6 важливих функцій від Ruijie для систем відеоспостереження

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

У світі відеоспостереження стабільність мережі важить не менше, ніж якість камери. Компанія Ruijie розробила екосистему, яка робить мережу видимою та керованою. Розгляньмо шість технологій, які кардинально змінюють підхід до відеомоніторингу.

1. AI Heatmap & BOM: проєктування мережі без виїзду на об’єкт

Раніше етап проєктування системи відеоспостереження або Wi-Fi-покриття вимагав обов’язкового виїзду інженера на локацію для проведення радіорозвідки та замірів. З інструментами Ruijie цей процес переходить у цифру.

Функція AI Heatmap дозволяє завантажити план приміщення (у форматі зображення або CAD-файлу) і віртуально розмістити на ньому обладнання. Система будує колірну карту інтенсивності сигналу, дозволяючи точно визначити, де краще встановити бездротову камеру або міст, щоб уникнути “фризів” відеопотоку.

Одним з найбільш трудомістких завдань для системного інтегратора є підготовка специфікацій. Інструментарій Ruijie вирішує це через інтеграцію з BOM (Bill of Materials).

Після завершення моделювання на тепловій карті система в один клік генерує:

Готовий документ для замовника з візуалізацією майбутньої мережі. Повний перелік обладнання, включаючи комутатори, кронштейни та аксесуари, необхідні для реалізації проєкту.

Чому це важливо: це усуває людський фактор. Ви більше не забудете додати в замовлення потрібний SFP-модуль або блок живлення, оскільки AI формує специфікацію на основі створеної архітектури.

2. Self-Organizing Network (SON): мережа, що розгортається за лічені хвилини

Self-Organizing Network (SON) — це «інтелектуальний фундамент», який автоматизує налаштування самої мережевої інфраструктури. Це саме та функція, що дозволяє запустити об’єкт будь-якої складності, використовуючи лише смартфон.

Технологія SON дозволяє системі самостійно виявляти всі компоненти Ruijie в мережі (роутери, комутатори, точки доступу) та об’єднувати їх у єдину цілісну екосистему без ручного введення команд.

SON перетворює процес інсталяції з інтелектуального виклику на простий алгоритм. Це мінімізує ризик помилок через людський фактор та дозволяє залучати до монтажу персонал меншої кваліфікації, залишаючи складні налаштування автоматиці.

3. Нові стандарти мережі для систем відеонагляду

Стандартне обмеження Ethernet у 100 метрів часто стає проблемою при розгортанні відеоспостереження на великих об’єктах (склади, паркінги). Ruijie пропонує режим Extend Mode, який дозволяє передавати живлення та дані на відстань до 250 метрів.

Технічна вимога: рекомендується використовувати кабель Cat5e або вище з опором менше 25 Ом на 100 метрів.

До слова, на відміну від багатьох вендорів, які бачать лише власні пристрої, комутатори Ruijie через протоколи LLDP, RTSP та MAC OUI автоматично ідентифікують камери більшості світових лідерів ринку (як-от Hikvision, Dahua тощо) та показують їх в загальній топології проєкту.

Зауважимо, що неправильна конфігурація або підключення мережевих пристроїв і кабелів може призвести до виникнення мережевих петель, які можуть викликати широкомовні шторми або спричинити параліч мережі. Вбудований механізм автоматичного виявлення та блокування мережевих петель забезпечує стабільну та безперебійну роботу мережі навіть без участі адміністратора.

4. Розумна конфігурація VLAN

Розроблена для того, щоб максимально спростити роботу з віртуальними мережами, яка зазвичай є досить технічно складною. Основні можливості цієї функції:

VLAN Планування. Цей етап дозволяє розгорнути мережу з нуля за лічені хвилини. VLAN Візуалізація. Більше не потрібно тримати схему мережі в голові або в Excel-таблицях. Reyee надає графічне відображення:

повний перелік усіх VLAN з детальною інформацією;

легке відстеження трафіку всередині кожної окремої віртуальної мережі в реальному часі.

VLAN Troubleshooting. Це, мабуть, найкорисніша частина для системних адміністраторів. Система автоматично виявляє конфлікти або неправильні налаштування. Якщо виявлено проблему, її можна виправити натисканням однієї кнопки.

5. NAT Traversal: дистанційне керування відеоспостереженням без складних налаштувань

Функція NAT Traversal від Ruijie Cloud вирішує одну з найпоширеніших проблем системних адміністраторів та власників бізнесу — отримання стабільного віддаленого доступу до відеореєстраторів (NVR) та камер без використання статичних IP-адрес або складного прокидання портів (Port Forwarding).

Що дає ця функція користувачеві:

Доступ у кілька кліків. Ruijie Cloud дозволяє отримати прямий доступ до інтерфейсу мережевого відеореєстратора всього за кілька простих кроків.

Повноцінне керування. Ви можете не просто переглядати відео, а віддалено налаштовувати та керувати вебінтерфейсом реєстратора так, ніби ви знаходитесь безпосередньо в локальній мережі об’єкта.

Високий рівень безпеки. Для кожного сеансу створюється тимчасовий тунель, який автоматично закривається після завершення роботи, що гарантує конфіденційність даних і захист від зовнішніх загроз.

Економія часу та ресурсів. Немає потреби замовляти у провайдера послугу «білої» статичної IP-адреси або витрачати час на ручне налаштування правил NAT на роутері.

6. Діагностика ШІ: інтелектуальний імунітет вашої мережі

Коли в системі відеоспостереження виникає збій, найбільша проблема — не стільки сам ремонт, скільки пошук причини. Функція діагностики на основі штучного інтелекту від Ruijie автоматизує цей процес, дозволяючи утримувати мережу в ідеальному стані на трьох етапах життєвого циклу проєкту.

Коли варто запускати AI-діагностику?

Після розгортання мережі: Обов’язковий етап для здачі об’єкта. Перевірка після інсталяції гарантує, що всі лінки працюють на потрібній швидкості, а конфігурація стабільна. Планове технічне обслуговування: ШІ дозволяє проводити регулярні чекапи системи. Це допомагає виявити та усунути приховані проблеми до того, як вони призведуть до реального збою та скарг клієнта. Виникнення несправностей: Якщо проблема вже сталася, ШІ миттєво діагностує причину. Система локалізує несправні пристрої або порти та, що найважливіше, пропонує конкретні кроки для вирішення.

Замість того, щоб відправляти фахівця на об’єкт для “продзвонювання” кабелів або ручного перегляду логів, ви отримуєте повну картину мережі в один клік у додатку Ruijie Reyee App. Це економить години робочого часу та значно підвищує лояльність замовників завдяки феноменальній швидкості реакції.

Підсумки



Ми розглянули функції, які роблять обладнання Ruijie Reyee унікальним для ринку відеоспостереження: від проєктування з AI Heatmap та автоматичного запуску через SON, до роботи на 250 метрів та інтелектуальної самодіагностики. Це комплексне рішення, де “залізо” працює в синергії з хмарою, мінімізуючи виїзди на об’єкти та дозволяючи керувати сотнями систем так само легко, як однією.

Матеріал підготовлено за участі бренд-менеджера мережевого обладнання компанії VIATEC Олександра Атаманюка.