Тест-драйв Opel Mokka 2025: простір та збалансовані зміни

Компакт впевнено крокує в напрямку підкорення сегмента. Він досить стриманий в стилістиці, зрозумілий в керуванні, зручний у використанні та має збалансований функціонал. Свіжі оновлення додали більше зручності та легкості в спілкуванні з машиною.

Opel Mokka виявився більш вдалим ніж всі останні моделі бренду та приніс з собою новий дизайн від Марка Адамса, який ми тепер нахвалюємо. І тепер ми отримали мізерні, але корисні оновлення для цього кросовера. Якщо зовні їх розглядати можна лише під мікроскопом, то стосовно інтерфейсу різницю відчути можна з легкістю.

Вперше ми побачили новий образ Mokka ще у 2021 році після переходу бренду під крило французького концерну. І вже тоді це був повноцінно сформований малюк, який отримав перші ознаки електрифікації та версію з електричним приводом. Головне, що він приніс з собою нове обличчя і можна було сказати, що німці перестають бути посередніми.

І тепер ми маємо легкі оновлення, скоріше косметичні та функціональні ніж очікувана глобальна підтяжка. Трохи змінили дизайн передка та погрались з розмірами вставок, а також прибрали блискучі хромовані або кольорові вставки. Тепер зовнішність стала більш стриманою та стильною, але водночас впізнавана.

Погрались і зі стилістикою Opel Vizion — трохи модернізували логотип, оновили LED графіку фар та задніх ліхтарів. Насправді важко привести до більш витонченого і стильного вигляду і так досить серйозно пропрацьований дизайн.

Навіть зовні можна побачити, що цей кросовер наче маленький кокон обіймає вас, якщо ви вирішите зануритись в нього. Особливості кузова такі, що в середину ти пірнаєш, переступаючи через високий поріг. Топові опціональні зручні крісла та темний салон тільки посилюють це відчуття.

Mokka створена для стабільності та має стійку, як у бульдога в дизайнерській шапці, що трохи згладжує відчуття загрозливості. Тільки впадає в очі досить пристойний, як для кросовера, кліренс, якому не заважає під підлогою нічого — це 160 мм чистого простору. Але просісти він може легко, якщо машинку навантажити.

Зручність на службі безпеки

Оновлень в салоні ще менше, як мінімум, на перший погляд, бо ховаються вони в мультимедійній системі. Зараз всі представники Stellantis отримують нове програмне забезпечення, яке швидше, зручніше та має безліч переваг в персоналізації. Так і тут тепер екрани по 10 дюймів за замовчуванням, замість 7 або 10-12 дюймів, як раніше. Виглядають вони більш цілісно та дорого.

Прибрані зайві клавіші окремих функцій та перероблена передня панель змінюють стилістику в кращий бік. Здається тут лаконічність зіграла в плюс і навіть стало більше місця, але тільки на перший погляд. Більшість функцій від всіх кнопок віддали новому ПЗ, який тепер пропонує розумну навігацію на базі ChatGPT, а також підтримку бездротового Android Auto/Apple CarPlay.

Тепер вони працюють легше, швидше та міцно тримають зв’язок. Всі іконки меню можна налаштувати залежно від бажання, найнеобхідніші вивести на домашній екран. Загалом мультимедіа стала швидшою, а графіка сучаснішою.

Між двома екранами буде глянцева панелька, яка має свій функціонал. На ній будуть висвічуватись інформаційні іконки, що вказуватимуть про стан якоїсь системи, включно з системою моніторингу стану шин.

На центральному тунелі майже все залишилось, як і раніше, але поряд з бездротовою зарядкою тепер є невелика ніша, на якій зручно зберігати скоріше ключ від машини або ручку. Не завадило б зробити її більшою. Підстаканники теж залишають бажати кращого. Ну зробили ж в Grandland регульовані, але тут, як бачимо, інша ситуація. До того ж і підлокітник не регульований, але має невеликий простір для зберігання дрібничок.

В Mokka нове мультифункціональне кермо зі скошеною нижньою частиною, це не маленький імітатор, як в Peugeot 2008, а скоріше просто свіжий елемент. Він повноцінного розміру та пропонує більше регулювань адаптивним круїзом або мультимедіа. Тільки перемикання бортового комп’ютера та зображень на панелі відбувається натисканням в торець важелів, що знаходяться зліва та справа під кермом.

Зміни торкнулися й дизайну декору на торпедо. Він тепер більш «космічний» з імітацією алюмінію чи сірого металу. Не впадає в очі й добре, бо загальний вигляд у нього досить дивний, якщо розглядати й намагатись зрозуміти намір дизайнера. А ось інші матеріали в топовій комплектації GS будуть пристойні, приємні на дотик і частково з перероблених матеріалів.

Крісла тут максимально зручні, але це додаткова опція (22 510 грн). За невелику доплату ви отримуєте ергономічний «кокон», де можна електронно налаштувати підтримку спини в різних зонах та підколінну частину, а водій отримає ще й масаж. Все інше регулюється тільки механічно — непоганий хід, щоб зберегти приємний прайс. Насправді ти регулюєш собі крісло один раз і забуваєш, тож переплачувати в цьому сегменті — це зайвий клопіт.

Загалом салон в Opel Mokka створює враження стилю, але, звісно, в рамках економ-класу: приємно оку, приємно пальцям. Звісно, з урахуванням ергономіки, зручності та комфорту. Функціонал широкий, звук пристойний, як для бюджетного класу. Все надійно й до того ж вистачає місць для зберігання. Наче і не треба більше, якщо не озиратись на конкурентів, де той самий колега по платформі — Peugeot 2008 пропонує вау-ефект, якісніші матеріали та цікаві рішення. Skoda Kamiq хоч і простакуватіше на вигляд, але місця в ній куди більше, а простір для зберігання просто вражає.

В Mokka велику увагу приділили бардачку. Відчиняючи його складається враження, що насправді активували тунель в інший вимір. Так багато місця я поки ще не зустрічала. Приємно, що так грамотно використали простір під переднім тунелем, адже туди можна сховати багато дрібниць.

Однак простору в Opel Mokka достатньо всюди. Для цього класу тут непогані показники, а якщо врахувати загальне враження та посадку — то все дуже оптимально. Задній диван розкладається стандартно — 40/60. В наявності звичайні USB для зарядки гаджетів та повітряні виходи.

Ноги легко поміщаються під переднім кріслом, тунель в середині незначний, що дозволяє таки сидіти досить зручно в середній частині. Але все ж таки трьом дорослим тут буде малувато місця, а якщо ще й висока людина, то може бути й тіснувато. За високим чоловіком, який сяде попереду, позаду майже не залишиться місця для ніг, але це проблема всього класу, а не тільки Mokka.

Багажний простір в 350 літрів – середній показник, але тут є дворівнева підлога. І не лякайтесь, сама кришка має демпферні фіксатори, тому трясти її не буде з роками. А можливість відрегулювати рівень дозволяє збільшувати багажний простір в рази. Ба більше, він ще й глибокий, що нічого випадати не буде. А під низом ще й докатка ховається з інструментами.

Оптимізація в дії

Як і раніше Mokka побудована на платформі CMP (Common Modular Platform), яку ділить з усіма компактами концерну. Звичайно розділяє вона і конфігурацію шасі. Тут у нас Макферсон попереду та напівзалежна підвіска на балці — позаду. Загальні двигуни теж без змін. І в Mokka зараз пропонують лише версію з турбованим 1,2-літровим трициліндровим моторчиком на 136 к.с., але в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою Aisin. Ця парочка нам знайома вже давно і не має прихованих недоліків, окрім не завжди рівного буркотіння двигуна.

З масою в 1295 кг компакт легко розганяється і цих трьох циліндрів вистачає з головою. Тільки іноді під час розгонів буде прориватись шум від цього «мотоциклетного моторчика», але здебільшого він тихий та слухняний. До того ж цей двигун не дуже ненажерливий і розхід палива може утримуватись на рівні 7 літрів, а в змішаному режимі опускатись до 6,5 літрів. Такий собі середній показник. Зараз є багато конкурентів, що запропонують куди меншу витрату, якщо дивитись на Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross та Ford Puma.

В керуванні вона також відстане від конкурентів і буде середнячком за всіма показниками. Динаміка теж посередня, а поведінка підвіски, давайте будемо чесними, могла б бути й кращою. На перший погляд, вона жорсткувата та занадто чутлива до вибоїн, але згодом трохи звикаєш і розумієш, що тут шукали збалансованість між високою посадкою, керованістю, легкістю, комфортом та ціною. Цей коктейль неможливо звести до адекватного алгоритму не втративши в деяких моментах. Але за ціну у 26 000 доларів багато їй пробачаєш.

Вона приємна в спілкуванні, проста, зрозуміла, не ховає сюрпризів, окрім захованих «пасхалок» у вигляді акул, що постійно робить Opel, додаючи грайливості своїм продуктам. Кросовером приємно керувати, не чекаючи від нього захмарної динаміки та драйву. Він наче гарно вихована собачка готовий до викликів, завжди прислуховується до тебе, здатний виконати практично всі твої забаганки. Не буде примхливим у догляді навіть з роками.

За початкову ринкову вартість ти можеш отримати сучасну версію компактного автомобіля, який здатний розмістити сім’ю, собачку, котика та довезти тебе до моря і назад не за всі гроші світу. Плюс не нервуватиме під час паркування чи проїзду нерівностей. А на фоні цього, ще й буде пропонувати максимальну кількість систем безпеки та помічників, які тільки можуть бути доступні в цьому сегменті.

Mokka має адаптивний круїз контроль з утриманням в середині смуги, екстрене гальмування, сповіщення про сліпі зони, розпізнавання знаків, обмеження швидкості, слідкування за втомою водія, парктроніки та камера заднього огляду, навігація. Так, більшість плюшок будуть доступні за доплату в 46 080 грн, але воно того варте, бо машина стає добрим другом, що підстраховує м’яко, ненав’язливо та надійно. А без адаптивного світла зараз вже важко уявити сучасне авто.

Висновки та позиціювання

На фоні любові нашого суспільства до високих кросоверів Mokka буде актуальна ще довго, а поряд з гарним балансом ціни, якості та насиченості функціями вона є одним з найкращих варіантів на ринку. І зараз багато хто починає підбирати собі компактний кросовер B-класу навіть не з законодавця моди Nissan Juke, а з Opel Mokka. Це свіжо, ненав’язливо, просторо та сучасно.

ПЛЮСИ: стиль, дизайн, ціна/якість, інтер’єр, мультимедіа, функціональність.

МІНУСИ: динаміка, керованість.

Технічні характеристики Opel Mokka 1.2 8AT GS

Кузов, тип SUV Габарити (ДхШхВ), мм 4150/1787/1535 Колісна база, мм 2557 Заявлений кліренс, мм – Об’єм багажника, л. 350/1108 Споряджена маса, кг 1295 Двигун 1.2 PureTech Потужність, к.с. 130 Крутний момент, Нм/об 230 Тип приводу передній Підвіска перед. незалежна по типу Макферсон Підвіска задня Напівзалежна балка КПП 8АТ Динаміка 0-100, с 9,2 Максимальна швидкість, км/год 196 Споживання палива, л (змішаний) 7,4 Вартість, грн 1 081 400 Вартість тестового авто, грн 1 170 450 Конкуренти Nissan Juke Hyundai Kona Peugeot 2008 Toyota Yaris Cross Jeep Avenger Skoda Kamiq Ford Puma