ПК місяця (Серпень 2025)

Середина року — вдалий час для ПК місяця: наприклад, у травні-червні бюджетні збірки переважно обертались навколо RTX 4060, відеокарти з помірною продуктивністю та не надто щедрою відеопам’яттю, зате за доступною ціною.Тепер, у серпні, на сцену виходить RTX 5060. По-справжньому бюджетна RTX із підтримкою Multi Frame Generation, що дозволяє отримати більше FPS без зайвих витрат. Тож беремо актуальні ціни, максимально ефективно підбираємо компоненти та готуємо найкращі збірки у трьох категоріях: “Бюджетний”, “Оптимальний” і “Прогресивний”. Поїхали!
Зміст
Бюджетний ігровий ПК за ≈33 000 гривень
Категорія “бюджетний” — це завжди виклик. Треба вмістити в рамки 33–34 тисяч гривень повноцінний ігровий ПК, який гідно тримається у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Компроміси тут неминучі, але їх треба обирати мудро. У цьому місяці завдяки RTX 5060 ми отримали нову точку входу в ігри з усіма сучасними плюшками. І нарешті в цій ціновій категорії є сенс говорити про DLSS 4. Саме так: тепер навіть дешеві комп’ютери можуть мати Multi Frame Generation. Це зміна парадигми, і ми раді бачити її тут.
Платформа Intel
|Ігровий ПК “Бюджетний”
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-14400F
|5518
|Материнська плата
|Asus PRIME B760M-K
|4662
|Оперативна пам’ять
|Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ 5200 MHz
|3299
|Накопичувач
|1 ТБ Patriot Memory P300 NVMe M.2
|2099
|Відеокарта
|MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
|14087
|Кулер
|ARCTIC Freezer 7 X CO
|857
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1839
|Корпус
|Vinga Dagger
|885
|Весь ПК
|33246
|Енергоспоживання в іграх
|340–355 Вт
Ми починаємо з перевіреної комбінації від Intel. Процесор Intel Core i5-14400F — це, по суті, оптимізований варіант 13400F з трохи вищими частотами, тією ж самою гібридною архітектурою (6 продуктивних ядер + 4 енергоефективних). У іграх він почувається впевнено, особливо у парі з відеокартами рівня RTX 4060/5060. Головна його перевага — стабільність. Ви не отримаєте тут сюрпризів: усе працює, усе передбачувано.
Материнська плата Asus PRIME B760M-K — бюджетний вхід у DDR5-світ. Вона не блищить фішками: немає Wi-Fi, немає RGB-підсвітки, навіть M.2-радіатор скромний. Але є підтримка Raptor Lake Refresh, нормальні лінії живлення та адекватна якість збірки. Тобто, апгрейд на майбутнє обмежений, але якщо не плануєте пересідати на умовний i9 — вистачить з головою.
Оперативна памʼять — Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ. 32 ГБ — не розкіш, а нова норма. Чи золотий стандарт ПК-геймінгу. Особливо коли браузер з десятком вкладок і лаунчер Steam’а займають понад 10 ГБ. Частота тут 5200 МГц, не рекордна, але і не причина для сорому. Більше і не потрібно. Стабільно, без танців з BIOS.
Накопичувач Patriot P300 NVMe 1 ТБ — мінімум, який ми готові прийняти. Це PCIe 3.0 SSD без DRAM-кешу — швидкість на запис падає після заповнення SLC-кешу, але для базового використання і завантаження ігор цього вистачить. Тим більше, що ціна приємна, а обсяг — плюс-мінус достатній.
Відеокарта MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC — зірка цього бюджету. Новий еталон для 1080p-геймінгу на роки. Вона споживає лише 140–145 Вт, але дає можливість вмикати Ray Tracing на середніх, користуватись потужністю DLSS 4. У DOOM: The Dark Ages чи Alan Wake 2 — це мінімум, з якого варто стартувати у 2025. Модель від MSI — проста, двовентиляторна, але не шумить і не перегрівається. Чого ще бажати?
Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO — знову ж таки, скромність і функціональність. Це рішення не для розгону, але i5-14400F не розганяється. А от тримати 60–65°C під навантаженням — це він уміє. І працює тихо. І коштує не всі гроші світу.
Блок живлення MSI MAG A550BNL 550W — одна з найбільш недооцінених позицій у бюджетних збірках. Ми не радимо економити тут. Цей блок сертифікований (80+ Bronze), стабільний, не пищить і не вимикається при старті RTX 5060. 550 Вт — вистачить і на апгрейд до RTX 5060 Ti чи навіть RTX 5070.
Корпус Vinga Dagger — скромний варіант. Це не преміум, не скляна вітрина, але тут вміщається відеокарта, є базова вентиляція, нормальне компонування кабелів і трохи шумоізоляції.
Отже, маємо стартовий ігровий ПК, який дає стабільні 60+ fps у будь-якій актуальній грі на Full HD, з DLSS і трасуванням променів. Ви не переплачуєте за “майбутнє, яке ніколи не настане”, але водночас не обмежуєте себе найслабшими конфігураціями. Цей ПК для тих, хто хоче комфортного FullHD-геймінгу. Коштує адекватно. Саме таким і має бути сучасний “бюджетник”.
Платформа AMD
|Ігровий ПК “Бюджетний”
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 5 7500F
|5745
|Материнська плата
|Asus PRIME B650M-K
|4229
|Оперативна пам’ять
|Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ 5200 MHz
|3299
|Накопичувач
|1 ТБ Patriot Memory P300 NVMe M.2
|2099
|Відеокарта
|MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
|14087
|Кулер
|ARCTIC Freezer 7 X CO
|857
|Блок живлення
|MSI MAG A550BNL 550W
|1839
|Корпус
|Vinga Dagger
|885
|Весь ПК
|33040
|Енергоспоживання в іграх
|315–330 Вт
Конкурент від AMD виглядає не менш цікаво і навіть трохи елегантніше в частині енергоефективності. Ryzen 5 7500F — це відповідь на всі скарги на “дорогий AM5”. Цей чіп позбавлений вбудованої графіки (що і не потрібно з RTX 5060), зате дає шість потужних Zen 4 ядер, підтримку PCIe 5.0 і низьке енергоспоживання. У синтетиці він поступається 7600X зовсім небагато, а коштує помітно дешевше.
Материнська плата Asus PRIME B650M-K — аналог Intel-рішення, тільки з новим чипсетом B650. Є підтримка DDR5, PCIe 5.0, нормальні фази живлення — тобто апгрейд на 7800X3D чи 8600X у майбутньому цілком можливий. Єдине, що шкода — нема вбудованого Wi-Fi.
Оперативка та SSD — ті самі: Corsair DDR5 2×16 та Patriot P300 1 ТБ. Відеокарта — MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC, як і в конфігурації з Intel.
Кулер і блок живлення також без змін. Але тут є цікава перевага: збірка на Ryzen 5 7500F споживає в середньому на 20–25 Вт менше в іграх. У масштабах року це економія, особливо якщо ПК працює щодня по 5–6 годин.
Ціна ≈33 900 гривень. На копійки дорожче, ніж Intel-варіант, але з сучаснішою платформою, меншим нагрівом і перспективою апгрейду до Zen 5 без зміни плати.
Оптимальний ігровий ПК за ≈65 000 гривень
Переходимо до найбільш збалансованого сегмента, який ще не рве кишеню навпіл, але вже готовий кидати виклик 1440p та навіть 4K-геймінгу з DLSS чи FSR. Це ті самі збірки, які хочеться зібрати собі чи другу, якщо він раптом захоче вчергове пройти Clair Obscur: Expedition 33. Тут усе по-дорослому: потужні GPU, адекватні CPU, повноцінні кулери й навіть дискова підсистема не за принципом “два SSD — краще, ніж один”.
Платформа Intel
|Ігровий ПК “Оптимальний”
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core i5-14600KF
|8591
|Материнська плата
|MSI B760M PROJECT ZERO
|7099
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 5600 MHz
|3799
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4796
|Відеокарта
|ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP
|29824
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2859
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4500
|Корпус
|Gamemax Infinity Plus
|2808
|Весь ПК
|64276
|Енергоспоживання в іграх
|420-450 Вт
Почнемо з Intel. Тут у центрі уваги — 14-ядерний Intel Core i5-14600KF. Гібридна архітектура, 6 продуктивних і 8 енергоефективних ядер, висока ігрова продуктивність і нормальний теплопакет (якщо не знімати обмеження Power Limit).
Процесор чудово почувається у зв’язці з MSI B760M Project Zero — материнка формату mATX зі зворотним підключенням кабелів і дуже приємним дизайном, ніби спеціально для прозорого корпусу.
Оперативну пам’ять обрали на швидкості 5600 МГц — Kingston Fury Beast 2×16 ГБ. Вистачить для всіх ігор у найближчі 3–4 роки. Накопичувачі — два SSD Kingston NV3 по 1 ТБ. Пара NVMe дисків також дає запас під ОС, ігри, рендер тощо.
Відеокарта — ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP. Ця карта видає рівень RTX 3080/3090 в багатьох проєктах, але при цьому гріється менше, коштує дешевше, та ще й підтримує DLSS 4 з генерацією кадрів — у 1440p це реальна перевага. Навіть у 4K з DLSS Balanced вона вміє тримати 60 FPS.
Охолодження — be quiet! Pure Rock Pro 3 LX, свіже покоління кулера з двома вежами й тихими вертушками. Триматиме 14600KF у нормі навіть у турбо-бусті.
До того ж корпус Gamemax Infinity Plus має відмінну вентиляцію, і не соромно виставити на стіл. Усе живиться від Seasonic G12 GC-850 — “золотий” БЖ на 850 Вт, який тягне ще й апгрейд до RTX 5080, якщо вас накриє геймерське безумство у 2026.
Вся збірка обійдеться у 63 281 гривень, а в іграх вона споживає 420–450 Вт, тобто справді “оптимально” не тільки по продуктивності, а й по електроенергії. Це чудовий варіант для тих, хто не женеться за 4K на максимумі, але хоче запас на кілька років без апгрейду.
Платформа AMD
|Ігровий ПК “Оптимальний”
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 5 7600X
|7440
|Материнська плата
|MSI B650M GAMING PLUS WIFI
|6379
|Оперативна пам’ять
|Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 5600 MHz
|3799
|Накопичувач
|2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G
|4796
|Відеокарта
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G
|32699
|Кулер
|be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
|2749
|Блок живлення
|Seasonic G12 GC-850 (Gold)
|4500
|Корпус
|MSI MAG FORGE M100R
|1969
|Весь ПК
|64331
|Енергоспоживання в іграх
|430-490 Вт
Ryzen 5 7600X — 6 ядер з високими частотами й архітектурою Zen 4, яка залишається актуальною. Так, ядер менше, ніж в Intel, але в іграх це не критично. Зате він простіше в охолодженні й у парі з RX 9070 XT дає добрі результати.
Материнська плата — MSI B650M Gaming Plus WiFi: із якісним VRM, радіаторами для SSD та Wi-Fi 6.
Тут та сама пам’ять Kingston Fury Beast і пара SSD NV3 — нічого не змінюємо, бо це вже перевірена база. А ось головна зірка — Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC на 16 ГБ відеопам’яті.
У 1440p ця карта творить дива. У деяких проєктах вона обходить RTX 4070 Ti, а в 4K з FSR уже не соромно показувати скріншоти з FPS друзям. 16 ГБ відеопам’яті — це взагалі аргумент, бо їх вистачить усім.
Система охолодження — та сама be quiet! , але корпус трохи інший — MSI MAG FORGE M100R. Компактний, гарно продувається й уже має підсвітку для тих, кому хочеться трохи RGB. З тим самим БЖ на 850 Вт це ще й апгрейд-френдлі конфіг.
Сумарна вартість — 64 892 гривень, трохи дорожче, але й відеокарта з потужним VRAM-запасом і кращою продуктивністю в 4K — особливо поза рейтрейсингом. Енергоспоживання в межах 430–490 Вт, що вкладається в межі адеквату.
Якщо у вас 1440p-монітор на 144 Гц — цей ПК буде вашим найкращим другом. І, чесно кажучи, Radeon у цьому бюджеті виглядає навіть цікавіше. Якщо ви не суворий адепт DLSS, а ваш шлях — чесна швидкодія (без магії нейромереж).
І головне: ці “оптимальні” ПК справді виглядають як “топ за свої гроші” 2025 року. Усе ще адекватно по грошах, уже дуже серйозно по залізу. Без компромісів по VRAM, без знущання у вигляді 1 ТБ диска й офісного кулера. Це ПК, які хочеться купити не тому, що треба, а тому що приємно.
Прогресивний ігровий ПК за ≈105 000 гривень
Intel-версія прогресивного ПК виглядає справжньою візитівкою нової ери. Core Ultra 7 265K — потужний чип Arrow Lake з 8 P-ядер, 12 E-ядер і NPU-модулем, який хоч і не настільки ефективний в іграх, як Ryzen 7 7800X3D, але бере швидкістю, універсальністю та потенціалом у продуктивних задачах.
Платформа Intel
|Ігровий ПК “Прогресивний”
|Ціна, грн
|Процесор
|Intel Core Ultra 7 265K
|13470
|Материнська плата
|MSI Z890 GAMING PLUS WIFI
|10040
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 6000 MHz
|6981
|Накопичувач
|Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW 2 ТБ
|6999
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC
|52956
|Система охолодження
|ARCTIC Liquid Freezer III 280
|3998
|Блок живлення
|Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum)
|5990
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4331
|Весь ПК
|104765
|Енергоспоживання в іграх
|680-690 Вт
Він чудово комбінується з новою материнською платою MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — флагманське шасі з DDR5, PCIe 5.0, Wi-Fi 7 і гідною стабілізацією живлення. Така зв’язка готова навіть до Core Ultra 9, якщо ви раптом захочете апгрейду через рік-два.
Пам’ять Patriot Memory Viper Venom— 64 ГБ DDR5 із частотою 6000 МГц. Можна і менше, але ми цілеспрямовано обрали дві планки по 32 ГБ, щоб не лише ігри в 4K тягнути, а й мати запас для Blender, ШІ-завдань чи роботи з 4K-відео. Накопичувач — 2 ТБ Samsung 990 Pro: це найшвидший PCIe 4.0 SSD на ринку.
Головний герой конфігурації — RTX 5080 GamingPro OC від Palit. Це відеокарта, яка легко обходить RTX 4090 в ряді тестів у 4K з DLSS 4, споживає менше енергії та має запас по кадрам в Indiana Jones and the Great Circle з рейтрейсингом на максимум.
Хоч вона й коштує 52–53 тис. гривень, але альтернатив їй насправді немає. RTX 5090 — для ентузіастів, а умовна RTX 4080 SUPER уже відчувається “попереднім поколінням”.
Рідинна система охолодження ARCTIC Liquid Freezer III 280 без зусиль справляється з Intel Core Ultra 7 навіть у режимі підвищених частот. Завдяки більшим вентиляторам та продуманому дизайну вона забезпечує кращу продуктивність, ніж багато 360-мм систем, і водночас залишається тихою.
У поєднанні з Platinum-блоком Gigabyte Aorus Elite на 850 Вт та корпусом Lian Li Lancool 216 з фронтальними 160-мм вентиляторами ми маємо надійну, збалансовану основу для потужної системи. Надлишок потужності блока живлення не тільки гарантує стабільність, а й підвищує ефективність охолодження всіх компонентів.
При піковому споживанні в 690 Вт система залишається тихою. Жодного свисту турбін або перегріву — тільки впевнена, безшумна робота, навіть у важких ігрових сесіях.
Ця система ідеальна для 4K Ultra, VR та ШІ-завдань. Ви зможете монтувати відео, рендерити сцени в Octane, грати в Cyberpunk 2077 з Overdrive RT або навіть тренувати невеликі ML-моделі — цей ПК витримає все. Якщо хочете найновіше залізо від Intel, то це саме те.
Платформа AMD
|Ігровий ПК “Прогресивний”
|Ціна, грн
|Процесор
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|15254
|Материнська плата
|MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
|11645
|Оперативна пам’ять
|Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6000 MHz
|3589
|Накопичувач
|Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW 2 ТБ
|6999
|Відеокарта
|Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC
|52956
|Система охолодження
|ARCTIC Liquid Freezer III 280
|3998
|Блок живлення
|Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum)
|5990
|Корпус
|Lian Li Lancool 216
|4331
|Весь ПК
|104753
|Енергоспоживання в іграх
|580-590 Вт
Прогресивна платформа від AMD ґрунтується на найефективнішому ігровому процесорі останніх двох років — Ryzen 7 7800X3D. Він знову і знову доводить, що кеш — це сила. У 4K він наздоганяє навіть найсвіжіші Intel.
А в іграх з великою залежністю від CPU (наприклад, Battlefield 2042) — іноді навіть випереджає. У нашій збірці 7800X3D ідеально поєднується з платою на чипсеті B850. Нова ревізія TOMAHAWK MAX — одна з найзбалансованіших плат для AM5: потужне живлення (17 фаз), підтримка PCIe 5.0 для відеокарти та SSD, вбудований Wi-Fi 7 і чудове охолодження VRM. І
Пам’ять тут скромніша (бюджет у нас не гумовий!): лише 32 ГБ, але на тих же 6000 МГц. Якщо ви не плануєте нічого крім ігор, то цього більш ніж достатньо. Можна без проблем проапгрейдити до 64 ГБ у майбутньому.
А от SSD — той самий Samsung 990 Pro на 2 ТБ, бо цитуючи класика: “Навіщо їсти капусту, якщо є картопля?”
Відеокарта також без змін — RTX 5080. Вона тут так само потужна, як і в Intel-збірці.
Холодить Ryzen така ж СРО на 280 мм. Система споживає в іграх лише ~580 Вт, що на 100 менше, ніж збірка на Intel. Це означає нижчі температури та менше шуму, особливо під вечір, коли хочеться просто пограти, а не слухати “зліт Боїнга”.
Інші компоненти ті ж самі: корпус із чудовим повітропотоком та потужний блок живлення з запасом. AMD-збірка — це ефективність і розумне використання бюджету. Якщо ви хочете отримати максимальні FPS у 4K без зайвих витрат, ця платформа саме для вас.
Висновки
Серпень демонструє позитивну динаміку усіх ключових платформ і графічних рішень — у кожному сегменті можна зібрати справді збалансований ПК без зайвих компромісів. І що важливо, навіть у бюджетному класі.
Ми офіційно прощаємося з DDR4: усі наші збірки, включно з найдоступнішими, тепер перейшли на DDR5. Цілком логічний вибір за співвідношенням ціна/можливості. Так само, платформа AM5 від AMD нарешті доходить і до сегменту до 33 000 гривень — з усіма перевагами у вигляді PCIe 5.0, оновлюваного BIOS і перспективи підтримки нових процесорів при наступному апгрейді.
У бюджетних ПК за ≈33 000 гривень ми бачимо поєднання 8-гігабайтної RTX 5060 з середньоціновими CPU — Core i5‑14400F або Ryzen 5 7500F. В обох випадках це конфігурації, здатні дати користувачеві плавний геймплей у 1080p з DLSS 4 / FSR.
В оптимальному сегменті (≈65 000 гривень) додається запас по GPU — RTX 5070 або RX 9070 XT. Ці збірки вже впевнено почуваються в 1440p, з двома SSD у конфігурації та ефективними кулерами для збереження нормальних температур і шуму. Тут процесори вже розраховані не лише на ігри, а й на паралельні задачі — стрімінг, легкий монтаж, оффлайн-нейромережі тощо.
У прогресивному класі (≈105 000 грн) бачимо завершений сценарій для систем, які мають працювати під будь-яким навантаженням: RTX 5080, флагманські CPU, високошвидкісні накопичувачі та продумане охолодження. Сюди входять і водянки, такі як ARCTIC Liquid Freezer III 280, і повітропроникні корпуси з великими вентиляторами, і потужні блоки живлення з сертифікацією 80+ Platinum.
Усі збірки сформовані на основі актуальних цін на момент написання статті — бо ціни, як погода в Карпатах, можуть мінятися непередбачувано. Ми залишили простір для модернізації, але й обрали компоненти, які «з коробки» здатні прослужити вам кілька років продуктивної роботи без головного болю і апгрейдних страждань.
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