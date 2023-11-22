$1 за хвилину після досягнення 90% заряду. Так Tesla бореться із заторами на станціях Supercharger

Tesla, яка має понад 50 000 зарядних станцій Supercharger для електромобілів по всьому світу, впроваджує нову систему плати за «затори», яка має на меті змусити користувачів швидше відключати свій електромобіль. Інакше їм це коштуватиме грошей.

На відміну від плати за простій, яка стягується з водіїв похвилинно, коли автомобіль залишається на зарядній станції після того, як повністю зарядився, плата за затори покликана запобігти тому, щоб користувачі заряджалися до 100% на завантажених станціях. Плата за затори вступає в дію лише тоді, коли зарядні станції переповнені, а заряд акумулятора автомобіля перевищує 90%. Водії зможуть бачити на екрані свого автомобіля, де застосовується плата за затори, а також матимуть п’ятихвилинний пільговий період. Нова схема застосовуватиметься до певних станцій в США, а вартість становитиме 1 долар за хвилину. Tesla не розкрила ціни або стратегію розгортання за межами США.

Раніше Tesla пояснювала плату за простій тим, що водій автомобіля «ніколи не залишить транспортний засіб зі шлангом на заправці», і що ця ж логіка повинна застосовуватися до Supercharger, передає Engadget. Електромобілі зазвичай заряджаються відносно швидко до 80-90%, після чого швидкість значно сповільнюється. Метою плати за затори є скорочення тривалості сеансів заряджання, коли станції найбільш завантажені, щоб дати можливість більшій кількості користувачів зарядитися.