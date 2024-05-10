Brave1 збільшив гранти для оборонних розробок: можна отримати до 2 млн гривень

Кластер Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок — тепер можна отримати від 500 тис до 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила $5 000 та $25 000.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

Для кого

Умови такі:

податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу;

розробки повинні отримати загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів.

Розмір фінансування залежить саме від оцінки.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту. Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути.

Подати заявку можна за посиланням.

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Грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час видали 189 грантів на загальну суму $3,3 мільйона. Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини.

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