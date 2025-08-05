Тест-драйв Renault Kardian: можливо все

Незвично нахвалювати французів, але вони справді на це заслуговують, як мінімум за регулярне оновлення модельного ряду та сміливий випуск дублерів на дороги. Тільки в нашому випадку Renault Kardian отримав своєрідність та навіть натяк на характер.

Щоб не казали ті, хто прискіпливо ставиться до продуктів Renault, але десь там в головному офісі вони з точністю граверів оцінюють спроможність різних ринків та потребу споживачів. Вірніше визначають сегмент, в який варто цілитись і який відкриває більше можливостей. Виважена стратегія дає змогу вже десятиріччя триматися на піку популярності і їх авто не зникають з рейтингів.

Французи постачають свої автівки під брендом Renault та Dacia, і вже на цьому етапі можна заплутатись: в якій країні який бренд буде доступний, плюс автівки для різних ринків збираються на різних заводах, з різними силовими агрегатами, комплектаціями і таке інше. Мабуть, вони самі без підказки не розберуться. Тільки наш Renault Kardian самим французам не побачити ні в якому вигляді — це виключно продукт для “країн третього світу” і їде він до нас зі спекотного Марокко.

Цікаво, що схожий за функціоналом, статусом, платформою та технікою Renault Taliant збирається в Румунії та має куди менший прайс, ніж наш кросовер. Однак ми розуміємо, що седани зараз не дуже мають попит, а стилістика нашого героя точно буде в тренді.

Побудований на свіжій модульній архітектурі CMF-B, як і Taliant, Renault Kardian насправді тримається скоріше в дублерах Sandero Stepway, який так полюбився нашому споживачу за стриманість цін, практичність та невибагливість. І зараз багато власників попередніх “сандеріків” озираються на новинку, чи не пропонує він більше і крутіше плюшок та технологій. Заспокою їх тим, що помітити різницю можна, але не таку вже й велику. Плюс нових Sandero в нашій країні вже не буде, як “Кардіанів” в Європі.

Задириста зовнішність

Виглядає Renault Kardian точно стильно: мускульні бампери, пластик по колу кузова, кліренс у 210 мм, короткі звіси. На перший погляд, характер прям випирає, а схожа зі старшими братами стилістика оформлення передньої частини робить його гідним стати поряд не тільки з трохи більшим Capture, але і з флагманським Koleos. Однак зараз модельний ряд бренду обмежено лише двома кросоверами в голові з Duster, тож саме нашому малюку дозволено відігравати роль міського тусовника.

Загалом зовнішність Renault Kardian точно є перевагою і підкреслює його практичність. Він не з лякливих і не буде пасувати ані перед бордюрами, ані перед ґрунтовими дорогами. Додаткова перевага — фірмові рейлінги, які легко змінюють своє положення з поздовжнього на поперековий і назад. Ми раніше вже зустрічали таку фішку на якійсь моделі бренду, зараз навіть не згадаю якій саме, але зручність тут безперечна. Однак викрутка буде потрібна.

Компактні розміри записують його в конкуренти до Toyota Yaris Cross, Nissan Juke, Hyundai Venue, Citroen C3 Aircross та інших. Він має довжину 4119 мм, ширину 1758 мм, висоту 1494 мм та колісну базу у 2604 мм. В основі лежить звичайна для цього класу конфігурація шасі з незалежною підвіскою попереду та залежною позаду.

Бадьорий старт

Те, що Renault Kardian створений для міста безперечно і підтверджено переднім приводом, літровим двигунчиком та пристойним багажником в 450 літрів. Хоча всеїдна підвіска може провокувати поганяти ґрунтовими дорогами. Однак це оманливе відчуття, бо монопривід тут без варіантів, а якщо хочеться бавитись у пісочку, то це до Duster.

Для компакта Renault Kardian поводиться на дорозі досить пристойно, якщо триматися в рамках “бабусіної їзди”. І за таку змогу ковтати дрібні недоліки пробачаєш йому і велику валкість в поворотах, і відсутність чіткості керма, а ще достатньої інформації від колес. Це все для інших, а у Renault Kardian задача доставити вас з точки А в точку Б зі зручністю, в особистому просторі та відносному комфорті.

Налаштування музики тут не погане і добре приглушує шум з під колес, гуркіт в колісних арках та завивання вітру в дзеркалах. Шумоізоляція якось відстає від технологічності, навіть мурчання двигуна проривається крізь стінки, але воно скоріше приємне ніж дратівливе.

Якщо враховувати, що віддача однолітрового двигуна складає всього 100 к.с., то перестаєш чекати більшого. Працює він в парі з варіатором CVT, хоча на деяких ринках є версії з роботом на два зчеплення. Все ж наш варіант приємніше, бо перемикання не відчутні, а видача крутного моменту швидка та зрозуміла. Є додатковий мануальний режим, який можна вмикати важелем або перемиканням підкермових пелюсток, однак передачу він утримувати занадто довго не буде — сам перескоче — а ось розігнатись при необхідності дозволить.

На відміну від свого брата по платформі Taliant, Kardian споживає трохи більше пального. Можливо коштом саме високої посадки та трохи гіршої аеродинаміки. Тут витрата в середньому змішаному режимі складає 8 літрів і лише при ну дуже спокійній їзді трасою можна знизитись до 7 літрів на 100 км.

Renault Kardian легко керувати, відчувати його габарити та загалом повсякденне спілкування не викликає дратування. І це, мабуть, найголовніше в бюджетному сегменті. Не будеш чекати забагато — не буде розчарувань. Хочете інтелектуальні системи допомоги, більше технологічності, то варто звертатись вже до Toyota Yaris Cross чи до Peugeot 2008, а тут буде доступний лише бездротові підключення смартфона, LED-оптика по колу, а в топовій комплектації — система моніторингу сліпих зон та екстреного гальмування. Дивно, але навіть Nissan Juke пропонує в рази більше, а вартість не сильно відривається від нашого героя. Подивимось ще на новий C3 Aircross — бо він навіть прайсом вкладає Kardian на лопатки.

Простота та відкритість

Renault Kardian — компактний кросовер не перевантажений інтелектом. Він пропонує простий зрозумілий функціонал, як і салон. Тут багато повітря, простору та місць для зберігання. Безліч кишеньок не будуть ергономічними з прогумованими килимками, як в Skoda Kamiq, і не зовсім глибокі, але досить зручні та завжди під рукою. Навіть кишеньку верхню у дверях зробили такою, щоб легко можна було б діставати монети. Ці кишені вміщують різного розміру плішки, але хотілось би, щоб вони були глибшими та ті пляшки не випадали під час відкривання дверей.

Архітектура салону точно як в Renault Taliant, але, на мій погляд, тут все ж таки затишніше та матеріали якісніші. На дотик все приємне, а тканинна оббивка стриманих кольорів з акуратними кольоровими вставками. Торпедо з жорсткого пластику, який тут переважає інші різновиди, а м’яко тільки на дверях де зазвичай кладеш руку. М’яким залишили в підлокітник, що навіть приємно. Він маленький, але зручно підтримує лікоть, а під кришкою ховається невелика ємність.

Величезний тут тільки бардачок, в який можна сховати навіть собачку, а не те що формат А4. Непоганим об’ємом може похизуватись і багажне відділення, є тут і гачки, а під підлогою ховається запаска і невеликий простір для зберігання інструментів. Тільки пакувати їх потрібно в м’яку сумку, щоб не гриміли. Домкрат захований в бічних кріпленнях.

Куди більш скромний розмір у центрального монітора, а приладова панель в середній комплектації, як у нас, лише з маленьким екранчиком бортового комп’ютера. Тільки топова версія буде пропонувати опційне встановлення цифрової приладової панелі на 7 дюймів. А вам вже вирішувати, чи потрібна вона. Як на мене, навіть аналогові прилади справляються зі своїми задачами. Якби була пропозиція з системами допомоги або транслюванням карти чи навігації, тоді був би сенс.

Є тут і фірмова фішка, останніх Renault — це USB вхід біля центрального дисплея. В Duster вона йшла в парі з тримачем для смартфона, а тут його не вистачає. Задум зручний та практичний, однак скоріше для таксистів, яким потрібно підключати навігацію, або інші прилади. Для всіх інших в доступі є розетка на 12V попереду та позаду, а також вхід Type-C в центральній консолі.

Особливо люблю, коли в авто залишають звичні важелі перемикання передач. Добре лягає в руку, звично перемикати. Тільки в нашому випадку є невеликий баг, схожий за своєю дією з важелем Suzuki, коли потрібно натиснути клавішу для вмикання мануального режиму і ти час від часу таки проскакуєш режим Drive.

Функціонал мультимедійної системи не великий, але зрозумілий. Не вистачає лише фізичного регулятора гучності, бо коли потрібно швидко вимкнути звук — треба користуватись сенсором на моніторчику, або окремим важелем під кермом, що не завжди зручно. Добре, що хоч без потреби не вмикається радіо, як буває в деяких автівках. Система зберігає режим, який було увімкнено на момент вимкнення авто, на відміну від режиму бортового комп’ютера.

Дуже зручно користуватись окремою панеллю для клімату. Тут він однозонний і досить шумний. Є підігрів заднього скла та бокових дзеркал. І все. Більше ніяких підігрівів тут немає: ані крісел, ані керма. Можливо такий нам привіт зі спекотного Марокко. Навіть температура клімату не підіймається більше ніж 26 градусів — машина вважає це непотрібним. А тепло працює лише з 25-градусної відмітки. Тож враховуйте такі дрібниці.

На диво багато місця, як для компакту, залишили заднім відвідувачам. Там навіть в трьох можна розміститись, але не дуже високим людям. Хоча в Skoda Kamiq місця все ж таки набагато більше, як і місць для зберігання. Тут жодних підлокітників чи підсклянників, тільки лаконічність та мінімалізм. Добре хоч електричні склопідіймачі залишили та підсклянники у дверях.

Висновки та позиціювання

Поки ви читаєте та пригадуєте критичні коментарі, хтось вже купує Renault Kardian. Не тому, що це найкраще авто в сегменті і навіть не тому, що він один з найдоступніших, це ще під питанням, але тому, що Renault дає знижку в 100 тисяч гривень в рамках своєї кредитної програми. І якщо таки зважати на це, то конкурентам змагатись буде важко.

Цікаво, що навіть в середній комплектації Techno Renault Kardian пропонує пристойний набір для повсякдення. Він точно стане реалізованою мрією початківців-водіїв. А може тих, хто цінує простоту та невибагливість. За вартість в 968 400 грн це непоганий варіант, якщо не дуже заглиблюватись в ринок.

Однак для споживачів, які справді цінують свій комфорт, рівень якості та атмосферу краще дивитись в бік інших французів Peugeot 2008 або Citroen C3 Aircross, останній до речі буде коштувати 901 800 гри за гібридну версію. Навіть Suzuki Vitara з бензиновим двигуном 1.4 та автоматичною коробкою можна придбати за 901 800 грн (акційна вартість). Та й Skoda Kamiq в початковій комплектації, але з роботом буде коштувати від 935 750 грн, а місця в ній значно більше.

Загалом Renault Kardian вривається в дуже тісний сегмент не тільки компактних кросоверів, але і бюджетних. І тут треба мати щось більше ніж просто харизматичну зовнішність.

ПЛЮСИ: стильний дизайн екстер’єру, просторий салон, зручні рейлінги.

МІНУСИ: динаміка, керування, шумоізоляція, відсутність сучасних систем безпеки навіть в опціях.

Технічні характеристики Renault Kardian 1.0 CVT Techno