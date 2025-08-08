Новини Крипто 08.08.2025 comment views icon

Вартість намайнених Бутаном біткоїнів сягнула 38% ВВП країни

Тетяна Нечет

Бутан попав у трійцю держав з найбільшими запасами біткоїна (хоча наразі й займає п’яте місце). Завдяки використанню надлишкової гідроенергії, країні вдалось накопичити 13,029 BTC на суму $1,3 млрд. Це еквівалентно майже 38% ВВП, який складає $3,42 млрд.

З 2020 року Бутан тихо нарощував майнінг криптовалюти, використовуючи свої багаті гідроенергетичні ресурси для підживлення стійкого та високоприбуткового підприємства. До 2022 року працювали чотири державні майнінгові об’єкти, а супутникові знімки тепер підтверджують принаймні шість об’єктів по всьому королівству, що живляться від обширної гідроенергетичної мережі Бутану.

Займалась цим державна компанія Druk Holding & Investments (DHI) через підрозділ Green Digital. Запаси біткоїна Бутану зберігаються в гаманці, керованому DHI — комерційним інвестиційним підрозділом уряду.

У квітні 2025 року тодішній прем’єр-міністр країниЦерінг Тобгай розкрив в інтерв’ю Al Jazeera, що уряд продав біткоїни на суму $100 млн у 2023 році, щоб профінансувати подвоєння зарплат державних службовців. Також у липні 2025 року Бутан продав біткоїнів на $59,42 млн через Binance. 6 серпня біткоїни на суму $60 млн перевели на гарячий гаманець біржі Cobo.

До речі, ще у 2018 році Болгарія продала конфісковані 213,500 BTC на суму $3,5 млрд. Сьогодні б ця кількість монет коштувала б близько $25 млрд, що перевищує державний борг країни.

