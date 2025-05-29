Акції GameStop впали на 10% після придбання біткоїнів на $500 млн

Американський ритейлер відеоігор GameStop на початку року анонсував інвестиції в криптовалюту, що тоді призвело до здорожчання акцій на 20%. Пізніше компанія підтвердила, що ​витратить $1,3 млрд на загальні корпоративні потреби, включно з придбанням біткоїнів. 28 травня GameStop повідомила, що придбала 4,710 BTC на $500 млн. Але акції з тикером GME відреагували падінням на 10% (хоча за три попередні зросли на 24,8%).

У вівторок Trump Media & Technology Group (DJT) оприлюднила плани залучення $2,5 млрд для створення найбільшої біткоїн-скарбниці серед публічних компаній. Акції Trump Medi також впали на 10% після цього оголошення.

У падіння акцій GameStop є кілька причин. По-перше, придбання відбулось з використанням частину коштів від випуску конвертованих облігацій на $1,3 млрд. Це значне відхилення від традиційної стратегії роздрібного бізнесу. На ринку знову волатильність, що викликало занепокоєння інвесторів.

До того ж одночасно з оголошенням про покупку біткоїна, його ціна знизилася приблизно на 1,5%, що посилило побоювання.

Крім того, деякі аналітики вважають, що GameStop намагається наслідувати стратегію MicroStrategy, які активно інвестують у біткоїн. Однак, враховуючи поточні фінансові показники GameStop, такі як падіння виторгу на 28% у річному вимірі, інвестори сумніваються в доцільності такої стратегії.

На останок: випуск конвертованих облігацій на $1,3 млрд може призвести до розмивання акціонерного капіталу в майбутньому, що також грає проти інвестиційної криптостратегії GameStop.