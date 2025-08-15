Рада нарешті візьметься за легалізацію криптовалют наступного тижня

19 серпня український парламент нарешті розпочне розгляд у першому читанні законопроєкту №10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів. Документ уже пройшов профільний комітет і рекомендований до ухвалення як основа для подальшої роботи. Крім того, до жовтня поточного року мають визначитись з розподілом повноважень регуляторів на базі європейської директиви MiCA.

Очікується, що прийняття закону допоможе впорядкувати обіг криптоактивів в Україні.

Ключові положення законопроєкту:

визначення віртуального активу як особливого виду цифрового майна, що існує завдяки технології блокчейн. Віртуальні активи наразі не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу. Однак передбачено ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні Закону України “Про платіжні послуги”.

Класифікація активів на три категорії: токени з прив’язкою до активів, токени електронних грошей (стейблкоїни) та інші віртуальні активи, перелік яких визначатиме регулятор.

Права власності підтверджуватимуться криптографічними ключами; діятиме презумпція правомірності володіння.

Публічна пропозиція віртуальних активів вимагатиме «білої книги» з повною та правдивою інформацією про актив і ризики.

Постачальники послуг у сфері криптовалют повинні проходити авторизацію та забезпечувати захист клієнтів.

Передбачено заходи проти маніпуляцій на ринку, інсайдерської торгівлі та незаконного розголошення інформації.

Оподаткування: окремий режим для доходів від операцій з криптовалютами, оподаткування лише прибутку, звільнення від податків у ряді випадків, а для активів, придбаних до набрання чинності законом, у 2026 році діятиме пільгова ставка ПДФО у 5%.

Джерело: Данило Гетманцев