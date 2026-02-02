Тестуємо аксесуари AmazingThing для iPhone 17: захист військового рівня, Titan Lens Cover для камери та не тільки

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Лінійка iPhone традиційно поєднує стильний дизайн, надійний захист і простоту у використанні — і це повною мірою стосується преміальних чохлів та захисного скла.

Компанія AmazingThing була заснована у 2010 році та базується в Гонконзі. Це бренд аксесуарів, який добре відомий умінням поєднувати лаконічний дизайн із справді надійним захистом. AmazingThing зосереджується на створенні якісних аксесуарів, що не лише доповнюють зовнішній вигляд смартфонів, а й розкривають їхню функціональність. Колекція для iPhone 17 продовжує цю філософію — це аксесуари, розраховані на щоденне використання, довговічність і сучасну естетику.

У серії особливо виділяється чохол Titan Pro MagSafe з потужною магнітною фіксацією та захистом військового рівня.

Minimal Model, навпаки, орієнтований на мінімалізм: легкий, тонкий і прозорий, він підкреслює оригінальний колір iPhone, не жертвуючи захистом.

Для камери передбачено Titan Lens Cover, яке точно закриває об’єктиви та захищає їх від подряпин і ударів. А Titan Vision 7 Privacy Glass зберігає чіткість дисплея та додає фільтр приватності для додаткової безпеки.

Усі ці аксесуари разом добре демонструють підхід AmazingThing до преміальних матеріалів, продуманого дизайну та стабільної роботи у повсякденному житті. Саме цього й очікуєш від бренду, який робить ставку на поєднання інновацій і стилю.

Розпакування та встановлення

Я почав із встановлення Titan Vision 7 Privacy Glass на свій iPhone 17 Pro Max, і вже з перших хвилин було видно, наскільки продуманим є цей процес. У коробці є велика наклейка для видалення пилу, яка покриває весь екран — дрібниця, але саме вона гарантує ідеально чисту поверхню перед наклеюванням. Захисне скло використовує зручну систему з монтажною рамкою: достатньо встановити її на смартфон, потягнути за маленький язичок — і скло саме вирівнюється та лягає без жодної бульбашки.

Хоча кількість пластику в цій рамці може здатися надмірною, мушу визнати — це один із найнадійніших і найпростіших способів встановлення захисного скла, з якими я стикався. Помилитися тут майже неможливо, а результат виглядає так, ніби скло наклеїли ще на заводі.

Чохли також приємно вражають упаковкою: кожен має зрозуміле маркування та фото, яке показує, як аксесуар виглядає на смартфоні. Встановлення максимально просте — легкий натиск, і чохол надійно фіксується. Захист для камери Titan Lens Cover встановлюється так само легко та одразу додає відчуття спокою за об’єктиви.

Враження від використання

Після кількох падінь — як навмисних, так і випадкових — чохли та захисне скло показали себе дуже добре. Якість матеріалів відчувається у всій лінійці, а зовнішній вигляд залишається охайним навіть через кілька тижнів активного користування. Окремо хочу відзначити, як помаранчеві чохли Titan поєднуються з моїм помаранчевим iPhone 17 Pro Max — виглядає так, ніби вони створені одне для одного.

Втім, у Titan Pro MagSpin є нюанс. Обертовий механізм підставки має кільцеву конструкцію з фіксованими положеннями, але обертається надто легко. Коли до чохла під’єднаний MagSafe-гаманець, він може самовільно крутитися в руці, і це трохи дратує. Хотілося б, щоб кільце фіксувалося або мало більший опір. Водночас у режимі підставки все працює чудово — смартфон стабільно тримається під зручним кутом.

Titan Pro Grip Ring Case — ще один сильний продукт у лінійці. За товщиною він майже не відрізняється від інших моделей Titan, але має знімне магнітне кільце, яке полегшує користування однією рукою та виконує роль підставки. Конструкція відчувається міцною, кільце тримається надійно. Єдиний мінус — відсутність MagSafe pass-through: для заряджання через MagSafe кільце доводиться знімати. Також хотілося б, щоб у майбутніх версіях з’явився захист для нової кнопки керування камерою, яка зараз залишається відкритою.

Minimal Case повністю відповідає своїй назві. Це ідеальний варіант для прихильників мінімалізму: тонкий, прозорий чохол, який не приховує дизайн iPhone, але забезпечує базовий щоденний захист.

Загалом усі три чохли справляють враження преміальних, міцних і добре продуманих. У поєднанні з якісним захисним склом і захистом для камери лінійка AmazingThing для iPhone 17 дуже вдало балансує між зовнішнім виглядом і практичністю. Видно, що аксесуари тестували з урахуванням реального щоденного використання.

Ціни

Аксесуари AmazingThing для iPhone 17 розташовані у середньо-преміальному ціновому сегменті та виглядають цілком виправдано з огляду на якість матеріалів і продуманий дизайн. Titan Pro Grip Ring Case коштує 51 долар — ціна відповідає міцній конструкції та універсальному кільцю-підставці. Titan Pro MagSpin Case оцінений у 41 долар і пропонує надійну MagSafe-фіксацію та хороший рівень захисту. Titan Vision 7 Privacy Glass коштує 44 долари, що виглядає справедливо з урахуванням бездоганної системи встановлення та функції приватності. Захист для камери Titan Lens Protector продається за 40 доларів і добре захищає модуль камери без зайвої товщини. Найдоступнішим варіантом є Minimal Mag Case за 29 доларів — при цьому він зберігає акуратний і преміальний вигляд.

У цілому ціни в лінійці виглядають збалансованими та відповідають якості, дизайну й зручності, яку стабільно пропонує AmazingThing.

Висновок

Після знайомства з повною лінійкою аксесуарів AmazingThing для iPhone 17 стає очевидно: бренд і далі робить ставку на якість, продуманий дизайн і комфорт у щоденному використанні. Кожен продукт виглядає надійно та чітко виконує свою задачу — від простого у встановленні Titan Vision 7 Privacy Glass до міцних і приємних на дотик чохлів серії Titan. Матеріали, посадка та загальне виконання справляють дуже хороше враження, і навіть з урахуванням дрібних моментів, які можна було б удосконалити, аксесуари поводяться стабільно в реальному житті.

Найбільше вражає баланс між захистом і стилем. Titan Pro Grip Ring та MagSpin додають практичності, тоді як Minimal Mag робить ставку на чистий, стриманий вигляд без втрати безпеки. Захист для камери та скло з фільтром приватності логічно доповнюють всю систему.

Якщо ви шукаєте аксесуари для iPhone 17, які одночасно захищають смартфон і зберігають сучасний, акуратний вигляд, рішення від AmazingThing пропонують вдале поєднання надійності, функціональності та дизайну за адекватною ціною. Це лінійка, яка виглядає дорого, приємна у користуванні й дійсно добре виконує свою роботу.

