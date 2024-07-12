В Україні зафіксували температурні рекорди в 11 областях — де був максимум у 40,2°C?

11-12 липня 2024 року Україна б’є рекорди за спекою, у деяких регіонах вони трималися понад 70 років. найвища температура повітря спостерігається у Миколаївській області, там вона перевищила +40°C.
Мінімальна добова температура у Києві вчора сягнула +21,7°C — це більше, ніж рекорд, який тримався з 1937 року 0,3°C. Максимум у столиці сягав +34,2°C — тут побитий набагато старший рекорд, на 0,5°C менше було 1885 року. Найвищою була й середньодобова температура — +28,1°C, що на 0,5°C вище за рекорд 1922 року і на 7,2°C вище кліматичної норми. Отже, які температури по областях:
- Миколаїв — 40,2°C (10 липня було 40,5°C)
- Херсон — 39°C
- Кропивницький — 37,5°C
- Запоріжжя — 37°C
- Вінниця — 36,3°C
- Одеса — 36,2°C
- Суми — 35,1°C
- Ужгород — 34,3°C
- Львів — 33,4°C
- Тернопіль — 33,1°C
Рекорд Одеської області з максимальної температури тримався з 1947 року, а з Запоріжжя повідомляють про температуру близько 37°C протягом 10-12 липня. У рекордній спеці винне гаряче тропічне повітря, яке прийшло в Україну з півночі Африки. «Укргідрометцентр» прогнозує зменшення температури повітря лише з 20 липня.
У спекотні дні українці також не мають можливості увімкнути кондиціонери або хоча б вентилятори більшу частину дня. Через російські бомбардування електростанції потужності не вистачає, а споживання електрики обмежене графіками.
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Джерела: «Укргідрометцентр», ТСН
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