Новини Крипто 14.05.2025 о 17:20 comment views icon

Раптово. Україна планує запустити власний біткоїн-резерв?

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Тетяна Нечет

Автор новин

Раптово. Україна планує запустити власний біткоїн-резерв?

В соцмережах 15 травня раптово почати циркулювати чутки про те, що Україна розглядає можливість створення власного стратегічного біткоїн-резерву за участі Binance.

Нардеп Ярослав Железняк підтвердив інформацію. За його словами, найближчим часом він внесе відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії доопрацювання. Про плани щодо створення криптовалютного резерву Железняк говорив ще в лютому.

Це при тому, що в Україні й досі немає нормативної бази щодо регулювання крипти. Напередодні Железняк заявив, що розгляд законопроєкту про легалізацію віртуальних активів заблокований Офісом Президента на невизначений час начебто через скаргу з боку голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Русланом Магомедовим.

Згідно зі свіжим опитуванням, лише 4% населення світу володіє біткоїнами. Українці також входять до цього переліку.

Джерело: Incrypted

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