадку слідів користування та пилу на корпусі взагалі не видно. Напевно, це буде не так на чорному кольорі, а от як на тому третьому не знаю, треба дивитися.

Звісно, це не впливає на його стійкість до ударів, тому краще все ж вдягти чохол. Тим паче комплектна версія прикольна та надійна, а головне, що не з прозорого силікону, який з часом жовтіє.

Дисплей POCO F7

POCO F7 оснащений AMOLED-екраном діагоналлю 6.83 дюйми з роздільною здатністю 1280×2772 точок та щільністю пікселів 447 ppi. Частота оновлення дисплея складає 120 Гц, типова яскравість тут 800 ніт, середня яскравість -1700 ніт, а пікова – 3200 ніт. Є підтримка 12-бітного кольору (!), Dolby Vision та HDR10+.

Екран в моделі дійсно крутий, а 12-бітного кольору я не пам’ятаю навіть у флагмана Xiaomi 15 Ultra. Дисплей отримав насичені, яскраві та реалістичні кольори, а головне тут чорний дійсно чорний, бо це AMOLED.

Правда, це не LTPO-матриця, тому в режимі очікування частота оновлення екрана не буде падати до 1 Гц. В налаштуваннях можна обрати базовий автоматичний режим, коли телефон сам визначатиме де і в яких сценаріях збільшувати чи знижувати частоту оновлення. Або руками вибрати 60 чи 120 Гц. Звісно, я за 120 Гц. Це трохи зменшує автономність, але суттєво покращує загальний досвід користування.

В налаштуваннях є різні профілі колірної температури (я обрав для себе режим насичених кольорів або ще прикольний “Стандратні PRO”), є покращення текстур та HDR за допомогою ШІ, є нічний режим та режим читання тощо. Останній дуже раджу при читанні книг, якщо ви їх читаєте на телефоні. Бо так зір хоч якось буде трохи краще захищений та загалом вигляд тексту буде більш книжковий наскільки це можливо в цьому випадку.

Не забули про функцію Always-On Display з можливістю її активації лише на перші десять секунд, або тільки коли ви дивитеся на екран. Це чудовий варіант для економії заряду, якщо вам все ж потрібна ця функція.

Також є вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців. Він швидкий, навіть дуже, але все ж трохи повільніший, ніж у флагманів, але це нормально. В будь-якому випадку спрацьовує він майже миттєво, але часто не реагує на вологі пальці.

Звук та вібровідгук

Новий POCO F7 має стереозвучання, що реалізовано через один основний динамік та один розмовний. Попри це звучання якщо не флагманське, то дуже близьке. Звук гучний, без дзижчання та навіть десь об’ємний. В налаштуваннях є режим Dolby Atmos та Xiaomi Sound, але мені більше подобається перший. Також є ручний еквалайзер, а при підключенні навушників смартфон підтримує LE, aptX та LHDC 5. Звук тут точно кращий, ніж очікуєш від телефона середньої цінової категорії.

Теж можна сказати про вібромоторчик. Регулювати дають тільки рівень тактильної віддачі, але загалом вібро тут чудове, майже флагманське. Не знаю чи такий самий ставлять у флагманів, але це точно щось не бюджетне.

Камери POCO F7

У POCO F7 є лише дві основні камери, що велика рідкість для сучасних моделей. І добре, що так, бо виробник не став ліпити третій модуль просто заради кількості.

Головна камера тут Sony IMX882 на 50 Мп з діафрагмою f1.5, сенсором на 26 мм, автофокусом та записом відео в 4K при 60 fps. Другий модуль надширококутний 8-мегапіксельний з діафрагмою f2.2 та сенсором на 15 мм.

Камери у смартфона нормальні, але це все, що можна про них сказати. Вони точно не погані, але назвати їх чимось заради чого цю модель треба купляти, точно не можна.

Звичайно, по стандарту знімається усе в 12,5 Мп, але є режим 50 Мп. Мені більш-менш сподобалася деталізація та кольори, проте відразу видно проблеми з динамічним діапазоном. Та й передача кольорів добра тільки для смартфонів, але для мене вона все ж нереалістична, занадто насичені кольори. Проте я думаю саме цього часто й хочуть багато користувачів соцмереж, які викладають туди світлини.

Також відмічу непоганий однократний та двократний зуми майже без втрати деталізації та гарний портретний режим. А от нічна зйомка просто є, просто по стандарту робить з ночі день та часто сильно шумить.

Фронтальний модуль у смартфона на 20 Мп з діафрагмою f2.2. Заявлений запис відео в 1080p@60fps.

Селфі камера теж просто нормальна. Тут зносна деталізація та передача кольорів, а ще адекватно розмивається фон.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Серцем POCO F7 є 4-нанометровий новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4. В нього вісім ядер (1×3,21 ГГц Cortex-X4 та 3×3,0 ГГц Cortex-A720 та 2×2,8 ГГц Cortex-A720 та 2×2,0 ГГц Cortex-A720) та максимальна тактова частота 3.21 ГГц. Графічний чип тут Adreno 825. Смартфон також отримав 12 ГБ ОЗП формату LPDDR5X (плюс віртуальна ОЗП) та версії на 256 та 512 ГБ ПЗУ формату UFS 4.1. З модулів та інтерфейсів завезли Wi- Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ІЧ-порт, а також навігацію GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS.

Свіженький Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4 не належить до флагманських чипів, але він близький до них продуктивно. На жаль, це ж стосується й високих температур. Процесор дуже гарячий в буквальному та переносному сенсах. Він іноді тротлить через це, але загалом працює гарно і сильно нагріває телефон не тільки під час стрес-тестів, а й коли користувач грає.

Звісно, в другому випадку пристрій без проблем можна тримати в руках, а якщо вдягти чохол, то це слабо відчувається, але ви просто повинні про це знати.

Зате процесор запускає будь-які сучасні популярні та графонисті ігри на максимальних налаштуваннях графіки з чудовим fps. Йому під силу Wreckfest, Genshin Impact, Diablo Immortal, PUBG Mobile та будь-які інші проєкти які ви тільки знаєте. Тому з цим взагалі проблем немає і смартфон можна сміливо радити мобільним геймерам.

POCO F7 працює на Android 15 з фірмовою оболонкою Xiaomi HyperOS 2. Виробник обіцяє чотири роки оновлень ОС та шість років апдейтів системи безпеки.

Я вже не раз писав про цю оболонку і моє до неї стримане відношення. Детальніше можна прочитати в цьому огляді. Загалом відзначу чудову кастомізацію та широкі налаштування під користувача. Ну й добре, що є така довга підтримка. З мінусів для мене це реклама та надлишок передвстановлених застосунків. А ще відносно нестабільна робота системи. Іноді таки штуки виправляють частими оновленнями, а іноді вони роблять тільки гірше.

Також смартфон підтримує роботу зі штучним інтелектом, тут є згадане вище покращення зображення та HDR за допомогою ШІ, він є в редакторі фото та відео тощо. Звичайно, є Gemini з коробки, який вже підтримує українську мову.

Автономність POCO F7

POCO F7 оснащений батареєю на 6500 мАгод. Це легко дає до двох днів автономної роботи, але, правда, без мобільних ігор. Якщо ж з ними, але не сильно, то буде півтора дня. І це з частотою екрана 120 Гц та автояскравістю. В налаштуваннях також можна вмикати розумне заряджання, щоб менше зношувалася батарея. В цьому випадку акумулятор заряджатиметься лише до 80% окрім певних випадків.

Пристрій підтримує швидку зарядку на 90 Вт та реверсивну на 22,5 Вт. В першому випадку обіцяють заряджання від 0 до 90% за 30 хвилин. Але не забуваємо, що блока живлення в комплекті немає, тому щоб ці цифри були реальністю, то треба мати чи купити саме такий блок живлення.

В другому випадку дають налаштовувати потужність реверсивної зарядки, але загалом телефоном без проблем можна заряджати фітнес-трекер, навушники чи розумне кільце.

Досвід користування

POCO F7 точно привертає увагу. Спочатку своїм дизайном, металево-скляним корпусом, захистом від води тощо. А потім начинням та можливостями. Тому ця модель мені не просто сподобалася — вона справила на мене приємне враження.

За свої відносно невеликі гроші, а далі ціна буде ще падати, користувачі буквально отримують субфлагман з потужним, але гарячим, процесором, повноцінний захист від води та серйозну батарею. Камера тут просто нормальна, тому її точно не треба розглядати як причину для купівлі.

Обмежений комплект це проблема, але плівка є та чохол теж. А в наші часи це вже гарна новина навіть для китайських брендів.

Я думаю, що це точно потенційний хіт продаж і мені POCO F7 сподобався суттєво більше, ніж дивний POCO F7 Ultra.

Також зважайте на його немалу вагу та великий розмір. 6,8 дюймів в металево-скляному корпусі не жарти, тому перед нами класична велика та важка сучасна лопата. Плюс ще чохол, тому будьте готові до немаленьких габаритів.

Ціни та конкуренти

POCO F7 продається за ціною від 17 699 гривень за версію на 256 ГБ. Проте у великих мережах типу “Алло” цінних складає від 19 499 гривень. На мою думку, ціна адекватна, проте хтось захоче почекати трохи знижок і це його право. Конкурентів у моделі задосить, але вона може даті кожному гідну відсіч.

Зверніть увагу на Poco X7 Pro з цінником від 11 999 гривень, якщо треба щось від цього бренду, але простіше. Також є Realme 14 Pro Plus (ціна від 18 499 гривень) та Realme GT 7T з цінником від 19 499 гривень. Разом з ними продаються Samsung Galaxy A56 (ціна від 13 250 гривень), Google Pixel 9a (ціна від 19 700 гривень), OnePlus Ace 5 Ultra (ціна від 17 900 гривень) та новенький Nothing Phone 3a Pro з ціною від 17 400 гривень.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 Батарея на 6500 мАгод та чудова оптимізація дають до двох днів роботи. Екран 9 Чудовий яскравий насичений AMOLED-екран на 120 Гц заслуговує тільки на високу оцінку. Дизайн, ергономіка 9 Сстильний дизайн, металева рамка та скляні елементи. Програмне забезпечення 7 Не завжди приємний досвід користування HyperOS 2 на базі Android 15, але більшості буде ок, тим паче ОС дуже кастомізована. Продуктивність, тротл. 8 Чип потужний для свого сегмента, але тротлить та гріється. Камера 7.5 Просто нормальні камери для фотографування будь-чого. Підійдуть для викладання світлин у соцмережі, але вау-ефекта не створюють. Ціна 8 Ціна просто адекватна.

Висновок: POCO F7 точно вартує вашої уваги, якщо за відносно невеликі гроші ви хочете отримати майже флагманське рішення. Звісно, тут будуть нюанси, але все одно пропозиція чудова. Смартфон отримав крутезний яскравий AMOLED-екран, повноцінний захист від води, потужний субфлагманський процесор, чудове вібро та якісне звучання. Також варто відзначити велику батарею на 6500 мАгод, підтримку швидкої зарядки на 90 Вт та реверсивної на 22,5 Вт. Проте в комплекті немає блоку живлення, тому бонуса може не бути, якщо ви маєте простіший БЖ. Також чип тротлить і гріється, а ще є питання до реклами та глюків в Xiaomi HyperOS 2. Ну й відсутність eSIM в когось викличе питання. Озвучені вище плюси точно б’ють наявні мінуси, на мою думку, навіть дуже. Тому однозначно рекомендую POCO F7 для купівлі. Також відзначу, що тут просто нормальна камера, яка не розчарує, але й точно не викличе захвату. Враховуйте це перед купівлею. Купити в "Алло"

