Рада нарешті візьметься за легалізацію криптовалют наступного тижня

Тетяна Нечет

19 серпня український парламент нарешті розпочне розгляд у першому читанні законопроєкту №10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів. Документ уже пройшов профільний комітет і рекомендований до ухвалення як основа для подальшої роботи. Крім того, до жовтня поточного року мають визначитись з розподілом повноважень регуляторів на базі європейської директиви MiCA.

Очікується, що прийняття закону допоможе впорядкувати обіг криптоактивів в Україні.

Ключові положення законопроєкту:

  • визначення віртуального активу як особливого виду цифрового майна, що існує завдяки технології блокчейн. Віртуальні активи наразі не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу. Однак передбачено ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні Закону України “Про платіжні послуги”.
  • Класифікація активів на три категорії: токени з прив’язкою до активів, токени електронних грошей (стейблкоїни) та інші віртуальні активи, перелік яких визначатиме регулятор.
  • Права власності підтверджуватимуться криптографічними ключами; діятиме презумпція правомірності володіння.
  • Публічна пропозиція віртуальних активів вимагатиме «білої книги» з повною та правдивою інформацією про актив і ризики.
  • Постачальники послуг у сфері криптовалют повинні проходити авторизацію та забезпечувати захист клієнтів.
  • Передбачено заходи проти маніпуляцій на ринку, інсайдерської торгівлі та незаконного розголошення інформації.
  • Оподаткування: окремий режим для доходів від операцій з криптовалютами, оподаткування лише прибутку, звільнення від податків у ряді випадків, а для активів, придбаних до набрання чинності законом, у 2026 році діятиме пільгова ставка ПДФО у 5%.

Джерело: Данило Гетманцев

