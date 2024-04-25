Розробники створили новий дрон STING Ripper з «імунітетом» до РЕБ

В лінійці ударних дронів STING з’явилася нова модель — це дрон Ripper, який може ігнорувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це розповів співвласник мережі коворкінгів Creative States Юрій Голик.

Головна особливість STING Ripper — його не глушать засоби РЕБ.

«Цей маленький та незвичайний квадрокоптер-камікадзе може спокійно літати там, де його звичайні побратими не можуть літати», — зазначив Юрік Голик.

Наразі дрон готується до серійного виробництва. За основу було взято дрон-камікадзе на семидюймовій рамі.

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Створено такі моделі:

дрон-камікадзе STING Ripper із рамою на 7 дюймів.

дрон-камікадзе STING Примара з рамою на 10 дюймів.

дрон-бомбер STING Mad Max із рамою на 11 дюймів.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що один з найбільших виробників безпілотників в Україні TAF Drones (потужність — 25 000 одиниць на місяць) оголосив про створення нового Defence Tech кластеру Innovation Hub.

Його мета – мінімізувати час між розробкою перспективних технологій «з гаражів та окопів» та їх впровадженням на фронті.

За підрахунками TAF Drones, існує декілька тисяч перспективних розробок, які, на жаль, не отримують достатнього фінансування для їх втілення в життя.

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