Кому підійде макролінза Ulanzi Vijim CL-003 75mm Macro lens?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Мені на огляд попала Ulanzi Vijim CL-003 75mm Macro lens Black. Я вирішила розібратись, що це за макролінза і чи є в ній реальна користь. Адже такі аксесуари часто виглядають цікаво, але в реальному використанні швидко втрачають сенс.

Я тестувала її разом з iPhone 14 і оцінювала, як вона поводиться в звичайній зйомці: наскільки зручно користуватись, яку дає якість і чи справді може бути корисною для контенту.

Що це за лінза і що вона вміє?

Ulanzi — доволі відомий бренд у своїй ніші, тому до таких аксесуарів вже є довіра. Модель Ulanzi Vijim CL-003 75mm Macro lens Black — це макролінза з 10-кратним збільшенням. Вона дозволяє знімати дуже близько до об’єкта і при цьому отримувати чітку картинку без помітних викривлень.

По оптиці все зроблено якісно: всередині кілька лінз, які разом дають більше світла і зберігають деталі. Фокус тут не автоматичний, тому потрібно самому підбирати відстань, приблизно в межах 4,5–9 см. Зате це дає більше контролю над кадром. Така лінза добре заходить для зйомки дрібних речей: текстур, прикрас, б’юті-робіт або будь-чого, де важливо показати деталі, зберігаючи чіткість та кольори.

Характеристики

Бренд: Ulanzi.

Модель: CL-003.

Тип: 75 мм макрооб’єктив для смартфона.

Збільшення: 10x.

Фокусна відстань: 45–90 мм.

Еквівалентна фокусна: 75 мм.

Оптична схема: 5 елементів у 5 групах.

Дисторсія: -1%.

Матеріал корпусу: алюміній.

Кріплення: універсальний адаптер.

Я пробувала знімати різні об’єкти, щоб зрозуміти, як вона працює в реальних умовах. У ситуаціях, де звичайна камера вже не справляється з фокусом або не дає потрібної деталізації, ця лінза дозволяє отримати більш чіткий і акуратний результат.

Якість збірки і кріплення лінзи

Перше, що кидається в очі — вона не маленька. Але це якраз плюс: виглядає і відчувається як якісний аксесуар, а не дешевий пластик. Корпус металевий, приємний на дотик.

Кріплення теж продумане. Воно надягається на телефон і затискається гвинтом. Я перевіряла і з чохлом, і без — тримається однаково стабільно. З внутрішнього боку кріплення є м’які вставки в місцях прилягання до телефона. Вони потрібні для того, щоб кріплення краще трималось, не ковзало і не дряпало корпус чи екран під час фіксації. Також на кріпленні передбачений холодний башмак — за бажання туди можна встановити додаткове світло, що особливо корисно для відео, предметки або б’юті-зйомки.

Єдиний момент — з цією конструкцією не працює Face ID. Це може бути незручно, особливо якщо під час зйомки потрібно часто розблоковувати телефон і щоразу вводити код вручну.

Комплект поставки

У коробці ви одразу знайдете жорсткий кейс для зберігання — і це один із тих моментів, який приємно відрізняє цей комплект. Футляр тримає форму, не прогинається і добре підходить для транспортування, тому лінзу можна без проблем брати з собою куди завгодно.

Всередині все організовано доволі продумано: є окремі формовані відсіки під лінзу і кріплення, завдяки чому вони щільно фіксуються і не зміщуються під час руху. У ньому також передбачений невеликий сітчастий карманчик, де лежить серветка для очищення — туди ж можна покласти дрібні аксесуари. Сам кейс має м’яку внутрішню підкладку, яка захищає від подряпин, а лінза додатково закрита захисними силіконовими кришками з обох боків.

Також у комплекті є інструкція з встановлення лінзи — вона коротка, але допомагає швидко зрозуміти, як правильно все зафіксувати. Окрім цього, виробник додає ще кілька стандартних паперових інформаційних вкладок бренду.

Досвід використання

Лінза має фіксований робочий діапазон фокусування — приблизно 45–90 мм, тому різкість досягається не автоматично, а за рахунок правильно підібраної відстані до об’єкта. Фактично потрібно просто підвести телефон на потрібну дистанцію, поки зображення не стане чітким.

Це стандартний принцип роботи для макролінз, тому після кількох спроб швидко розумієш, як з нею працювати. У результаті можна отримувати стабільно різкі кадри з хорошою деталізацією, особливо при зйомці дрібних об’єктів, текстур або б’юті-деталей.

Попри те, що сама лінза доволі габаритна, у використанні вона виявилась зручною: не заважає в процесі зйомки, стабільно фіксується на телефоні і не зміщується. За рахунок цього можна спокійно працювати з кадром і не відволікатись на те, що щось потрібно постійно поправляти.

Щодо результату, різниця добре помітна саме на прикладах кадрів. З лінзою зображення виходить чітким, добре передаються навіть дуже дрібні деталі. Кольори при цьому залишаються природними, без відчутних змін, а сама картинка виглядає насиченою. Також немає помітних оптичних спотворень або віньєтки від лінзи чи кріплення — за умови, що вона правильно і рівно зафіксована на камері.

Окремо варто відзначити розмиття фону. Боке виходить м’яким і акуратним, без різких переходів, за рахунок чого об’єкт у кадрі виглядає більш виразно. Це особливо помітно при зйомці дрібних деталей, коли важливо відокремити їх від фону і сфокусувати увагу саме на них.

Далі — приклади фото, щоб можна було наочно порівняти, як змінюється зображення з лінзою і без неї.

Кому вона підійде?

Найбільш доцільно така лінза буде для тих, хто працює з деталями. У б’юті-сфері вона дозволяє чітко передати текстуру, покриття, форму та дрібні елементи, які важливо показати в роботі. Це особливо актуально для портфоліо, де якість і деталізація мають значення.

Для предметної зйомки лінза також добре підходить — прикраси, аксесуари та інші невеликі об’єкти виглядають більш виразно за рахунок крупного плану і чіткої передачі деталей.

У відео її можна використовувати для зйомки крупних планів. Такі кадри додають різноманітності та допомагають зробити відео більш структурованим і візуально зрозумілим.

Про ціну

Вартість лінзи становить 2099 грн. Як для макрооптики це доволі доступний варіант, особливо з урахуванням якості зображення, яку вона дає.

Доцільність покупки залежить від того, як саме ви плануєте її використовувати. Якщо макрозйомка потрібна на постійній основі — для контенту, роботи або портфоліо — така лінза може бути корисним доповненням. Якщо ж це разова цікавість, без регулярного використання, її можливості можуть залишитись недооціненими.