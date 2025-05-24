Рецензія на серіал «Кіностудія» / The Studio

21 травня на сервісі Apple TV+ завершився показ хітового сатирично-комедійного серіалу «Кіностудія» авторства давно злагодженого тандему в особі Сета Роґена та Евана Голдберга, з Роґеном же у головній ролі. Окрім основного акторського складу на екрані відбулася велика кількість зіркових появ, подекуди вельми неочікуваних. Детальніше про те, хто потішить глядачів своєю присутністю на екрані, що висміює Роґен і компанія та наскільки вдало у них це виходить — вже готові розповісти в огляді нижче.

Плюси: надзвичайно дотепна, стильна та якісна сатирична комедія; гарно підібраний акторський склад; багато яскравих камео; Мінуси: часом дурнуваті персонажі на екрані, Сара Поллі не дасть збрехати, можуть довести глядача ледь не до сказу; комусь не всі епізоди будуть рівномірно цікаві; 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

«Кіностудія» / The Studio

Жанр сатирична комедія

Творці Сет Роґен, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі, Фріда Перез

У ролях Сет Роґен, Кетрін О’Гара, Айк Барінгольц, Чейз Суі Вандерс, Кетрін Ган, Браян Кренстон, Девід Крамхолц, Ребекка Голл

Прем’єра Apple TV+

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Мрія трохи смиканого кіномана Метта Реміка здійснилася — генеральний директор студії Continental Studios Гріффін Мілл, якій Метт прослужив вірою і правдою багато років, нарешті підвищує його до посади керівника. Тепер усі найважливіші рішення стосовно запуску тих чи інших проєктів лягають на плечі безмежно закоханого у мистецтво романтика. Заковика полягає у тому, що Мілл недвозначно натякнув Метту, що кіно як мистецтво тут особливо нікого не хвилює — основоположним у цій непростій роботі є результат у вигляді багатомільйонних касових зборів.

Зокрема, новоспеченому босу належить зайнятися запуском блокбастера, присвяченого мультяшному талісману ароматизованого напою Kool-Aid. Ну а що, у Ґрети Ґервіґ прокатило з «Барбі», ще й конкуренція з ноланівським «Оппенгеймером» перетворилася на мегапопулярний тренд, тож чому б і історії про веселий антропоморфний глечик не заробити у прокаті свій мільярд? Однак місія з екранізації етикетки на пляшках з газованою водою стає для Метта лише вершиною айсберга, адже незабаром його трудові будні перетворяться на справжнісінький кошмар.

Ще свіжа у пам’яті сатира на фільмування супергеройського блокбастера та конвеєрне виробництво супергероїки як таке з влучною назвою «Франшиза», яка транслювалася на HBO. Творці серіалу Сет Роґен та Еван Голдберг, котрі починали з хуліганських комедій 2000-х «Супер перці» (2007) та «Ананасовий експрес» (2008), йдуть далі та беруться висміювати геть усе нутро бездушної голлівудської машини. І виходить у них навіть краще; мабуть, мейнстримний кінематограф наразі перебуває у стані, який просто потребує систематичного фірмового шмагання.

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Вже у першому ж епізоді автори використовують важку артилерію: у кадрі з’явиться сам Мартін Скорсезе і, зовсім ненадовго, Шарліз Терон, з якою Роґен знімався у «Божевільній парочці» (2019). Причому живий класик існує не просто заради символічного камео — він відіграє одну з ключових ролей у локальній історії, яка водночас і шалено смішна, і безмежно сумна.

Серіал має здебільшого вертикальну структуру оповідання, тобто кожен епізод становить окрему історію, однак пов’язані усі вони суміжною сюжетною лінією Метта Реміка та його трохи притрушеної команди. Не забувають творці й про приємні формалістські підморгування для тих, хто «в темі». Наприклад, серія про фільмування довгим кадром, до слова, надзвичайно кумедна, зафільмована ніби без монтажних склейок, а епізод з детективною лінією про зниклу кіноплівку стилізований під класичний нуар.

Дістається від Роґена та компанії різним галузевим факторам та сучасним кінотрендам.

Паркер Фінн не проти взятися за знімання жахастика «Кліпни», котрий по суті є клоном його ж «Усміхайся». Команда Реміка до абсурдного боїться звинувачень у расизмі, геть забувши про, скажімо так, свіжіші нагальні теми (пов’язані з використанням штучного інтелекту у кіновиробництві), які можуть репутаційно нашкодити проєкту. Ну і такого огидного зомбі-апокаліпсису ви ще точно не бачили, зате на його основі можна створити привабливі супутні товари.

Всі усім брешуть, постійно конфліктують, займаються підлабузництвом заради власної вигоди, намагаються відкусити якнайбільший шмат пирога та отримати свої 15 хвилин слави. Здається, у бізнесовій моделі студійної системи практично не залишилося місця для справжньої творчості. Роґен та компанія викривають кіношні залаштунки та обігрують численні нюанси з такою легкістю, нестримною енергією, яскравим почуттям гумору і стилю, та головне — дотепністю, що не піддатися цьому очаруванню рішуче неможливо. Особливо якщо кіно для вас — не порожній звук.

Не цураються виставити себе в не найкращому світлі, а іноді і повними ідіотами мегапопулярні голлівудські зірки і кінороби.

Абсолютним лицеміром постає у кадрі актор Ентоні Макі — не такого Кепа просували в Marvel усі ці роки. Олівія Вайлд — одержима перфекціоністка, з якою неможливо працювати. Рон Говард — егоїст, через якого має страждати пересічний глядач (хоча в незалежному авторському кіно такий підхід скоріше вітається).

На додаток Зак Снайдер анонсує чергову режисерську версію свого нового фільму тривалістю в нескінченність. Зірка «Хлопців» Ентоні Старр заявляється на церемонію нагородження «Золотого глобуса» у плащі, що є досить промовистим жестом. А персонаж Браяна Кренстона і Зої Кравіц у ролі самої себе під грибами (куди ж без них у творінні Роґена-Голдберга) — це взагалі щось неймовірне.

Серія про «Золотий глобус», до речі, одна з найкращих у сезоні — дякую тобі, Сел Саперштейн!

Бути настільки дотепними в епоху, коли жанр комедії ледве подає ознаки життя — це треба мати справжній талант. Тому такі проєкти, як «Кіностудія» — на вагу золота. Тим паче що за 10 епізодів тривалістю в середньому по пів години ми наочно переконуємося у тому, що кіноіндустрія нині переживає далеко не найкращі часи. Спитайте хоча б у Мартіна Скорсезе.