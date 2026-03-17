ТОП 10 претендентів на звання "Автомобіль року 2026"

Як завжди на початку кожного року роблять підрахунки голосів після загального громадського голосування по всім категоріям нових авто, що були представлені минулого року. В результаті ми маємо десятку моделей, які претендують на звання “Автомобіль року 2026”. Роздивімося детальніше фіналістів, які претендують на найголовніший титул року.





Дуже незвичайна підбірка моделей зібралась на Трухановому острові для фінальних тест-драйвів та на голосування експертного журі. Досі не згадую такого розброду в ціновій категорії, як зараз. Люди голосували не тільки за улюблені бренди, але і за мрії. Тут BMW змагається з Mercedes-Benz, а проти Peugeot виступає Chery. Cupra вийшла на передній план, а Renault виступає проти Subaru. Ну а результати цієї боротьби ми почуємо 3 квітня на Церемонії нагородження.

Audi A6

Бізнес-седан поєднує стриманий, але впізнаваний дизайн, LED-оптику нового покоління та повністю цифровий салон, який має до чотирьох екранів, включно з останніми онлайн-сервісами й голосовими асистентами на базі ШІ. Лінійка двигунів базується на бензинових та дизельних агрегатах 2.0 і 3.0 з турбонаддувом. Частково з MHEV (mild‑hybrid системою 48V), що дозволяє рухатися накатом з вимкненим ДВЗ, додавати до 24 к.с. і 230 Нм під час розгону та трохи економити пальне. Потужність варіюється від 204 к.с. (2.0 TFSI/TDI) до 367 к.с. (3.0 TFSI V6), а час розгону до 100 км/год стартує з 8,2 с у базових версіях і доходить до 4,7 с у топових модифікацій з quattro. Для українських доріг важливо, що модель має продуману шумоізоляцію та пневмопідвіску і адаптивні асистенти, які знижують втому в тривалих поїздках.​





В Україні Audi A6 2025 вже доступна в офіційних дилерів з орієнтовною стартовою ціною від близько 2,57–3,35 млн грн. Публіка цінує цю модель за поєднання представницького іміджу, стабільної повнопривідної платформи, високого рівня комфорту, сучасної мультимедіа та репутації надійного «далекобійника» бізнес-класу.

На звання “Автомобіль року” A6 може претендувати завдяки балансу технологій (mild‑hybrid, розширений набір асистентів, цифровий кокпіт), ефективних та потужних силових установок і сильній ринковій позиції у своєму класі, де вона традиційно конкурує з BMW 5 Series та Mercedes‑Benz E‑Class.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

BMW iX

Баварський повнорозмірний електричний кросовер преміумкласу пропонує футуристичний дизайн, два електромотори, батарею від 94,3 кВт*год (xDrive45) до 108 кВт*год (xDrive60) та запасом ходу від 489 до 701 км за циклом WLTP. Потужність варіюється від 408 к.с. (xDrive40) до 659 к.с. (M70), з розгоном від 0 до 100 км/год за 3,8 с. Всі оснащені такими опціями, як адаптивна підвіска, повний набір асистентів водіння 3-го рівня та просторий салон з кришталевими елементами керування й гігантським Panoramic Vision дисплеєм.

Модель вирізняється високим рівнем шумоізоляції, преміальними матеріалами (Merino шкіра, веганська Sensatec) та передовою мультимедіа iDrive 9 з голосовим асистентом Intelligent Personal Assistant.

В Україні BMW iX 2025 доступний в офіційних дилерських центрах BMW, з цінами від 7 310 264 грн за топову версію M70 xDrive (близько 120 тис. доларів), а базові моделі xDrive50 стартують від 4 353 021 грн. Публіка любить iX за дивовижний запас ходу, блискавичну динаміку, розкішний інтер’єр, інноваційні технології (як проєкційний HUD та масажні сидіння) та статусний вигляд, що робить його ідеальним для бізнесу й довгих поїздок без заправок.

На звання «Автомобіль року» модель претендує завдяки лідерству в електрифікації люксового сегмента, оновленій платформі 6-го покоління з вищою потужністю (+21 к.с. у xDrive60), екологічності та балансу між практичністю, комфортом і продуктивністю, перевершуючи конкурентів як Tesla Model X чи Audi Q8 e-tron.

Chery Tiggo 4 HEV

Компактний кросовер з гібридною системою DHT (Dedicated Hybrid Transmission), що поєднує 1.5-літровий бензиновий атмосферний двигун на 96 к.с. (120 Нм) з електромотором 204 к.с.(310 Нм). сумарно він видає 211 к.с. і обіцяє розгін до 100 км/год за 8 с. Середня витрата пального в районі 5.4 л/100 км (місто 4.1, траса 6.2), запас ходу понад 1000 км. Досить вражаючі цифри.

Оптимальні габарити 4330/1830/1655 мм та колісна база 2604 мм роблять Tiggo 4 маневровим для міста та практичним у повсякденні. Плюс він пропонує досить великий багажний простір в 470 л. Салон оснащений двома 10,25-дюймовими екранами, є тут повноцінні системи-помічники ADAS (адаптивний круїз, утримання смуги), LED-оптика, двозонний клімат-контроль та сучасні камери 3D.





В Україні Chery Tiggo 4 HEV 2025 пропонується дилерами від 1 099 000 грн за топову Luxury. Судячи з усього наша публіка вже оцінила свіжу модель та обрала в лідери, віддавши належне гібридній технології за ціною звичайного бензинового кросовера, економічності, сучасному дизайну та балансу практичності та вартості.

Cupra Formentor

Не дивно, що в фіналі опинився і любимчик драйверів – Cupra Formentor. Це стильний спортивний кросовер-купе з агресивним дизайном, динамічними пропорціями (довжина 4451 мм, колісна база 2681 мм) та гамою двигунів на вибір: 2.0 TDI 150 к.с./360 Нм та потужний 2.0 TSI VZ 333 к.с./420 Нм з AWD (4.8 с, 250 км/год). Модель оснащена адаптивною підвіскою DCC, повним набором помічників-асистентів ADAS, двома 12,9-дюймовими екранами, якісною камерою 360°, преміальними сидіннями з мікрофіброю та звуковою системою Beats. Фейсліфт приніс оновлений інтер’єр, покращену аеродинаміку та інтелектуальні асистенти для драйву.

В Україні Cupra Formentor 2025 доступний у дилерських центрах від 1 725 265 грн за базову 2.0 TDI DSG до понад 2 290 000 грн за VZ 2.0 TSI 4Drive. Публіка цінує його за унікальний “хижий” дизайн, гостре керування, практичність (багажник 410 л, 5 місць) та співвідношення ціна/емоції.

На звання «Автомобіль року» претендує завдяки універсальності (від економічних до хай-перформанс версій), технологічним оновленням, балансу динаміки та комфорту, перевершуючи конкурентів як VW Tiguan чи Audi Q3 у спорт-преміум сегменті.





Mercedes-Benz G 580 EQ

Перша електрична версія легендарного G-Class зберігає кубічний силует, раму та позашляхові гени. І добре, що він не відійшов від своєї філософії ані на крок і одразу важко зрозуміти, що це справді повноцінний електромобіль. Тут чотири електромотори по 147 к.с. кожен (сукупно 579–587 к.с., 1166 Нм), розгін до 100 км/год за 4,7 с і максимальна швидкість 180 км/год. Під підлогою батарея 116 кВт·год забезпечує запас ходу 435–473 км (WLTP).

Позашляховик здатний приймати зарядку до 200 кВт DC і здатний живити будинок. Звичайно він не втратив і своїх здібностей, а навпаки покращив: має кути в’їзду/з’їзду 26°/27°, глибину броду 850 мм та унікальний G-Turn для розвороту на місці. Салон пропонує 12,3-дюймову панель інструментів, центральний та пасажирський екрани MBUX, преміальну шкіру Nappa, підігрів/масаж сидінь, 5 режимів руху (включно з G-Roar для симуляції звуку V8) та повний набір асистентів.





В Україні Mercedes-Benz G 580 EQ 2025 доступний через офіційних дилерів з цінами від 12–15 млн грн залежно від комплектації AMG Line та опцій. Публіка обожнює його за культовий дизайн, неймовірний крутний момент “з нуля”, розкішний інтер’єр і збереження off-road легенди, що тримає його в статусі ікони для фанатів Mercedes.

На звання “Автомобіль року” претендує завдяки революційній електрифікації без компромісів (вища прохідність, ніж у бензинового G-класу), інноваціям (індивідуальне керування колесами, прозорий капот) та статусу першого EV у сегменті люксових позашляховиків, конкуруючи з Rivian R1S чи Hummer EV.

Peugeot 3008

Стильний кросовер нового покоління з футуристичним дизайном Panoramic i-Cockpit та гібридними або бензиновими двигунами. Основні характеристики включають 1.2 PureTech hybrid на 136 к.с. або трохи потужніший бензиновий 1.6 PureTech 180 к.с., передній привід, 21-дюймовий HD-екран, адаптивний круїз Stop&Go, камеру 360°, системи допомоги водію та багато інших приємних фішок. Кросовер вирізняється просторим салоном, преміальними матеріалами та безперечним статусом популярності завдяки точному влучанню в категорію ціна/якість. Більше можете прочитати в нашому тест-драйві.





В Україні Peugeot 3008 доступний від 1 397 800 грн за GT Hybrid до 1 617 600 грн. Публіка любить його за елегантний дизайн, економічність, багате оснащення за помірну ціну та французький шарм, що робить хітом серед сімейних SUV.

На звання “Автомобіль року” він претендує завдяки радикальному рестайлінгу, балансу динаміки/комфорту/екології, інноваційному інтер’єру та конкурентоспроможності проти VW Tiguan чи Hyundai Tucson у середньому сегменті.

Renault Duster

Беззаперечний лідер продажів навіть не в часи оновлень чи зміни поколінь. А зараз це взагалі зрозуміла ситуація, адже третє покоління легендарного компактного кросовера отримало оновлену гібридну платформу CMF-B, свіжий і більш агресивний дизайн, високий кліренс в 217 мм та гаму двигунів: 1.2 TCe MHEV 130 к.с./230 Нм (бензин mild-hybrid), 1.3 TCe 150 к.с./250 Нм (турбо, MT6/EDC), 1.5 dCi 115 к.с./250 Нм (дизель). Розміри зросли до 4343/1813/1656 мм, а багажник має 472–1651 л.





Звичайно в пропозиції є повний/передній привід з режимами 4WD Auto/Offroad. Оснащення включає 10-дюймовий екран OpenR, системи допомоги (адаптивний круїз, утримання смуги), 360°-камеру та мультимедіа з Google-сумісністю.​

В Україні Renault Duster доступний від 799 900 грн за базовий 1.0 ECO-G 100 к.с. до 1 199 900 грн за топовий Hybrid 140 к.с. 4×4. Публіка любить його за надійність, універсальність на бездоріжжі, низьку вартість утримання, просторий салон і статус бестселера (ТОП-3 ринку).

На звання “Автомобіль року” претендує завдяки гібридним опціям за доступною ціною, сучасним технологіям, покращеній динаміці та прохідності, перевершуючи конкурентів як Suzuki Vitara чи Nissan Juke у бюджетно-практичному сегменті.





Skoda Enyaq

Новий електричний середньорозмірний кросовер від чехів – саме та Skoda, яка повина була б бути. Самостійна, врівноважена, збалансована. До нас в Україну він приїхав вже після легкого фейсліфту. Цей кросовер побудований на платформі MEB, має досить стриманий, але цікавий мінімалістичний дизайн, аеродинамічний кузов, довжину в 4658 мм, висоту – 1879 мм, а кліренс складає 185 мм.

Нам пропонують версію Enyaq 85 (286 к.с., 82 кВт·год, до 427 км) з моноприводом. Розгін до 100 км/год займає 6,7 с, максимальна швидкість 180 км/год, зарядка DC до 175 кВт (10–80% за 28 хв). В салоні також царює сучасний мінімалізм та фірмовий Simply Clever з 13-дюймовим екраном, тризонним кліматом, системами асистентами та режимами руху. Більше можна теж прочитати в нашому тест-драйві.





В Україні Skoda Enyaq вже доступний у дилерських центрах від приблизно 2 264 980 грн. Публіка цінує його за надійність Skoda, просторий салон (багажник 585 л), реальний запас ходу, практичність і європейську якість за ціною доступнішою за Tesla Model Y.

На звання “Автомобіль року” претендує завдяки любові нашого народу до Skoda, а також розумній організації простору, високій автономності, відточеній керованості та балансу ціна/технології в масовому EV-сегменті, конкуруючи з VW ID.4 і Hyundai Ioniq 5.

Subaru Forester

Шосте покоління надійного середньорозмірного кросовера з фірмовим повним приводом Symmetrical AWD, опозитним бензиновим двигуном 2.5 Boxer (185 к.с., 247 Нм), варіатором Lineartronic CVT та опціональним гібридним e-Boxer (близько 140–194 к.с.). Він все той самий “лісник” що і раніше. Тільки трохи виріс та причепурився: габарити 4640×1815×1730 мм, кліренс 220 мм, багажник 508/1720 л. І звичайно всі позашляхові здібності залишись без змін разом з X-Mode з режимами SNOW/MUD/DIRT. На додаток покращили та збалансували роботу асистентів безпеки EyeSight (адаптивний круїз, утримання смуги, моніторинг водія).





В Україні Subaru Forester пропонується дилерами від 1 815 000 грн за комплектацію Limited. Публіка любить його за неперевершену прохідність, довговічність, просторий салон і японську якість без пафосу – ідеал для бездоріжжя, сім’ї та довгих поїздок.

На звання “Автомобіль року” претендує завдяки оновленій підвісці, розширеному EyeSight, гібридним опціям та легендарній надійності AWD, перевершуючи конкурентів як Toyota RAV4 чи Honda CR-V у практичності та позашляхових здібностях.

Volvo XC90

Оновлений шведський преміальний семимісний SUV другого покоління з фірмовим акцентом на безпеку, комфорт та гібридні технології, доступний у версіях B5 AWD mild-hybrid (250 к.с. 360 Нм, розгін 7,7 с до 100 км/год), та плагін-гібрид T8 (455 к.с., запас ходу на електриці до 53 км). Цей стиляга має габарити 4953/1958/1776 мм, а також кліренс 216 мм, повний привід, 8-ступінчастий автомат, витрату від 8,2 л/100 км (B5), багажник 302/1856 л. В оснащені є пневмопідвіска, камери 360°, адаптивний круїз Pilot Assist, проєкційний дисплей та аудіосистема Bowers & Wilkins з 19 динаміками. І це без деталей, які завжди пропонує Volvo.

В Україні Volvo XC90 пропонується від 2 862 080 грн за B5 Core до понад 3,3 млн грн за топові T8. Публіка любить його за легендарну безпеку, розкішний скандинавський інтер’єр, тишу салону та практичність для великих сімей, роблячи бестселером у люксовому сегменті.

На звання “Автомобіль року” претендує завдяки ідеально відточеним системам, відмінній керованості, вдосконаленій гібридній системі, топовій шумоізоляції та балансу потужності/екології, перевершуючи BMW X5 чи Audi Q7 за комфортом і надійністю.