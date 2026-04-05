Рецензія на мультфільм “Супер Маріо Галактика в кіно” / The Super Mario Galaxy Movie

Після феноменального успіху першої частини “Брати Супер Маріо в кіно”, яка стала найкасовішою екранізацією відеоігор в історії, питання про продовження навіть не стояло, адже воно було неминучим. І ось, через кілька років, ми отримуємо “Супер Маріо Галактика в кіно” — сиквел, який намагається не просто повторити формулу успіху, а розширити її до масштабів цілого всесвіту. Цього разу історія виходить за межі звичних королівств і буквально відправляє героїв у космос, відкриваючи значно більший простір для фантазії. Та чи все вдалося цього разу? Нумо розбиратися!

Плюси: динаміка і темп; розширення всесвіту Маріо; якісний фансервіс; візуал і музика Мінуси: слабкий сценарій; розбаланс персонажів; вторинність 7 /10 Оцінка

ITC.ua





“Супер Маріо Галактика в кіно” / The Super Mario Galaxy Movie

Жанр пригоди, комедія, фантастика

Режисери Майкл Єленік, Аарон Хорват

У ролях Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Брі Ларсон, Джек Блек, Чарлі Дей, та ін.

Прем’єра 2 квітня 2026 року, кінотеатри

Події мультфільму “Супер Маріо Галактика в кіно” розгортаються після першої частини та одразу кидають героїв у значно масштабнішу пригоду. Маріо, Луїджі та Принцеса Піч опиняються втягнутими у нову загрозу, яка вже виходить далеко за межі Грибного королівства. Цього разу ставки вищі, простір ширший, а небезпека в рази глобальніша. Історія переносить нас у різні куточки галактики, знайомить із новими світами, цивілізаціями та персонажами, паралельно розширюючи знайомий лор.

Перша частина екранізації про легендарних сантехніків стала найкасовішою адаптацією ігор, тож продовження було лише питанням часу. І ось, через три роки, ми отримуємо сиквел, який фанати точно чекали. Попри холодні оцінки критиків, мультфільм чудово стартує у прокаті і отримує дуже теплий прийом від глядачів. І це той випадок, коли мільйони фанатів по всьому світу буквально тягнуть проєкт на собі. Але питання залишається відкритим: хто ж правий критики, які вказують на проблеми, чи фанати, які отримують від цього чисте задоволення?





Критики точно праві в тому, що сценарій тут слабкий. І так, чіплятися до історії у мультфільмі за грою справа звісно невдячна, але якщо вже ви прийшли у велике кіно, то і вимоги відповідні. Проблема в тому, що творці дуже часто просто пропускають важливі речі, а саме не пояснюють, хто є хто, не заглиблюються у мотивацію персонажів, а просто кидають усе в лоб. І якщо ти не знайомий із цим світом, на старті можна легко загубитися.

Іншим мінусом “Супер Маріо Галактика в кіно” є розбаланс. У мультфільмі, який асоціюється з братами Маріо, іноді не зовсім зрозуміло, хто тут головний герой. У певний момент персонажі розходяться хто куди. Наприклад, Принцеса Піч отримує чи не найбільший акцент і найбільше екранного часу. У той момент, коли Маріо і Луїджі зайняті пошуками, які виглядають значно менш цікавими та не дають такого ж емоційного ефекту. І це дивне рішення, бо розділення героїв на самому старті історії не додає глибини, а навпаки розмиває фокус. Через це сюжет місцями просідає і втрачає той самий баланс, який був важливий для першої частини.

Питання викликає й певна вторинність подій. Бо ніби все нове: інший масштаб, нові персонажі, навіть структура історії трохи інша. Але загальне відчуття дуже схоже на першу частину. І якщо ви дивилися її нещодавно, це ви точно помітите. Це не критично і не руйнує перегляд повністю, але певне відчуття повторення все ж є. І мозок періодично ловить себе на думці, що ти вже це десь бачив, тільки в трохи іншій обгортці.

Але попри всі ці мінуси, мультфільм все одно цікавий. Тримається він на тому, що вміє робити найкраще — на динаміці, яскравості та простих, але ефективних веселощах. Це все ще яскраво, у хорошому сенсі трохи безглуздо і дуже живо. Найбільше задоволення приносить саме розширення всесвіту. Тут нам показують значно більше, ніж у першій частині, тому маємо різні планети, нові цивілізації, нові правила цього світу. І хоча це лише невелика частина від усього потенційного масштабу, цього достатньо, щоб відчути, наскільки великим може бути цей всесвіт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Окремо хочеться відзначити фансервіс. Його тут дуже багато, але він зроблений правильно. Це не просто вставки “для галочки”, а реально продумані моменти, які працюють на емоцію.

Творці не намагаються прикрити ним слабкі місця сценарію, а використовують його як інструмент ностальгії.Від кожної такої дії шкірою фанатів йдуть сироти, а в очах застигають сльози про їхнє щасливе дитинство і не тільки за грою у приставку, а в цілому моменти пов’язані з цим досвідом. І це круто. Тому фанати так тепло прийняли сиквел, бо він зроблений з любов’ю до гри, та аудиторії. І ніякі критики не зможуть цього змінити.

Технічно мультфільм “Супер Маріо Галактика в кіно” виглядає дуже впевнено. Анімація стала ще кращою, ніж у першій частині, маємо більше деталей, плавніші рухи та живіші світи. Особливо круто виглядають космічні локації, де кожна планета має свій стиль і атмосферу. Видно, що над візуалом реально працювали та вкладалися. А місцева музика не просто супроводжує події, а підсилює їх. У певні моменти вона реально пробиває на емоцію, і ті самі знайомі мотиви викликають мурашки по шкірі. І це дуже сильна сторона мультфільму, яку не можна ігнорувати.