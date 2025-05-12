Новостворена компанія Nakamoto залучила $710 млн на заснування біткоїн-скарбниці: її очолить крипторадник Трампа

Засновник BTC Inc та UTXO Девід Бейлі, який консультував Дональда Трампа з питань криптовалют, разом з холдинговою компанією Nakamoto залучили $710 млн і оголосили про створення біткоїн-скарбниці. Крім того, Nakamoto анонсувала злиття з KindlyMD — провідним постачальником інтегрованих медичних послуг.

З $710 млн $510 млн залучено через приватне розміщення акцій (PIPE) та ще $200 млн — у вигляді конвертованих облігацій. Це найбільше залучення капіталу для запуску біткоїн-скарбниці та найбільше приватне розміщення акцій у криптогалузі.

Девід Бейлі очолить об’єднану компанію як CEO. Тім Пікетт, CEO та засновник KindlyMD, продовжить керувати медичними операціями KindlyMD. Рада директорів об’єднаної компанії складатиметься з шести членів, призначених Nakamoto, та одного директора, призначеного KindlyMD.

У партнерстві з BTC Inc, Nakamoto створить першу глобальну мережу компаній з біткоїн-скарбницею. Це буде екосистема, яка включає медіа-, консультаційні та фінансові послуги з використанням Bitcoin. Об’єднана компанія матиме на меті накопичення BTC та збільшення частки біткоїнів на акцію (Bitcoin Yield) через різні інструменти власного капіталу, боргові та інші інструменти.

У PIPE інвестувало понад 200 інвесторів з шести континентів, включно з Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck та Yorkville Advisors. Серед «бізнес-янголів»: Адам Бек, Балажі Срінівасан ( колишній CTO Coinbase), Денні Янг, Ерік Семлер (CEO Semler Scientific), Цзихань У (співзасновник і колишній генеральний директор Bitmain), Рікардо Саліна та Симон Герович (CEO Metaplanet).

Акції KindlyMD 12 травня злетіли на 600% після оголошення про злиття з Nakamoto Holdings.

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Джерело: Nakamoto