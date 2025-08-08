Серія “Ультрамарини” Ґрема Мак-Нілла: брутальний sci-fi з душею. Рецензія ITC.ua

Серія “Ультрамарини” Ґрема Мак-Нілла — один із тих літературних пластів епічного всесвіту Warhammer 40,000, який зміг вийти за межі вузького фанатського кола та стати помітним явищем навіть для тих, хто лише щось там чув про далеку готичну антиутопію 41-го тисячоліття. Це не просто набір романів-бойовиків про космодесантників — генетично модифікованих воїнів Астартес. Це історія де безперервна дія, криваві баталії та демонічні жахи поєднуються з темами честі, внутрішньої боротьби і тих рідкісних проблисків людяності, що пробиваються крізь сталеву дисципліну Імперіуму. Ми вже писали про романи “Упироборець” та “Гадоборець” — яскраві історії у фентезійному світі Warhammer. Тепер настала черга відправитися у далеке і дуже не радісне майбутнє, де людство підкорює галактики.

“Ультрамарини” Від 300 грн. Плюси: гарна якість видання та чудові жанрові обкладинки; еволюція головного героя з глибоким внутрішнім конфліктом; атмосферний та різноманітний світ з планетами, космічними кораблями, іншими всесвітами, іншопланетними расами тощо; майстерно описані сцени битв; незвичне поєднання екшену з глибокими складними темами Купити в Molfar Мінуси: деякі персонажі слабо розкриті поверхово; комусь точно не зайде місцева жорстокість та постійні війни, битви та смерть Купити в Molfar 9 /10 Оцінка

Сюжетно серія стартує з роману “Ночевісник”. В ньому новоспечений капітан Уріель Вентріс та його рота стикаються з політичними інтригами, ксеносами й давнім злом на планеті Павоніс. Це розмірений початок серії, який дає змогу відчути масштаб і атмосферу Імперіуму, перш ніж занурити читача в безперервний екшн “Воїнів Ультрамара”. Ця книга, вона ж другий роман в серії, справжній бенефіс тиранідів, описаних так майстерно, що їхня чужорідність і невблаганність буквально відчуваються читачем фізично.

Далі переходимо до роману “Мертве небо, чорне сонце”. Це кульмінація місцевого горору, це подорож у саме серце Ока Жаху, у світ Медренґард, де уся реальність спотворена Хаосом. В цій історії письменник розкриває свій талант до створення атмосферної, огидної й водночас гіпнотичної картини, що місцями нагадує твори Лавкрафта та Клайва Баркера.

Четверта книга, що називається “Поле бійні”, знижує градус демонічного жаху, але натомість поглиблює тему моральних наслідків війни. Тут автор робить акцент на психологічному вимірі подій, і саме цей поворот тону стає своєрідним рубежем у серії: від космічного горору та масштабних баталій до камерного розгляду того, як війна деформує людські душі.

Це однозначно приземлена історія. Вона не стільки про битви та іншопланетні раси, скільки про те, що війна робить із людьми. Тут підіймається тема воєнних злочинів, геноциду, розмиття меж між героїзмом і жорстокістю. Вентріс і Пасаній уже не просто герої Астертес з перших частин — вони втомлені солдати, які намагаються знайти сенс у хаосі, що відбувається навколо них.

Англійською серія “Ультрамарини” складається із суттєвої кількості романів та оповідань, але українською поки вийшло лише чотири історії.

Центром “Ультрамаринів” є капітан Уріель Вентріс — спершу взірцевий послідовник Кодексу Астартес, суворого зводу правил, створеного легендарним Примархом Робутом Ґілліманом. Ґрем Мак-Нілл робить ставку на еволюцію героя, і це одна з найбільших сильних сторін серії. З кожною книгою Вентріс відходить від сліпого дотримання приписів, починає діяти креативніше, гнучкіше, навіть якщо це означає порушення догм, за що його потім жорстоко покарають.

Внутрішній конфлікт головного героя між догмами “Ультрамаринів” та реальністю життя проходить через усі романи, часом виводячи на поверхню болісні моральні питання: чи можна перемогти, залишаючись у межах правил, якщо ворог не знає таких понять? І якщо перемога вимагає переступити лінію, то якою ціною вона дається? А головне чи варта перемога таких жертв?

Другим героєм серії є сержант Пасаній — вірний друг Уріеля Вентріса. Він той, хто завжди прикриє спину і скаже потрібне слово в момент сумнівів. Їхній дует працює як ідеальна військова машина, але водночас і як дружба, перевірена не однією війною. Пасанію точно бракує глибини у порівнянні з головним героєм, але він виконує свою роль як умовний сюжетний якір для капітана Вентріса.

Важливий аспект серії — погляд на Імперіум людей. Так, Ультрамарини вважаються умовними “хорошими хлопцями”, але навіть вони лише частина тоталітарної машини, яка знищує мільярди в ім’я абстрактного «виживання виду» та на славу Богу-Імператору. Письменник показує Імперіум не світлим ідеалом, а суворим, безжальним режимом, де доброта завжди розкіш, а милосердя часто рівнозначне зраді.

Ґрем Мак-Нілл пише легко та просто, тому навіть новачок у Warhammer зможе втягнутися в цю серію та не буде здатен піти на перерву. В цих романах місцева термінологія вживається розумно та здебільшого зрозуміло, діалоги реалістичні та захопливі, а події подаються з достатньою мірою контексту. Це однозначно серйозний плюс для тих, хто лише відкриває для себе всесвіт Warhammer 40,000. Паралельно, досвідчені фани зможуть насолодитися глибшими шарами — як у зображенні тиранідів у «Воїнах Ультрамара», так і в критичному погляді на Імперіум як тоталітарну структуру, де люди всього лише ресурс.

Стиль письменника дуже динамічний. Він уміє писати так, що сцени боїв живуть у свідомості, наче кадри блокбастера. Тобто ці книги точно можна назвати кінематографічними. Автор часто змінює точки зору, що дозволяє показати події очима різних учасників і збагачує загальну картину.

Водночас не всі сюжетні рішення витримані бездоганно. На мою думку, іноді траплялися надумані повороти, були невеликі «дірки» в логіці, а місцями я натикався на штучні описи чогось чи когось. Проте усе це дрібниці, бо загалом романи досягають саме тієї комбінації епічності та емоційності, яка тримає читача до останньої сторінки. Звичайно, комусь одні сподобаються більше, інші менше, але загалом їх рівень високий, читаються книги легко та цікаво.

Окремої згадки заслуговує фірмова брутальність серії, так і загалом усього всесвіту Warhammer 40,000. Ґрем Мак-Нілл не уникає подробиць. В його описах завжди тріщать кісти, хлюпає кров, а місцевий боді-хорор іноді виходить на такий рівень, що навіть досвідченим читачам космічних бойовиків буде моторошно та незручно. І все ж ця жорстокість ніколи не здається самоціллю, бо вона логічно випливає з контексту всесвіту, де війна лише постійний стан буття.

Важливо знати, що в Україні книги по всесвітах Warhammer випускало видавництво “Molfar”. Але недавно стало відомо, що компанія Games Workshop, що володіє усім ліцензіями на ці всесвіти, забрало право видавати книжки у “Molfar”. Одні пов’язують це з російським слідом та прихильністю деяких впливових кіл серед Games Workshop до росіянців, інші кажуть про можливу зміну одного українського видавництва на інше. Також є ще декілька версій і теорій, але поки що головне наступне — найближчим часом український читач не матиме нових книг по цьому чудовому всесвіту. Через це я закликаю вже бігти на сайт видавництва “Molfar” та скуповувати усі залишки цих книг, бо їх скоро просто не буде. А ще їх зараз віддають з чудовими знижками.

З приводу самого видання книжок, то воно тут гарне. Мені дуже подобаються картинки на обкладинках, які відразу кажуть про жанровість, стиль та відношення до того чи іншого всесвіту. А ще вони оформлені крутіше, ніж багато американських та західних видань. Принаймні на мою думку. Тому це той рідкісний випадок, коли мені більше подобається українська обкладинка, ніж західна.

Також немає питань до якості друку, шрифтів та паперу. Не можна сказати, що це ідеальні видання, але точно не погані. Все тут просто зроблено добре і цього більше ніж достатньо для приємного читання та місця цих книжок в бібліотеці сучасного любителя фантастики.