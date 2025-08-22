Отакої. Україна займає 4 місце серед держав світу за кількістю біткоїнів

12 держав світу володіють 525 753 млн біткоїнів на суму майже $60 млрд, що становить 2,50% монет в обігу. Цікаво, що Україна посідає четверте місце у цьому списку з близько 463 51 BTC. Більше лише у США, Китаю та Великої Британії.

Найбагатші на біткоїни держави

Уряд США отримав свої біткоїни завдяки низці гучних конфіскацій — від ліквідації маркетплейсу Silk Road до операцій проти даркнету та хакерських угруповань. Таким чином США накопичили майже 200 000 BTC. Станом на початок 2025 року їхня вартість оцінюється в $22 млрд. У березні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву BTC, консолідувавши всі конфісковані активи під федеральним контролем.

Китай залишається одним із ключових гравців за кількістю біткоїнів, хоча його позиція менш прозора. У 2019 році влада конфіскувала понад 190 000 BTC в рамках справи PlusToken. Подальша доля цих монет залишається невідомою: одні аналітики вважають, що частину продали, інші — що вони зберігаються у державних гаманцях. У державі все ще діє заборона на торгівлю та майнінг.

Велика Британія посідає третє місце, оскільки у 2021 році конфіскувала 61 245 BTC у справі про відмивання коштів. Що робити з цими активами й досі невідомо: продати чи залишити їх у державному резерві. Якщо їх збережуть, Британія увійде до клубу найбільших власників BTC.

На п’ятому місці КНДР. Північній Кореї завдяки крадіжкам хакерських угруповань Lazarus Group та інших, вдалось зібрати понад 14 000 BTC, з яких у 2025 році продано активів на понад $1 млрд.

Шостий у списку — Бутан, який з 2019 року майнить біткоїни шляхом використання надлишку електроенергії від гідроелектростанцій. До 2025 року країна накопичила 13,029 BTC на суму $1,3 млрд, що еквівалентно 38% ВВП, який складає $3,42 млрд.

Як Україна опинилась на 4 щаблі?

На сайті нижче вказано, що активи державних службовців складають 463 51 BTC ще з 7 квітня 2021 року. За даними цього вебсайту, підраховано кількість монет на рахунках чиновників шляхом вивчення їхніх податкових декларацій. Тенденція до накопичення біткоїнів почалася ще у 2018 році, коли 57 українських чиновників заявили про володіння понад 21 000 BTC. До 2021 року ця цифра зросла більш ніж удвічі: 652 чиновники повідомили про загальну суму 46 351 BTC. З того часу Україна розглядається як країна з одним з найвищих рівнів володіння біткоїнами серед урядовців.

З початку повномасштабного нападу росії у 2022 році криптовалюту використовували як інструмент для глобального збору пожертв на оборону. У перший рік надійшло близько 57 BTC, які пішли на озброєння, гуманітарну допомогу та логістику.

Свого часу дані про володіння біткоїнами стали предметом спекуляцій. Наприклад, навесні циркулювали чутки, що Україна хоче створити стратегічний біткоїн-резерв. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що готується офіційний законопроєкт. На цьому все затихло.

Станом на середину 2025 року в державних гаманцях залишалося лише 186 BTC — монети не накопичувалися, а постійно витрачались. Згідно з даними Arkham Intelligence, криптоадреси України, призначені для пожертв, наразі мають різних активів на суму трохи більш як $300 тис.

Тобто, вказані на багатьох сайтах накопичені Україною BTC це не державні кошти, а токени на рахунках чиновників. Тепер цікаво, що буде з цифровими активами власників понад $5 млрд після введення регуляції крипторинку в Україні, що планують запровадити у кінці поточного-початку наступного року?