Рецензія на мультфільм “Супер Маріо Галактика в кіно” / The Super Mario Galaxy Movie

Після феноменального успіху першої частини “Брати Супер Маріо в кіно”, яка стала найкасовішою екранізацією відеоігор в історії, питання про продовження навіть не стояло, адже воно було неминучим. І ось, через кілька років, ми отримуємо “Супер Маріо Галактика в кіно” — сиквел, який намагається не просто повторити формулу успіху, а розширити її до масштабів цілого всесвіту. Цього разу історія виходить за межі звичних королівств і буквально відправляє героїв у космос, відкриваючи значно більший простір для фантазії. Та чи все вдалося цього разу? Нумо розбиратися!
“Супер Маріо Галактика в кіно” / The Super Mario Galaxy Movie
Жанр пригоди, комедія, фантастика
Режисери Майкл Єленік, Аарон Хорват
У ролях Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Брі Ларсон, Джек Блек, Чарлі Дей, та ін.
Прем’єра 2 квітня 2026 року, кінотеатри
Події мультфільму “Супер Маріо Галактика в кіно” розгортаються після першої частини та одразу кидають героїв у значно масштабнішу пригоду. Маріо, Луїджі та Принцеса Піч опиняються втягнутими у нову загрозу, яка вже виходить далеко за межі Грибного королівства. Цього разу ставки вищі, простір ширший, а небезпека в рази глобальніша. Історія переносить нас у різні куточки галактики, знайомить із новими світами, цивілізаціями та персонажами, паралельно розширюючи знайомий лор.
Перша частина екранізації про легендарних сантехніків стала найкасовішою адаптацією ігор, тож продовження було лише питанням часу. І ось, через три роки, ми отримуємо сиквел, який фанати точно чекали. Попри холодні оцінки критиків, мультфільм чудово стартує у прокаті і отримує дуже теплий прийом від глядачів. І це той випадок, коли мільйони фанатів по всьому світу буквально тягнуть проєкт на собі. Але питання залишається відкритим: хто ж правий критики, які вказують на проблеми, чи фанати, які отримують від цього чисте задоволення?
Критики точно праві в тому, що сценарій тут слабкий. І так, чіплятися до історії у мультфільмі за грою справа звісно невдячна, але якщо вже ви прийшли у велике кіно, то і вимоги відповідні. Проблема в тому, що творці дуже часто просто пропускають важливі речі, а саме не пояснюють, хто є хто, не заглиблюються у мотивацію персонажів, а просто кидають усе в лоб. І якщо ти не знайомий із цим світом, на старті можна легко загубитися.
Іншим мінусом “Супер Маріо Галактика в кіно” є розбаланс. У мультфільмі, який асоціюється з братами Маріо, іноді не зовсім зрозуміло, хто тут головний герой. У певний момент персонажі розходяться хто куди. Наприклад, Принцеса Піч отримує чи не найбільший акцент і найбільше екранного часу. У той момент, коли Маріо і Луїджі зайняті пошуками, які виглядають значно менш цікавими та не дають такого ж емоційного ефекту. І це дивне рішення, бо розділення героїв на самому старті історії не додає глибини, а навпаки розмиває фокус. Через це сюжет місцями просідає і втрачає той самий баланс, який був важливий для першої частини.
Питання викликає й певна вторинність подій. Бо ніби все нове: інший масштаб, нові персонажі, навіть структура історії трохи інша. Але загальне відчуття дуже схоже на першу частину. І якщо ви дивилися її нещодавно, це ви точно помітите. Це не критично і не руйнує перегляд повністю, але певне відчуття повторення все ж є. І мозок періодично ловить себе на думці, що ти вже це десь бачив, тільки в трохи іншій обгортці.
Але попри всі ці мінуси, мультфільм все одно цікавий. Тримається він на тому, що вміє робити найкраще — на динаміці, яскравості та простих, але ефективних веселощах. Це все ще яскраво, у хорошому сенсі трохи безглуздо і дуже живо. Найбільше задоволення приносить саме розширення всесвіту. Тут нам показують значно більше, ніж у першій частині, тому маємо різні планети, нові цивілізації, нові правила цього світу. І хоча це лише невелика частина від усього потенційного масштабу, цього достатньо, щоб відчути, наскільки великим може бути цей всесвіт.
Окремо хочеться відзначити фансервіс. Його тут дуже багато, але він зроблений правильно. Це не просто вставки “для галочки”, а реально продумані моменти, які працюють на емоцію.
Творці не намагаються прикрити ним слабкі місця сценарію, а використовують його як інструмент ностальгії.Від кожної такої дії шкірою фанатів йдуть сироти, а в очах застигають сльози про їхнє щасливе дитинство і не тільки за грою у приставку, а в цілому моменти пов’язані з цим досвідом. І це круто. Тому фанати так тепло прийняли сиквел, бо він зроблений з любов’ю до гри, та аудиторії. І ніякі критики не зможуть цього змінити.
Технічно мультфільм “Супер Маріо Галактика в кіно” виглядає дуже впевнено. Анімація стала ще кращою, ніж у першій частині, маємо більше деталей, плавніші рухи та живіші світи. Особливо круто виглядають космічні локації, де кожна планета має свій стиль і атмосферу. Видно, що над візуалом реально працювали та вкладалися. А місцева музика не просто супроводжує події, а підсилює їх. У певні моменти вона реально пробиває на емоцію, і ті самі знайомі мотиви викликають мурашки по шкірі. І це дуже сильна сторона мультфільму, яку не можна ігнорувати.
