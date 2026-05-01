Найцікавіші нові фільми травня 2026 року

Зазвичай травень асоціюється з відкриттям барвистого сезону блокбастерів, але цього року якось негусто — мабуть, найгучнішими мейнстрим-новинками слід вважати “Мортал Комбат ІІ” та “Мандалорець і Ґроґу”. Можливо тому, окрім свіжих релізів, прокатники підготували для нас щедру порцію ностальгії у вигляді повернення на великі екрани цілої низки визнаних хітів з далекого і не дуже минулого. Детальніше про них та усі потенційно цікаві прем’єри цього місяця можна ознайомитися в матеріалі нижче.





“Мортал Комбат ІІ” / Mortal Kombat II

Дата випуску: 7 травня

Режисер: Крістофер Маккуоід

У ролях: Карл Урбан, Джессіка Макнеймі, Мехкад Брукс, Таданобу Асано, Луді Лін, Чін Хан, Джо Таслім, Хіроюкі Санада

Жанр: фентезійний файтинг

Реліз: кінотеатри

Mortal Kombat знову на великих екранах: тепер із Джонні Кейджем у строю. Земні чемпіони виходять на арену безжальної битви без жодних правил. Ставка — виживання людства, але на шляху до цілі стоїть могутній Шао Кан. Це не просто бій за перемогу, а смертельна битва за існування самого світу.





Екранізація легендарного файтингу повертається із сиквелом доволі посереднього “Мортал Комбат”, що з перемінним успіхом намагався завоювати прихильність фанатів гри рівно 5 років тому. Зате тепер з Нуб Сайботом та Джонні Кейджем, якого на екрані втілить Карл Урбан — як думаєте, це гарний вибір на роль, чи очевидний міскаст?

З культовою нетлінкою Пола В.С. Андерсона зразка 1995 року наразі, мабуть, тягатися ніхто не збирається, але дуже хочеться вірити, що творці виконали ґрунтовну роботу над помилками та другий фільм виявиться куди кращим за попередника.

“Вівці-детективи” / The Sheep Detectives

Дата випуску: 7 травня

Режисер: Кайл Балда

У ролях: Г’ю Джекман, Ніколас Браун, Ніколас Галіцин, Моллі Гордон, Хонг Чау, Емма Томпсон

Озвучення: Джулія Луїс-Дрейфус, Браян Кренстон, Кріс О’Дауд, Реджина Голл, Патрік Стюарт, Белла Рамзі, Бретт Голдштейн

Жанр: детективна комедія

Реліз: кінотеатри

Вівчар Джордж Гарді розводить овець заради вовни і практикує читання детективів своїм парнокопитним підопічним перед сном. Але цей літературний гурток закінчується трагедією: Джордж знайдений мертвим, а отара впевнена, що це убивство. Озброєні теорією криміналістики та залізною дедукцією, новоспечені вовняні детективи беруться виявити особу злочинця за будь-яку ціну.

Сюжет цієї сімейної комедії з присмаком класичного детектива у дусі Агати Крісті заснований на романі Three Bags Full: A Sheep Detective Story німецької письменниці Леоні Сванн — на полицях книгарень він з’явився у 2005 році. За сценарій відповідає один з творців хітового “Чорнобиля” (2019) від HBO Крейґ Мезін, за режисуру — Кайл Балда, у послужному списку якого два мультфільми про посіпак та третя частина “Нікчемного я” (2017). Чи вдасться вівцям дістатися істини — матимемо нагоду дізнатися в кіно з 7 травня.

“Втомлені”

Дата випуску: 7 травня

Режисер: Юрій Дунай

У ролях: Валерія Ходос, Дмитро Сова, Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц

Жанр: психологічна драма

Реліз: кінотеатри

Люба та Андрій — ветерани, які намагаються подолати травми війни та знайти підтримку одне в одному. Їхні почуття дають їм надію, але байдужість оточення та власні страхи стають серйозним випробуванням для їхнього зв’язку. Це психологічна людська історія про боротьбу з невидимими ранами, відновлення та силу взаємопідтримки.

“Втомлені” — дебютна стрічка Юрія Дуная, яка стала переможцем на торішньому кінофестивалі “Молодість”. До проєкту були залучені військовослужбовці та ветерани, досвід яких перенесли на екран.





“Напрочуд кмітливі створіння” / Remarkably Bright Creatures

Дата випуску: 8 травня

Режисерка: Олівія Ньюман

У ролях: Саллі Філд, Льюїс Пуллман, Колм Міні, Альфред Моліна, Джоан Чень, Кеті Бейкер, Бет Грант

Жанр: драма

Реліз: Netflix

Вдова Това працює в нічну зміну в океанаріумі маленького містечка, де знаходить спільну мову з розумним восьминогом і зневіреним хлопцем Кемероном. За мотивами однойменного роману-бестселера 2022 року американської письменниці Шелбі Ван Пелт. Режисеркою виступила Олівія Ньюман, попередньою роботою якої була детективна драма “Там, де співають раки” (2022) — також екранізація однойменного бестселера Делії Овенс.

“Каратель: Останнє вбивство” / The Punisher: One Last Kill

Дата випуску: 12 травня

Режисер: Рейнальдо Маркус Грін

У ролях: Джон Бернтал, Джейсон Р. Мур, Роу Ранселл, Міла Джеймс, Нік Кумалацос, Колтон Гілл, Джамал Ллойд Джонсон

Жанр: супергеройський екшн, кримінальна драма

Реліз: Disney+





Френк Касл намагається жити, нарешті абстрагувавшись від своєї невимовної жаги помсти, але опиняється втягнутим у небезпечний конфлікт.

“Останнє вбивство” продовжить історію Карателя в рамках КВМ після його сольного шоу, що виходило на Netflix з 2017 по 2019 роки, а також серіалів “Шибайголова” та “Шибайголова: Народжений наново”. Другий сезон останнього завершиться акурат напередодні цієї прем’єри. Але повернеться Френк Касл на екрани не у форматі повнометражного кіно, а у форматі телевізійного спецвипуску. Виконавець головної ролі Джон Бернтал також долучився і до написання сценарію: власне, ідея цього спешела і належить актору.

“Супер Драйвер” / Driver’s Ed

Дата випуску: 14 травня

Режисер: Боббі Фарреллі

У ролях: Сем Нівола, Софі Телегадіс, Мохана Крішнан, Ейдан Лапрете, Моллі Шеннон, Кумаїл Наджиані, Ліла Пейт, Алісса Мілано

Жанр: пригодницька комедія

Реліз: кінотеатри





Відчайдушний старшокласник Джеремі викрадає машину свого автоінструктора, щоб разом із друзями вирушити в автомобільну подорож до своєї дівчини-першокурсниці.

Буквально недавно ми мали нагоду насолодитись новим творінням Пітера Фарреллі — концентрованою нісенітницею під назвою “М’ячі догори”, як на авансцену виходить його брат Боббі, з яким вони колись разом знімали “Тупого та ще тупішого” (1994), “Всі шаленіють від Мері” (1998) та низку інших комедій.





На перший погляд “Супер Драйвер” скидається на сучасну версію молодіжного роуд-муві “Дорожня пригода”, хіба що соромітські жартики родом з 2000-х ніби як канули в Лету. Менше з тим, лишається сподіватися, що у Боббі вийде краще, ніж цього разу у його старшого брата.

“Пограбування: План “Лондон” / Fuze

Дата випуску: 14 травня

Режисер: Девід Маккензі

У ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Ґуґу Мбата-Роу, Сем Вортінґтон, Саффрон Гокінг

Жанр: кримінальний трилер про пограбування

Реліз: кінотеатри





Лондон завмирає, коли на звичайному будмайданчику знаходять “привіт” із минулого — бомбу часів Другої світової, що не здетонувала. Поки місто охоплює паніка, а поліція терміново евакуює квартали, група професійних грабіжників усвідомлює: це їхній золотий квиток. В умовах повного оточення вони використовують ситуацію на свою користь, щоб вичистити сховища сусіднього банку.

Новий кримінальний трилер про пограбування з досить міцним акторським складом від британського режисера Девіда Маккензі. Нагадаю, попередньою роботою кінороба був трилер “Оператор”, який я щиро рекомендував до перегляду у відповідному огляді.

“Джек Раян: Війна привидів” / Jack Ryan: Ghost War

Дата випуску: 20 травня

Режисер: Ендрю Бернштейн

У ролях: Джон Красінскі, Венделл Пірс, Майкл Келлі, Бетті Гебріел, Сієнна Міллер, Маккенна Бріджер

Жанр: політичний екшн-трилер

Реліз: Prime Video





У центрі сюжету — Джек Раян, який знову об’єднується з агентами ЦРУ, щоб розплутати хитромудру павутину зради, борючись із ворогом, який знає кожен їхній крок, і водночас стикаючись із минулим, яке, як вони вважали, давно залишилося позаду.

“Війна привидів” буде прямим продовженням серіалу “Джек Раян”, що ґрунтувався на популярній книжковій серії Тома Кленсі, налічував 4 сезони та виходив на Prime Video з 2018 по 2023 роки. Титульну роль знову виконає незмінний в рамках новітнього перезавантаження Джон Красінскі, прем’єра запланована на 20 травня.





“Мандалорець і Ґроґу” / Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Дата випуску: 21 травня

Режисер: Джон Фавро

У ролях: Педро Паскаль, Джеремі Аллен Вайт, Сігурні Вівер, Джонні Койн, Дейв Філоні

Жанр: космічний вестерн, пригодницька фантастика

Реліз: кінотеатри

Події відбуваються після падіння Галактичної Імперії, у період, коли імперські воєначальники, що залишилися, досі загрожують галактиці. Тим часом Нова Республіка залучає Діна Джаріна та його учня Ґроґу для порятунку Ротти Гатта. Разом вони вирушають у свою найризикованішу місію, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхні долі.





Як неважко здогадатися, ця повнометражка буде продовженням хітового серіалу “Мандалорець”. Крім того, вона знаменує повернення “Зоряних війн” на великі екрани після 7 років животіння на стримінгу Disney+ — останньою кінотеатральною прем’єрою була завершальна частина трилогії сиквелів “Скайвокер. Сходження” (2019). А от чи стане це повернення тріумфальним — дізнаємося незабаром.

“Пасажир” / Passenger

Дата випуску: 21 травня

Режисер: Андре Овердал

У ролях: Джейкоб Скіпіо, Лу Ллобелл, Мелісса Лео, Джозеф Лопес

Жанр: фільм жахів про надприродне

Реліз: кінотеатри

Через кілька тижнів після початку подорожі у фургоні молода пара стає свідком жахливої аварії, в результаті якої гине водій. Згодом їх починає переслідувати інфернальний сталкер, втекти від якого рішуче неможливо.

Новий жахастик від норвезького горормейкера Андре Овердала, який зарекомендував себе у жанрі завдяки таким стрічкам, як “Демон всередині” (2016) та “Страшні історії для розповіді у темряві” (2019). Попереднім проєктом кінороба була чергова екранна інтерпретація “Дракули” Брема Стокера (точніше, одного з розділів уславленого роману) — вельми невигадлива “Остання подорож “Деметри” (2023).

“Хрещатик 48/2”

Дата випуску: 28 травня

Режисер: Дмитро Авдєєв

У ролях: Іван Новінський, Кіра Саяпіна, Любомир Валівоць, Ірина Кудашова, Даніель Салем, Володимир Ращук, Олександр Ярема, Наталка Денисенко, Слава Красовська, TAYANNA, Григорій Решетнік, Христина Решетнік, Катя Олос

Жанр: пригодницьке фентезі, сімейна комедія

Реліз: кінотеатри

У центрі сюжету — 11-річні Юрко та Мія, які відкривають шлях до потойбічного Києва. Цей паралельний вимір, що зародився ще у 482 році, прихований глибоко під фундаментом сучасної столиці. Головною локацією стає таємничий будинок-привид, якого не відшукати на жодній мапі, адже вхід туди відкритий лише для дітей. Разом із легендарними персонажами української міфології, юним героям доведеться вступити у нерівний бій із Богинею смерті, чия жага до руйнування загрожує всьому людству.

“Backrooms: Залаштунки” / Backrooms

Дата випуску: 28 травня

Режисер: Кейн Парсонс

У ролях: Чиветел Еджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Фінн Беннетт, Лукіта Максвелл, Еван Джогія

Жанр: науково-фантастичний фільм жахів

Реліз: кінотеатри

Після того як пацієнт докторки Мері Клайн зникає у дивному вимірі, що існує за межами звичної реальності, вона змушена зануритися у невідоме, щоб повернути його живим.

Як повідомляє прокатник Adastra Cinema, це екранізація інтернет-феномену від режисера серії YouTube-горорів і оригінального концепту “backrooms”. “Залаштунки” – тренд у соціальних мережах, що зображає моторошний нескінченний лабіринт порожніх офісних кімнат. Він став вірусним через почуття тривожності, стиснутих просторів, ностальгії та гнітючого очікування. Такий от химерний коктейль з емоцій та станів.

“Тиск” / Pressure

Дата випуску: 28 травня

Режисер: Ентоні Марас

У ролях: Брендан Фрейзер, Ендрю Скотт, Керрі Кондон, Кріс Мессіна, Деміен Льюїс, Генрі Ештон, Кон О’Ніл, Тобі Вільямс

Жанр: воєнна драма

Реліз: кінотеатри

До висадки в Нормандії — лише 72 години. Поки союзники готуються до штурму, справжня битва розгортається в штабі командування. Метеоролог Джеймс Стегг змушений відстоювати свій прогноз, що йде всупереч із планами генералів. Одна помилка в розрахунках може призвести до невідворотних трагічних наслідків. Весь тягар відповідальності лягає на плечі Дуайта Ейзенхауера — на роздуми залишаються лічені години, а на кону — доля війни та життя мільйонів людей.

Сюжет “Тиску” заснований на однойменній п’єсі англійського драматурга Девіда Хейга, що побачила світ у 2014 році та, своєю чергою, ґрунтувалася на реальних подіях Другої світової. Роль Ейзенхауера дісталася Брендану Фрейзеру, метеоролога Джеймса Стегга на екрані втілив Ендрю Скотт. Для австралійського постановника Ентоні Мараса це буде лише друга повнометражка в кар’єрі, зате перша, “Готель Мумбаї” (2018), котра також була заснована на реальних подіях, абсолютно справедливо отримала позитивний відгук від глядачів та критиків.

Також звертаємо увагу на такі релізи в кінотеатрах у травні: