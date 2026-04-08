

Огляд ремінця Nomad Rocky Point для Apple Watch. Що сподобалось у ньому настільки, що я купив другий

Можете повірити, що з моменту виходу Apple Watch минуло вже майже 10 років? За цей час моя колекція ремінців постійно зростала, адже сам механізм кріплення залишився без змін. Ще одна незмінна річ — це якість ремінців від Nomad. Rocky Point Band — їхня нова модель і, на мій погляд, найкраща на сьогодні.

Джерело: the-gadgeteer.com

Nomad Rocky Point Band — це ремінець для Apple Watch, виготовлений методом компресійного формування. Він зроблений із надзвичайно міцного фтореластомеру на основі вуглецю (FKM), який добре сідає на руку, а доповнює конструкцію фурнітура з титану.

Що входить у комплект?

  • Nomad Rocky Point Band
  • Інформаційна картка
Джерело: the-gadgeteer.com

Технічні характеристики

Матеріали

  • Компресійно сформований FKM
  • Металеві елементи з титану Grade 5, виготовлені методом лиття під тиском
  • Петлі з FKM і титану для фіксації залишку ремінця

Технічні особливості

  • Водонепроникний
  • Витримує бічне зусилля на вислизання 5–20 кгс при встановленні в Apple Watch
  • Ширина 23 мм у центральній частині ремінця

Сумісність

  • Apple Watch 49 мм, 46 мм, 45 мм, 44 мм і 42 мм (Ultra та Ultra 2, Series 1–10 і SE)
  • Універсальний розмір, розрахований на зап’ястя від 175 до 225 мм
  • Довжина 100 мм (сторона з фіксатором) і 125 мм (сторона з регулюванням)

Дизайн і особливості

Джерело: the-gadgeteer.com

Rocky Point Band отримав більш «суворий» і практичний дизайн, який ідеально пасує до серії Apple Watch Ultra. Титанова фурнітура одразу впадає в око і добре поєднується з натуральним титановим корпусом годинника. Якщо у вас новіша версія Ultra 2 у чорному кольорі, є варіант ремінця з чорним титановим покриттям. Мені особливо подобається, як язичок ідеально сідає в пряжку — виглядає дуже акуратно.

Джерело: the-gadgeteer.com

На внутрішній стороні ремінця є спеціальні рельєфні вирізи — вони допомагають шкірі «дихати» під час активності та не дають волозі затримуватися. Також передбачено два тримачі для фіксації ремінця: один жорстко закріплений із титану, а другий — рухомий, із того ж матеріалу, що й сам ремінець. Його можна посунути, щоб акуратно зафіксувати зайву довжину, якщо у вас тонше зап’ястя.

Джерело: the-gadgeteer.com

Ось усі стандартні кольори, які пропонує Nomad. Верхній ряд — з чорним титановим кріпленням, нижче — з натуральним титановим.

Джерело: the-gadgeteer.com

Досвід використання

Процес встановлення ремінця за роки не змінився, тож тут усе звично. Nomad зробили посадку дуже точною, тому під час встановлення може знадобитися злегка натиснути на центральний виступ у місці кріплення.

Як я вже казав на початку, Rocky Point — мій улюблений ремінець на сьогодні. Він відчувається надійним, не подразнює шкіру під час тренувань і достатньо еластичний, щоб затягнути його ще на одну поділку, якщо потрібна максимально щільна фіксація — наприклад, під час катання на гірському велосипеді.

Насправді, коли з’явився обмежений колір Magma, я одразу його замовив — і вже за два дні він був у мене. Я навіть не очікував, наскільки добре він поєднується з вилкою Fox на моєму велосипеді.

Джерело: the-gadgeteer.com

Єдине, що варто згадати: для мого доволі великого зап’ястя ремінець у підсумку сидить рівно посередині діапазону — по чотири отвори з кожного боку. У такому положенні (або якщо зап’ястя ще більше) петля з FKM не дуже добре тримається і трохи зміщується. Я просто зняв її, і жодних проблем не виникло. За потреби її легко встановити назад.

Що мені подобається в Nomad Rocky Point для Apple Watch?

  • Дуже міцний і надійний ремінець
  • Комфортний у носінні, ідеально поєднується за кольором із Apple Watch Ultra
  • Стильний брутальний вигляд

Підсумок

Що тут ще додати? З моменту, як ремінець потрапив до мене на огляд, він постійно на моєму годиннику. Знімав його лише для того, щоб поставити інший колір, який купив уже для себе. Він пережив поїздки на MTB, серфінг, фарбування, роботу з інструментами і все між цим. Чудовий варіант на подарунок для будь-кого з Apple Watch.

Джерело: the-gadgeteer.com

