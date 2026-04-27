Made in Ukraine: українці, що підкорили технологічний світ (Частина 2)

Перша частина цього матеріалу була про тих, кого знають навіть ті, хто не стежить за стартап-індустрією: Grammarly у кожному браузері, Ajax у системах безпеки по всій Європі, Reface на першому місці американського App Store. Ця частина про п’ять компаній, які не менш вагомі, але трошки менш гучні.





Ця стаття — друга з розповіді про конкретних людей. Вона є частиною спецпроєкту “Визнані у світі” — про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки. Цифри кажуть самі за себе, адже усі вони мають мільйони користувачів у десятках країн, сотні мільйонів доларів залучених інвестицій або зароблених на продажі.

Олександр Косован — MacPaw

Студент КПІ написав утиліту для Mac у гуртожитку і побудував компанію, продукти якої є на кожному п’ятому Mac у світі

Олександр Косован ніколи не планував будувати стартап. Він просто хотів, щоб його MacBook працював швидше. У 2008 році, навчаючись на останньому курсі КПІ і підробляючи системним адміністратором, він написав утиліту для очищення жорсткого диска. Показав друзям. Ті попросили: можна купити? Так і з’явився CleanMyMac.





Перший місяць продажів приніс $4000. За перші два роки було мільйон завантажень, близько 30% яких конвертувалися в покупку ліцензії за $39,95. Конкуренції практично не було, адже розробки під macOS в Україні на той час майже не існувало, а Косован точно розумів, що болить користувачам Mac, бо сам ним і був.

“Найбільший поштовх — це перші фідбеки користувачів. Коли мені почали писати, що CleanMyMac реально допомагає, я зрозумів, що це не просто код, а щось більше. Це мотивувало завершити реліз і запустити компанію”. — розповідає Олександр.

Потім прийшла Apple з власним інструментом для очищення диска. Здавалося, що це кінець. Але виявилося навпаки, тому Apple лише підсвітила проблему, а MacPaw вирішував її значно глибше. Компанія не просто вижила, а виросла.

У 2016 році MacPaw зробила те, що здавалося неможливим: запустила Setapp: підписковий сервіс доступу до цілої бібліотеки Mac-застосунків. Фактично власний App Store, де користувач платить один раз і отримує доступ до сотень програм. Косован сам назвав це “Netflix для застосунків”. Сьогодні на Setapp понад 230 застосунків від провідних розробників, і вендори кажуть, що заробляють на ньому стільки ж, скільки в офіційному Apple App Store.

MacPaw є рідкісним прикладом бізнесу, який виріс без зовнішніх інвестицій. Компанія ніколи не брала венчурних грошей і залишилася повністю під контролем засновника. Сьогодні її продукти встановлені більш ніж на 30 мільйонах пристроїв у 180+ країнах. Найбільш промовиста цифра: кожен п’ятий Mac на планеті має хоча б один застосунок MacPaw.

Косован не лише засновник продуктової компанії. Разом із бізнесменом Андрієм Довженком він створив венчурний фонд SMRK, який першим вклав гроші в Ajax Systems і Esper Bionics (двох фігурантів першої частини цього матеріалу). Тобто MacPaw не просто сама вистрілила, а й дала старт іншим.

“Я ніколи не будував компанію для продажу. Мета — вивести MacPaw на біржу в США. Світ сильно зміниться, і ми б хотіли стати компанією, яка його змінює”. — говорить Олександр Косован у Forbes Ukraine.

У 2023 році офіс MacPaw у Києві постраждав від ракетного удару. Косован не евакуювався і не перевів компанію за кордон. 86% команди і досі працює з України. Нині компанія розробляє AI-асистента Eney і готується до IPO на американській біржі. Той студент із КПІ, що хотів прискорити свій Mac, будує компанію, яка прагне до оцінки у $2 млрд.

Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін, Андрій Клен — Petcube

Пес Роккі сумував вдома і народилася ціла індустрія pet-tech

Ідея Petcube з’явилася через звичайний побутовий дискомфорт. Олександр Нескін (один із трьох засновників, випускник КПІ) мав собаку на ім’я Роккі. Пес нудився вдома, гриз меблі і лякав сусідів гавкотом. Нескін придумав просте рішення: підключив камеру до комп’ютера, прикріпив до неї лазерну указку і поставив конструкцію на двигуни. Друзі могли дистанційно гратися з Роккі через сайт. Так виник прототип.

У 2012 році Нескін зібрав команду. До нього приєдналися Ярослав Ажнюк та Андрій Клен (теж молоді київські інженери, до 25 років). Клен взяв на себе дизайн: він наполіг, що пристрій має бути красивим об’єктом, який пасує до інтер’єру, а не черговою чорною коробкою з дротами. Так Petcube отримав свою форму куба.

У 2013 році стартап запустив кампанію на Kickstarter із метою зібрати $100 000. Зібрали $251 000: рекордна на той час сума для pet-продуктів на платформі. Це не просто гроші, а підтвердження, що мільйони власників тварин по всьому світу мали точно таку ж проблему, як і Нескін з його Роккі.

“У нас із самого початку була амбіція зробити бізнес глобальної значущості. Ще до моменту запуску ми розуміли, що у нас буде офіс у Сан-Франциско”. — каже Ярослав Ажнюк для The Village Україна.





Сьогодні Petcube продається в BestBuy, Amazon, Target і мережах зоомагазинів у Японії. Лінійка пристроїв включає Petcube Cam (відеоспостереження з ветеринарним чатом), Petcube Play (камера з лазерною вказівкою), Petcube Bites (камера з автоматичною роздачею ласощів), а також питний фонтан для котів. Загальний обсяг продажів перевищив 1 млн пристроїв по всьому світу. 80% продажів припадає на американський ринок, де мешкає 85 млн власників домашніх тварин.

Petcube є першою компанією у світі, яка систематично будує нішу pet-tech: розумні пристрої для тварин з відеоспостереженням, поведінковою аналітикою та ветеринарними сервісами. Компанія також активно допомагає притулкам для тварин і запускає благодійні програми (включно з допомогою UA Animals під час війни).

“Ми почали розуміти, що насправді змінюємо модель того, як люди спілкуються з тваринами”. — зауважує Андрій Клен, співзасновник та Chief Design Officer Petcube.

Ажнюк залишив посаду CEO у 2022 році, ставши президентом і головою ради директорів. Крім Petcube, він також запустив два miltech-стартапи та організацію Spend With Ukraine — платформу для підтримки українського бізнесу серед іноземців. Показово: людина, що придумала смарт-камеру для кота, тепер займається дронами та підтримкою ЗСУ.





Вікторія Рєпа — BetterMe

З села на Донеччині до 150 мільйонів користувачів і Forbes 30 Under 30 Europe

Вікторія Рєпа народилася у 1992 році в маленькому селі Новобахмутівка на Донеччині. Батьки займалися власним господарством, тому питання здоров’я і фітнесу там не були в пріоритеті. Але через роки саме ця тема стала основою компанії зі 150 мільйонами користувачів.





Рєпа закінчила Донецький університет, потім здобула стипендію і вступила до Київської школи економіки. Після навчання влаштувалася аналітиком в Genesis (одну з найбільших українських продуктових IT-компаній). Саме там у 2016 році їй дали шанс протестувати власну ідею: лінійку фітнес-застосунків для американського ринку.

Гіпотеза була проста і точна: мільйони американців страждають від зайвої ваги і шукають зручне рішення в смартфоні. BetterMe запропонував персоналізовані програми тренувань і харчування: без нав’язливих тренерів, без залу, з підходом “просто відкрий застосунок і почни”. У 2018 році, за перший повний рік роботи, BetterMe зайняв перше місце за кількістю завантажень у США: понад 20 мільйонів за рік.

“Бізнес для мене — духовна гра, це не про гроші, це мій спосіб пізнання світу”. — каже Вікторія у Forbes.

У 2019 році Рєпа стала першою жінкою з України, яку відібрали для участі в Apple Entrepreneur Camp. У 2020 році вона потрапила до Forbes 30 Under 30 Europe у категорії “Технології”. У 2021 році виторг компанії перевищив $100 млн на рік. До порівняння: конкуренти-стартапи з венчурним капіталом у десятки мільйонів доларів заробляли менше.





Компанія монетизується через підписку: від $6 за тижневий доступ до $50 за річний преміум. Це ефективна модель, тому що вони мають 5 мільйонів активних платних користувачів щомісяця. 86% команди з 227+ співробітників — в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення BetterMe продовжувала зростати і отримала плюс 20% у виручці та кількості людей за 2022 рік.





Примітно, що BetterMe виросла в екосистемі Genesis, але Рєпа наполягає на повній незалежності. Тобто Genesis є інвестором, але не управляє компанією. Цей нюанс важливий, адже BetterMe не просто “проєкт Genesis”, а самостійний бренд із власним баченням. Рєпа відкрито каже, що хоче довести капіталізацію компанії до рівня вищого, ніж у Nike.

“На перший день вторгнення я була впевнена лише в одному: якщо команда встоїть, компанія продовжить зростати”. — пише Вікторія Рєпа, в колонці для Entrepreneur.

Паралельно BetterMe активно включилась у соціальні ініціативи під час війни: разом з Esper Bionics розробила програму реабілітації для ветеранів з ампутаціями “Limb Loss Workouts”, а також запустила програми підтримки ментального здоров’я у партнерстві з ВООЗ в Україні та фундацією Олени Зеленської.

Кирило Бігай, Сергій Лук’янов, Дмитро Волошин — Preply

EdTech-єдиноріг з Києва. 100 000+ репетиторів, мільйони учнів, $1,2 млрд оцінка

Кирило Бігай закінчив КПІ за спеціальністю “телекомунікаційні мережі”, кілька років пропрацював інженером у Nokia і МТС, потім пробував себе в організації тренінгів і заробляв по $500 на місяць. Це не надихало. У 2012 році він придумав іншу ідею, а саме онлайн-платформу для підбору індивідуальних репетиторів для вивчення мов. Стартап змінив кілька назв і форматів, перш ніж у 2013 році перетворився на Preply.





Команда засновників вийшла нестандартна. Бігай познайомився з Дмитром Волошиним через спільного друга, коли той шукав технічного партнера. Третього, Сергія Лук’янова, знайшли в Миколаєві через мережу знайомих. Три людини з різних міст і різних бекграундів, які ніколи раніше не працювали разом. Але спільна ідея виявилася сильнішою за відстань.





Preply з’єднує учнів і репетиторів через відеозв’язок. Уроки коштують від $3 до $40 за годину, охоплюють понад 90 мов. Модель проста і масштабована, адже платформа бере комісію з кожного заняття. Зростання було стабільним, але не вибуховим: дев’ять років спроб, помилок і повільного просування. Зате коли пандемія у 2020 році перевела мільйони людей в онлайн, Preply виявилася в потрібному місці в потрібний час: кількість реєстрацій у Західній Європі та США подвоїлася за один місяць.

“Я завжди хотів бути незалежним і будувати щось своє. Зробити дійсно щось корисне для світу”, — поділився Кирило Бігай.

За наступні роки компанія залучила $172+ млн інвестицій: від американського фонду Owl Ventures (один із найбільших в EdTech), Horizon Capital та інших. Preply відкрила офіси у Барселоні, Нью-Йорку, Лондоні. У 2022 році, після початку повномасштабної війни, компанія заблокувала всіх репетиторів з росії на платформі.

У січні 2026 року Preply залучила $150 млн у новому раунді, що підняло її оцінку до $1,2 млрд: компанія офіційно стала єдинорогом, восьмим в Україні. На платформі сьогодні понад 100 000 репетиторів з усього світу, мільйони учнів у десятках країн, а команда нараховує 800 фахівців.

“Ми віримо, що навчання буде еволюціонувати, але людина залишатиметься в центрі зростання. Ми плануємо будувати бізнес навколо репетиторів і використовувати AI, щоб допомагати їм і учням бути більш ефективними”. — каже Кирило.

Показово, що Preply обрала Барселону як другу домівку ще задовго до повномасштабного вторгнення. Це дало компанії гнучкість під час війни. Але київський офіс нікуди не зник: понад 65 інженерів і досі працюють з України.





Антон Павловський — Headway Inc

Стислі перекази книг і 170 млн користувачів. Черкасець будує EdTech-єдинорога з прицілом на IPO

Антон Павловський народився у 1985 році в Черкасах, закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю “Інформаційні технології”. Але перші сім років після університету провів не в IT, а у фінансовому аналізі.

Його досить пізній старт у технологічному бізнесі стався у 2014 році, коли він прийшов в Genesis IT-аналітиком. Виріс до продакт-менеджера, керував кількома проєктами. Один із них (дейтинг-застосунок Convo) провалився. Але саме в той момент Павловський нарешті зрозумів, яку проблему хоче вирішувати.

Ідея Headway проста і точна, адже більшість людей хотіли б читати більше корисних книжок, але не мають на це часу. Рішенням були якісні стислі перекази у форматі 15-хвилинного читання, з гейміфікацією, щоб не кидати на півдорозі. Павловський запустив перший застосунок у 2019 році у межах Genesis. Стартові інвестиції склали менш як $5 млн. Повернення виявилося кратним.

Вже у 2021 році Headway злився з іншим проєктом Genesis — Impulse, застосунком для тренування мозку через короткі ігри. З 2023 року об’єднана компанія відокремилася від Genesis і стала незалежною. Сьогодні Headway Inc є екосистемою з п’яти застосунків, зокрема Nibble (мікроуроки з різних тем) та Impulse (тренування пам’яті й концентрації). 50% завантажень припадає на американський ринок.

“Для мене важливий зв’язок з Україною. Ми будуємо європейський єдиноріг, адже Україна — європейська країна. Українська команда створює продукти номер №1 у світі, отримує міжнародні нагороди та запускає нові проєкти”, — каже Антон Павловський у інтерв’ю (2024 рік).

Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, Павловський евакуював понад 300 людей: усю команду і їхніх рідних. Компанія не зупинила роботу ні на день. Парадокс: саме з початком війни Headway пережив найшвидше зростання. За перший рік повномасштабного вторгнення виторг подвоївся: Forbes оцінює його в $40–50 млн. За 2023 рік, за даними наближених до компанії людей, він перевищив $100 млн.

Станом на квітень 2026 року Headway Inc має понад 170 млн користувачів у п’яти застосунках. У квітні 2025-го часопис Time поставив компанію на четверте місце у світовому рейтингу EdTech. Восени 2025-го американський Forbes оцінив Headway у $720 млн після залучення інвестицій від Bullhound Capital (фонду, що раніше інвестував у Spotify, Klarna і Unity). Паралельно у компанію вклався Horizon Capital. Це був перший зовнішній раунд за всю історію компанії: до цього Headway росла виключно на власних доходах і стартовому капіталі Genesis.

“У нашому фокусі залишається запуск нових проєктів і створення робочих місць для українців”, говорить Павловський у Forbes.

Мета — IPO. Павловський відкрито про це говорить: компанія хоче вийти на біржу до 2029 року. Для підготовки вже проведено ребрендинг: тепер офіційна назва Headway Inc (скорочено: HI). Є офіси у Києві, Варшаві, Нікосії, хаби у Львові та Івано-Франківську, нещодавно відкрили офіс в Іспанії. Це один із найшвидших кейсів зростання в українському EdTech. І, схоже, далеко не фінальний розділ.

П’ять компаній і одна закономірність

Ми побачили п’ять зовсім різних бізнесів: застосунок для Mac, камера для домашніх тварин, фітнес-платформа, EdTech-маркетплейс і застосунок для мікронавчання. Це різні ніші, моделі монетизації і траєкторії зростання, але якщо спробувати знайти спільне, то воно є.

Жоден із цих продуктів не народився з великої інвестиції. Косован писав CleanMyMac у гуртожитку. Нескін збирав прототип для пса вдома. Рєпа тестувала ідею в Genesis із мінімальним бюджетом. Бігай роками змінював формати, перш ніж знайшов правильний. Павловський запустив Headway за менш як $5 млн і отримав 170 мільйонів користувачів.

Всі вони орієнтувалися на глобальний ринок від самого початку, а ще всі вони, навіть ті, хто мав офіси в США чи Барселоні, зберегли частину команди або виробництва в Україні. Не тому що дешевше, а тому що це їхні люди.