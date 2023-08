Ілон Маск побудує Tesla Supercharger у стилі 1950-х, із кінотеатром і закусочною

Ілон Маск від імені компанії Tesla отримав дозвіл на побудову в Лос-Анджелесі Diner and Drive-In Movie Supercharger — зарядної станції у стилі заправок 1950-х, із закусочною та автокінотеатром, який працюватиме всю ніч.

Там планується розмістити 32 зарядних станції Tesla Supercharger. Поки відвідувачі чекають відновлення заряду своїх електромобілів, вони зможуть перекусити, подивитися кіно або оглянути довкілля з даху закладу, передає Digital Trends.

Вперше Ілон Маск заявив про таку ідею, опублікувавши твіт у квітні 2021 року, подякувавши місту Санта-Моніка.

Major new Supercharger station coming to Santa Monica soon! Hoping to have 50’s diner & 100 best movie clips playing too. Thanks Santa Monica city!

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2021