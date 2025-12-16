Огляд оновленої лінійки Chery: стрибок, якого не очікували

Такого квантового стрибка не очікували навіть досвідчені автомобільні журналісти, не то що споживачі. З дешевого найбюджетнішого масмаркету бренд Chery за десять років стрибнув до претензійності іменитих грандів автоіндустрії.

Можна скільки завгодно сперечатись з приводу якості, надійності і технічної недосконалості автомобілів з Піднебесної, але те, що вони сьогодні випускають на ринок, не тільки має повністю адекватну технічну складову, але й безперечно пропонує більш надійні агрегати ніж в деяких європейцях. Ну а що? Китайці можуть собі дозволити випустити не тільки одні з найкращих в інноваційному плані електрички, але і звичайні бензинові автівки з двигунами, яким здається місце десь у дальніх куточках музею. Однак вони насправді допрацьовані, удосконалені та готові бігати сотні тисяч кілометрів.

Яскравим прикладом тому є оновлена модельні лінійка Chery, яка разом прибула в Україну. Тут і електромобіль, і розкішний сімейний SUV, і навіть утилітарний пікап. Ми готові вам розкрити подробиці кожної оновленої моделі бренду, які вони нескромно запропонували випробувати жахливими дорогами київської області та глибоким бездоріжжям “Сафарі-парк Медвино” де олені кидаються під колеса, а верблюди заглядають у вікна автівок.

Chery Tiggo 4 Pro HEV

Двигун: 1.5 л (MPI)

Тип гібрида: HEV

Електромотор:

Батарея: 1.8 кВт*год

Потужність: 211 к.с.

Трансмісія: електронно-керований гібридний вузол (e‑CVT по суті)

Привід: FWD (передній)

Витрата пального: 5,5

Ціна: 1 099 000 грн

Кросовер B-класу отримав гібридну версію з повноцінною класичною гібридною трансмісією HEV, а також оновлення бензинових комплектацій. Схоже він планує потіснити на сходинці MG ZS Hybrid+, бо різниця між ними не така вже велика, особливо у вартості.

Tiggo 4 HEV базується на рестайлінговому Tiggo 4 (колишній 4 Pro), але має іншу силову установку: 1,5‑літровий бензиновий двигун працює в парі з електромотором та невеликою батареєю близько 1.8 кВтгод. Сумарна віддача гібридної системи складає 211 к.с., що робить його одним із найпотужніших “B‑SUV” на нашому ринку. Схема тут класичніша, ніж у MG: це HEV з електронно-керованою трансмісією, де старт і міські режими віддаються електриці, а ДВЗ підхоплює під навантаженням.​

Гібридна система Tiggo 4 HEV розрахована на максимум ефективності в місті, тому авто завжди рушає та повзе в заторах на електротязі, а ДВЗ більшість часу працює в економічному діапазоні. Є рекуперація енергії під час гальмування, що заряджає батарею і знижує знос гальм.

За моїми замірами витрата пального навіть на трасі може складати біля 4,7 літра на 100 км. Єдиний мінус цього кросовера – посередня шумоізоляція, коли чути роботу двигуна, шурхіт гуми по асфальту та дорожній гул, але це зустрічається частіше ніж хотілось би в такому ціновому діапазоні.

Автомобіль зберіг свої компактні габарити, ідеальні для міста, але отримав більш технологічний салон у стилі старших моделей. Тут великий 12,3-дюймовий сенсорний монітор в центрі та така ж цифрова приладова панель у світлих тонах. Бездротові підключення смартфонів, повний спектр систем безпеки, які постійно відстежують ситуацію навколо.

Це точно цікавий варіант для кожного дня, тим паче за таку вартість. Він пропонує достатньо місця на задньому дивані та багажне відділення в 340 літрів, а при складеному задньому дивані об’єм сягає 1100 літрів. Батарея гібрида ховається під підлогою тож не впливає на розміри багажного відсіку.

Chery Tiggo 7 Pro PHEV

Двигун: 1.5 TGDI Turbo (SQRH4J15)

Тип гібрида: PHEV

Електромотор: 150 кВт (204 к.с.)

Доп. ISG генератор: 10–15 кВ

Батарея: 18.3 LiFePO4

Потужність: 143 к.с.

Сумарна потужність: 235 к.с.

Трансмісія: 7‑ступенева роботизована коробка DCT з двома “мокрими” зчепленнями

Привід: Передній

Витрата пального: 1,2 – 6,0 л

Ціна: 1 399 000 грн

Chery Tiggo 7 Pro PHEV 2025 – кросовер, який майстерно балансує між урбаністичною практичністю та дикою потужністю плагін-гібрида. Це чудовий середньорозмірний кросовер створений для тих, хто втомився від компромісів між динамікою та економією. Він відкриває лінійку цікавих електрифікованих рішень від бренду.

Тут 1.5-літровий турбобензиновий двигун на 143 к.с. зливається з одним електромотором на 204 к.с. і розгін до сотні займає близько 7 секунд, а витрата пального складає 1.5–2 л/100 км при зарядженій батареї (LiFePO4). На чистій електриці може протягнути до 100 км містом безшумно, а загальний запас ходу перевищує 800 км для далеких втеч від рутини.​

Гібридна DHT-трансмісія без зайвих сходинок реагує миттєво, передній привід видає не погану тягу, а підвіска з присмаком ковтає вибоїни, тримаючи кузов у сталому танці. Габарити 4500×1842×1746 мм з базою 2670 мм дають простір для п’ятьох, багажник від 340 до 1100 л трансформується під будь-які пригоди.​

Салон є коктейлем із сучасних технологій та звичної архітектури: здвоєні екрани, панорама, шкіра з вентиляцією, активні помічники, камери 360, LED-оптика, а кліренс 190 мм дозволяє не боятися снігу чи гравію і навіть долати легке бездоріжжя.

Chery Tiggo 8 PHEV

Двигун: 1.5 Turbo (SQRH4J15)

Тип гібрида: PHEV

Електромотор:

Батарея: 18,3 кВт*год (LiFePO4)

Потужність: 315 к.с. (сумарна)

Трансмісія: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)

Привід: FWD

Витрата пального: 1,2-5,5 л

Запас ходу на EV: 90 км

Ціна: 1 569 000 грн

Популярний 7-місний кросовер отримав суттєве оновлення, головним з яких стала поява Plug-in Hybrid версії в офіційному продажі. Дизайн став ще агресивнішим з новою “діамантовою” решіткою та оновленою задньою оптикою. У салоні з’явився вигнутий здвоєний дисплей, новий джойстик КПП та покращена шумоізоляція.

Chery Tiggo 8 PHEV має 1.5-літровий турбодвигун, що працює з електромотором через трансмісію DHT, даючи сумарні 315 к.с. Передній привід покращує економію, дозволяючи проїжджати значну частину шляху на електротязі. Ціна в 1 569 000 грн робить цей великий кросовер вигідною пропозицією на ринку для міських і будь-яких поїздок із зарядкою.

В Chery Tiggo 8 PHEV підвіска багатоважільна на обох вісях і налаштована на комфорт другого й третього ряду, поглинаючи нерівності. Просвіт 190 мм дає прохідність на ґрунті та снігу, дискові гальма доповнені ABS, ESP та асистентами спуску/старту.

Салон трансформується на 7 місць, правда третій ряд тільки для підлітків, а позаду залишається простір в 190 л, в п’ятимісній версії багажник буде 1179 л, а двомісній – 1930 л. Плюс тут багата комплектація зі шкірою, панорамою, вентиляцією сидінь, бездротовою зарядкою та системами безпеки.

Але найголовніший плюс на наше сьогодення – це можливість віддавати електроенергію в мережу або живити пристрої під час кемпінгу. Однак буде потрібен окремий кабель для підключення, а максимально авто зможе віддавати 3,3 кВт максимальної потужності.

Chery Tiggo 9 PHEV

Двигун: 1.5 Turbo (SQRH4J15)

Тип гібрида: PHEV

Електромотор: три 3DHT (102, 132, 204 к.с.)

Батарея: 34,46 кВт*год (Li-ion)

Потужність: 428 к.с. (сумарна)

Трансмісія: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)

Привід: AWD

Витрата пального: 1,7- 9,0 л

Запас ходу: 130 км

Ціна: 1 999 000 грн

Chery Tiggo 9 PHEV – це той випадок, коли великий сімейний кросовер вже не просто “великий автомобіль”, а окрема екосистема для життя в дорозі. Він займає пів смуги своїми 4,8 метрами довжини та майже двометровою шириною, але відчувається не вантажівкою, а продуманим флагманом, який має одну чітку задачу: везти сім’ю далеко, тихо і швидко та одночасно.​

Під капотом не велетенський бензиновий мотор, а комбінована PHEV схема: 1.5 TGDI на 143 к.с. працює разом із трьома електромоторами в системі 3DHT. У сумі виходить 428 к.с. і 580 Нм, тож цей семимісний кросовер розганяється до 100 км/год приблизно за 5,4 секунди, тільки тут три ряди сидінь і великий багажник. Батарея Li-ion ємністю 34,46 кВтгод дозволяє проїхати до 140–147 км суто на електриці: у місті він більшість часу поводиться як електромобіль, а бензин підключається, коли справді треба: на трасі чи при активній динаміці.​

Повний привід тут теж сучасний: жодних важких роздавальних коробок, лише електропривід осей eAWD, який миттєво підключає потрібну вісь. Платформа T2X з підвіскою McPherson спереду та багатоважільною ззаду доповнена адаптивними амортизаторами CDC, що можуть робити авто м’якшим або зібранішим залежно від режиму. У підсумку Tiggo 9 PHEV не про “драйверську жорсткість”, а про те, щоб семеро людей доїхали комфортно, з нормальним кліренсом, передбачуваною керованістю та електронними асистентами, які страхують у складних ситуаціях.​

Всередині типова картина “сімейного флагмана”: розкладка 2+3+2, другий і третій ряд складаються в рівну підлогу, перетворюючи кросовер на великий вантажний відсік для подорожей чи роботи. У топ-версії Premium є панорамний дах, багатозонний клімат з дефлекторами аж до третього ряду, електрорегулювання сидінь, підігріви, вентиляцію, масаж та оздоблення з м’якими матеріалами й вставками під дерево. Перед очима цифрова приладова панель і великий здвоєний екран мультимедіа, а в допомогу водієві є повний асортимент активних помічників: адаптивний круїз, утримання в смузі, автоматичне гальмування, круговий огляд.​

При цьому Tiggo 9 PHEV залишається практичним у цифрах. З повним баком на 60 л і зарядженою батареєю він здатен пройти понад 1000 км, а офіційна витрата пального в гібридному режимі може опускатися до 1,7–2 л/100 км, якщо регулярно заряджати авто. Без підзарядки вийде близько 9 л/100 км, що логічно для великого, важкого, але дуже потужного семимісного SUV. Ну і функція повернення живлення теж повноцінно доступна.

В Україні версія Tiggo 9 Plug‑in Hybrid Premium 7s коштує близько 1 999 000 грн, і це вже територія, де він конкурує не з “просто кросоверами”, а з флагманами інших брендів пропонуючи натомість повноцінний електрорежим, сім місць та набір технологій, які ще недавно були доступні лише “великій трійці”. Тільки цей гігант має низьку вартість, але великі амбіції і можливості.

Chery Himla

Двигун: 2.3 дизель (DDi23-60A)

Потужність: 160 к.с.

Трансмісія: 6МТ/8АТ

Привід: 2H/4H/4L

Витрата пального: 8,3

Ціна: 1 099 000 грн – 1 269 000 грн

Chery Himla – новачок у лінійці бренду, але за форматом це дуже знайомий тип автомобіля: класичний рамний пікап для тих, кому машина потрібна не тільки щоб їздити, а й щоб реально працювати. За задумом він виходить на одну арену з Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Maxus T9 чи Peugeot Landtrek, але пропонує простішу математику: меншу ціну, більше обладнання.

База тут максимально чесна: рамна конструкція, неразрізний задній міст, повний парт-тайм 4×4 з понижувальною передачею і блокуванням міжосьового диференціала. Під капотом 2,3‑літровий турбодизель з AdBlue на 160 к.с. і 420 Нм, у парі з 6‑ступеневою “механікою” або 8‑ступеневим “автоматом”. Середня витрата складає близько 8,3 л/100 км, бак на 80 літрів дає хороший запас ходу для дальніх рейсів, а максимальні 150 км/год для цього класу більш ніж достатньо.

У зовнішності немає жодних натяків на м’якість: високий капот, масивна решітка, широкі арки та пропорції справжнього утилітарного пікапа. Але варто відчинити двері і картинка змінюється. Салон не схожий на “голу” кабіну робочої машини: сучасна мультимедіа, цифрова панель приладів, ергономіка, близька до кросоверів Tiggo.

Однією з ключових причин, чому цю модель взагалі варто розглядати є кузов. Довжина бази близько 1,53 м, ширина до 1,62 м, корисний об’єм понад 1200 л і вантажність до 920–1000 кг. Всього цього вистачає і для палет із будматеріалами, і для мото/квадротехніки, і для габаритного спорядження. Велика кількість точок кріплення полегшує життя тим, хто щодня возить інструмент, будівельну хімію чи спорядження для виїзних робіт або оффроуд-турів.

На бездоріжжі Himla поводиться так, як ти очікуєш від старої школи: рамна база тримає удари, геометрія та кліренс дозволяють спокійно працювати на гравійних, польових і розбитих дорогах, а підключний 4×4 із “понижайкою” дає запас прохідності там, де кросовери вже стають баластом. Це машина, яка відчуває себе органічно на будмайданчику, польовій дорозі, біля ферми чи на стоянці біля озера з човном на причепі.

Цільова аудиторія в автівки різна. По-перше, це власники малого й середнього бізнесу: будівельники, фермери, монтажні бригади, логістика, яким потрібен транспорт і для людей, і для вантажу. По-друге, любителі активного відпочинку: рибалка, полювання, кемпінг, оффроуд-покатушки, коли вантажний відсік сприймається як мобільний гараж для всього спорядження. По-третє, державні та комунальні служби, корпоративні автопарки, де цінують простий дизель, рамну конструкцію, 4×4 і зрозумілу вартість утримання.

Chery не продає Himla як “люксовий лайфстайл-пікап”. Його позиціюють як міцний, технічно сучасний рамник, який має бути партнером на кожен день від роботи до вихідних.

Chery FX EV (Omoda C5)

Електромотор: PMSM (TZ180SMZBO)

Батарея: 61,057 кВт*год (CATL)

Потужність: 211 к.с.

Привід: FWD

Запас ходу: 430 км

Ціна: 1 049 000 грн

Chery FX EV – відповідь Chery тим, хто хоче електрокросовер “на кожен день”, але без цінника преміального бренду. За габаритами FX EV типовий міський/трасовий C‑кросовер: 4424 мм у довжину, 1830 мм у ширину, 1588 мм у висоту при базі 2630 мм. П’ять посадкових місць, фастбек‑силует, агресивна оптика й загальна “підтягнута” зовнішність орієнтовані на широку аудиторію, якій хочеться не просто економії, а й дизайну. Кліренс дозволяє не боятися бордюрів і заміських доріг, але FX EV чесно зроблений під асфальт і легке бездоріжжя, а не жорсткий оф‑роуд.​

Електромотор тут один, але достатньо серйозний. Це синхронний PMSM на 211 к.с. (155 кВт) і 288 Нм працює на передню вісь. У парі з одноступеневим редуктором він дає до 8 секунд до “сотні” і типовий для електрокара різкий підхват з місця без затримок на перемикання. Максимальна швидкість — 172 км/год, чого більш ніж вистачає для українських трас.​

Живиться усе це від батареї ємністю 61,1 кВтгод, офіційний WLTP‑запас ходу — до 430 км. У реальних умовах при витраті 14–17 кВт*год/100 км цього вистачає, щоб кілька днів їздити містом без зарядки, а маршрут “місто–передмістя–місто” закривати із запасом. Швидка DC‑зарядка (близько 80 кВт) дозволяє підняти заряд до 80% за 30 хвилин, а від трьохфазної 11‑кіловатної станції авто повністю заряджається приблизно за вісім годин, тобто це типова “ніч на паркінгу”.​

Підвіска побудована за схемою McPherson спереду та напівнезалежна/багатоважільна ззаду, батарея в підлозі знижує центр мас, а дискові гальма з рекуперацією, ABS та ESP тримають авто стабільним навіть при активній їзді.

За відчуттями FX EV скоріше “електричний міський кросовер з хорошою стійкістю в поворотах”, ніж м’який паркетник.​ Всередині модель грає в “електроестетику”. В неї пласкі екрани, мінімум фізичних кнопок, акцент на підсвічуванні та фактурних матеріалах. У комплектації Luxury є 12,3‑дюймовий центральний дисплей із підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, цифрова приладова панель, безключовий доступ, кнопка Start/Stop, клімат‑контроль, підігрів сидінь та пакет систем безпеки — від контролю смуги та “сліпих зон” до допомоги при старті вгору.​

За приблизно 1 048 900 грн FX EV стає логічним кроком для тих, хто давно думав про електромобіль, але не хотів жертвувати виглядом чи комфортом. Він трохи дорожчий за бензинові та гібридні компактні кросовери Chery, зате помітно дешевший за великий Tiggo 6 EV і флагманські PHEV на кшталт Tiggo 9. Загалом він достатньо стильний, достатньо далекохідний і ще в зоні досяжного бюджету.