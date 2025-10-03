"Читалка" вміє більше, ніж ви думаєте: експерименти з джейлбрейком на Kindle

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Вже давно у мене вдома лежить старенький Kindle Paperwhite, який я купив років п’ять тому. Читав на ньому активно перші пару років, а потім він якось поступово перекочував з тумбочки на полицю, а звідти — в шухляду. Нещодавно натрапив на статтю про jailbreak і вирішив дати читалці друге життя.

Інша читалка?

Перше, що я зробив після джейлбрейку — встановив KOReader. Чесно кажучи, після нього повертатися до стандартної читалки Kindle не хочеться взагалі.

У KOReader є купа налаштувань відображення тексту. Я, наприклад, терпіти не можу переноси слів – тепер їх можна просто вимкнути. Шрифтів стільки, що очі розбігаються. А ще є детальна статистика читання. Тепер я точно знаю, що читаю в середньому 42 сторінки на день і витрачаю на це годину з чвертю. Приємно мати конкретні цифри.

Встановлення, правда, займає трохи часу. Довелося погуглити і почитати інструкції на GitHub. Але воно того варте.

EPUB без танців з бубном

Раніше, коли доводилось читати у форматі EPUB, я кожен раз згадував недобрим словом Amazon. Треба було конвертувати файли, відправляти їх собі на пошту Kindle… Морока, одним словом.

З KOReader все простіше нікуди — закинув файл на пристрій через USB, і читай собі на здоров’я. Підтримує він не тільки EPUB, а й купу інших форматів. PDF-ки, до речі, теж відкриває набагато краще, ніж рідна читалка.

Calibre

Якщо у вас велика колекція книг (а у мене їх вже під тисячу), то зв’язка KOReader + Calibre — це просто мастхев. Налаштував бездротове з’єднання між комп’ютером і Kindle, і тепер книжки літають туди-сюди по Wi-Fi. Ніяких кабелів, ніякої пошти. Красота!

Calibre взагалі штука потужна. Можна сортувати книги, додавати теги, редагувати метадані. Я навіть серії книг правильно впорядкував, щоб не плутатися в черговості.

Ігри на e-ink? А чому б і ні

Ок, грати в Doom на Kindle — це скоріше жарт, ніж реальна розвага. Частота оновлення екрана така, що це більше схоже на слайд-шоу. Але текстові квести йдуть непогано! А ще є Wordle — ідеальна гра для e-ink дисплея. П’ять хвилин вранці за кавою, і мозок прокинувся.

Погода на полиці

У мене є другий Kindle, ще старіший — Kindle 4. Я перетворив його на погодну станцію. Тепер він стоїть на кухні і показує погоду на тиждень. Оновлюється автоматично, заряду вистачає на місяць. Виглядає стильно і мінімалістично. Гості іноді питали, що це за штука.

Налаштування зайняло вечір. Довелося трохи повозитися з кодом, але в інструкціях на TerminalBytes все розписано покроково.

Також є TRMNL —це софт, який перетворює Kindle на інформаційний дисплей. Можна виводити що завгодно: календар, список справ, курси валют. Я поки експериментую, хочу зробити дашборд з розкладом і погодою.

Електронні книги з суперсилами

Поки я експериментував зі своїм Kindle, почав цікавитися, а що ще цікавого є на ринку електронних книг. Виявляється, деякі моделі вміють такі штуки, що мій джейлбрейкнутий Kindle нервово курить в кутку.

reMarkable 2 — знахідка для тих, хто любить писати. Це взагалі не зовсім читалка, а скоріше цифровий блокнот. Можна не просто читати, а й писати нотатки прямо поверх тексту. Стилус дає відчуття, ніби пишеш справжньою ручкою по паперу. Є навіть характерний звук. Рукописний текст перетворюється на друкований, все синхронізується з хмарою. Ціна, правда, кусається — близько 400 доларів.

Onyx Boox Note Air 3, то взагалі Android в світі e-ink. Ця штука працює на повноцінному Android. Можна ставити будь-які додатки з Google Play, хоч Instagram, хоч YouTube (хоча дивитися відео на e-ink — те ще задоволення). Але для читання з різних джерел підійде. Всі читалки, які тільки існують, можна встановити. Плюс стилус для нотаток.

Kobo Elipsa 2E сподобається для творчих натур. Окрім читання, можна малювати та писати стилусом. Основна фішка — інтеграція з Dropbox. Всі твої нотатки та малюнки автоматично зберігаються в хмарі. Зручно для тих, хто любить робити замітки на полях.

PocketBook InkPad Color 3 має в наявності кольоровий e-ink дисплей. Комікси, манга, дитячі книжки з ілюстраціями — все виглядає набагато краще. Плюс вбудована підтримка аудіокниг і навіть озвучка будь-якого тексту. Правда, кольори не такі яскраві, як на планшеті, але для e-ink це вже прогрес.

Якщо хочеться чогось більш “просунутого” без танців з бубном, то варто подивитися на альтернативні читалки. Вони дорожчі за Kindle, але можливостей у них з коробки більше. Хоча, чесно кажучи, після всіх цих експериментів з джейлбрейком, купувати нову читалку вже не так хочеться. Старий Kindle ще попрацює.