Справжня «база» для геймера: чому Acer Nitro Lite 16 називають топ-вибором 2026 року

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Усе ще вірите у стереотип, що ігровий ноутбук можуть собі дозволити лише обрані? Серія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G) це саме ті пристрої, які можуть довести протилежне. Поєднання процесорів Intel Core i5 та i7 тринадцятого покоління з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 або 4050 з 6 ГБ відеопам’яті, дозволяє відтворювати на мінімальних та середніх налаштуваннях усі сучасні ігри. А наявність 16 ГБ оперативної пам’яті та 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS екрана з частотою оновлення у 165 Гц робить ігровий процес значно плавнішим та приємнішим. Дивіться наш огляд на каналі Acer Ukraine, щоб дізнатися більше деталей:

Щоб краще зрозуміти можливості Acer Nitro Lite 16, ми протестували його в кількох популярних іграх. Зокрема була випробувана модель Nitro Lite 16 (NL16-71G-72Z4) з процесором Intel Core i7-13620H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4050. Результати можна побачити у таблиці нижче:

Назва гри Налаштування Мінімум FPS Середній FPS Максимум FPS Counter-Strike 2 Високі 60 100-120 179 Cyberpunk 2077 Середні/низькі

DLSS – якість 40 80-90 120 Kingdom Come: Deliverance II Середні/низькі

DLSS – якість 50 70-80 105 Battlefield 6 Середні/низькі

DLSS – якість 39 50-60 80

Станом на зараз у продажі доступна одна версія Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001), що має наступні характеристики:

Процесор: Intel Core i5-13420H

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 з 6 ГБ

Оперативна пам’ять: 16 ГБ, DDR5 SDRAM

Екран: 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 ComfyView (матовий) 165 Гц, IPS

Накопичувач: 512 ГБ SSD

Придбати Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G-56P7 | NH.DAAEU.001) можна в інтернет-магазинах за ціною від 35 999 грн.

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі: