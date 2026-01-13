Тест-драйв Mitsubishi L200: тонкі зміни в поведінці

У 2025 році наш головний пікап року Mitsubishi L200 отримав незначне, але дуже важливе оновлення, яке змусило мене не залишити його поза увагою і перевірити на практиці. І це оновлення – електрична рейка (EPS) замість “гідравліки”.

Нам зазвичай навіювали ідею, що справжній пікап – це чоловічий робочий простір, повний грубих манер, бруду на кузові та запаху мазута або навозу. Однак все більше людей для міста також обирають собі пікапи і не в останню чергу жінки. Бо вже зникли ті застарілі уявлення про важку керованість, грізність та складнощі з паркуванням. Однак залишились основні задачі, які кожен пікап повинен виконувати: всепрохідність, вантажність та вміння тягнути за собою масу більшу за власну.

Mitsubishi дуже обережно вводить оновлення та технічні зміни. Саме тому ми й досі можемо насолоджуватись автівками з не сильно затягнутими в еконорми класичними двигунами та зі ставкою на функціональність. Пікапи – це взагалі інша справа, яку зазвичай залишають на самий останок. Тільки не в нашому випадку. Mitsubishi L200 вже можна називати класикою, народним улюбленцем та лідером сегмента. Бо сьогодні на дорогах України з легкістю можна зустріти всі покоління японського “всюдихода”. Навіть Toyota Hilux або VW Amarok не може похвалитись таким розповсюдженням.

Тому не дивно, що нам не в останню чергу доставили пікапи з електричною рейкою. І тепер Mitsubishi L200 не тільки має звання “Пікап року” але і єдиний з конкурентів має EPS. Що ж це йому дало?

Не будемо зупинятись на зовнішності та останніх змінах, про це я розповіла в окремому матеріалі. Для мене L200 в новому дизайну уособлює приклад гармонійної єдності агресії та функціональності.

Це не просто красиво, це функціонально красиво. Адже кожна лінія розповідає про здатність долати бездоріжжя. Задні ліхтарі з T-подібною графікою гармонійно завершують образ. Варто нагадати, що останнє покоління Mitsubishi L200 переміг навіть на престижних конкурсах дизайну – “Best Design” на Auto Focus Media’s Choice Awards та “Japan Car of the Year Design Award”. І я розумію, чому.

​Але найцікавіше – це те, що, глянувши на цей пікап, я не думаю “де я паркуватимусь перед офісом?”, а скоріше “готова піти з ним на край світу”. І мені завжди подобається спілкуватись з пікапами. Ба більше, так вийшло, що за кермо L200 я сіла одразу після першого знайомства з новим пікапом Himla від Chery. Різниця між ними в півмільйона, а здається, що усі два. Здавалось, що китаєць повертав тебе десь років на двадцять назад. Тільки тоді L200 був десь такий самий дерев’яний в керуванні та їзді, а може ще й старіші покоління.

Електронні фішки

Коли я вперше сіла за кермо нового Mitsubishi L200, одна з речей, яка мене здивувала, – це якість самого керма. М’яка оббивка, приємний хват. Він і так здається легким. В їзді ж було не так важко, як у випадку з Himla, але все ж таки гідропідсилювач – це окремий вид задоволення і мені завжди здавалось, що чесний позашляховик не може запропонувати іншого типу рейку. Однак японці довели мені зворотнє. І це перший пікап, який має EPS!

Кермо демонструє тепер чіткий ноль та повноцінне зусилля під час набору швидкості, але це не втомлює, а дарує впевненість та збільшену чутливість та відгук. Здається неможливо однією рукою керувати таким велетнем, тільки “зараз мені це вдавалось однією лівою”. Без жодних зайвих зусиль, без втоми, без затримок і зайвих прокрутів з вивернутою кистю долоні (ну ви розумієте про що я кажу).

Інженери Mitsubishi ще раніше запровадили сюди й нову систему Active Yaw Control (AYC) – технологію, якою раніше хвалилися лише спортивні Lancer Evolution. В жодному разі не буду намагатись сказати, що L200 керується як спортивний автомобіль – для цього він занадто високий, важкий і великий. Але те, що у топовій комплектації Ultimate система AYC допомагає зменшити радіус повороту, пригальмовуючи внутрішнє колесо, це безперечно приємна фішка. Може вона і не творить дива, але робить пікап більш маневровим і легким у користуванні в місті.

​На асфальті Mitsubishi L200 поводиться стабільно, як і звичайно. Тільки під час поворотів відчувається різниця, але пересічний користувач і не помітив би змін. Я ж була зосереджена на відчуттях і мені точно приємніше керувати цією версією. Автівка контролюється легше, повороти стають менш напруженими і вивертати кермо сильно вже не потрібно. Паркування стає простіше і ти завжди розумієш в який бік дивляться колеса навіть до початку руху. Хоча обертів тут менше не стало.

Не втрачає кермо чіткості й на бездоріжжі, коли цей пікап показує справжній характер. Система Super Select 4WD-II має чотири типи приводу: 2H, 4H, 4HLc та 4LLc та цілих 7 режимів їзди, залежно від встановленого приводу (гравій, сніг, пісок, бруд, каміння, асфальт та каміння). Коли я вперше увімкнула кнопку “Rock” (каміння), я не могла стримати усмішку. Це не просто технічна назва – це справді виглядає, наче справжній “рок-н-рол”, коли ви долаєте скелясту місцевість із впевненістю павука. І круто рулиться. Справді не потрібно крутити кермом, щоб зрозуміти куди дивляться колеса.

​Задня підвіска – це старі лист-рессори, але інженери переробили їх повністю: нові листи стали легшими, амортизатори – потужнішими, кріплення змінили для більшого ходу. На асфальті L200 значно комфортніший за своїх попередників. Коли я минала дорожні вибоїни на розбитій місцевості, машина поглинала удари плавно, без тих “брикалок”, якими славилися старі версії.

Двигун у моєму тестовому авто був 4N16 з 430 Нм крутного моменту з 204 к.с. у топовій комплектації. А ще шум від двигуна та вібрації зменшено на 40%. Якщо вважати, що це від останньої версії, то не так помітно, але якщо порівняти з Chery Himla, то це майже на 80%. Вібрації взагалі немає на кермі та в салоні. Починає здаватись, що це навіть бензинова версія, наскільки крокує прогрес в розвитку комфорту пікапів. Краще ситуація лише в Ford Ranger з його дволітровим бітурбованим дизелем. Там настільки збалансована робота двигуна, що можна позаздрити. Всім би генераторам так тихо шуміти та вібрувати при потужності у 205 к.с. та з максимальними 500 Нм крутного моменту.

Однак у Ford відпрацьовує ще й 10-ступенева автоматична трансмісія, яка обережно розподіляє крутний момент і видає на колеса при необхідності. В Mitsubishi L200 лише шестиступка, але і вона непогано справляється з крутним моментом в 470 Нм, тримаючи оберти на максимумі саме коли це потрібно. І піковий момент у 2250-2500 об/хв означає, що потужність проявляється вже в середніх діапазонах. А на пониженій передачі взагалі утримується до максимальних обертів. Мені імпонує, що коробка чітко регулюється в мануалі і не намагається зістрибнути з заданого режиму.

Оновлення ніяк не вплинули на показники витрати, які демонструють шикарні 8,3 л/100 км, що зазвичай для такого монстра рідкість. Під час мого тесту я отримала 8-9 л на 100 км у місті та близько 7 л на 100 км на трасі з причепом позаду.

Важливі доповнення

Мені здається, що вже з заводу кожен пікап повинен за замовчуванням мати встановлений фаркоп – це необхідна частина повсякдення з такою автівкою. Якщо не інших зі сніжного полону витягти, так зганяти з причепом до бабусі в село і привезти не тільки пару мішків картоплі, які і в кросовер вмістяться, але і диван з холодильником, дрова, а також пару ялинок по дорозі викопати. Головне все вірно розташувати в багажному відділені, на причепі та міцно зафіксувати. А ще транспортувати саму бабусю з усіма пакунками та онуками.

За два тест-драйви Mitsubishi L200 я встигла зацінити практичність пікапа для власників будинку. Це настільки крута річ, що розумієш – в гаражі повинен стояти хоч один такий надійний та міцний друг, який вивезе в будь-якій ситуації.

Насправді місце гармонійного середовища існування пікапу – це склади посеред лісу. Куди не завжди доїжджає комунальна служба під час снігопадів та ожеледиці, а працювати та доставляти товар завжди потрібно. І тут в пригоді стане не тільки місткий кузов зі збільшеними вже габаритами 1555х1545 мм, куди легко вміщується стандартна палета, але і безпечний тент (29 700 грн). Він прикриє багаж від дощу та снігу, а також від небажаних поглядів. А додаткові спортивні чорні дуги в комплекті з чорними арками та накладками на двері роблять вигляд пікапа більш брутальним і сучасним.

Вантажність залежно від версії становить 940-990 кг – для малого бізнесу цілком достатньо. Вантажність нового L200 порівняно з конкурентами вже не найвища, але все ще конкурентна.

Цікаво, що більшість представників бюджетного сегмента пікапів майже не пропонують додаткових аксесуарів і взагалі мають досить обмежений функціонал. Може вони й пропонують трохи більше в плані технологій, як великі сенсорні екрани, бездротове підключення смартфонів або цифрова приладова панель, однак сьогоднішній Mitsubishi L200 має все, щоб зробити ваше життя комфортніше.

Трохи блиску замість технологій

Інтер’єр також став серйозно оновленим Mitsubishi L200. Якість матеріалів значно покращилась. Правда, жорсткого крупнистого пластику чимало – це стійкий до подряпин матеріал, що важливо для утилітарного транспорту, але передня панель та дверні пройми обшиті якісними матеріалами, крісла зручні, мають багато налаштувань, а посадка майже легкова. ​Водійське крісло в версії Ultimate має електропривід, регулюється за висотою та вильотом кермова колонка.

Триспицеве кермо в топовій версії обшиті шкірою (перфорована), навіть з підігрівом, як і сидіння. Центральну панель венчає 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, але лише по проводах. Меню просте, прозоре, хоча не застаріле.

USB-порти (окремі в першому та другому ряді), великі бардачки, ніші для телефонів – все це говорить про те, що дизайнери нарешті визнали: люди в пікапах хочуть теж комфорту і навіть потребують його. ​Новий двозонний клімат-контроль підтримує необхідну температуру у першому та другому рядах, а замість скупого базового “дихання” старих L200, тут є справді приємна вентиляція.

​Задній ряд став справжнім місцем для пасажирів, а не просто тимчасовим шатлом. Місця для ніг повно, над головою запас, є USB-порти та підлокітник із підсклянниками. Нахил спинки дивана хоч і не регулюється, але зручний для дальніх поїздок, навіть в порівнянні з попередніми поколіннями. Якщо ви возите колег або сім’ю не періодично, а регулярно, це змінює суть речей.

Висновки та конкуренти

Відвозячи Mitsubishi L200 до дилера я замислилась над тим, що справді мені шкода з ним розлучатись. Настільки легко з L200 стало спілкуватись, що я згодна проміняти свій старенький місткий хетчбек на потужного товариша, який здатний виконувати всі функції, навіть сімейного авто. А за покупками на пікапі їздити одне задоволення. Бо багажник здається бездонним.

Якщо ж детально придивлятись до конкурентів, то кожен має свої переваги.

Порівняльна таблиця

Показник L200 2025 (Ultimate AT) Toyota Hilux 2025 Ford Ranger 2025 (Tremor) VW Amarok 2025 Peugeot Landtrek Chery Himla Maxus T60 ГАБАРИТИ Довжина, мм 5360​ 5200-5240​ 5370​ 5390​ 5400​ 5330​ 5680 Ширина, мм 1930​ 1855​ 2208​ 1910​ 1900​ 1920​ 1900 Висота, мм 1815​ 1795​ 1884​ 1887​ 1800​ 1865 1820 Колісна база, мм 3130​ 3085​ 3270​ 3270​ 3220​ 3230 3470 Кліренс, мм 222​ 215​ 229​ 249​ 220​ 220 215 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двигун Дизель 2.4L​ Дизель 2.4-2.8L​ Дизель 2.0L Bi-Turbo​ Дизель 2.0L Bi-Turbo​ Дизель 2.2L​ Дизель 2.3L​ Дизель 2.0L Turbo Потужність, к.с. 204​ 150-204​ 170-205​ 170-205​ 202 160 161 Крутний момент, Нм 470​ 400-500​ 405-500​ 420-500​ 400/450​ 420 375-400 КПП 6АТ 6АТ​ 10АТ 6МТ / 10АТ​ 6МТ / 8АТ 6МТ / 8АТ​ 6МТ Привід Super Select 4WD-II​ 4WD​ 4WD Intelligent​ 4WD (4Motion)​ 4WD​ 4WD​ 4WD (3 режими) ПРАКТИЧНІСТЬ Грузоподйомність, кг 1100 750 968​ 980-1050​ 1020​ 1000​ 800-1055 Вантажна платформа, мм 1555 x 1545​ 1545 x 1515​ 1560 x 1560​ 1651 x 1584​ 1635 х 1595 1520 x 1500​ 1800 x 1510 Витрата палива, л/100км 8.3​ 8.8​ 8.8​ 8.4-10.2​ 8.5​ 8.7​ 9.1 КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА Підсилювач керма Електричний​ Гідравлічний​ Гідравлічний​/Електричний Гідравлічний/Електричний Гідравлічний​ Гідравлічний Гідравлічний Кліматична система Двозонна​ Однозонна​ Двозонна​ Однозонна​ Однозонна​ Однозонна​ Однозонна Мультимедія 8-дюймова 8-дюймова 10-дюймова SYNC 4​ 8.25-дюймова Discover Pro​ 8-дюймова 8-дюймова Радіо + MP3 + Bluetooth + USB Активна безпека FCM, BSW, RCTA, LDW​ Pre-Collision​ Co-Pilot360​ Lane Assist, Light Assist​ Базові​ Стандартні​ ESP + EBA Подушки безпеки 7​ 6-7​ 8​ 6-8​ 6​ 6​ 2 (базові) ВАРТІСТЬ Базова ціна, грн 1 879 000​ 1 834 165​ 2 066 366​ 2 325 889 1 528 400 1 098 900​ 1 252 368 Топова ціна, грн 2 199 000​ 2 549 835 2 759 396​ 2 822 731​ 1 793 600​ 1 599 000​ – Гарантія, років 3​ 3​ 3​ 3​ 2​ 2​ 2

Toyota Hilux наче старий знайомий, який ніколи не підводить, але й не дивує. Він завжди готовий наче піонер. Та після L200 він здається більш грубим, більш утилітарним. Кермо важче, салон простіший, а технології — ніби з минулого покоління.

Ford Ranger – це американський дух у європейсько-азійському пакетуванні. Це машина для тих, хто любить перформанс та хоче щось більше серйозне, ніж просто “робочий кінь”. Це агресивний монстр з яким не так просто справлятись, але буде надійно, комфортно, потужно та сучасно.

VW Amarok уособлює німецьку чистоту та прямолінійність. Пропонує найбільшу вантажну платформу та найбільший кліренс у 249 мм. Однак він не такий обережний у спілкуванні та не вирізняється легкістю, а салон хоч і має дорожчі матеріали все ж таки не настільки зручний.

Peugeot Landtrek приваблює ціною і дизайном. Він логічний, але поки що темна конячка, яка тільки почала розкриватись. На фоні L200 він виглядає молодшим і менш зрілим. Chery Himla — це мінімум вкладень на старті та максимум питань у майбутньому, хоча наче і двигун у нього від Renault. Все одно залишається купа питань з налаштуваннями та загальним комфортом. Maxus T60 виглядає та поводить себе наче дорослий, але це простий робочий інструмент з мінімумом технологій.

Тож найкращим з усіх боків виявляється все ж таки Mitsubishi L200. Це дійсно дорослий пікап, який за довгі роки виборов собі репутацію. Він має жорсткий характер, що знає міру і ніколи не здається перед важкими задачами. Поява електричної рейки тільки додає йому шарму і переважує дрібні недоліки. Плюс помірний прайс серед конкурентів робить його найпрактичнішим вибором в сегменті. А з часом він отримає ще більше технічних інновацій і змагатись з ним буде майже неможливо.

ПЛЮСИ: потужність, практичність, комфорт, зручність, керованість, прохідність.

МІНУСИ: технологічність.