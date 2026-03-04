Дописи Дописи 04.03.2026 comment views icon

Справжня «база» для геймера: чому Acer Nitro Lite 16 називають топ-вибором 2026 року

Усе ще вірите у стереотип, що ігровий ноутбук можуть собі дозволити лише обрані? Серія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) це саме ті пристрої, які можуть довести протилежне. Поєднання процесорів Intel Core i5 та i7 тринадцятого покоління з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 або 4050 з 6 ГБ відеопам’яті, дозволяє відтворювати на мінімальних та середніх налаштуваннях усі сучасні ігри. А наявність 16 ГБ оперативної пам’яті та 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS екрана з частотою оновлення у 165 Гц робить ігровий процес значно плавнішим та приємнішим. Дивіться наш огляд на каналі Acer Ukraine, щоб дізнатися більше деталей:

Щоб краще зрозуміти можливості Acer Nitro Lite 16, ми протестували його в кількох популярних іграх. Зокрема була випробувана модель Nitro Lite 16 (NL16-71G-72Z4) з процесором  Intel Core i7-13620H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4050. Результати можна побачити у таблиці нижче:

Назва гри Налаштування Мінімум FPS Середній FPS Максимум FPS
Counter-Strike 2 Високі 60 100-120 179
Cyberpunk 2077 Середні/низькі
DLSS – якість		 40 80-90 120
Kingdom Come: Deliverance II Середні/низькі
DLSS – якість		 50 70-80 105
Battlefield 6 Середні/низькі
DLSS – якість		 39 50-60 80

Станом на зараз у продажі доступна одна версія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001), що має наступні характеристики:

  • Процесор: Intel Core i5-13420H
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 з 6 ГБ
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM
  • Екран: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 ComfyView (матовий) 165 Гц, IPS
  • Накопичувач: 512 ГБ SSD

Придбати Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001) можна в інтернет-магазинах за ціною від 35 999 грн.

