Новини IT-бізнес 30.08.2023 о 17:52

Ілон Маск побудує Tesla Supercharger у стилі 1950-х, із кінотеатром і закусочною

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Юрій Орос

Автор новин

Ілон Маск від імені компанії Tesla отримав дозвіл на побудову в Лос-Анджелесі Diner and Drive-In Movie Supercharger — зарядної станції у стилі заправок 1950-х, із закусочною та автокінотеатром, який працюватиме всю ніч.

Ілон Маск побудує Tesla Supercharger у стилі 1950-х, із кінотеатром і закусочною

Там планується розмістити 32 зарядних станції Tesla Supercharger. Поки відвідувачі чекають відновлення заряду своїх електромобілів, вони зможуть перекусити, подивитися кіно або оглянути довкілля з даху закладу, передає Digital Trends.

Ілон Маск побудує Tesla Supercharger у стилі 1950-х, із кінотеатром і закусочною

Вперше Ілон Маск заявив про таку ідею, опублікувавши твіт у квітні 2021 року, подякувавши місту Санта-Моніка.

Tesla подала заявку на проєкт у листопаді 2022 року, перш ніж отримати дозвіл від мерії Лос-Анджелеса. За тим винятком, що станцію побудують не в місті Санта-Моніка, а на бульварі Санта-Моніка, 7001 у Західному Голлівуді (іншому місті-районі Лос-Анджелеса).

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Михайло Шпак

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