Японець надсилав вибухівку в Nintendo 39 разів через програші у Splatoon 3 — може сісти на рік

Особа, відповідальна за зрив кількох заходів Nintendo, зізналася у своїх діях. Чоловік 27 років, звинувачений у надсиланні 39 вибухових пристроїв, нещодавно постав перед судом. Він каже, що надсилав погрози Nintendo через програші у грі Splatoon 3.
«Щобільше я програвав [у Splatoon 3], то більше розчаровувався» — сказав він у суді.
Прокуратура вимагає для зловмисника щонайменше один рік позбавлення волі. Кеншін Казама зізнався у надсиланні погроз Nintendo на засіданні суду 26 червня 2024 року. Він намагався виправдати свої дії, пояснюючи, що надсилав повідомлення, коли відчував стрес і роздратування через програш у грі.
У період із серпня по листопад 2023 року Казама надіслав Nintendo 39 погроз, разом з повідомленнями на зразок «Я вб’ю всіх причетних. Будьте обережні на подіях з глядачами». Погрози призвели до скасування кількох подій та зашкодило бізнесу Nintendo.
Прокуратура виявила, що Казама завдав збитків на ¥700 (близько $4,3 млн). Обвинувачення каже, що ситуація серйозна і «немає місця для поблажливості з дитячих мотивів». Прокуратура вимагала принаймні один рік позбавлення волі для Казами, щоб вивчити його дії. Остаточний вердикт буде оголошено 24 липня 2024 року.
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Джерело Insider Gaming
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