Пам’ятаєте, як колись ми бавились цифровими кодами на кнопкових телефонах, уявляючи себе ледь не хакерами. iPhone також має секретні комбінації, за допомогою яких можна отримати доступ до прихованих опцій. Вони змінюють різні налаштування або надають розширену інформацію.

Режим польових випробувань

Найпоширенішим кодом є “режим польового тестування”. Він показує детальнішу інформацію про силу сигналу вашого стільникового зв’язку, включаючи точне числове значення сили сигналу, а не звичайні смужки. Наприклад, ви можете пройтися по своєму будинку чи офісу та побачити, де ваш сигнал найсильніший, а де найслабший.

Навіть у міських районах, де багато веж мобільного зв’язку, сила сигналу може значно відрізнятися залежно від оператора телефону та поточного місцеперебування. Ситуація погіршується в сільській місцевості, де протяжні території можуть спричиняти проблеми у покритті, коли в кращому випадку є лише один оператор.

У такій ситуації знання точної сили сигналу вашого телефону, а не просто приблизного діапазону від 1 до 5 поділок, може дійсно допомогти вам діагностувати проблему та знайти найкращий спосіб її вирішення. І саме тут на допомогу приходить режим польового тестування iPhone.

Все, що вам потрібно зробити, це запустити номеронабирач на телефоні, набрати наступний код *3001#12345#* і натиснути кнопку виклику.

На екрані панелі керування FTM має з’явитися інформація про вашого оператора та сигнал стільникового зв’язку.

Заборона дзвінків

Можна налаштувати “заборону дзвінків”, щоб запобігти будь-яким вихідним дзвінкам, доки ви її не вимкнете. Ця функція недоступна в налаштуваннях вашого iPhone, тому вам доведеться використовувати прихований код.

Не потрібно встановлювати PIN-код SIM-картки, щоб користуватися цією функцією. Однак, якщо ви ввімкнули PIN-код SIM-картки в розділі Налаштування > Мобільні дані > PIN-код SIM-картки, ви маєте його пам’ятати та не плутати з кодом для розблокування екрана.

Щоб увімкнути заборону викликів та запобігти вихідним дзвінкам: *33*PIN#. Замініть “PIN” числовим PIN-кодом вашої SIM-картки.

Щоб вимкнути заборону на дзвінки в автомобілі та дозволити вихідні дзвінки, потрібно повторити описану вище процедуру, використовуючи той самий код. Щоб перевірити стан заборони викликів, введіть наступний код: *#33#

Інші корисні коди

Існують також інші коди, хоча вони використовуються не так часто. Багато з цих кодів надають ще один спосіб змінити налаштування та отримати доступ до інформації, яку можна знайти на екранах налаштувань вашого iPhone.

Перегляд номера IMEI : Введіть *#06#, щоб переглянути міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання (IMEI) вашого телефону. Цей номер однозначно ідентифікує апаратне забезпечення вашого телефону в стільникових мережах. Його також можна побачити в Налаштування > Загальні > Про телефон.

Очікування виклику : введіть *#43#, щоб переглянути, чи ввімкнено очікування виклику, введіть *43#, щоб увімкнути очікування виклику, або введіть #43#, щоб вимкнути очікування виклику. Ви також можете переглянути стан очікування виклику та ввімкнути або вимкнути його в Налаштування > Програми > Телефон > Очікування виклику.

Відображення номера телефону абонента : Введіть *#30#, щоб дізнатися, чи відображатиме ваш iPhone номер телефону абонента під час вхідного дзвінка. Ви також можете дізнатися, чи ввімкнено цю функцію, якщо номер телефону відображається на вашому iPhone, коли вам телефонують.

Анонімізація вихідних дзвінків : Введіть *#31#, щоб дізнатися, чи вимкнули ідентифікацію абонента та, чи здійснюєте дзвінки анонімно. Ви також можете здійснити анонімний дзвінок, ввівши #31#1234567890, замінивши 1234567890 номером телефону, на який ви хочете зателефонувати.

Або ж ви можете приховати свій ідентифікатор абонента для всіх вихідних дзвінків, перейшовши в Налаштування > Програми > Телефон > Показувати мій ідентифікатор абонента.

Переадресація викликів : введіть *#21#, щоб переглянути, чи ввімкнено переадресацію викликів, або ##002#, щоб вимкнути переадресацію викликів. Ви також можете переглянути стан переадресації викликів та ввімкнути її в Налаштування > Програми > Телефон > Переадресація викликів.