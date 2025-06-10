Активи криптофондів сягнули рекордного максимуму у травні

Активи криптофондів досягли рекордного максимуму в травні. Причиною стало послаблення торгівельної війни між США та іншими країнами. Деякі інвестори використовують цифрові валюти для хеджування проти ринкової волатильності та диверсифікації.

Дані Morningstar по 294 криптофондах показують, що вони залучили $7,05 млрд минулого місяця — це найвищий показник з грудня. Таким чином, загальні активи під управлінням підскочили до рекордних $167 млрд.

Біткоїн зріс на 15% за останні три місяці, перевершивши зростання індексу MSCI World на 3,6% та приріст золота на 13,3%.

Прогнозується, що долар продовжуватиме падати, дохідність облігацій зростає, існує невизначеність щодо фондових ринків. А біткоїн поки міцно тримається, бо отримав підтримку від інституційних інвесторів протягом минулого року після схвалення спотових BTC ETF у США.

Натомість дані Lipper показали чистий відтік $5,9 млрд з глобальних акційних фондів у травні, тоді як фонди золота зафіксували свій перший відтік за 15 місяців у розмірі $678 млн.

Згідно з даними Coinshares, біткоїн-фонди залучили чисті $5,5 млрд, а ETH-фонди — чисті $890 млн у травні.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Reuters