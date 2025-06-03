Тест-драйв MG HS 2025: бюджетний бізнес-клас

Нарешті кросовер С-класу подорослішав і перейшов на новий рівень, де живуть найкращі представники сегмента. Ретельні доопрацювання, детальні зміни, загальний новий образ, спрямованість на комфорт робить MG HS 2025 цікавою пропозицією на ринку.

Мені подобається спостерігати за тим, як еволюціонують автівки зі зміною поколінь. Ще минулого року, здавалось, що HS в топовій версії Trophy наче і пропонує багато, і виглядає приємно, але не вистачало йому сучасних рис, технологій, якими вже хизувались інші представники англійського бренду. Не кажу про «баги», які ну дуже хотілось прибрати. І ось, нарешті ми отримали гідного флагмана, який вражає не тільки свіжими оновленнями, але дійсно великою та ретельною роботою команди з покращення деталей та приведенням автівки до вищого рівня якості.

Перекроїти знову

Загальна концепція MG HS 2025 змінилась разюче. Не тільки в габаритах, а в багатьох деталях. Підхід до нового покоління був вдумливим і почали його створення майже з основ. Покращення кузовною міцності та легкості. В результаті плюс в аеродинаміку, вагу та загальне враження від свіжого дизайну. А на додаток ще більше безпеки: надміцна сталь, 7 подушок за замовчуванням та 5 зірок від Euro NCAP.

Перехід в другу генерацію привів до глобальних змін зовнішності та технічного складника. MG HS додав в довжину 26 мм (4636 мм), в ширину — 14 мм та в колісну базу — 28 мм (2750 мм). Тільки в висоті втратив 21 мм (1664 мм), добре хоч на кліренс не вплинуло і він досі залишається на рівні 145 мм.

Зовнішні зміни помітити легко, адже MG HS 2025 взагалі не схожий на свого попередника і якби не шильдики, можна було б довго гадати, що це за звір. Більше мʼяких обрисів, купеподібний силует, мінімум зайвих деталей, але досить багато глянцевого пластика навіть зовні, чим страждають зараз багато брендів, як Hyundai або Toyota. Але пішли MG не в кубічний дизайн, а навпаки в пом’якшення та лаконічність.

Все наче добре, якби вони не закрутили самі ідеї, якими надихались. Якщо передню частину привели до загального фірмового стилю, то в задній додали трохи індивідуальності у ліхтарях, зробивши їх в стилі розбитого скла, як концепція відомого хмародера The Shard в Лондоні, якщо дивитись на нього з низу до верху. Цікава фішка, тож шарму в задній частині навіть більше ніж попереду. Плюс динамічність доповнюють фальш-накладки спортивних патрубків.

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Майже бізнес-клас

Більше шарму MG HS ховає все ж таки в салоні. Тут справді зроблено величезну роботу. Салон в карамельному кольорі в комбінації з чорним виглядає розкішно. Стриманість дизайну та лаконічність архітектури прикрашає лише обережне та грамотне поєднання матеріалів та кольорів. Після вичурності дизайну у попередника тут око відпочиває.

Будь-яка спина висловить величезну вдячність за ці неймовірно зручні крісла. Мʼяка оббивка, пружний наповнювач, який наче підлаштовується під вас, огортаючи та амортизуючи вібрації та коливання. Використання декількох шарів обивки з розумною піною та додаковими компонентами роблять свою справу.

Змінена загальна архітектура, додатковий простір, повітря наче стало більше, а тактильні відчуття загалом приємні. Всюди м’яка оббивка, наче в дорогих салонах Range Rover. Гадаю в чорному кольорі він би втратив весь шарм. І навіть глянцевий пластик виглядає гармонійно поряд зі ставками з матового пластику під алюміній.

Новий важіль коробки передач зроблено, за даними виробника, на кшталт космічної станції. Не зовсім зрозуміло до чого тут космос, але виглядає приємно, а тримати його зручно. Поряд клавіші ручника, на які варто звернути увагу, бо коробка допускає розгойдування під час паркування, а це може зіграти з вами погану гру, якщо не дотримуватись дистанції. Тож саме тут варто користуватись додатковим утриманням під час паркування.

Великі монітори поєднані в єдиний простір та мають розмір 12,3 дюйма. Графіка добра, кольори стримані, а ось вибір виду приладової панелі обмежений всього двома варіантами та додатково, можна змінювати інформацію з бортового компʼютера. Теж досить обмежені функції, хотілось би більше різної інформації, як мінімум ще додатково виводити температуру двигуна, оливи, коробки та заряд акумулятора. Тож є над чим ще попрацювати. Тим паче, що підключення смартфонів Apple CarPlay та Android Auto в нашій версії тільки провідні, а вбудованої навігації немає.

Не дуже зручне розташування клавіш на кермі. Зліва буде керування адаптивним круїзом та додаткова клавіша для особистих налаштувань, тож можна задавати їй необхідні переходи в меню мультимедіа. Наприклад, зміна адаптивного круїзу на звичайний або на ліміт. Бо окремої клавіші не буде. Справа ж керуванні джойстиком віддано мультимедіа, а зміна інформації від бортового компʼютера відбувається лише окремою кнопкою, а загальний вид її можна змінити тільки в меню на основному екрані, як і перемикати режими їзди. Хоча для останніх можна запрограмувати ще одну окрему клавішу.

Мені не вистачало інформативності й в мультимедіа. Налаштування обмежені та заплутані, а добиратись до клімату ще той квест, особливо, якщо увімкнена синхронізація зі смартфоном. Це можна робити лише через меню, окрема клавіша виведена лише для увімкнення або вимкнення клімату і не перекидає в меню регулювання. А щоб змінити температуру треба ще повозитись. А ось ситуацію з постійним увімкненням радіо під час запуску машини виправили і тепер вона пам’ятає, що було приєднано і яка музика грала.

Аудіопідготовка тут пристойна та пропонує вісім динаміків, яких вистачає для приємного звучання. Головне, що з шумоізоляцією попрацювали на відмінно. Бо шуми здебільшого не прориваються в салон. І тільки двигун ледь чутно під час прискорень. Приємно таке зустрічати в бюджетному сегменті.

Переїзд бездротової зарядки ближче до підлокітника цікаве рішення і навіть зручне, якби не підсклянники прямо перед розʼємами USB, які ну точно заважають користуванню.

Позаду місця пасажирам залишили вдосталь, а велике панорамне скло в нашій комплектації Lux додає світла в салон. Шторка прикривається автоматично з клавіші і можна зупинити її на будь-якій миті. Саме скло відкриває великий люк на половину панорами. Дуже класна річ, коли можна стояти за підлокітником та висунутись у відкрите скло — наче в лімузині. Тим паче, що немає центрального тонелю і ногам нічого не заважає.

Є позаду і підлокітник з підсклянниками, а ось доступу до багажника немає, як немає і регулювання спинок дивана, чого дуже не вистачає, бо нахил їх майже вертикальний. Не буде тут і підігріву, залишили лише два виходи USB та повітряні дефлектори. Є великі кишені в дверях та в спинках крісел.

Багажний простір MG HS 2025 не вражає обʼємом, але цього насправді вистачить будь на що. Тут 507 літрів та 1484 при складених спинках дивана. Це більше на 44 літри ніж у попередника, але менше ніж у конкурентів, як Citroen C5 Aircross (580 літрів) або Ford Kuga (526 літрів).

Тут немає гачків, але є сітчасті обмежувачі по боках для дрібниць, а під підлогою додатковий простір для зберігання необхідних інструментів та під ними докатка. Приємно, що по боках оббивка з досить міцного войлоку, що не дасть швидко подряпати речами боковини, як це буває зазвичай, а додатковий прогумований килим — дуже практична річ.

Інтуїтивна безпечність

Якщо казати про практичність, то MG HS здається може вже виходити на ринг з більш досвідченими суперниками, як Nissan Qashqai або навіть Toyota RAV4, бо інтерʼєр вже можна сказати їх догнав та в деяких моментах навіть випередив, а ось робота систем безпеки — це окремий пункт, який у китайських виробників поки що сильно відставав у надійності. Зараз MG Pilot став досконаліше і його робота не така різка, а його присутність майже постійно відчутна.

Унікальна система в MG HS — це вмикання камер під час різких поворотів на повільній швидкості. Вмикається камера з того боку, куди увімкнули поворотник та крутиться кермо.

Дуже зручно рухатись особливо у дворах, коли можна зачепити бордюри. У Hyundai схожа функція, але вона підсвічує сліпі зони, а тут саме проїзд біля колес, щоб не подряпати диски.

Комплектація LUX поки що єдина в Україні і пропонує повний набір систем від камер 360 до адаптивного круїзу з утриманням в середині смуги руху та дистанції до інших авто. І працює вона обережно, лагідно, не лякаючи різкими поверненнями в смугу, як це було у випадку з MG Marvel R. Але саме передньої камери, як в електромобіля тут точно не вистачає: вона допомагала під час виїзду та Т-подібне перехрестя та показувала кут на 50% більший, ніж може побачити водій.

Однак сповіщення про перевищення швидкісного ліміту трохи дратівливе і вимикати його доведеться кожного разу, як сідаєш за кермо. На жаль саме ця функція у нас в країні поки що немає жодного сенсу, бо знаки іноді стоять не там де треба, а там де треба — не стоять.

А ось LED-оптика тепер радує. І хоч немає матричного світла, все ж таки адаптивного зазвичай вистачає з головою. І тут фари відпрацьовують на всі гроші.

Легкість манер та приємна потужність

За кермом MG HS 2025 раніше було хоч і приємно знаходитись, але відчуття важкості не залишало. Після знайомства з MG One він став для мене взірцем поведінки цих китайських британців і дуже довго не залишало відчуття, чому ж всі автівки бренду не слідують за цією концепцією та налаштуваннями. Ось нарешті й великий представник бренду отримав всі належні якості та навіть більше.

Він добре слідує за кермом, яке досить легке, але налите зусиллям і має непогану віддачу. Є чіткий нуль та відчуття розуміння поведінки колес та їх спрямованості на будь-якому покритті — і це, мабуть, головніший показник, ніж кількість обертів керма.

Електронні налаштування можуть змінюватись залежно від режиму їзди: Sport, Eco, Normal або Customer. Тільки відчутна буде лише зміна в роботі коробки, яка буде реагувати гостріше на акселератор та тримати двигун на підвищених обертах, або навпаки. Кермо ж не сильно змінює свою поведінку, а підвіска взагалі ніяк не реагує, тож і режими не так актуальні.

Тим паче, що загалом цей гідротрансформатор на 9 сходинок з легкістю справляється зі своєю роботою. Вийшла непогана комбінація 2-літрового бензинового двигуна GL31 HP потужністю у 231 к.с. та 370 Нм крутного моменту. Цей двигун — вже давно дороблений концерном SAIC і пропонує найкращі характеристики продуктивності. Тут з ним працювати в плані удосконалення вприску палива, масляного насоса, охолодження. Тож він став більш ефективний в крутному моменті й потужності, а в парі з «автоматом» пропонує витрату пального лише на рівні 7,4 літра, що цілком відповідає дійсності. Іноді мені навіть вдавалось опуститись до 5,6 літра на 100 км, але лише при зовсім неспішній їзді по трасі.

Не знаю, чи вірні показники розгону, не перевіряла, мені вистачало того, що жодного разу під час різких стартів або обгонів він не підвів. Навіть прискорення зі швидкості в 120 км/год йому даються з легкістю і не довелось навіть перемикатись в мануальний режим чи користуватись підкермовими пелюстками, які тут таки є. Це скоріше для різкої, динамічної їзди, а з тими кренами, що має цей кросовер краще в таке не гратись.

В MG HS 2025 знайома конфігурація шасі, як в минулому поколінні, однак з суттєвими покращеннями. Зміни торкнулись як передньої, так і задньої підвіски. Здебільшого це коригування кріплень та втулок, які тепер працюють максимально на комфорт.

І дійсно, кросовер і раніше мав досить всепоглинаючу підвіску, але підстрибував на вибоїнах. Тепер тут наче подушка прокладена між вами і дорогою. Звісно провали відчуваються, але десь віддалено, ненавʼязливо. Дрібні недоліки проковтуються взагалі не відчутно, а пробити підвіску можна лише серйозним провалом в асфальті. Тож скоріше ви колесо пробʼєте ніж відчуєте якісь негаразди.

Тільки зворотня сторона такого комфорту — це наявність кренів. І як не відходили від них конструктори, але уникнути не вдалось. Тож на швидкості входити в повороти навіть небезпечно. Є деякий кут, коли контроль наче починає зникати, а лише допоміжні системи не дають кросоверу збитись з курсу. Здається, що з повним приводом йому було б легше контролювати такі маневри, але поки в наявності біде лише монопривід.

Висновки та позиціонування

MG HS непомітно зайшов на ринок і не наробив галасу, хоча міг би. Друга генерація виявилась більш привабливою не тільки в плані оснащеності, керування та комфорту, але і цінником від $30 400 (1 263 809 грн). Жоден гідний конкурент не може запропонувати такий рівень за хоча б близьку ціну. І це робить новий HS дуже привабливою пропозицією на ринку.

Він безсумнівно далеко стрибнув від азійців Chery Tiggo 7 Pro або Changan Uni-K випередивши їх за якістю виконання, чіткістю роботи, рівнем надійності, якщо не оснащенням. Але поки що не побудував собі гідну репутацію в порівнянні навіть з корейцями Hyundai Tucson або Kia Sportage, вже не кажучи про Nissan Qashqai або Honda CR-V, які точно випереджають MG в плані керованості та надійності.

Відмінність MG HS ще й в тому, що він пропонує лише бензиновий двигун без жодних інтеграцій електроприводу. Однак, під замовлення можна придбати PHEV версію, яка має електродвигун та батарейку у 24,7 кВт, які працюють в парі з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та додатковим стартер-генератором на 48 В. Загальна потужність такої версії складає 295 к.с., а можливість руху на електротязі — 100 км. Правда і вартість кросовера збільшиться до $38 тисяч.

В Європі пропонують ще комбінацію турбованого бензинового 1,5-літрового двигуна з 7-ступеневим роботом DCT на два зчеплення, як в попередньому поколінні, але ретельно допрацьованим. Двигун став більш ефективним та видає більше потужності, а коробка тепер не «суха», а «мокра», що значно покращує її характеристики та мʼякість роботи. Можливо ця версія може бути ще доступнішою за ціною. І якщо буде попит на них, то імпортер розгляне можливість їх постачання в Україну.

А поки що ми маємо, здається збалансовану пропозицію в категорії ціна\якість. Для мене показником гарного авто є те, що ти майже не задумуючись з ним себе поводиш вже на другий день після знайомства. Він виконує всі необхідні повсякденні функції, прискорюється коли тобі потрібно, пропонує комфорт та легкість в спілкуванні. А головне, думка про дальню поїздку крізь важкий трафік або на далекі дистанції не викликає внутрішнього спротиву та бажання уникнути її. І якщо попередній HS страждав такими вадами, які дратували та втомлювали, а керування було досить важким і витрата пального велика, то тепер все інакше.

MG HS другої генерації спрямований на комфорт навіть більше, ніж його конкуренти, що балансують на межі керованості та мʼякості. Тут може трохи провальна саме поведінка автівки в динамиці, але все це з головою компенсується тою зручністю, яку дарує салон, невимушеністю поведінки на дорозі, вмінню страхувати в необхідний момент та інтуїтивним спілкуванням з машиною.

ПЛЮСИ: комфорт, стилістика інтерʼєру, динаміка, витрата пального, вартість.

МІНУСИ: провальний інтерфейс мультимедіа, відсутність регулювання спинки дивану пасажирів.