Відьмак, якого ми втратили, або чому я не сприймаю Ліама Хемсворта у ролі Геральта

anton_tridenko12

Світ фентезі впав у прірву відчаю, а Reddit “бурлить”! Netflix вирішив, що нам, простим смертним, замало Геральта у виконанні Генрі Кавілла. Натомість вони подарували нам Ліама Хемсворта – того самого хлопця, який навіть не читав книжок Анджея Сапковського. Яке ж тоді може бути глибоке занурення в роль?

Розберімось, чому цей “замінник” – суцільне розчарування, особливо в порівнянні з Кавіллом, який був не просто актором, а уособленням фанатського ентузіазму. До речі, пам’ятаєте, як на початку фанати теж були проти Кавілла, але він довів усім, що вони помилялися. А от з Хемсвортом… ну, побачимо.

Фанат з великої літери “Ф”

Генрі Кавілл, від якого розтануло серце навіть Фреї Аллан, не просто зіграв Геральта – він жив ним. Завзятий геймер годинами просиджував за “Відьмаком 3” та читав усі книги Анджея Сапковського.

Він був тим рідкісним актором, який не просто завчав репліки, а ще й сперечався з шоураннерами, аби серіал відповідав канону. Він навіть пішов із серіалу, бо Netflix вирішив “креативно” переписати історію. І так, на початку фанати були проти нього – “Він надто гарний, надто супергеройський, надто перекачаний” – але думки змінилися завдяки переконливості своєї гри. Ось що значить бути справжнім фанатом.

Ліам Хемсворт: “Я люблю Відьмак 3, і цього достатньо!”

А тепер перейдімо до нашого нового “героя”. Ліам Хемсворт, брат того самого Тора, зізнався, що до того, як Netflix сунув йому контракт, він не дивився серіал “Відьмак” і не читав книги. О, звісно, нащо морочитися? Нащо занурюватися у світ Сапковського, повний інтриг, монстрів і моральної неоднозначності? Ліам, пройшовши квести, чомусь вирішив, що: “Геральт – це хлопець з крутим мечем і білим волоссям. Я впораюся!”

Значно канонічніше на мою думку виглядав колись відьмак, якого грав Михайло Жебровський зі старої польскьої екранізації.

Уявіть, якби актор, що грає Шерлока Холмса, сказав: “Я не читав Конан Дойла, але пограв у мобільну гру про детективів – і це вогонь!” Звучить абсурдно. Кавілл був фанатом до мозку кісток, а Хемсворт – випадковим перехожим.

Netflix, ви знайшли ідеального кандидата – того, хто не образиться, якщо ви перепишете весь лор під TikTok-тренди. А фанати? Вони вже були проти Кавілла спочатку, може знову помиляються?

Не знаю, як йому це вдавалось, але Кавілл міг одним поглядом передати весь біль Геральта, я вже мовчу про його славнозвісне бурчання, яке, до речі, стало фірмовою імпровізацією і не передбачене сценарієм.

Навіть у грі “Відьмак 3” з’явився face-мод, який змінює зовнішність Геральта на однойменного актора. Хемсворт, судячи з його “підготовки”, просто махатиме мечем.

Тож давайте піднімемо келихи (з еліксиром, звісно) за Генрі Кавілла – відьмака, якого ми втратили. Єдине, що залишається — побажати Ліаму Хемсворту удачі.

