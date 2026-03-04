Справжня «база» для геймера: чому Acer Nitro Lite 16 називають топ-вибором 2026 року

Усе ще вірите у стереотип, що ігровий ноутбук можуть собі дозволити лише обрані? Серія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) це саме ті пристрої, які можуть довести протилежне. Поєднання процесорів Intel Core i5 та i7 тринадцятого покоління з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 або 4050 з 6 ГБ відеопам’яті, дозволяє відтворювати на мінімальних та середніх налаштуваннях усі сучасні ігри. А наявність 16 ГБ оперативної пам’яті та 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS екрана з частотою оновлення у 165 Гц робить ігровий процес значно плавнішим та приємнішим. Дивіться наш огляд на каналі Acer Ukraine, щоб дізнатися більше деталей:
Щоб краще зрозуміти можливості Acer Nitro Lite 16, ми протестували його в кількох популярних іграх. Зокрема була випробувана модель Nitro Lite 16 (NL16-71G-72Z4) з процесором Intel Core i7-13620H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4050. Результати можна побачити у таблиці нижче:
|Назва гри
|Налаштування
|Мінімум FPS
|Середній FPS
|Максимум FPS
|Counter-Strike 2
|Високі
|60
|100-120
|179
|Cyberpunk 2077
|Середні/низькі
DLSS – якість
|40
|80-90
|120
|Kingdom Come: Deliverance II
|Середні/низькі
DLSS – якість
|50
|70-80
|105
|Battlefield 6
|Середні/низькі
DLSS – якість
|39
|50-60
|80
Станом на зараз у продажі доступна одна версія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001), що має наступні характеристики:
- Процесор: Intel Core i5-13420H
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 з 6 ГБ
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM
- Екран: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 ComfyView (матовий) 165 Гц, IPS
- Накопичувач: 512 ГБ SSD
Придбати Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001) можна в інтернет-магазинах за ціною від 35 999 грн.
