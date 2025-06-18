ТОП 9 кондиціонерів — вибір для кожного бюджету влітку 2025 року

Коли температура за вікном стабільно перевищує +30 °C, кондиціонер перестає бути розкішшю і стає незамінним елементом комфортного життя. Сучасні моделі вже давно переступили межі просто охолодження: вони очищають повітря, підтримують тепло взимку та підключаються до смартфонів для зручного керування, а іноді навіть трохи більше. Ми зібрали добірку кондиціонерів — від доступних бюджетних варіантів до преміальних моделей із широким набором функцій — щоб зробити ваш вибір максимально простим і виваженим. А яким кондиціонером користуєтесь ви — діліться своїм досвідом у коментарях!

Критерії вибору

Тип кондиціонера

Найпоширеніші варіанти — спліт-системи з зовнішнім і внутрішнім блоком. Вони оптимальні за ціною, ефективністю та рівнем шуму. Якщо ж немає можливості встановити зовнішній блок (наприклад, в орендованому житлі або офісі), тоді мобільний кондиціонер стане тимчасовим, але робочим рішенням. Портативні моделі прості в монтажі, але шумніші й менш ефективні.

Інверторні моделі — беззаперечний тренд останніх років. Вони плавно регулюють потужність, споживають менше електроенергії, працюють тихіше й довше служать. Якщо бюджет дозволяє — вибір очевидний: тільки інвертор.

Продуктивність і площа охолодження

Найпростіше орієнтуватися на правило: ≈1 кВт холодопродуктивності на 10 м² приміщення з нормальною теплоізоляцією. Але це дуже загальне правило. Варто враховувати висоту стель, орієнтацію вікон, кількість побутової техніки, людей і джерел тепла. Для кухні або сонячної кімнати — додавайте запас.

Наприклад, 2,5 кВт — для кімнати ≈ 20–25 м², 3,5 кВт — ≈ 30 м², 5–7 кВт — великі вітальні або офіси. Якщо теплоізоляція слабка або кімната сильно нагрівається, орієнтуйтесь на 0,15–0,2 кВт на 1 м². Вибирати кондиціонер «впритул» не варто — краще з невеликим запасом, але без фанатизму.

Рівень шуму

Комфортний кондиціонер у 2025 році має рівень шуму в режимі «Sleep» менш як 25 дБ. Інверторні моделі можуть працювати настільки тихо, що ви забудете, що вони взагалі увімкнені. Значення в 19–21 дБ — ознака топових моделей, хоча в реальних умовах показники можуть бути вищими. Варто орієнтуватися не лише на технічні характеристики, а й на незалежні тести.

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У портативних моделей усе значно гірше: 45–52 дБ у реальності, тобто на рівні звичайної розмови. Якщо ви не спите з кондиціонером — це не критично, але для спальні краще стаціонарне рішення.

Режими та функції

Мінімальний набір — охолодження, осушення, вентиляція і обігрів. Останній режим часто працює при температурі до –5 °C, але якісні інверторні кондиціонери можуть ефективно гріти та при –15 °C чи навіть –25 °C. Це ідеальний варіант для міжсезоння або автономного опалення, хоча стабільність роботи залежить від конкретної моделі, теплообмінника та захисту від обмерзання.

У 2025 році все більше моделей мають функції самоочищення парою, UV-стерилізацію або високотемпературну дезінфекцію теплообмінника — це корисно для алергіків та сімей з дітьми.

Корисні фішки — іонізація, плазмові фільтри, антибактеріальні вставки та самодіагностика. Бюджетні моделі мають базову фільтрацію, але чим вища ціна — тим більше рівнів очищення (наприклад, Cold Plasma, Silver Ion).

Пульт і керування

Обов’язковий елемент — інформативний пульт із підсвіткою та режимом енергоощадження. Ідеально, якщо є датчик температури на пульті (умовний iFeel або аналог) — тоді клімат підтримується максимально точно біля користувача, а не біля стелі.

Керування через Wi‑Fi з мобільного застосунку — вже давно звична функція. Уточнюйте, чи не потрібен окремий Wi‑Fi-модуль — деякі моделі вимагають його покупки окремо. У топових і середніх моделях часто є підтримка інтеграції у розумний дім — Google Home, Apple HomeKit, Matter, SmartThings.

Енергоефективність і екологічність

Показники SEER (охолодження) і SCOP (обігрів) — ключові маркери енергоефективності. SEER 6.1 відповідає класу A++, а 8.5 — A+++. Вони демонструють, скільки холоду або тепла система може забезпечити на одиницю спожитої енергії.

Важливо звертати увагу на тип холодоагенту. Холодоагент R32 — більш сучасний, енергоефективний та екологічний варіант порівняно з R410A або R22. У 2025 році він стає ринковим стандартом, зокрема через нижчий потенціал глобального потепління (GWP).

Деякі моделі мають режими наднизького енергоспоживання у режимі очікування (0,5 Вт і менше) — це маленька, але корисна деталь для ощадливих користувачів.

Дизайн і габарити

Зовнішній блок у класичних спліт-систем — стандартний, але внутрішній блок може бути стильним. Лінійки Mitsubishi Zen, Daikin Perfera або LG ArtCool уже схожі на дизайнерський декор.

Для маленьких кімнат варто обирати компактні внутрішні блоки, які не порушують інтер’єр. Мобільні кондиціонери — зазвичай громіздкі й більше нагадують побутову техніку штибу пилососа.

Бренд і сервіс

Перевірені бренди — Gree, Midea, Daikin, Mitsubishi, Haier, Samsung, LG, Cooper&Hunter. Важлива наявність офіційної гарантії (до 3 років) і якісний сервіс у вашому населеному пункті.

Якщо кондиціонер зламається в пік літа, важливо швидко отримати сервіс — перевіряйте, чи є в регіоні авторизовані центри. Це дозволить не чекати тижнями на ремонт.

Класика бюджетного сегмента, яка навіть у 2025-му не виглядає анахронізмом. Hyundai ARN07PTUAWF4 — простий, надійний і досить функціональний спліт, що впевнено закриє базові потреби в охолодженні невеликої кімнати до 20 м². Неінверторна модель — тобто без плавного регулювання потужності — зате із компресором Toshiba GMCC, що давно зарекомендував себе стабільністю.

Попри цінник від 10 283 до 10 999 гривень, тут доволі приємний набір фіч: режим осушення, вентиляція, I-Feel з температурним сенсором на пульті, нічний режим і навіть функція самоочищення. Шум внутрішнього блоку на мінімалках — від 27 дБ, тобто можна ставити в спальню без особливого дискомфорту. В турборежимі, звісно, голосніше, але це вже не сценарій для сну.

Важливо: хоча Hyundai ARN07PTUAWF4 не має вбудованого Wi‑Fi, він підтримує підключення через зовнішній модуль (NWF‑04). У зв’язці з застосунком Smart Life ви отримаєте дистанційне керування з телефону, графіки, таймери — усе, що потрібно влітку. Фреон — сучасний R32, екологічний і енергоефективний, що додає плюсик у карму екофрендлі рішень.

Щодо дизайну Hyundai ARN07PTUAWF4 — нічого надзвичайного, але й не «блок з 2005-го». Компактний, акуратний, пасуватиме до будь-якого інтер’єру. А ще модель має захист від перепадів напруги, що зовсім не зайва фішка.

Звісно, інверторна система була б тихішою та енергоефективнішою у тривалій перспективі. Але в цьому сегменті це рідкість. І якщо хочеться максимум за мінімум — Hyundai ARN07PTUAWF4 виглядає дуже переконливо.

Цей портативний кондиціонер має чим порадувати потенційного користувача: без монтажу, з простим запуском і сучасним дизайном. Electrolux Comfort 600 — моноблок із R290‑фреоном, який охолоджує кімнату до 25–40 м², маючи низький екологічний вплив і непогану ефективність.

Потужність охолодження — 2,6 кВт (9000 BTU), що відповідає енергоефективності класу A++. При цьому фірмовий віконний комплект (продається окремо) може зекономити до 28 % енергії завдяки кращому ущільненню

Рівень шуму Electrolux EXP26U339CW — приблизно 64 дБ, що нормально для мобільних моделей, але значно гучніше, ніж спліт‑системи. Проте вентиляція, осушення, автоматичний режим і нічна функція роблять його досить універсальним рішенням

R290 — сучасне, екологічне рішення з GWP на 99,8 % нижчим за R410A. Є LED‑дисплей, самодіагностика, насос для автоматичного випаровування і поворотні колеса — все, щоб кондиціонер працював без зайвих турбот.

Модель підтримує управління через Electrolux App або Bluetooth — Wi‑Fi‑модуль вбудований. З телефону можна задавати температуру, таймер, режими.

Ціна моделі варіюється від 14 801 до 33 347 гривень.

Це невелика та доступна інверторна спліт-система — справжня знахідка для кімнати площею до 25 м². У компактному корпусі прихований інверторний компресор, що забезпечує тиху, економну роботу і порівняно невисоку ціну.

Потужність охолодження Osaka STV-09HH близько 2,6 кВт — оптимальна для спальні або кабінету. Інвертор плавно регулює роботу, уникаючи різких пусків, які характерні для дешевих ON/OFF-моделей. Це дає економію електроенергії та комфортну температуру у кімнаті.

У базовому оснащенні похвальна фільтрація — самочищення внутрішнього теплообмінника, що запобігає росту грибка. Присутні режими охолодження, обігріву, вентиляції й осушення, а також функція «Turbo» для прискореного охолодження.

Шум у нічному режимі — близько 21–23 дБ, що дозволяє спати з комфортом під час роботи кондиціонера. Потужний внутрішній блок водночас лишається компактним і не домінує в інтер’єрі.

Єдиний мінус Osaka STV-09HH — відсутність Wi‑Fi. Але якщо вас цікавить лише комфорт у невеликому просторі без інтеграції в «розумний дім», це не критично. Цінник на кондиціонер стартує від 9 950 до 19 242 гривень.

Gree GWH12QC-K6DNB6F розрахований на кімнати площею 25–35 м², зі стандартним набором функцій для інверторного кондиціонера середнього класу. Потужність охолодження 3,5 кВт дозволяє ефективно охолоджувати повітря, а обігрів 4 кВт забезпечує базову роботу в холодну пору року.

Рівень шуму внутрішнього блоку Gree GWH12QC-K6DNB6F починається від 25 дБ — це не найнижчий показник на ринку, але цілком прийнятно для більшості житлових кімнат. Є базова фільтрація, яка затримує великі частки пилу, але про складні системи очищення повітря можна забути.

Модель підтримує Wi‑Fi керування через додатковий модуль, що ускладнює встановлення і керування для тих, хто хоче «з коробки» мати розумні функції. Керування через застосунок працює стабільно.

Дизайн Gree GWH12QC-K6DNB6F стандартний, білий пластик, без дизайнерських «фішок». Внутрішній блок має середні габарити — не дуже компактний для маленьких кімнат. Зовнішній блок працює на рівні типових спліт-систем, шуму достатньо для міського середовища, але не для дуже тихих зон.

Модель не має просунутих функцій самоочищення або іонізації, що могло б бути корисно для алергіків. Відсутні додаткові режими вентиляції, крім базового набору.

Загалом Gree GWH12QC-K6DNB6F з урахуванням вартості — від 12 586 до 35 875 гривень, залишається доволі привабливою опцією для тих, хто шукає перевірене рішення без зайвих надмірностей.

Midea AG-24NXD0 — кондиціонер, який розрахований на великі кімнати та офіси площею до 70 м², де прості «маленькі» моделі просто не впораються. Потужність охолодження — 7 кВт, обігрів — 7,1 кВт, що цілком вистачає, щоб навіть у спеку або прохолодну пору підтримувати комфортний клімат.

Тут інверторний компресор DC нового покоління, який не просто економить електроенергію, а й дозволяє працювати без гучного гудіння, характерного для класичних сплітів. Рівень шуму внутрішнього блоку — 34 дБ. Зовнішній блок теж досить тихий — близько 60 дБ, що не створить проблем вашим сусідам.

Особливо приємно, що Midea AG-24NXD0 не обмежилася базовим набором функцій. Є осушення, турборежим для швидкого охолодження, нічний режим зі зниженим споживанням і системою самодіагностики. Фільтрація на базі вугільного фільтра ефективно очищає повітря від запахів і пилу.

Пульт Midea AG-24NXD0 інформативний, із підсвіткою — мінімум зайвих кнопок, максимум зручності. Є підтримка Wi‑Fi (опціонально) — через фірмовий додаток кондиціонер можна запускати і налаштовувати дистанційно, що у 2025 році вже очікувано, але все ще приємно.

Дизайн — класика Midea AG-24NXD0: строгий білий блок, який не буде вибиватися з інтер’єру навіть у просторому офісі чи конференц-залі. Його вартість від 35 301 до 59 454 гривень.

Toshiba Seiya — приклад того, як японський бренд з багаторічним досвідом створює інверторні кондиціонери, здатні поєднати ефективність, тишу та доступність. Модель B16B2 (2024 року) — старша у серії, розрахована на приміщення до 42 м², і пропонує якраз той баланс, якого часто бракує конкурентам у цьому ціновому сегменті.

Потужність охолодження — 3,3 кВт, що дозволяє комфортно користуватись пристроєм у просторих вітальнях. Завдяки інверторному компресору кондиціонер працює стабільно, плавно регулює потужність і підтримує температуру без перепадів. До того ж — енергоефективність класу A++ і скромне споживання в режимі очікування — лише 0,5 Вт.

Toshiba не економила на шумоізоляції: рівень шуму внутрішнього блоку — від 22 дБ, а зовнішній працює тихіше, ніж у багатьох дорожчих моделей. Система має функцію «Тиха ніч», яка автоматично знижує шум та освітлення дисплея — ідеально для спальні.

Кондиціонер оснащено базовою фільтрацією та функцією самоочищення: після вимкнення блок просушується, зменшуючи ризик утворення плісняви та неприємних запахів.

Зручний пульт дистанційного керування з LED-дисплеєм, інтуїтивним інтерфейсом і таймером дозволяє швидко перемикати режими — охолодження, обігрів, осушення або вентиляцію. Wi‑Fi-модуля немає з коробки, але його можна докупити окремо.

Дизайн Toshiba Seiya RAS‑B16B2KVG‑E / RAS‑16B2AVG‑E — стриманий, білий корпус з гладким покриттям легко впишеться в сучасний інтер’єр. Внутрішній блок не надто масивний (780×293×230 мм), тому не порушує гармонію простору навіть у невеликих кімнатах.

Toshiba Seiya RAS‑B16B2KVG‑E / RAS‑16B2AVG‑E — ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний інверторний кондиціонер з якістю, перевіреною десятиліттями. Збірка — Таїланд, гарантія — 2 роки з офіційною підтримкою в Україні.

Ціна Toshiba Seiya — від 41 829 до 64 140 гривень.

Цей Mitsubishi Electric — справжній еталон преміального сегмента за ціною ігрової відеокарти GeForce RTX 5080. Він поєднує високу якість, інтелектуальні функції та передове очищення повітря. Модель MSZ‑LN35VGR має попит серед тих, хто не готовий до компромісів щодо комфорту, тиші й чистоти повітря у домі.

Потужність охолодження — 3,5 кВт, що дозволяє ефективно кондиціонувати приміщення площею до 35 м². Завдяки інверторній технології Zubadan модель не лише економно витрачає електроенергію, а й підтримує обігрів навіть при температурі –15 °C, що досить актуально в українському кліматі.

Головна перевага цієї моделі — фірмова система Plasma Quad Plus, яка нейтралізує віруси, бактерії, алергени, пил і навіть частинки PM2.5. Такий рівень очищення повітря рідко зустрічається навіть у дорожчих системах вентиляції. Це ідеальне рішення для алергіків та сімей з дітьми.

Рівень шуму внутрішнього блоку Mitsubishi Electric — від 19 дБ у нічному режимі. Це одна з найтихіших моделей на ринку, і навіть у спальні вона не заважатиме вашому сну. Датчик 3D I-See автоматично визначає присутність людей у кімнаті та коригує напрямок повітряного потоку, щоб не дути прямо у вас.

Кондиціонер підтримує Wi‑Fi‑керування — через опціональний модуль і фірмовий застосунок можна повністю управляти всіма функціями дистанційно, включно з таймерами, режимами та статистикою енергоспоживання. Додатково — підтримка сценаріїв розумного дому (Alexa, Google Assistant).

Візуально внутрішній блок Mitsubishi Electric виглядає розкішно: лінійка представлена в кількох кольорах, зокрема вишуканому Wine Red. Це не просто техніка, а елемент інтер’єру, який підкреслює статус власника. Гарантія — базові 3 роки, а за бажання — більше.

Ціна Mitsubishi Electric MSZ‑LN35VGR — від 48 214 до 109 893 гривень.

Цей Cooper&Hunter — одна з найпопулярніших моделей в Україні у 2024–2025 роках і недарма: тут усе продумано з погляду технологій і простоти керування.

Потужність охолодження — 2,6 кВт, цього вистачить на кімнату до 25 м². Інверторна технологія нового покоління забезпечує м’який старт без ривків, плавне регулювання температури і дуже тиху роботу — від 20 дБ на мінімальних обертах.

Одна з ключових переваг — вбудований Wi‑Fi-модуль, який працює «з коробки». Через застосунок Smart Home (або Tuya, або фірмовий C&H) можна не лише увімкнути/вимкнути пристрій, а й задати точну температуру, включити таймер, вибрати режим обігріву чи осушення, а також стежити за енергоспоживанням.

C&H не забули й про фільтрацію: тут є базовий багаторазовий фільтр грубого очищення та функція самоочищення — теплообмінник просушується після кожного вимкнення, що запобігає утворенню плісняви. Також є турборежим, авторестарт, автоматичне керування жалюзі й нічний режим.

Інтерфейс пульта простий, але зручний. Окремо варто відзначити елегантний дизайн внутрішнього блоку — виглядає сучасно і компактно. Ще один приємний бонус — у комплекті є повноцінна інструкція українською мовою.

Ціна на Cooper&Hunter CH-S09FTXQ-NG Wi‑Fi — від 20 965 до 26 899 гривень.

Olmo Edge OSH‑09FRH3 — оптимальний вибір для тих, хто шукає кондиціонер «на всі пори року» без переплат. Він працює як влітку, так і взимку — завдяки інверторній технології витягує тепло навіть з мінусової температури, що робить його практичним all-season рішенням.

Потужність охолодження — 2,7 кВт, обігріву — 2,7 кВт. Це достатньо для кімнат до 20-25 м², де потрібно швидко та ефективно підтримувати комфортний клімат незалежно від пори року. Інвертор забезпечує плавне регулювання потужності — економніший запуск і менший шум.

У моделі є базовий набір режимів: охолодження, обігрів (до –15 °C), вентиляція, осушення, «Magic Sleep» для нічної тиші, а також турборежим та функція iFeel — регуляція за температурою пульта.

Функція охолодження та обігріву без протягів («Smart Flow») заявлена, але такі системи реально працюють лише в преміумсегменті. Присутні фільтрація та самоочищення: адсорбційний фільтр та система «Clean Inside» автоматично сушить теплообмінник після роботи — важливий бонус для здоров’я й комфорту.

Шум — від 20 дБ у нічному режимі, що дозволяє не відволікатися на роботу пристрою. При компактних розмірах (864×270×210 мм) він не захаращує інтер’єр і досить естетично виглядає. Є опція Wi‑Fi через окремий модуль Smart Life.

Ціна Olmo Edge OSH‑09FRH3 — від 14 600 до 17 674 гривень.